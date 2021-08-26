ЦБ попросил банки сообщить об использовании VPN-сервисов Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и других Статьи редакции
Регулятор предупредил, что Роскомнадзор планирует ограничить использование сервисов.
- Центробанк разослал письмо банкам и попросил до 2 сентября указать наименование VPN-сервиса, которым они пользуются, для чего, с какого IP-адреса и кто за все это отвечает, пишет РБК. В ЦБ подтвердили рассылку письма.
- Регулятор просит банки отвечать на его письмо, если они пользуются сервисами Psiphon, Tunnelbear, Thunder, Redshield и другими. Из письма следует, что Роскомнадзор планирует «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов».
- Представитель ЦБ сообщил РБК, что банк проведёт консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надёжности при блокировке упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов на территории России.
- Источник РБК в крупном банке рассказал, что это не первый опрос Центробанка с тех пор, как компании перешли на удалёнку. По его словам, банки в основном используют VPN-соединения для дистанционного подключения к внутренним системам банка, поэтому их блокировка может нарушить этот процесс.
- В июне Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Перед ограничением Роскомнадзор запрашивал информацию у компаний об использовании VyprVPN и Opera VPN, и 130 компаний не попали под ограничения.
- Позже регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».
Что-то в последние 2 недели слишком много новостей, потенциально ведущих к Чебурнету. Только за сегодня 2 новости.
P.s. Идея сайта - часы судного дня свободного интернета в РФ. Посетители могу присылать линк на новости. + оценка на сколько секунд с двигает стрелки та или иная новость.
Замечу, что во многом из-за неумелых стараний многих этих неугодных они отпугнули простой народ от себя, сильно упростив ситуацию для власти. Вспоминается ответ Собчак Пионтковскому, где та предупреждала, что ничем хорошим подобное не закончится. После чего ее заклеймили кремлеботом...И что же мы видим по прошествии 9-и лет? Именно это.
Чё-то странные люди, обсуждающие уровень поддержки. Какая разница, какой там у тебя уровень поддержки тех, кто ни на что не влияет? Власть - она как-бы на то и власть, чтобы быть самодостаточной без всякой там поддержки странных людей. Второе: какая разница, насколько хорошо ты поддержан теми, кто ни на что не влияет? Вот например ты выступил на конференции, а тебя одобрили бухие необразованные бомжи под забором и постановили, что твои тезисы крайне интересны и инновационны.
Сказанное, возможно, противоречит идеям про "народ - источник власти" и прочей тупизне, но с кем не бывает.
Про связь толп с пряниками - преувеличено. Для запуска толп на площадь тебе нужно только качать лодку, уровень пряников толпа выяснять не будет, она вполне пойдёт на площадь даже жируя.
Ну точно не толп на болотной. Утечки мозгов, неконкурентоспособности каких-то экспортных товаров на мировом рынке, ещё чего-то такого реального. Прежде всего может бояться потери власти, а для избежания потери власти нужно первым делом препятствовать образованию конкурирующих группировок, которые хорошо растут при слабости власти, бардаке, разгуле бандитизма. Поэтому порядок в целом во всех сферах жизни - так спокойнее самой власти. Как пастуху приятнее пасти стадо с прямыми заборами, здоровыми собаками и без дождя и говна на дорогах.
Режим обнуленной бункерной крысы все больше напоминает Северную Корею
Ну разве что как младший недоразвитый брат Китая. Взяли от Китая только стремление к тотальному контролю.
Кажется кто-то перед выборами решил рубануть большой интернет, дабы в бункере стены не шатались.
Погодите, банки что - пользуются не своими разработками/туннелями, а аппами из сторов для "безопасного" подключения?
Если это так, то это полный трэш 🤦♂️
Ну как бы да. Не будет банк под себя писать сервер баз данных, а использует готовое решение. АБС, процессинговый софт тоже обычно от сторонних производителей. Всякие Жиры и Конфлюэнсы туда же. И Ворд с Экселем — представляете — не самописные юзают, а вполне таки от Майкрософта.
А есть еще Cisco, Juniper, CheckPoint и куча всего помельче. Но точно не публичные VPN сервисы. Человек может поплыл в деталях, но вопрос правильно задал.
Не совсем соглашусь. Что есть "публичные"? Если "бесплатно, без СМС и регистрации", то это понятно что очень сомнительная вещь. Если это коммерческий продукт, с кучей сертификатов и прошедший различные процедуры IT-аудита, то пожалуй даже больше доверия может быть, чем самопальному решению, состряпанному на коленке. Специалистами по SQL, а не по сетевым технологиям. В перерывах между настройкой очередностей списания по исполнительным листам и отладкой флагов ручной проверки отделом валютного контроля
Вы так себе это представляете, да?)
Конечно, никакие специалисты по SQL никакие VPN для банка не настраивают. В каждом банке есть сетевые инженеры, которые занимаются коммуникациями. Структура ИТ-подразделений — предмет интереса аудиторв и ЦБ, и все операции строго регламентированы. Обязательно должно быть подразделение информационной безопасности.
Понятно, что жизнь шире регламентов, но разделение труда точно присутствует, и политики тоже обязательно присутствутют.
Кроме этого, совершенно не представлю зачем банку "VPN во Франкфурт", если задача стоит предоставить доступ к инженерным сетям для включаемого оборудования или работников. Запрос РКН в этом смысле больше направлен на пересечение подсетей, который их интересуют, и подсетей, которыми пользуются корпоративные пользователи. Это не обязательно будет именно те же VPN или вообще VPN.
Нет, конечно. Совершенно безграмотно всё в статье РБК смешали, и аналитики такие же. Банки производственные туннели строят прямо на оборудовании, чтобы можно было связать инфраструктуру поверх открытого канала.
Но суть остаётся — да, будут рубить дальше. И, похоже, не только по хостам, а ещё и по типу трафика. За последний месяц много было жалоб, что перестаёт работать VPN, и далеко не всем нужны запрещенные сайты, очень много людей просто опасаются общего WiFi.
Часть из перечисленного даже и не VPN в полном смысле этого слова, и успешно работает в том же Китае. Будет интересно посмотреть.
Я не полностью ознакомлен с банковским законодательством, но что в принципе мешает банкам сделать свой VPN где-нибудь во франкфурте?
Вот это "попросил" особо цинично звучит. Это типа как "гопник попросил мобилку чисто посмотреть".
90% пользователей интернетов из российского сегмента уже имеют твёрдое сформированное понятие ху из ху, поэтому блокировки сродни онанизму — толку мало, отдельным персонажам приятно. Надо адекватно работать с информационной повесткой, что-то противопоставлять, а не топорно затыкать рты. Надеюсь, что ответственные из Администрации за эту глупую политику будут жёстко наказаны Владимиром Владимировичем, потому что именно его они и подставляют.
Многий кот
Вопрос не вектора, а деталей. У того, кто принял решение, что блокировать VPN это хорошая идея, есть конкретное имя. У тех людей, у кого блокировка есть в KPI, есть конкретные имена. Они за это получают деньги и похвалу при том, что:
1) Никакой вопрос данный подход не решает
2) Это раздражает граждан
3) Это дискредитирует власть
Это же касается и буйства с «награждением» статусом инагента и т.д.
То есть исключая эти моменты, в остальном и в целом все очень неплохо?
"Вопрос не вектора, а деталей". Правильно ли я понимаю, что если есть приказ блокировать интернет, то исполнитель виноват только в том, что на текущий момент заблокировано не все. И это, по вашему мнению, должно быть наказано, так как раздражает народ и дискредитирует власть?
Алексей Алексеевич, вам бы отдохнуть, бредите-с.
P.S. надеюсь, Алексис второй в миру означает Алексей Алексеевич?
Напоминаю список от начала года.
Хочу очень посмотреть как они заблокируют ExpressVPN, который китайцы уже почти десять лет улюлюкая и плача не могут заблокировать, а эти инвалиды уж наметились закопать.
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