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Лиана Липанова
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Власти предложили разрешить перевозчикам выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты на самолёты и поезда Материал редакции

Это может спасти индустрию от массовых банкротств, рассчитывают участники рынка.

  • В правительстве подготовили законопроект, который может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты во время пандемии — компании смогут перевести средства на личный счёт пассажира для покупки другого билета или выдать ваучер на будущую поездку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • В Минтрансе подтвердили участие в подготовке документа, а в Минэкономики заявили, что в разработке законопроекта участвовали несколько ведомств.
  • Речь идёт о перевозках по воздуху, железным дорогам и воде. По словам источников газеты, такой формат может быть введён правительством при режиме повышенной готовности или ЧС. Госдума рассмотрит законопроект уже в мае, пишет издание.
  • Законопроект поможет перевозчикам, которые оказались на грани банкротства из-за пандемии и связанных с ней ограничений, рассчитывают авторы документа. Так, в авиаперевозках пассажиропоток сократился на 80%, а объём возвратов может достигать 70 млрд рублей, 40 млрд из них приходится на «Аэрофлот», утверждают источники газеты. Авиакомпании не смогут вернуть эти деньги, пишет «Коммерсантъ».
  • ОАО «РЖД» вернуло 8 млрд рублей за 3,5 млн ранее приобретенных билетов, а спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%., говорят собеседники издания.

#новость #ржд #авиаперевозки

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Виталик Игнатенко

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В скором времени похоже и зарплату ваучерами начнут давать.

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Yan Purvenes

1

Новый закон. А ничего что он противоречит уже другим будет? Почему я как потребитель должен не получать обратно свои деньги? 

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Dennis Gooddeni

0

Интересно, а по этим ваучерами можно будет в магазине отовариться продуктами?

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Андрей Туманов

0

Классика, как деньги брать - все сразу берут, как возвращать - так целый квест...

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Roman Trifonov

0

Самое время возвратить деньги через МПС и chargeback.

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