Что за идея «ограничить выезд айтишников» — кто её придумал и что думают в правительстве Статьи редакции
Чтобы ИТ-специалисты оставались, им нужно помогать, а не ограничивать, считают в Минцифры.
Компания «Конкорд» написала во «ВКонтакте», что придумала законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов ИТ», и опубликовала копию своего документа. Сейчас поста нет, но сохранились скриншоты.
«Конкорд» — это компания Евгения Пригожина, которая занималась в том числе поставками питания в бюджетные учреждения. СМИ связывают предпринимателя, в частности, с проектом «фабрика троллей». Сам он это отрицал.
Что предложила «Конкорд»
В пояснительной записке говорится, что «массовый отъезд» ИТ-специалистов может «негативно отразиться на кибербезопасности государственных систем, сетей и программ и привести к утечке данных».
Поэтому компания предлагает обязать российских ИТ-специалистов не менее чем за месяц информировать ФСБ о планах выехать в «недружественное государство».
Если специалист собирается устраиваться на работу в иностранную компанию в «недружественной» стране, нужно предоставить разрешение на выезд, следует из предложений. Такое разрешение нужно будет получать у ФСБ, которая проверит компанию «на причастность к экстремизму или терроризму», предполагают в «Конкорд».
За неисполнение требований компания предлагает санкции: 100 тысяч рублей штрафа и ограничение на выезд из России. За сообщение о себе ложных сведений при оформлении документов — тоже штраф в 100 тысяч рублей и ограничения на выезд.
Может ли компания внести такой законопроект
Чтобы закон заработал, одного предложения мало. Документ нужно внести в Госдуму, но частная компания это сделать не может. Такое право есть у президента, Совета Федерации и его членов, депутатов Госдумы, правительства и законодательных органов регионов.
Если кто-то из них всё-так внесёт документ, его должны в трёх чтениях принять депутаты, затем утвердить Совет Федерации и подписать президент.
Что на предложения ответили в Минцифры
Ведомство заявило, что «категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов и их трудоустройства». По мнению министерства, такие меры могут привести к росту количества тех, кто уехал, и «деструктивно отразиться на отрасли в целом».
В Минцифры отметили, что регулярно встречаются с представителями ИТ-трасли и формируют нужные специалистам меры поддержки. «Создание комфортных условий для развития ИТ-бизнеса в России — единственный разумный способ сохранить кадры», — добавили в ведомстве.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также не поддержит ограничение выезда из России ИТ-специалистов, заявил глава комитета Александр Хинштейн. Таких запретов не будет вводить и правительство, заявили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Контекст
По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), с конца февраля 2022 года из России уехали 50-70 тысяч ИТ-специалистов. «Вторую волну» пока сдерживают дорогие билеты и цены на жилье, но она «точно будет», полагают в ассоциации. В апреле уехать может ещё 70-100 тысяч человек.
Чтобы удержать кадры в стране, Минцифры предложило послабления для ИТ-компаний. Например, льготные кредиты и нулевую ставку по налогу на прибыль до конца 2024 года. Для самих специалистов тоже есть решения — в частности, отсрочка от армии на время работы в ИТ-компании.
Указ о льготах в начале марта 2022 года подписал Владимир Путин.
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Как определить айти специалиста? Наличие "недружественных" макбука и phpstorm на нём?
Кто уезжает, тот и айтишник
не могу вспомнить что за шоу, но ведь не слабое звено?
Я поехал.
Получается, я тоже айтишник старшего поколения.😎
элементарно. Скажите какую-нить явную глупость и айтишник Вас поправит
(типа, вордпрес лучше виндос)
Сотрудник паспортного контроля: "согласны ли вы с тем, что html это отличный язык программирования"?
Надо как-то не прямо спросить, надо типа, чтобы сотрудник сказал "а знаете, я немного программист, хтмл выучил"
Норм человек пройдет мимо, а айтишника скорёжет
это отлично!
Не подсказывай им!!! ;(
Берешь бланк - а там отступы пробелами вместо табов.
ну это вообще, запрещенный прием :)
В смысле _вместо_ табов!?
Или это провокация с вашей стороны?
За такие провокации надо срок давать!
А если ещё отступы ручкой нарисовать...
Paint рвет ваши виндос с линуксами на раз-два, особенно в серверном режиме
Макбук должен быть с наклейками, смузи в руках и лоферы.
По этим приметам будут на стойке регистрации выявлять айтишников.
Людей в спортивках и остроносых туфлях проверять не будут, я слышал
А если я буду в шортах, сандалях и носках? Получится обмануть или они в теме?
Если сандали с открытым носком, то точно прокатит.
Шорты должны быть в клетку или полоску, на размер-два больше. Это увеличивает шансы на успешный выезд
Как определить недружественного Айти-специалиста:
1. В руке iPhone
2. Ноутбук Lenovo c наклейкой Facebook
3. Установлен Microsoft Visual Studio Code
4. Домены держит в Namecheap
5. Сидит в Photoshop
6. Одет в Nike
7. Машина Ford
8. Стол из IKEA
9. На столе IKEA баночка Coca-Cola
Мне кажется если ты в аэропорту на паспортный контроль заедешь на форде сидя в салоне за столом из икеи - тебя в любом случае не выпустят
айтишник самоубийца
10. в трудовой запись с должностью из it сектора
На 2 шаге тебя уже скрутит омон
Не будут выпускать только программистов, с phpstorm выпустят.
Должности на работе за последние годы. При оформлении заграна, кстати, все места работы указываются
А я все думал, зачем им это все указывать…
по трудовой книжке определят)
Вы прямиком из 2005-го к нам попали?
Я думаю легко если ты руководитель или сотрудник аккредитованной it компании
Думаю, достаточно сделать базу стратегически важных продвинутых айтишников, выезд/вывоз которых грозит государственной безопасности.
А если уволиться и месяц прораработать в пятёрочке?
если ты руководитель или сотрудник
- гляжу Вы "руководителей" за "сотрудников" не считаете)
Так же на карандаше все у кого установлены Rider, VSCode, Xcode и прочие недружественные продукты загнивающего капитализма.
тогда ждём православную альтернативу типа SlavKabinet Code
Программы будут писаться на JavaScrep и C++ (с - скрепы, + - крест)
А ты докажи, что нет)))
Ну если правительство говорит что такого закона не будет, значит 100% примут
Это как анекдот про прапорщика.
Если прапорщик сказал, что не брал, значит точно не отдаст
тут еще важно что скажет Песков)
Сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все
А он уже сказал: Никаких подобных законопроектов нет и не может быть... Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан... Короче говоря, речь идет об очередной "утке".
Сотрудники IT испытывают сильное психологическое давление. В результате им тяжело сконцентрироваться на работе. Поэтому необходимо построить специальные концентрационные лагеря для работы сотрудников IT, где будет поддерживаться рабочая психологическая обстановка.
Этого выпускаем. Видите, написано "геолог".
Вам батенька к окулисту ))
Гугл лагает?
Зачем строить? Восстановить!
РыбITлаг
Как всегда впросили идею, чтобы посмотреть реакцию. Если поднимаются сильные бурления, то отказывают и говорят, что ничего такого не планировали.
Как будто бурления кого-то когда-то волновали. Сотне миллионов подняли пенсионный возраст и все молчали, а тут кучка буржуев-айтишников, "которым так и надо"
Сотне миллионов, что?
Ну, он имеет ввиду, всей стране подняли пенсионный возраст, за исключением тех кто уже пенсионер и тех на кого поднятие не распространяется.
Я тоже сначала не понял. Логика следующая:
— население — 140 млн чел.
— пенсионеры — 40 млн чел.
— не-пенсионеры — 100 млн чел.
Подняли не-пенсионерам
Бесчисленные предыдущие кейсы показывают, что если после вброса непопулярных изменений через около правительственные круги единственные "но" это "забота о гражданах" и "несоответствие конституции", то следующий шаг известен.
К сожалению, окно Овертона уже открыто, и не в нашу сторону
"— Жириновский умер!
— Чё?
— Вы нас не так поняли, виновные в ошибочной публикации будут наказаны!"
Сейчас валят в основном через два единственных открытых для россиян международных хаба - Стамбул и Дубай, страны которых не относятся к недружественным. Не удивлюсь если в итоге вообще сделают так, что нужно будет просить разрешение на выезд если у тебя образование в IT или в трудовой книжке есть такой опыт, они на это способны. Но скорее всего им там наверху будет просто похер и ничего серьезного не введут.
Но скорее всего им там наверху будет просто похер и ничего серьезного не введут.
• Скорее всего независимые телеканалы не закроют.
• Скорее всего бизнес сажать не будут.
• Скорее всего нападать ни на кого не будем.
• Скорее всего уголовных дел для оппозиционеров не будет
• Скорее всего Путин на третий срок не пойдёт.
• Скорее всего кусок Украины присоединять не будут.
• Скорее всего войска не введут и города бомбить не будут.
• Скорее всего за слова на 15 лет сажать не будут.
Что там осталось? Концлагери? Печи? Абажуры из человеческой кожи?
Злое кровожадное печенье! :D
Отъезд недовольных скорее наоборот поощряется, запирать кого-либо в стране им нет большого смысла. Форсирование выезда несогласных это вполне в ряд с перечисленным, нежели обратное.
Ну высказывается мысль, что все уедут, а «кто нам айти делать будет?»
Ты подходишь с позиции разума, а там всё просто, никто особо не заморачивается, в моменте покажется идея хорошей — всё, айтишники не уедут.
***
Зачем сажать на 15 лет за слово «война»? Или «Фейсбук»?
Зачем сажать на 15 лет за слово «война»?
Кого-то уже посадили? Нет? Я так и думал.
Уже есть аресты, каракатица ты слепая)
Вопрос был про посадки на 15 лет.
А приговоры за 1 день, думаешь, выносятся? Статья несколько недель существует. Сейчас взяли под арест, чем пару месяцев будет приговор.
Так были посадки на 15 лет за слово "война" или не было? В ответ принимается одно слово: "да" или "нет".
ты всё еще не бросил пить по утрам?
p.s. передай, что б начальник смены лишил тебя премии
Вижу какие-то надрывные визги, но не вижу прямого ответа на вопрос, посадили ли хоть кого-то на 15 лет за слово "война".
Слушайте, так сегодня же был персонаж, который раз 15 или 20 написал "Вы не ответили на мой вопрос". Брат?
Не пойму я чего вы хотите сказать. Вроде как буквы из русского алфавита, даже в слова они правильно складываются, да вот только ответ на заданный вопрос из этих слов никак не формируется.
Человек задался вопросом "зачем сажать на 15 лет за слово «война»". Я спросил, кого, собственно, на 15 лет за это слово посадили. В ответ на что человек моментально ушел в стелс и забился в какой-то феминно-подростковой истерике с массовой простановкой минусов. При том, что раньше он описывал себя как мужчину уже весьма зрелого возраста и вроде бы даже с взрослыми детьми. Удивительно.
Ну у вас и суперспособность, сам задал вопрос, сам на него ответил, и сам подтвердил свою же правоту. Офигеть!😱
Не лучше и не хуже суперспособностей людей, которые на ходу выдумывают списки того-что-не-должно-было-произойти-но-произошло.
Ути как обиженке НИПРИЯТНА, аж по всем комментариям с минусами пошла)
Ты тупой или да?
В СССР тоже в начале сами на параходах отправляли.
Что там осталось?
Написать: "Вы находитесь здесь."
Уже делают такое, в Англии, легально.
абажуры еще не научились, а остальное уже давно делают.
Фашня такое практиковала на живых людях в 40х.
да много кто сдирал
а конторка интересная, жду на виси обзор
там наверху будет просто похер и ничего серьезного не введут
Вы просто при совке не жили и не работали в госструктурах. Решения принимают престарелые дуболомы, приспособленцы и болтуны, которые ничего не понимают в отрасли, которой пытаются управлять, и никто их решения оспаривать не осмелится.
Они обязательно что-то введут, но мы даже предугадать не сможем, так как это будет самое тупое и беспощадное, что только возможно.
Ага, надо будет доказывать что работа не связана с IT)
При совке было обычным делом, когда ради какой-то ерунды надо собрать целый пакет справок и документов из всех возможных органов, начиная от нарколога и заканчивая службой радиационного контроля. Все новое - это хорошо забытое старое. Эти люди родом и совка, они будут строить именно то, что хорошо умеют и знают.
А что делать с теми, которые повалят без опыта работы, сразу после школьной скамьи?
Порадоваться за них
Минутка юмора:
Оформлю вас на производство за толику малую)) будет нужная запись в трудовой) для убедительности на таможне выдам спецовку)
С каждым днём я всё больше удивляюсь бредовости происходящего.
Ну да, свалят ИТшники, да, отрасль развалится и темпы развития страны рухнут. Но государству это будет урок, что планировать нужно на долгий срок и учитывать ВСЕ последствия.
Сейчас государство пытается залатать дыры в Титанике. В реальном Титанике была одна пробоина, а в России несколько.
Причём, что самое главное, когда государство машет колуном и пытается решить одну проблему, она создаёт другие.
А ведь могли бы жить спокойно, развиваться, давать людям возможности ... Но увы.
На мой взгляд, текущая ситуация это катастрофа. Катастрофа, которая не имеет обратного действия.
Можно сказать, что ИТ в стране подвисло лет на 10-20. И это уже неизбежно.
Странно было бы ожидать иного результата от типичной шпаны, привыкшей видеть в айтишниках лишь презренных ботанов.
Представители ООН как всегда "выразили озабоченность"?🤣
Ну почему же, государство свою роль выполнила. Вписала царя Владимира в историю, наряду с Хрущёвым стучащем по трибуне ботинком.Я думаю страна до смерти царя-батюшки простоит, а дальше без разницы.
Государству не будет никакого урока, вы забываете одну очень важную деталь, такой подход просто исторически сложившийся, со времен СССР с его репрессиями, гулагами и ссылками несогласных. При этом верхушку заботит не благополучие страны в целом, а толщина своего кошелька. По другому тут просто не умеют, не научены.
На загнивающем и бездушном западе почему-то поощряют всякие инновации, прогресс и все такое. Может потому что они исторически отстаивали свои свободы и для них этот очень принципиальный момент вбитый в подкорку с доисторических времен.
Так называемое "Золото партии" ЦК КПСС до сих пор ищут)))
Мою "прелессссть"🤤
А ведь могли бы жить спокойно, развиваться....
Это реальная реклама, а не шутка.
всё просчитано!
Считали те же, кто оценивал вероятность заморозки резервов ЦБ?
вероятность заморозки резервов ЦБ?
- для дураков уже объяснили что резервы не могут находиться в РФ, так как это просто записи в БД банков через которые ведут расчеты с зарубежными контрагентами. А золото и брильянты по прежнему лежат в Гохране - можете их есть или покупать на них айфоны.
да уж... ну даже в маркетинг не могут..
Фраза все просчитано успокоит только реальных имбицилов.
Но появление такой рекламы говорит о том, что они начали подозревать масштаб пиздеца и роптание публики.
Причём, 18+
Всё настолько просчитано, что 17-летнему юнцу просто не вынести всей полноты просчётов
ООО я видел эти рекламные посты. Когда своей бабушке помогал в метро подключится к WiFi. Она заядлый пользователь в соцсетях различных.
Балин, отключить на время адблок что ли... А то такие шедевры, а я не вижу ))
Комментарий удален модератором
18+ то почему?
всё просчитано
наверху всё схвачено
сейчас главное сидеть и не бухтеть
Ну че, сколько еще ребят теперь начнут паковать чемоданы, не выясняя, внесут закон в итоге в госдуму или нет? (:
А сколько не успеют упаковать когда внесут?
создатели сайтиков-лендингов на вордпрессах которые называют себя программистами - вы там как? уезжаете в Силиконовую долину уже?
Не понимаю злорадства, в первую очередь уезжают востребованные, те, кто может себе это позволить, а чем они занимаются не важно
А делать лендинги на вордпрессах можно по разному и за разные деньги.
И что плохого в лендингах на WordPress? Я вот искал недавно — хрен ещё найдёшь нормального исполнителя.
а ещё встречал кучу прогроммистов кои если и находят где у компуктера кнопка вкл, то bsod у них вызывает жуткую панику и они ищут того программиста "который шарит в компах" ну или просто бегут за новым 😂 hdd ssd и вот это вот всё это что то вообще не из мира сего для таких
Претензия к лендингам или к вордпрессам?
То что такие айтишники за пол года создаются, в отличии от ребят, которые кодят действительно сложные инженерные вещи, где кроме кода нужно понимать матан физику и прочую электротехнику / схемотехнику. А вот их уже надо лет 5 растить и то не факт что вырастят.
Анус себе пусть ограничит Евгений этот.
Хм, уволиться будучи в России, пересечь границу как безработный турист или еще как (где без виз), устроиться в ту же компанию из которой уволился будучи в России.
Problem solved.
Будут проверять место работы за последние 10 лет.
"Сгорел на работе тащ майор, уволился, не могу больше работать, буду столяром или сварщиком, на заводе, страну поднимать! Но прежде нужно восстановить психику от этого загнивающего ИТ"
Это значит родина тебя учила учила, чтобы ты ИТ освоил, а ты все бросить решил? Особенно сейчас, когда капиталистические нацисты хотят нас уничтожить? Ну уж нет. Приговор - 5 лет Яндекс Лагеря.
Тащ майор, так я самоучка!
Так и запишем - "идейный".
*начинает потеть и по стеночке двигаться в сторону границы пока товарищ майор занят*
Поиск смузи в утечке с Яндекс.Еды :)
А если тебе 22?
Минцифры: "Твёрдо и чётко!"
Кто последний поедет, затушите свечку😉
Такими вбросами обычно прощупыаают почву.
осторожно двери закрываются
Стоит ли ожидать появления цифрового терроризма от айтишников в таком случае? Ну например, спецом устроиться в госструктуру или ещё куда, и...
#define FALSE TRUE
Drop user, и бекапы подчистить ;)
После таких предложений кто захочет становиться айтишником?
Уравняют зарплаты методом отсутствия внешних покупателей интеллектуального труда, будет как с врачами.
Потом сделают чуть выше и желающие найдутся
Я
Спите спокойно это вбросы. Давно уже идет информационная война.
ля смотри минусовать пошли, да плевал я на ваши минусы, те кто вбрасывает эту и другую чушь.. боты и звать вас никак.
А конкорд и пригожин в какую сторону воюют?)
вы лично знаете что это за компания и почему их высказывания могут трактоваться как заявление правительства? и где на официальных источниках данной компании этот текст, может ее подставили, не думали о таком? повторюсь, повсеместно идут вбросы и давление на ИТ в том числе.
Скорее всего взломали их.
Нужно местных ботов спросить.
Поему подобные вбросы только сеют панику и увеличивают отток, такое впечаление, что там наверху сознательно хотят избавится от Айти.
В любом случае, умные уедут если захотят
Скоро специалистов на рынке вообще не останется, джунов из за кризиса перестали нанимать, поэтому новых мидлов не появится, а сеньоры уже уехали, остаются только действующие мидлы, которые не могут уехать никуда
Именно потому что они "не против" отъезда айтишников, всех связанных с информационными технологиями, кошмарят в отдельной комнатке на погранконтроле. Причем ни одного случая, чтобы не выпустили нет, так что кошмарят чтобы "просто так".
В принципе, от всех этих "решал" из 90-х, оказавшихся у верхушки через переделы и привыкших вести все дела через запреты, силовые методы, угрозы и запугивания, ничего другого и не ожидаешь.
Такие новости только усилят отток - будут спешить уехать пока железный занавес не опустился перед носом
Пригожин... Кажется наклёвывается главный претендент на должность нового Жириновского, который всякую херню будет нести.
Пускай сделают штраф за каждый день работы на иностранную айти команию, я знаю они могут, народ против не будет, пора доить мелких "буржуев". (Сарказм с нейтральным лицом)
Если человек получил гражданство в другой стране, штрафовать его родствеников оставшихся. Мне кажется надо бить в самое сердце, чтобы наверняка. Народ против не будет, никто сидеть не хочет, тем более за чужие интересы.
В стране масса перспектив для отжима денег у населения, пригласите меня консультантом, бесплатно налажу бизнес вам все дорогие чиновники
Там и без вас каждый специалист высшего разряда в данном вопросе
зачем им "бесплатные специалисты" - если там есть очень-очень высокооплачиваемые специалисты...
Минцфиры не все сказала: сначала ограничить, а потом помочь
нормальная тема, вообще зачем куда то ехать...
думают в правительстве
это взаимоисключающие слова
Соловецкий Лагерь Особого Назначения.... сразу...хули мельчить
"Льготная" ипотека для IT - теперь 12%
Как борется айтишник против системы -
Пуск>меню>выйти из системы.
IT специалист просто возьмёт политическое убежище в другой стране и будет работать как захочет никуда не отчитываясь. Нужна только турист путёвка
Выездная виза. Только групповые поездки. С куратором от ФСБ.
Кто такая эта компания чтобы предлагать законы?! Не болтайте ерундой и не раздувайте из мухи слона с попыткой словить хайп на IT.
Волноваться надо не об IT, а об аграрном секторе, животноводстве, производстве продуктов и прочего. Без IT-шников проживём, все не разбегутся. Вы проживите без еды попробуйте.
Животноводство не убежит
Верно, 1С разработчики остануться.
Можно еще для тиктокеров шарашки-гулагхаусы организовать, что бы танцевали за валютную выручку. После отъезда таких прорежимников и инсайдеров как Собчак, Невзоров и даже Чубайс странно думать, что все будет хорошо
Я не думаю что для власти уезд программистов большая проблема. Специалисты обслуживающие инфраструктуру государства и трубу, уходящую на запад продолжат работать как работали.
Люди, которые работали на западные проекты просто уедут и не будут платить тут налоги, но это не так больно.
Программистам, которые делали что-то интересное внутри, начнут понимать, что здесь и не так интересно становится.
Кроме того, этот законопроект явно противоречит конституции. Точно так же как и 31 статья Конституции охраняет наше законное право на свободу собраний.
Также, этот законопроект не вносили в государственную думу. Вот ссылка https://sozd.duma.gov.ru/calendar/b/day/2022-03-24/2022-03-25/1.1.
Но, даже учитываю это все, я бы прислушался к мудрым словам серого волшебника, сказанным своим друзья на мосту Казад-Дума перед лицом страшного Барлога.
Так а там законодательно ещё не запретили «лодку раскачивать»? Эй, РКН, вы где?
Минцифры смешные)
Если бы государство для создания русского мира формировала бы притягательные экономические/политические/социальные условия для граждан соседних и не только государств, что довольно логично, а не как сейчас, то можно было бы рассуждать в таких формулировках.
А сейчас всех только к чему-то бесконечно принуждают а не создают центры притяжения
Минцифра
Уже все официальные лица опровергли. Зачем тиражировать новость?
Позвольте спросить, они это сделали точно так же как опровергали "спецоперацию" с пеной у рта до её начала? ))
Для айтишников вузы не нужны. Их как грязи можно произвести. Не понимаю почему на них такой "дроч"
Если когда-то пользовался экстремистскими сервисами Meta — ставим на контроль, выпускать таких опасных личностей нельзя.