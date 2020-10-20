Право
Евгения Евсеева
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Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем Материал редакции

Это будет одно из самых серьезных антимонопольных разбирательств со времен антимонопольного иска против Microsoft в 1998 году.

11 комментариев
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Министерство юстиции США 20 октября 2020 года подало антимонопольный иск против Google, утверждая, что компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы, сообщило CNBC. К обвинению присоединились прокуроры одиннадцати штатов.

Правительство утверждает, что Google использует миллиарды долларов от рекламы, чтобы платить производителям мобильных телефонов, операторам связи и браузерам, таким как Safari от Apple, чтобы сохранить Google как поисковую систему по умолчанию, пишет The Wall Street Journal.

Министерство юстиции утверждает, что Google занимает 88% общего рынка поисковых систем в США, при этом 94% мобильных поисков выполняются с помощью ее сервисов. Правительство считает, что поведение Google нанесло вред потребителям, снизив качество поисковых услуг и сократив выбор, пишет CNBC.

Кент Уокер, юрисконсульт Google, в блоге компании изложил опровержение обвинения.

Сегодняшний иск министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google, потому что они хотят, а не потому, что они вынуждены или не могут найти альтернативы. Этот судебный процесс никак не поможет потребителям. Напротив, это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, повысит цены на телефоны и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которыми они хотят пользоваться.

Кент Уокер
главный юрисконсульт Google

В июле 2020 года главы Google, Facebook, Amazon и Apple выступили перед Конгрессом США по антимонопольному делу. Во время слушаний председатель Дэвид Сисиллин заявил, что компании «злоупотребляют своим контролем над текущими технологиями, чтобы расширить свою власть».

В октябре 2020 года после окончания расследования демократы из Конгресса США назвали компании монополистами и предложили их разделить.

Иск может растянуться на годы и вызвать каскад других антимонопольных исков от генеральных прокуроров штатов, пишет The New York Times. Победа правительства могла бы изменить интернет-экономику, на которую компания влияла со своего основания в 1998 году/

Это самый значительный монопольный иск, с тех пор как министерство юстиции и генпрокуроры 21 штата подали иск против Microsoft в 1998 году, пишет CNBC.

В 2000 году компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства и попытках подавить действия конкурентов. Федеральный судья постановил разделить компанию на две части: одна продолжила бы развивать Windows, другая — прикладное ПО, включая Office. Но в 2001 году компания подала апелляцию и заключила соглашение с министерством юстиции.

Демократы из Конгресса США назвали Apple…
Главное из 450-страничного расследования подкомитета Конгресса США.
vc.ru

#новость #google #итрегуляторы

Евгения Евсеева
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11 комментариев
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Ruslan Khalikov

–4

1. Капитализм подходит к тумбе
2. Капитализм открывает тумбу
3. Капитализм берет дробовик
4. Капитализм заряжает дробовик
5. Капитализм стреляет себе в ногу

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Аарон Малис

Ruslan
7

Коммунизм приходит, отбирает ружьё, добивает капитализм, плавит ружьё, делает из него памятник ружью и помирает от голода. 

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Розарио Агро

Ruslan
2

6. Потому что к ноге присосался социализм. 

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Nick

1

Где миллион комментариев про кровавый режим и тупость чиновников? А подождите, я кажется не понял, это другое...

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2013tatarstan .

Nick
1

"Вы не понимаете. Это другое"

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Nikolay Vavilov

Nick
0

Да. Гугли - стандарт оил.
Хотя погоди, и правда, лучше как в РФ - горстка "элиты" сидит на профите с монополий, а народ сосет лапу. 

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Артем Акулов

0

Ждем повышения ставок в контексте.

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Анон Плиз

0

 это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества

Не понял отмазки их юриста. В чем выражена поддержка будет?

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Ivan

–1

сами расписываются в своей тупорыльности, коли не могут сменить поисковик по умолчанию.

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Олег Василенко

–1

... и ни слова про Плутина и Овального? )))

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Michael Shramko

–2

Хахах, а эти куда

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