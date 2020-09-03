ФАС завела дело на блогера Анастасию Ивлееву за рекламу вермута в YouTube-ролике Материал редакции
Регулятор не впервые находит у блогеров рекламу алкоголя — в интернете она запрещена.
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело о нарушении закона о рекламе против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщило ведомство.
Антимонопольная служба заметила в одном из роликов на YouTube-канале «Настя Ивлеева» от 2019 года рекламу итальянского вермута. «Канал принадлежит ИП Узенюк А.В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области», — добавили в ведомстве.
В видео показан процесс приготовления коктейля: бутылка повёрнута этикеткой к камере, и зрители могут понять, что за продукт рекламируется, отметили в УФАС.
Согласно п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе», продвижение алкоголя в интернете запрещено. Нарушителям законодательства о рекламе грозит штраф: до 2500 рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
ФАС не впервые обвиняет YouTube-каналы в нарушении запрета на рекламу алкоголя в интернете. Например, в феврале 2020 года регулятор обвинил в этом канал «Бар в большом городе» за рекламу Jim Beam. В 2019 году ведомство находило нарушения на YouTube-каналах Ильи Варламова и «Редакция».
Крайне низкие штрафы. Настя получила за рекламу в десятки раз больше.
По идее, как ИП она может быть и на 0.5 млн оштрафована – это, возможно, мало для неё лично, но в целом это достаточно большой штраф.
она очень вряд ли получила сильно больше 500 тыс за такую рекламу. я работала с алкобрендами и знаю рынок
Намедни следующие?
2500 рублей? Как же это легко) Полагаю крупные блогеры имеют возможность ставить рекламу алкоголя на поток)
В таком случае за рекламу ставок надо штрафовать всех блогеров исходя из статьи 27 закона «О рекламе», а тут за Ивлееву только взялись..
Блоги компаний
Показать еще