Это будет одно из самых серьезных антимонопольных разбирательств со времен антимонопольного иска против Microsoft в 1998 году.

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Министерство юстиции США 20 октября 2020 года подало антимонопольный иск против Google, утверждая, что компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы, сообщило CNBC. К обвинению присоединились прокуроры одиннадцати штатов.

Правительство утверждает, что Google использует миллиарды долларов от рекламы, чтобы платить производителям мобильных телефонов, операторам связи и браузерам, таким как Safari от Apple, чтобы сохранить Google как поисковую систему по умолчанию, пишет The Wall Street Journal.

Министерство юстиции утверждает, что Google занимает 88% общего рынка поисковых систем в США, при этом 94% мобильных поисков выполняются с помощью ее сервисов. Правительство считает, что поведение Google нанесло вред потребителям, снизив качество поисковых услуг и сократив выбор, пишет CNBC.

Кент Уокер, юрисконсульт Google, в блоге компании изложил опровержение обвинения.

Сегодняшний иск министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google, потому что они хотят, а не потому, что они вынуждены или не могут найти альтернативы. Этот судебный процесс никак не поможет потребителям. Напротив, это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества, повысит цены на телефоны и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которыми они хотят пользоваться. Кент Уокер главный юрисконсульт Google

В июле 2020 года главы Google, Facebook, Amazon и Apple выступили перед Конгрессом США по антимонопольному делу. Во время слушаний председатель Дэвид Сисиллин заявил, что компании «злоупотребляют своим контролем над текущими технологиями, чтобы расширить свою власть».

В октябре 2020 года после окончания расследования демократы из Конгресса США назвали компании монополистами и предложили их разделить.

Иск может растянуться на годы и вызвать каскад других антимонопольных исков от генеральных прокуроров штатов, пишет The New York Times. Победа правительства могла бы изменить интернет-экономику, на которую компания влияла со своего основания в 1998 году/

Это самый значительный монопольный иск, с тех пор как министерство юстиции и генпрокуроры 21 штата подали иск против Microsoft в 1998 году, пишет CNBC.