Роскомнадзор обязал сервис для поиска работы HeadHunter делиться пользовательскими данными с властями Статьи редакции
Он попал в список компаний, обязанных это делать по «закону Яровой».
- Речь о реестре организаторов распространения информации в сети интернет, или ОРИ. Об этом сообщил проект «Роскомсвобода».
- Внесённые в реестр сервисы должны хранить данные о переписках и звонках пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Если они этого не сделают, их заблокируют в России.
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А согласие самого пользователя то хоть на это требуется?
Ну у нас всё же у пользователей спрашивают - конституцию там поменять, пенсионный повысить, сво начать. Вот и тут спросят.
Вы не понимаете, это для защиты граждан от страшных угроз! Хотя угрозы страшнее отчества до сих пор никак не могут изобрести.
Наша проблема в том что им плевать.
РКН кстати изначально создавался для борьбы с терроризмом. Ну и где это все?
Когда ты останешься в России, то автоматически соглашаешься на всякую тоталитарную ерунду. Только потом не говори, что тебя не предупреждали.
Оно требуется для компаний, а для исполнения фед законов или требований регуляторов нет...
Было хотя бы требование в виде закона, чтобы все эти распространители информации, которые делятся информацией с власть имущими, имели либо текст об этом в подвале (а-ля «Наша организация является распространителем информацией и обязана …») или при регистрации чекбокс, где пользователь ставит галочку «Я понимаю, что организация является распространителем информации и будет хранить и шарить данные, следуя законам РФ»)… Уже бы было хорошо. А то как их вычислять, эти распространителей.
В ближайшем апдейт отправят письмо счастья в формате, у нас новое пользовательские соглашение, ознакомьтесь и примите. И там будет мед строк про передачу данных третьим лица и фсб
Лол, не заблокируют. Если все сервисы пошлют кремлевскую хунту нахрен, то они утрутся. С другой стороны, вместо блокировки они попробуют отжать бизнес и бабки.
Вывод: занимаешься бизнесом в России, по возможности уводи все в другую юрисдикцию, а остальное размазывай по ипшникам и перекладывай ответственность на других. А то придётся еще сына Кудрина потом нанимать.
Не попробуют, а непременно отожмут и данные при любом раскладе будут зажаты в потном волосатом кулачке.
Ахуенно
Это может быть проблемой для тех, кто будет работать на российскую компанию, а жить за пределами.
т.е. будет потенциальный список таких работников с ФИО, номерами телефонов, которые зарабатывают в России, а тратят деньги за границей.
Если захотят, введут еще какой-нибудь закон, который будет щемить таких работников.
Тех кто зарабатывает в РФ, а тратит заграницей даже вычислять не нужно, они известны нажатием одной кнопки.
Наверное пора менять уже гражданство. Заебали уже ((((
Чего там ФСБ читать то собрался. Там все сообщения:
«Здравствуйте,
Большое спасибо за интерес, проявленный к вакансии. К сожалению, в настоящий момент мы не готовы пригласить Вас на дальнейшее интервью по этой вакансии. Мы внимательно ознакомились с Вашим резюме и, возможно, вернемся к Вашей кандидатуре, если у нас появится подходящая вакансия.
С уважением,"
Там например возраст, возможно специальность например для медиков и место работы
А нельзя вместо тысячи этих законов, тысячи чиновников кто это администрирует - просто сказать, что от нас хотите. Мы сделаем. Или не сделаем - улетим )) зачем все так усложнять
Шутка
да какая там шутка, в яблочко. если госуслуги помогут хедхантеру найти мне вакансию, так я сам с ними поделюсь данными, может даже заплачу. зачем сразу со страпоном то приходить вместо зефирки, привыкли что ли.
ну ох**ть теперь 🤦♀️
Ждём фичу, где в новом тарифе для работодателя будет выгрузка с базы органов по соискателю. Оптимизация расходов на внутреннюю СБ. Шутка, но уже не кажется таким
сюром, как могло показаться пару лет назад
Фейсбук меньше инфы собирал, чем фсб, они уже чуть ли не любимые роллы знают
А почему вы сравниваете спец. службу и ИТ-компанию? Сравните с ЦРУ и ФБР) Думаю там инфы в десятки раз больше.
Был Пятачок, стал — стукачок.
Ну только он на ум приходит
Исправляй
А что значить делиться? Аккаунт рекрутера открыть? Там же вроде и так вся инфа публичная
А когда Роскомнадз обязует HeadHanter чистить "черный списки" кандидатов?
Ох бля... Скоро уже совсем нигде не написать ниче будет
Ну что, господа хэхэседы, пора в linkedin переезжать, если вы ВДРУГ это ещё не сделали
Одно другому не мешает
Самое интересное, что оборудование это, которое позволяет фсб смотреть наши данные, оператор ставит за свой счет. И стоит оно 10лимонов. А не ставить нельзя.
Любой каприз за ваши деньги
Раз Tinder не заблокировали, значит он делится данными? Вот весело читающим товарищам майорам)))
Эм… а что тут такого? Это же и так общедоступная информация.
Прочтите внимательнее. Речь про переписки.