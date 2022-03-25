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Право
Силовой пистолет

Что за идея «ограничить выезд айтишников» — кто её придумал и что думают в правительстве Статьи редакции

Чтобы ИТ-специалисты оставались, им нужно помогать, а не ограничивать, считают в Минцифры.

10 330 просмотров

Компания «Конкорд» написала во «ВКонтакте», что придумала законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов ИТ», и опубликовала копию своего документа. Сейчас поста нет, но сохранились скриншоты.

«Конкорд» — это компания Евгения Пригожина, которая занималась в том числе поставками питания в бюджетные учреждения. СМИ связывают предпринимателя, в частности, с проектом «фабрика троллей». Сам он это отрицал.

Скриншот записи о предложении «Конкорд» во «ВКонтакте»

Что предложила «Конкорд»

В пояснительной записке говорится, что «массовый отъезд» ИТ-специалистов может «негативно отразиться на кибербезопасности государственных систем, сетей и программ и привести к утечке данных».

Поэтому компания предлагает обязать российских ИТ-специалистов не менее чем за месяц информировать ФСБ о планах выехать в «недружественное государство».

Если специалист собирается устраиваться на работу в иностранную компанию в «недружественной» стране, нужно предоставить разрешение на выезд, следует из предложений. Такое разрешение нужно будет получать у ФСБ, которая проверит компанию «на причастность к экстремизму или терроризму», предполагают в «Конкорд».

За неисполнение требований компания предлагает санкции: 100 тысяч рублей штрафа и ограничение на выезд из России. За сообщение о себе ложных сведений при оформлении документов — тоже штраф в 100 тысяч рублей и ограничения на выезд.

Может ли компания внести такой законопроект

Чтобы закон заработал, одного предложения мало. Документ нужно внести в Госдуму, но частная компания это сделать не может. Такое право есть у президента, Совета Федерации и его членов, депутатов Госдумы, правительства и законодательных органов регионов.

Если кто-то из них всё-так внесёт документ, его должны в трёх чтениях принять депутаты, затем утвердить Совет Федерации и подписать президент.

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Что на предложения ответили в Минцифры

Ведомство заявило, что «категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов и их трудоустройства». По мнению министерства, такие меры могут привести к росту количества тех, кто уехал, и «деструктивно отразиться на отрасли в целом».

Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ИТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.

Минцифры

В Минцифры отметили, что регулярно встречаются с представителями ИТ-трасли и формируют нужные специалистам меры поддержки. «Создание комфортных условий для развития ИТ-бизнеса в России — единственный разумный способ сохранить кадры», — добавили в ведомстве.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также не поддержит ограничение выезда из России ИТ-специалистов, заявил глава комитета Александр Хинштейн. Таких запретов не будет вводить и правительство, заявили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Контекст

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), с конца февраля 2022 года из России уехали 50-70 тысяч ИТ-специалистов. «Вторую волну» пока сдерживают дорогие билеты и цены на жилье, но она «точно будет», полагают в ассоциации. В апреле уехать может ещё 70-100 тысяч человек.

Чтобы удержать кадры в стране, Минцифры предложило послабления для ИТ-компаний. Например, льготные кредиты и нулевую ставку по налогу на прибыль до конца 2024 года. Для самих специалистов тоже есть решения — в частности, отсрочка от армии на время работы в ИТ-компании.

Указ о льготах в начале марта 2022 года подписал Владимир Путин.

Право
Маша Цепелева
Уехать могут до 100 тысяч ИТ-специалистов за месяц, их хотят удержать — чиновники обсудили проблему и возможные решения Статьи редакции

Основные тезисы из материала Forbes о кризисе в российской ИТ-среде.

#новость #минцифры #ит

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174 комментария
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Андрей Иванов

Как определить айти специалиста? Наличие "недружественных" макбука и phpstorm на нём?

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Sergey Vasiliev

Кто уезжает, тот и айтишник

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Sergey Vasiliev
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Андрей Иванов

не могу вспомнить что за шоу, но ведь не слабое звено?

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Sergey Vasiliev
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Сергей Я

Я поехал.

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Илья Попов

Получается, я тоже айтишник старшего поколения.😎

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Valeratal Val

элементарно. Скажите какую-нить явную глупость и айтишник Вас поправит
(типа, вордпрес лучше виндос)

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Андрей Иванов

Сотрудник паспортного контроля: "согласны ли вы с тем, что html это отличный язык программирования"?

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Valeratal Val

Надо как-то не прямо спросить, надо типа, чтобы сотрудник сказал "а знаете, я немного программист, хтмл выучил"
Норм человек пройдет мимо, а айтишника скорёжет

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Андрей Иванов

это отлично!

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Игнатов Акакий

Не подсказывай им!!! ;(

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High Stakes

Берешь бланк - а там отступы пробелами вместо табов.

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Valeratal Val

ну это вообще, запрещенный прием :)

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Igor Kalashnikov

В смысле _вместо_ табов!?
Или это провокация с вашей стороны?

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alex b

За такие провокации надо срок давать!

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Сергей Р.

А если ещё отступы ручкой нарисовать...

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AT

Paint рвет ваши виндос с линуксами на раз-два, особенно в серверном режиме

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Лев Коптев

Макбук должен быть с наклейками, смузи в руках и лоферы.
По этим приметам будут на стойке регистрации выявлять айтишников.
Людей в спортивках и остроносых туфлях проверять не будут, я слышал

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alex b

А если я буду в шортах, сандалях и носках? Получится обмануть или они в теме?

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Лев Коптев

Если сандали с открытым носком, то точно прокатит.
Шорты должны быть в клетку или полоску, на размер-два больше. Это увеличивает шансы на успешный выезд

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Сергей

Как определить недружественного Айти-специалиста:
1. В руке iPhone
2. Ноутбук Lenovo c наклейкой Facebook
3. Установлен Microsoft Visual Studio Code
4. Домены держит в Namecheap
5. Сидит в Photoshop
6. Одет в Nike
7. Машина Ford
8. Стол из IKEA
9. На столе IKEA баночка Coca-Cola

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alex b

Мне кажется если ты в аэропорту на паспортный контроль заедешь на форде сидя в салоне за столом из икеи - тебя в любом случае не выпустят

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Андрей Иванов

айтишник самоубийца

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Михаил Желтухин

10. в трудовой запись с должностью из it сектора

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Хлоргексидин

На 2 шаге тебя уже скрутит омон

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adeby

Не будут выпускать только программистов, с phpstorm выпустят.

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Виктор Ефимов

Должности на работе за последние годы. При оформлении заграна, кстати, все места работы указываются

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Путачок

А я все думал, зачем им это все указывать…

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Slava Itprofi
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TLGM x Event

по трудовой книжке определят)

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Сергей Никитин

Вы прямиком из 2005-го к нам попали?

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Neo

Я думаю легко если ты руководитель или сотрудник аккредитованной it компании

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Андрей Иванов

Думаю, достаточно сделать базу стратегически важных продвинутых айтишников, выезд/вывоз которых грозит государственной безопасности.

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Хлоргексидин

А если уволиться и месяц прораработать в пятёрочке?

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Михаил Качалов

если ты руководитель или сотрудник
 - гляжу Вы "руководителей" за "сотрудников" не считаете)

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Сергей Никитин

Так же на карандаше все у кого установлены Rider, VSCode, Xcode и прочие недружественные продукты загнивающего капитализма.

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Андрей Иванов

тогда ждём православную альтернативу типа SlavKabinet Code

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Лев Коптев

Программы будут писаться на JavaScrep и C++ (с - скрепы, + - крест)

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Сергей М

А ты докажи, что нет)))

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kav

Ну если правительство говорит что такого закона не будет, значит 100% примут

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Лев Коптев

Это как анекдот про прапорщика.

Если прапорщик сказал, что не брал, значит точно не отдаст

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Igor Sazonov

тут еще важно что скажет Песков)

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Aleksandr Ostrenko
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Хлоргексидин

Сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все

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Eugene

А он уже сказал: Никаких подобных законопроектов нет и не может быть... Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан... Короче говоря, речь идет об очередной "утке".

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- -

Сотрудники IT испытывают сильное психологическое давление. В результате им тяжело сконцентрироваться на работе. Поэтому необходимо построить специальные концентрационные лагеря для работы сотрудников IT, где будет поддерживаться рабочая психологическая обстановка.

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Artur Kuramshin
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MrMike3112 .

Этого выпускаем. Видите, написано "геолог".

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Антон Большаков

Вам батенька к окулисту ))

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Топольмэн Жа

Гугл лагает?

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Vitaly Karasik

Зачем строить? Восстановить!

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Ilya Grigorev

РыбITлаг

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evilnw

Как всегда впросили идею, чтобы посмотреть реакцию. Если поднимаются сильные бурления, то отказывают и говорят, что ничего такого не планировали.

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Sendero

Как будто бурления кого-то когда-то волновали. Сотне миллионов подняли пенсионный возраст и все молчали, а тут кучка буржуев-айтишников, "которым так и надо"

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Сергей Я

Сотне миллионов, что?

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Rus

Ну, он имеет ввиду, всей стране подняли пенсионный возраст, за исключением тех кто уже пенсионер и тех на кого поднятие не распространяется.

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Denis Bystruev

Я тоже сначала не понял. Логика следующая:

— население — 140 млн чел.
— пенсионеры — 40 млн чел.
— не-пенсионеры — 100 млн чел.

Подняли не-пенсионерам

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Денис Денисов

Бесчисленные предыдущие кейсы показывают, что если после вброса непопулярных изменений через около правительственные круги единственные "но" это "забота о гражданах" и "несоответствие конституции", то следующий шаг известен.

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Цифровые комплексы

К сожалению, окно Овертона уже открыто, и не в нашу сторону

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MrMike3112 .

"— Жириновский умер!
— Чё?
— Вы нас не так поняли, виновные в ошибочной публикации будут наказаны!"

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Gen Tech
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Ildar S

Сейчас валят в основном через два единственных открытых для россиян международных хаба - Стамбул и Дубай, страны которых не относятся к недружественным. Не удивлюсь если в итоге вообще сделают так, что нужно будет просить разрешение на выезд если у тебя образование в IT или в трудовой книжке есть такой опыт, они на это способны. Но скорее всего им там наверху будет просто похер и ничего серьезного не введут.

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Evil Pechenka

Но скорее всего им там наверху будет просто похер и ничего серьезного не введут.
 • Скорее всего независимые телеканалы не закроют.
• Скорее всего бизнес сажать не будут.
• Скорее всего нападать ни на кого не будем.
• Скорее всего уголовных дел для оппозиционеров не будет
• Скорее всего Путин на третий срок не пойдёт.
• Скорее всего кусок Украины присоединять не будут.
• Скорее всего войска не введут и города бомбить не будут.
• Скорее всего за слова на 15 лет сажать не будут.

Что там осталось? Концлагери? Печи? Абажуры из человеческой кожи?

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D. Trump

Злое кровожадное печенье! :D

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Ildar S

Отъезд недовольных скорее наоборот поощряется, запирать кого-либо в стране им нет большого смысла. Форсирование выезда несогласных это вполне в ряд с перечисленным, нежели обратное.

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Evil Pechenka

Ну высказывается мысль, что все уедут, а «кто нам айти делать будет?»

Ты подходишь с позиции разума, а там всё просто, никто особо не заморачивается, в моменте покажется идея хорошей — всё, айтишники не уедут.

***

Зачем сажать на 15 лет за слово «война»? Или «Фейсбук»?

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Дмитрий Александрович

Зачем сажать на 15 лет за слово «война»?

Кого-то уже посадили? Нет? Я так и думал.

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Алексей Лебедев

Уже есть аресты, каракатица ты слепая)

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Дмитрий Александрович

Вопрос был про посадки на 15 лет.

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Алексей Лебедев

А приговоры за 1 день, думаешь, выносятся? Статья несколько недель существует. Сейчас взяли под арест, чем пару месяцев будет приговор.

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Дмитрий Александрович

Так были посадки на 15 лет за слово "война" или не было? В ответ принимается одно слово: "да" или "нет".

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fffggg gggfff

ты всё еще не бросил пить по утрам?

p.s. передай, что б начальник смены лишил тебя премии

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Дмитрий Александрович

Вижу какие-то надрывные визги, но не вижу прямого ответа на вопрос, посадили ли хоть кого-то на 15 лет за слово "война".

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MrMike3112 .

Слушайте, так сегодня же был персонаж, который раз 15 или 20 написал "Вы не ответили на мой вопрос". Брат?

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Дмитрий Александрович

Не пойму я чего вы хотите сказать. Вроде как буквы из русского алфавита, даже в слова они правильно складываются, да вот только ответ на заданный вопрос из этих слов никак не формируется.

Человек задался вопросом "зачем сажать на 15 лет за слово «война»". Я спросил, кого, собственно, на 15 лет за это слово посадили. В ответ на что человек моментально ушел в стелс и забился в какой-то феминно-подростковой истерике с массовой простановкой минусов. При том, что раньше он описывал себя как мужчину уже весьма зрелого возраста и вроде бы даже с взрослыми детьми. Удивительно.

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D. Trump

Ну у вас и суперспособность, сам задал вопрос, сам на него ответил, и сам подтвердил свою же правоту. Офигеть!😱

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Дмитрий Александрович

Не лучше и не хуже суперспособностей людей, которые на ходу выдумывают списки того-что-не-должно-было-произойти-но-произошло.

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Дмитрий Александрович

Ути как обиженке НИПРИЯТНА, аж по всем комментариям с минусами пошла)

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Макс

Ты тупой или да?

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arty

В СССР тоже в начале сами на параходах отправляли.

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MrMike3112 .

Что там осталось?
Написать: "Вы находитесь здесь."

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Mari Zimma

Уже делают такое, в Англии, легально.
абажуры еще не научились, а остальное уже давно делают.
Фашня такое практиковала на живых людях в 40х.

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Grigoriy Malyshev

да много кто сдирал
а конторка интересная, жду на виси обзор

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Сам Такой

там наверху будет просто похер и ничего серьезного не введут
Вы просто при совке не жили и не работали в госструктурах. Решения принимают престарелые дуболомы, приспособленцы и болтуны, которые ничего не понимают в отрасли, которой пытаются управлять, и никто их решения оспаривать не осмелится.

Они обязательно что-то введут, но мы даже предугадать не сможем, так как это будет самое тупое и беспощадное, что только возможно.

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badResistor

Ага, надо будет доказывать что работа не связана с IT)

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Сам Такой

При совке было обычным делом, когда ради какой-то ерунды надо собрать целый пакет справок и документов из всех возможных органов, начиная от нарколога и заканчивая службой радиационного контроля. Все новое - это хорошо забытое старое. Эти люди родом и совка, они будут строить именно то, что хорошо умеют и знают.

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Максим Ростокин

А что делать с теми, которые повалят без опыта работы, сразу после школьной скамьи?

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Anton Vlasov

Порадоваться за них

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Ковтун Максим

Минутка юмора:
Оформлю вас на производство за толику малую)) будет нужная запись в трудовой) для убедительности на таможне выдам спецовку)

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Аполлон Степанов

С каждым днём я всё больше удивляюсь бредовости происходящего.

Ну да, свалят ИТшники, да, отрасль развалится и темпы развития страны рухнут. Но государству это будет урок, что планировать нужно на долгий срок и учитывать ВСЕ последствия.

Сейчас государство пытается залатать дыры в Титанике. В реальном Титанике была одна пробоина, а в России несколько.

Причём, что самое главное, когда государство машет колуном и пытается решить одну проблему, она создаёт другие.

А ведь могли бы жить спокойно, развиваться, давать людям возможности ... Но увы.

На мой взгляд, текущая ситуация это катастрофа. Катастрофа, которая не имеет обратного действия.

Можно сказать, что ИТ в стране подвисло лет на 10-20. И это уже неизбежно.

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Марта Сапожонкова

Странно было бы ожидать иного результата от типичной шпаны, привыкшей видеть в айтишниках лишь презренных ботанов.

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D. Trump

Представители ООН как всегда "выразили озабоченность"?🤣

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Ярослав

Ну почему же, государство свою роль выполнила. Вписала царя Владимира в историю, наряду с Хрущёвым стучащем по трибуне ботинком.Я думаю страна до смерти царя-батюшки простоит, а дальше без разницы.

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D. Trump

Государству не будет никакого урока, вы забываете одну очень важную деталь, такой подход просто исторически сложившийся, со времен СССР с его репрессиями, гулагами и ссылками несогласных. При этом верхушку заботит не благополучие страны в целом, а толщина своего кошелька. По другому тут просто не умеют, не научены.
На загнивающем и бездушном западе почему-то поощряют всякие инновации, прогресс и все такое. Может потому что они исторически отстаивали свои свободы и для них этот очень принципиальный момент вбитый в подкорку с доисторических времен.

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Никита Кривых

Так называемое "Золото партии" ЦК КПСС до сих пор ищут)))

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D. Trump

Мою "прелессссть"🤤

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Егор Орлов

А ведь могли бы жить спокойно, развиваться....

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Evil Pechenka

Это реальная реклама, а не шутка.

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Поджог Сараев

всё просчитано!
 Считали те же, кто оценивал вероятность заморозки резервов ЦБ?

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Михаил Качалов

вероятность заморозки резервов ЦБ?
 - для дураков уже объяснили что резервы не могут находиться в РФ, так как это просто записи в БД банков через которые ведут расчеты с зарубежными контрагентами. А золото и брильянты по прежнему лежат в Гохране - можете их есть или покупать на них айфоны.

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Grigoriy Malyshev
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Ковтун Максим

да уж... ну даже в маркетинг не могут..
Фраза все просчитано успокоит только реальных имбицилов.
Но появление такой рекламы говорит о том, что они начали подозревать масштаб пиздеца и роптание публики.

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Егор Орлов

Причём, 18+
Всё настолько просчитано, что 17-летнему юнцу просто не вынести всей полноты просчётов

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Никита Кривых

ООО я видел эти рекламные посты. Когда своей бабушке помогал в метро подключится к WiFi. Она заядлый пользователь в соцсетях различных.

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Aleksandr Ostrenko

Балин, отключить на время адблок что ли... А то такие шедевры, а я не вижу ))

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Комментарий удален модератором

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wyznaete

18+ то почему?

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Хозяин

всё просчитано
наверху всё схвачено
сейчас главное сидеть и не бухтеть

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Artem Golovin

Ну че, сколько еще ребят теперь начнут паковать чемоданы, не выясняя, внесут закон в итоге в госдуму или нет? (:

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Andrey Dmitriev

А сколько не успеют упаковать когда внесут?

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Igor Sazonov

создатели сайтиков-лендингов на вордпрессах которые называют себя программистами - вы там как? уезжаете в Силиконовую долину уже?

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Igor Kalashnikov

Не понимаю злорадства, в первую очередь уезжают востребованные, те, кто может себе это позволить, а чем они занимаются не важно

А делать лендинги на вордпрессах можно по разному и за разные деньги.

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Evil Pechenka

И что плохого в лендингах на WordPress? Я вот искал недавно — хрен ещё найдёшь нормального исполнителя.

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Вик Бой

а ещё встречал кучу прогроммистов кои если и находят где у компуктера кнопка вкл, то bsod у них вызывает жуткую панику и они ищут того программиста "который шарит в компах" ну или просто бегут за новым 😂 hdd ssd и вот это вот всё это что то вообще не из мира сего для таких

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Топольмэн Жа

Претензия к лендингам или к вордпрессам?

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Влюбленный Илья

То что такие айтишники за пол года создаются, в отличии от ребят, которые кодят действительно сложные инженерные вещи, где кроме кода нужно понимать матан физику и прочую электротехнику / схемотехнику. А вот их уже надо лет 5 растить и то не факт что вырастят.

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Сергей Я

Анус себе пусть ограничит Евгений этот.

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D. Trump

Хм, уволиться будучи в России, пересечь границу как безработный турист или еще как (где без виз), устроиться в ту же компанию из которой уволился будучи в России.
Problem solved.

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- -

Будут проверять место работы за последние 10 лет.

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D. Trump

"Сгорел на работе тащ майор, уволился, не могу больше работать, буду столяром или сварщиком, на заводе, страну поднимать! Но прежде нужно восстановить психику от этого загнивающего ИТ"

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- -

Это значит родина тебя учила учила, чтобы ты ИТ освоил, а ты все бросить решил? Особенно сейчас, когда капиталистические нацисты хотят нас уничтожить? Ну уж нет. Приговор - 5 лет Яндекс Лагеря.

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D. Trump

Тащ майор, так я самоучка!

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Денис Денисов

Так и запишем - "идейный".

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D. Trump

*начинает потеть и по стеночке двигаться в сторону границы пока товарищ майор занят*

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Igor Kalashnikov

Поиск смузи в утечке с Яндекс.Еды :)

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Сергей Я

А если тебе 22?

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алкоголизм
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Sendero

Минцифры: "Твёрдо и чётко!"

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SilanseR

Кто последний поедет, затушите свечку😉

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Сергей Р.

Такими вбросами обычно прощупыаают почву.

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Хозяин

осторожно двери закрываются

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Цифровые комплексы

Стоит ли ожидать появления цифрового терроризма от айтишников в таком случае? Ну например, спецом устроиться в госструктуру или ещё куда, и...

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Павел

#define FALSE TRUE

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Цифровые комплексы

Drop user, и бекапы подчистить ;)

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Alex S.

После таких предложений кто захочет становиться айтишником?

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Артем Гнусков

Уравняют зарплаты методом отсутствия внешних покупателей интеллектуального труда, будет как с врачами.

Потом сделают чуть выше и желающие найдутся

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Сергей Я

Я

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SocFishing

Спите спокойно это вбросы. Давно уже идет информационная война.

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SocFishing

ля смотри минусовать пошли, да плевал я на ваши минусы, те кто вбрасывает эту и другую чушь.. боты и звать вас никак.

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Ilya Grigorev

А конкорд и пригожин в какую сторону воюют?)

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SocFishing

вы лично знаете что это за компания и почему их высказывания могут трактоваться как заявление правительства? и где на официальных источниках данной компании этот текст, может ее подставили, не думали о таком? повторюсь, повсеместно идут вбросы и давление на ИТ в том числе.

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Нелинейная структура данных

Скорее всего взломали их.

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Сергей Р.

Нужно местных ботов спросить.

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Egor Ryashin

Поему подобные вбросы только сеют панику и увеличивают отток, такое впечаление, что там наверху сознательно хотят избавится от Айти.

В любом случае, умные уедут если захотят

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GanicusCsw

Скоро специалистов на рынке вообще не останется, джунов из за кризиса перестали нанимать, поэтому новых мидлов не появится, а сеньоры уже уехали, остаются только действующие мидлы, которые не могут уехать никуда

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Никита Зимин

Именно потому что они "не против" отъезда айтишников, всех связанных с информационными технологиями, кошмарят в отдельной комнатке на погранконтроле. Причем ни одного случая, чтобы не выпустили нет, так что кошмарят чтобы "просто так".

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Цифровые комплексы

В принципе, от всех этих "решал" из 90-х, оказавшихся у верхушки через переделы и привыкших вести все дела через запреты, силовые методы, угрозы и запугивания, ничего другого и не ожидаешь.

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Михаил Октябрьский

Такие новости только усилят отток - будут спешить уехать пока железный занавес не опустился перед носом

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Антон piter

Пригожин... Кажется наклёвывается главный претендент на должность нового Жириновского, который всякую херню будет нести.

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Egor Ryashin

Пускай сделают штраф за каждый день работы на иностранную айти команию, я знаю они могут, народ против не будет, пора доить мелких "буржуев". (Сарказм с нейтральным лицом)

Если человек получил гражданство в другой стране, штрафовать его родствеников оставшихся. Мне кажется надо бить в самое сердце, чтобы наверняка. Народ против не будет, никто сидеть не хочет, тем более за чужие интересы.

В стране масса перспектив для отжима денег у населения, пригласите меня консультантом, бесплатно налажу бизнес вам все дорогие чиновники

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Dmitry Polyanovsky

Там и без вас каждый специалист высшего разряда в данном вопросе

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Maksim M

зачем им "бесплатные специалисты" - если там есть очень-очень высокооплачиваемые специалисты...

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Сидор

Минцфиры не все сказала: сначала ограничить, а потом помочь

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Maksim M

нормальная тема, вообще зачем куда то ехать...

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Evgeniy Zorin

думают в правительстве
 это взаимоисключающие слова

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Пенсионный пёс_анон
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Захаров Антон

Соловецкий Лагерь Особого Назначения.... сразу...хули мельчить

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Сергей М

"Льготная" ипотека для IT - теперь 12%

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Илья Попов

Как борется айтишник против системы -
Пуск>меню>выйти из системы.

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LuNature

IT специалист просто возьмёт политическое убежище в другой стране и будет работать как захочет никуда не отчитываясь. Нужна только турист путёвка

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Yuriy Palchuk

Выездная виза. Только групповые поездки. С куратором от ФСБ.

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Дмитрий

Кто такая эта компания чтобы предлагать законы?! Не болтайте ерундой и не раздувайте из мухи слона с попыткой словить хайп на IT.
Волноваться надо не об IT, а об аграрном секторе, животноводстве, производстве продуктов и прочего. Без IT-шников проживём, все не разбегутся. Вы проживите без еды попробуйте.

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Valeratal Val

Животноводство не убежит

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Феофан

Верно, 1С разработчики остануться.

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Алексей Завитаев
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Иван Сколков

Можно еще для тиктокеров шарашки-гулагхаусы организовать, что бы танцевали за валютную выручку. После отъезда таких прорежимников и инсайдеров как Собчак, Невзоров и даже Чубайс странно думать, что все будет хорошо

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Максим Буранбаев

Я не думаю что для власти уезд программистов большая проблема. Специалисты обслуживающие инфраструктуру государства и трубу, уходящую на запад продолжат работать как работали.

Люди, которые работали на западные проекты просто уедут и не будут платить тут налоги, но это не так больно.

Программистам, которые делали что-то интересное внутри, начнут понимать, что здесь и не так интересно становится.

Кроме того, этот законопроект явно противоречит конституции. Точно так же как и 31 статья Конституции охраняет наше законное право на свободу собраний.

Также, этот законопроект не вносили в государственную думу. Вот ссылка https://sozd.duma.gov.ru/calendar/b/day/2022-03-24/2022-03-25/1.1.

Но, даже учитываю это все, я бы прислушался к мудрым словам серого волшебника, сказанным своим друзья на мосту Казад-Дума перед лицом страшного Барлога.

Перечень законопроектов, внесённых в…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
Перечень законопроектов, внесённых в…
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов…
sozd.duma.gov.ru
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Павел

Так а там законодательно ещё не запретили «лодку раскачивать»? Эй, РКН, вы где?

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Ilya Grigorev

Минцифры смешные)

Если бы государство для создания русского мира формировала бы притягательные экономические/политические/социальные условия для граждан соседних и не только государств, что довольно логично, а не как сейчас, то можно было бы рассуждать в таких формулировках.

А сейчас всех только к чему-то бесконечно принуждают а не создают центры притяжения

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Иван Лезгинов

Минцифра

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Alexander Markin

Уже все официальные лица опровергли. Зачем тиражировать новость?

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Aleksandr Ostrenko

Позвольте спросить, они это сделали точно так же как опровергали "спецоперацию" с пеной у рта до её начала? ))

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Магомед Шереметьев

Для айтишников вузы не нужны. Их как грязи можно произвести. Не понимаю почему на них такой "дроч"

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ukrainewartube.com

Если когда-то пользовался экстремистскими сервисами Meta — ставим на контроль, выпускать таких опасных личностей нельзя.

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Читать все 174 комментария
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