Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем Материал редакции
Это будет одно из самых серьезных антимонопольных разбирательств со времен антимонопольного иска против Microsoft в 1998 году.
Министерство юстиции США 20 октября 2020 года подало антимонопольный иск против Google, утверждая, что компания использовала антиконкурентные методы, чтобы доминировать на рынке поиска и рекламы, сообщило CNBC. К обвинению присоединились прокуроры одиннадцати штатов.
Правительство утверждает, что Google использует миллиарды долларов от рекламы, чтобы платить производителям мобильных телефонов, операторам связи и браузерам, таким как Safari от Apple, чтобы сохранить Google как поисковую систему по умолчанию, пишет The Wall Street Journal.
Министерство юстиции утверждает, что Google занимает 88% общего рынка поисковых систем в США, при этом 94% мобильных поисков выполняются с помощью ее сервисов. Правительство считает, что поведение Google нанесло вред потребителям, снизив качество поисковых услуг и сократив выбор, пишет CNBC.
Кент Уокер, юрисконсульт Google, в блоге компании изложил опровержение обвинения.
В июле 2020 года главы Google, Facebook, Amazon и Apple выступили перед Конгрессом США по антимонопольному делу. Во время слушаний председатель Дэвид Сисиллин заявил, что компании «злоупотребляют своим контролем над текущими технологиями, чтобы расширить свою власть».
В октябре 2020 года после окончания расследования демократы из Конгресса США назвали компании монополистами и предложили их разделить.
Иск может растянуться на годы и вызвать каскад других антимонопольных исков от генеральных прокуроров штатов, пишет The New York Times. Победа правительства могла бы изменить интернет-экономику, на которую компания влияла со своего основания в 1998 году/
Это самый значительный монопольный иск, с тех пор как министерство юстиции и генпрокуроры 21 штата подали иск против Microsoft в 1998 году, пишет CNBC.
В 2000 году компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства и попытках подавить действия конкурентов. Федеральный судья постановил разделить компанию на две части: одна продолжила бы развивать Windows, другая — прикладное ПО, включая Office. Но в 2001 году компания подала апелляцию и заключила соглашение с министерством юстиции.
1. Капитализм подходит к тумбе
2. Капитализм открывает тумбу
3. Капитализм берет дробовик
4. Капитализм заряжает дробовик
5. Капитализм стреляет себе в ногу
Коммунизм приходит, отбирает ружьё, добивает капитализм, плавит ружьё, делает из него памятник ружью и помирает от голода.
Где миллион комментариев про кровавый режим и тупость чиновников? А подождите, я кажется не понял, это другое...
Да. Гугли - стандарт оил.
Хотя погоди, и правда, лучше как в РФ - горстка "элиты" сидит на профите с монополий, а народ сосет лапу.
это искусственно поддержит поисковые альтернативы более низкого качества
Не понял отмазки их юриста. В чем выражена поддержка будет?
сами расписываются в своей тупорыльности, коли не могут сменить поисковик по умолчанию.
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