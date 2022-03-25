Чтобы ИТ-специалисты оставались, им нужно помогать, а не ограничивать, считают в Минцифры.

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Компания «Конкорд» написала во «ВКонтакте», что придумала законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов ИТ», и опубликовала копию своего документа. Сейчас поста нет, но сохранились скриншоты.

«Конкорд» — это компания Евгения Пригожина, которая занималась в том числе поставками питания в бюджетные учреждения. СМИ связывают предпринимателя, в частности, с проектом «фабрика троллей». Сам он это отрицал.

Скриншот записи о предложении «Конкорд» во «ВКонтакте»

Что предложила «Конкорд»

В пояснительной записке говорится, что «массовый отъезд» ИТ-специалистов может «негативно отразиться на кибербезопасности государственных систем, сетей и программ и привести к утечке данных».

Поэтому компания предлагает обязать российских ИТ-специалистов не менее чем за месяц информировать ФСБ о планах выехать в «недружественное государство».

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Если специалист собирается устраиваться на работу в иностранную компанию в «недружественной» стране, нужно предоставить разрешение на выезд, следует из предложений. Такое разрешение нужно будет получать у ФСБ, которая проверит компанию «на причастность к экстремизму или терроризму», предполагают в «Конкорд».

За неисполнение требований компания предлагает санкции: 100 тысяч рублей штрафа и ограничение на выезд из России. За сообщение о себе ложных сведений при оформлении документов — тоже штраф в 100 тысяч рублей и ограничения на выезд.

Может ли компания внести такой законопроект

Чтобы закон заработал, одного предложения мало. Документ нужно внести в Госдуму, но частная компания это сделать не может. Такое право есть у президента, Совета Федерации и его членов, депутатов Госдумы, правительства и законодательных органов регионов.

Если кто-то из них всё-так внесёт документ, его должны в трёх чтениях принять депутаты, затем утвердить Совет Федерации и подписать президент.

Что на предложения ответили в Минцифры

Ведомство заявило, что «категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов и их трудоустройства». По мнению министерства, такие меры могут привести к росту количества тех, кто уехал, и «деструктивно отразиться на отрасли в целом».

Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ИТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании. Минцифры

В Минцифры отметили, что регулярно встречаются с представителями ИТ-трасли и формируют нужные специалистам меры поддержки. «Создание комфортных условий для развития ИТ-бизнеса в России — единственный разумный способ сохранить кадры», — добавили в ведомстве.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи также не поддержит ограничение выезда из России ИТ-специалистов, заявил глава комитета Александр Хинштейн. Таких запретов не будет вводить и правительство, заявили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Контекст

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), с конца февраля 2022 года из России уехали 50-70 тысяч ИТ-специалистов. «Вторую волну» пока сдерживают дорогие билеты и цены на жилье, но она «точно будет», полагают в ассоциации. В апреле уехать может ещё 70-100 тысяч человек.

Чтобы удержать кадры в стране, Минцифры предложило послабления для ИТ-компаний. Например, льготные кредиты и нулевую ставку по налогу на прибыль до конца 2024 года. Для самих специалистов тоже есть решения — в частности, отсрочка от армии на время работы в ИТ-компании.