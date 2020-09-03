Регулятор не впервые находит у блогеров рекламу алкоголя — в интернете она запрещена.

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело о нарушении закона о рекламе против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщило ведомство.

Антимонопольная служба заметила в одном из роликов на YouTube-канале «Настя Ивлеева» от 2019 года рекламу итальянского вермута. «Канал принадлежит ИП Узенюк А.В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области», — добавили в ведомстве.

Кадр из ролика на канале «Настя Ивлеева»

В видео показан процесс приготовления коктейля: бутылка повёрнута этикеткой к камере, и зрители могут понять, что за продукт рекламируется, отметили в УФАС.

В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара — в данном случае алкогольного напитка определенной марки. Реклама алкоголя в интернете согласно действующему законодательству запрещена. Александр Евлампиев врио замруководителя Ленинградского УФАС

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 21 закона «О рекламе», продвижение алкоголя в интернете запрещено. Нарушителям законодательства о рекламе грозит штраф: до 2500 рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.