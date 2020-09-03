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Право
Татьяна Боброва
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ФАС завела дело на блогера Анастасию Ивлееву за рекламу вермута в YouTube-ролике Материал редакции

Регулятор не впервые находит у блогеров рекламу алкоголя — в интернете она запрещена.

11 комментариев
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело о нарушении закона о рекламе против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщило ведомство.

Антимонопольная служба заметила в одном из роликов на YouTube-канале «Настя Ивлеева» от 2019 года рекламу итальянского вермута. «Канал принадлежит ИП Узенюк А.В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области», — добавили в ведомстве.

Кадр из ролика на канале «Настя Ивлеева»

В видео показан процесс приготовления коктейля: бутылка повёрнута этикеткой к камере, и зрители могут понять, что за продукт рекламируется, отметили в УФАС.

В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара — в данном случае алкогольного напитка определенной марки. Реклама алкоголя в интернете согласно действующему законодательству запрещена.

Александр Евлампиев
врио замруководителя Ленинградского УФАС

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе», продвижение алкоголя в интернете запрещено. Нарушителям законодательства о рекламе грозит штраф: до 2500 рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.

ФАС не впервые обвиняет YouTube-каналы в нарушении запрета на рекламу алкоголя в интернете. Например, в феврале 2020 года регулятор обвинил в этом канал «Бар в большом городе» за рекламу Jim Beam. В 2019 году ведомство находило нарушения на YouTube-каналах Ильи Варламова и «Редакция».

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#новость #фас #youtube

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Артем Калашников

3

Это они ещё Инстаграм не видели

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Evgeniya Belyaeva

1

Крайне низкие штрафы. Настя получила за рекламу в десятки раз больше.

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Pavel Ivanov

Evgeniya
0

По идее, как ИП она может быть и на 0.5 млн оштрафована – это, возможно, мало для неё лично, но в целом это достаточно большой штраф.

Ответить

Zinaida Dvoskina

Evgeniya
–1

она очень вряд ли получила сильно больше 500 тыс за такую рекламу. я работала с алкобрендами и знаю рынок

Ответить

KSA

1

Федеральная Антиалкогольная Служба

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Артём Эверт

0

Намедни следующие?

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Roman Sentyuryov

Артём
0

Татьянычу еще может перепасть за винишко

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Evgeny Gelfand

0

Давно пора взяться за блогеров

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Николай Глущенко

0

2500 рублей? Как же это легко) Полагаю крупные блогеры имеют возможность ставить рекламу алкоголя на поток)

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Pavel Ivanov

Николай
0

2.5к для физ.лиц
Её канал на юр.лицо зареган

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Милан Art

0

В таком случае за рекламу ставок надо штрафовать всех блогеров исходя из статьи 27 закона «О рекламе», а тут за Ивлееву только взялись..

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