Единый реестр военнообязанных заработает в России с 1 ноября 2024 года Статьи редакции
Бумажные повестки будут дублировать электронными, а уведомление о них пришлют через Госуслуги. После его получения будет запрещён выезд из страны.
- Правительство опубликовало постановление о работе единого электронного реестра воинского учёта. Согласно документу, его разработка должна завершиться к 31 октября 2024 года, а с 1 ноября Минобороны сможет полноценно использовать реестр: вносить и менять данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки и вводить ограничительные меры против тех, кто уклоняется от службы.
- Уведомления о новых записях в реестре будут присылать через Госуслуги. Они включают сведения о постановке на воинский учёт и снятии с него, направлении повестки и введении ограничений.
- Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных в апреле 2023 года. Электронные повестки будут направлять вместе с бумажной версией. Если её не удалось вручить, повестка будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре.
- Среди данных, которые будет находиться в реестре, в постановлении указаны: ФИО, пол, дата и место рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес места жительства, семейное положение, данные водительского удостоверения, сведения о работодателе, наличии недвижимости и транспортных средств, состоянии здоровья.
- После вручения повестки призывнику будет запрещён выезд из России до момента посещения военкомата. Спустя 20 дней, в какой бы форме ни вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, на управление автомобилем, получение кредитов, распоряжение недвижимостью.
- Новое постановление предписывает Минобороны, ФСБ, ФНС, МВД и другим ведомствам обмениваться данными, чтобы устанавливать временные ограничительные меры против тех, кто уклоняется от службы.
2.2K показов
1.9K открытий
А ведь кто-то это разрабатывает.
Бек пилит, фронт, базы собирает, кубер настраивает.
Желаю, чтоб у вас в каждом МР по конфликту на каждый файл было, господа.
на самом деле даже как-то странно, к чему эта возня? после публикации в СМИ (газете Ночной Торжок) мобилизация считается объявленной, а все уведомлены. объявление в СМИ же приравнивается к уведомлению? тарифы у операторов, список банкротов, некрологи, законы.
За ваши же налоги, господа.
Они, кстати, тоже скоро вырастут
Всех под ружье. Иначе сверхдержава недостаточно сверхдержавная.
А кто не согласен, тому не откроем ИП
У того откроем дверь в квартиру. Мигрантам уже.
Если мужчины не хотят служить тогда пусть идут рожать 💁♀️🤰
Ты дура чтоли? не хочешь - не рожай, идиотка
Задолбали боты. Не ведитесь на их провокации
Женщин никто рожать принудительно не заставляет
а ты родила? вякаешь тут
Лучше ты роди, а то всё в ТикТоке да Инсте по 8 часов зависаешь.
Тогда нужен и реестр кто не рожал
Дают время на отъезд)
после получения повестки отъехать тоже можно
завлекают контрактиков
иначе с 1 ноября придется бесплатно воевать
Мда, нет слов, одни слезы....
Слезы РАДОСТИ и ПАТРИОТИЗМА!
Ну гойда же! Теперь, каждый патриот сможет получить белую ладу за ребенка! Именно поэтому и наше мудрое правительство и рекомендует рожать больше детей — автопром сам себя не поднимет! А там, глядишь, и ЦЕЛЫЙ МОСКВИЧ смогут выдавать!
Не уверен что у срочников такие же плюшки
Так и не понял, тем кто отслужил или не годен с категорией В бояться нечего и можно жить спокойно?
Смотря как легко будут ловиться остальные и как быстро они будут заканчиваться.
Скорее всего все сильно зависит от ситуации на фронте.
Комментарий удален модератором
Призывников ведь, не мобилизованых... идея понятна, в случае чего всех можно будет найти. Из-за чего такой подрыв пердаков в коментах?
А призывники — не люди, а все как один служители культа? Да и глубинарии что то активно не бегут жизнь за ОПГ Озеро отдавать, хотя на словах все как один — «призовут пойду!». Интересно, почему так?
Сегодня призывников, завтра мобилизоных.
вы закон читали? призывников и граждан которые состоят на воинском учете (то есть все мужское население РФ старше 18 лет )
От призывника до мобилизованного один шаг.
Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра взяткообязанных в апреле 202? года. Электронные взятки будут направлять вместе с бумажной версией. Если её не удалось вручить, взятка будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре.
кстати, если обратить внимание, что если повестка не вручена, то вручена, то вообще этот этап можно исключить. Сразу посчитать, что у всех повестки и все должны.
Ереван и Тбилиси ждут.
Да уж, не завидую я вам
@Евгения Евсеева очень символично, что для публикации выбрана тема "Право" :)
Все для удобство граждан.
Надеюсь успешно хоть попилили?
электронный товарищ военком раздаёт повестки
РВСН будет мобилизация?
смотря какой ВУС
если стрелок/водитель - пох... что РВСН, могут загрести
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco - смотреть с 3 секунды
А почему не написано в какой строк снятие ограничений?
Как отрадно видеть такую заботу о гражданах.
Все сдули пыль с военников? Аты-баты, ждём реестр.
Раз электронные повестки, значит служить удаленно.