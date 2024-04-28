Право
Евгения Евсеева

Единый реестр военнообязанных заработает в России с 1 ноября 2024 года Статьи редакции

Бумажные повестки будут дублировать электронными, а уведомление о них пришлют через Госуслуги. После его получения будет запрещён выезд из страны.

  • Правительство опубликовало постановление о работе единого электронного реестра воинского учёта. Согласно документу, его разработка должна завершиться к 31 октября 2024 года, а с 1 ноября Минобороны сможет полноценно использовать реестр: вносить и менять данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки и вводить ограничительные меры против тех, кто уклоняется от службы.
  • Уведомления о новых записях в реестре будут присылать через Госуслуги. Они включают сведения о постановке на воинский учёт и снятии с него, направлении повестки и введении ограничений.
  • Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных в апреле 2023 года. Электронные повестки будут направлять вместе с бумажной версией. Если её не удалось вручить, повестка будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре.
  • Среди данных, которые будет находиться в реестре, в постановлении указаны: ФИО, пол, дата и место рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес места жительства, семейное положение, данные водительского удостоверения, сведения о работодателе, наличии недвижимости и транспортных средств, состоянии здоровья.
  • После вручения повестки призывнику будет запрещён выезд из России до момента посещения военкомата. Спустя 20 дней, в какой бы форме ни вручили повестку, вводятся и другие ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, на управление автомобилем, получение кредитов, распоряжение недвижимостью.
  • Новое постановление предписывает Минобороны, ФСБ, ФНС, МВД и другим ведомствам обмениваться данными, чтобы устанавливать временные ограничительные меры против тех, кто уклоняется от службы.
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Евгения Евсеева
«Те, кто их получить не должен — не получат»: глава Минцифры — про законопроект об электронных повестках Статьи редакции

Уведомления о повестке на Госуслугах можно отключить, а данные о тех, кто не должен её получить, исключат из реестра военнообязанных ещё на этапе его создания.

#новости #повестки #госуслуги

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72 комментария
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 Максим Неплох

А ведь кто-то это разрабатывает.
Бек пилит, фронт, базы собирает, кубер настраивает.
Желаю, чтоб у вас в каждом МР по конфликту на каждый файл было, господа.

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Alex Melnikoff

на самом деле даже как-то странно, к чему эта возня? после публикации в СМИ (газете Ночной Торжок) мобилизация считается объявленной, а все уведомлены. объявление в СМИ же приравнивается к уведомлению? тарифы у операторов, список банкротов, некрологи, законы.

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Jewel Runner

За ваши же налоги, господа.

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Иван Поварёшкин

Они, кстати, тоже скоро вырастут

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2 комментария
Русский князь
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Dan

Всех под ружье. Иначе сверхдержава недостаточно сверхдержавная.
А кто не согласен, тому не откроем ИП

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High Stakes

У того откроем дверь в квартиру. Мигрантам уже.

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1 комментарий
Запопу Кусь

Если мужчины не хотят служить тогда пусть идут рожать 💁‍♀️🤰

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Daniil Farkhutdinov

Ты дура чтоли? не хочешь - не рожай, идиотка

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7 комментариев
No name

Задолбали боты. Не ведитесь на их провокации

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4 комментария
Dan

Женщин никто рожать принудительно не заставляет

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6 комментариев
Иван Хаманн

а ты родила? вякаешь тут

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2 комментария
Отрицательный Веган

Лучше ты роди, а то всё в ТикТоке да Инсте по 8 часов зависаешь.

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Альвар

Тогда нужен и реестр кто не рожал

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iDark Ogr

Дают время на отъезд)

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Русский князь

после получения повестки отъехать тоже можно

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Мистер Блондин

завлекают контрактиков
иначе с 1 ноября придется бесплатно воевать

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Олег Делинков

Мда, нет слов, одни слезы....

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Роботы из зубной пасты

Слезы РАДОСТИ и ПАТРИОТИЗМА!

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Роботы из зубной пасты

Ну гойда же! Теперь, каждый патриот сможет получить белую ладу за ребенка! Именно поэтому и наше мудрое правительство и рекомендует рожать больше детей — автопром сам себя не поднимет! А там, глядишь, и ЦЕЛЫЙ МОСКВИЧ смогут выдавать!

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Giraffe

Не уверен что у срочников такие же плюшки

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1 комментарий
Dmitriy

Так и не понял, тем кто отслужил или не годен с категорией В бояться нечего и можно жить спокойно?

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Jewel Runner

Смотря как легко будут ловиться остальные и как быстро они будут заканчиваться.

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1 комментарий
Dimitri

Скорее всего все сильно зависит от ситуации на фронте.

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Комментарий удален модератором

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TryHarden13

Призывников ведь, не мобилизованых... идея понятна, в случае чего всех можно будет найти. Из-за чего такой подрыв пердаков в коментах?

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Роботы из зубной пасты

А призывники — не люди, а все как один служители культа? Да и глубинарии что то активно не бегут жизнь за ОПГ Озеро отдавать, хотя на словах все как один — «призовут пойду!». Интересно, почему так?

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Dimitri

Сегодня призывников, завтра мобилизоных.

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2 комментария
V0zdukh

вы закон читали? призывников и граждан которые состоят на воинском учете (то есть все мужское население РФ старше 18 лет )

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Отрицательный Веган

От призывника до мобилизованного один шаг.

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Micah Teeuws

Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра взяткообязанных в апреле 202? года. Электронные взятки будут направлять вместе с бумажной версией. Если её не удалось вручить, взятка будет считаться полученной спустя семь дней после появления данных в реестре.

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Русский князь

кстати, если обратить внимание, что если повестка не вручена, то вручена, то вообще этот этап можно исключить. Сразу посчитать, что у всех повестки и все должны.

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Приятель

Ереван и Тбилиси ждут.

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Альвар

Да уж, не завидую я вам

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Русский князь

@Евгения Евсеева очень символично, что для публикации выбрана тема "Право" :)

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Евгения Евсеева
Автор
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1 комментарий
Dimitri

Все для удобство граждан.

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Альвар

Надеюсь успешно хоть попилили?

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Станислав

электронный товарищ военком раздаёт повестки

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Кот Разумный

РВСН будет мобилизация?

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Иван Хаманн

смотря какой ВУС
если стрелок/водитель - пох... что РВСН, могут загрести

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Иван Пелля

https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco - смотреть с 3 секунды

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Иван Пелля
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Альвар

А почему не написано в какой строк снятие ограничений?

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Вадим Д.

Как отрадно видеть такую заботу о гражданах.
Все сдули пыль с военников? Аты-баты, ждём реестр.

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Алексей Власов

Раз электронные повестки, значит служить удаленно.

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69 комментариев
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