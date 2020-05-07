Это может спасти индустрию от массовых банкротств, рассчитывают участники рынка.
- В правительстве подготовили законопроект, который может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты во время пандемии — компании смогут перевести средства на личный счёт пассажира для покупки другого билета или выдать ваучер на будущую поездку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- В Минтрансе подтвердили участие в подготовке документа, а в Минэкономики заявили, что в разработке законопроекта участвовали несколько ведомств.
- Речь идёт о перевозках по воздуху, железным дорогам и воде. По словам источников газеты, такой формат может быть введён правительством при режиме повышенной готовности или ЧС. Госдума рассмотрит законопроект уже в мае, пишет издание.
- Законопроект поможет перевозчикам, которые оказались на грани банкротства из-за пандемии и связанных с ней ограничений, рассчитывают авторы документа. Так, в авиаперевозках пассажиропоток сократился на 80%, а объём возвратов может достигать 70 млрд рублей, 40 млрд из них приходится на «Аэрофлот», утверждают источники газеты. Авиакомпании не смогут вернуть эти деньги, пишет «Коммерсантъ».
- ОАО «РЖД» вернуло 8 млрд рублей за 3,5 млн ранее приобретенных билетов, а спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%., говорят собеседники издания.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Виталик Игнатенко
В скором времени похоже и зарплату ваучерами начнут давать.
Yan Purvenes
Новый закон. А ничего что он противоречит уже другим будет? Почему я как потребитель должен не получать обратно свои деньги?
Dennis Gooddeni
Интересно, а по этим ваучерами можно будет в магазине отовариться продуктами?
Андрей Туманов
Классика, как деньги брать - все сразу берут, как возвращать - так целый квест...
Roman Trifonov
Самое время возвратить деньги через МПС и chargeback.