Госдума рассмотрит поправки о штрафах за езду вдвоём на одном электросамокате и поездки по пешеходным зонам Статьи редакции
Во втором случае речь о поездках на самокатах массой более 35 кг.
- Законопроект о штрафах за нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедами внесли в Госдуму, рассказал ТАСС член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
- Штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде, а также за отказ от медосвидетельствования составит 20-30 тысяч рублей. Велосипедистов мера не коснётся: за пьяную езду им уже грозит штраф в размере 1000-1500 рублей.
- За поездку нескольких человек на одном электросамокате предлагают взыскивать до 3000 рублей, а за перевозку на нём детей — до 5000 рублей.
- За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда штраф составит от 500 рублей до 5000 рублей — в зависимости от того, каким было превышение. А за уход водителя СИМ или велосипеда с места ДТП — до 5000 рублей, если нет признаков уголовного преступления.
- За движение по проезжей части дороги «в нарушение ПДД» самокатчиков и велосипедистов собираются наказывать штрафами в 2000-2500 рублей. За поездки на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим пешеходным зонам — в 3000-3500 рублей
- Если водитель СИМ или велосипеда нарушит правила эксплуатации или ПДД и в результате нанесёт лёгкий вред здоровью другого человека, ему будет грозить штраф 2000-5000 рублей. Если степень тяжести оценят как среднюю — 10-15 тысяч рублей.
- В феврале 2024 года аналогичный законопроект внесла в Госдуму Мосгордума, но на момент публикации его не рассмотрели даже в первом чтении.
- В апреле депутаты, представители Минтранса, Минпромторга и бизнеса предложили создать реестр учёта СИМ и обязать водителей крепить к транспортным средствам наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку, а перед началом поездки авторизовываться в специальной системе.
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Зачем эти полумеры? Всё равно рано или поздно придётся запретить эти электропомойки.
У тебя нет самоката, вот и завидуешь
Наконец-то
Госдума пусть лучше займется ЖКХ , реформа которой полностью провалена по стране ! Не понятные счета , пении , не рабочие системы и нет ответственных
А чего просто не запретить самокаты, велосипеды, ролики, мотоциклы и машины?
Гужевой транспорт, бляха, оставить и ладно.
Не, всё верно, самокатисты безумные всех достали, но они как бы и нужны в качестве транспорта. Ребёнка нельзя, с родителем нельзя, ибо двое, что за бред?
Как бы так думцам чего запретить, а? Думаю, тут голосование народное 100% за было бы, кроме этих деятелей с семьями и челядью.
По пешеходным зонам и так везде ограниченте скорости. Электросамокат не предназначен для того, что бы его ногами толкали, так они будут больше помех создаватьна пешеходном.
Сделайте просто продолжение велодорожки по пешеходному, как в Европе, что бы с пешеходным потоком не смешивалось движение. Хотя все велосипедисты и самокаты и так по внешнему радиусу пешеходов объезжают