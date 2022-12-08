Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор обязал сервис для поиска работы HeadHunter делиться пользовательскими данными с властями Статьи редакции

Он попал в список компаний, обязанных это делать по «закону Яровой».

  • Речь о реестре организаторов распространения информации в сети интернет, или ОРИ. Об этом сообщил проект «Роскомсвобода».
  • Внесённые в реестр сервисы должны хранить данные о переписках и звонках пользователей полгода и предоставлять их по запросу ФСБ и других госорганов. Если они этого не сделают, их заблокируют в России.

#новость #headhunter

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58 комментариев
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 15 сантиметров в обхвате

А согласие самого пользователя то хоть на это требуется?

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Сергей И

Ну у нас всё же у пользователей спрашивают - конституцию там поменять, пенсионный повысить, сво начать. Вот и тут спросят.

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6 комментариев
Вадим Д.

Вы не понимаете, это для защиты граждан от страшных угроз! Хотя угрозы страшнее отчества до сих пор никак не могут изобрести.

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Владислав

Наша проблема в том что им плевать.

РКН кстати изначально создавался для борьбы с терроризмом. Ну и где это все?

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7 комментариев
Веб Инструменты

Когда ты останешься в России, то автоматически соглашаешься на всякую тоталитарную ерунду. Только потом не говори, что тебя не предупреждали.

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житель подмоста

Оно требуется для компаний, а для исполнения фед законов или требований регуляторов нет...

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k3rch

Было хотя бы требование в виде закона, чтобы все эти распространители информации, которые делятся информацией с власть имущими, имели либо текст об этом в подвале (а-ля «Наша организация является распространителем информацией и обязана …») или при регистрации чекбокс, где пользователь ставит галочку «Я понимаю, что организация является распространителем информации и будет хранить и шарить данные, следуя законам РФ»)… Уже бы было хорошо. А то как их вычислять, эти распространителей.

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2 комментария
Никита

В ближайшем апдейт отправят письмо счастья в формате, у нас новое пользовательские соглашение, ознакомьтесь и примите. И там будет мед строк про передачу данных третьим лица и фсб

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Zamir Saidov

Лол, не заблокируют. Если все сервисы пошлют кремлевскую хунту нахрен, то они утрутся. С другой стороны, вместо блокировки они попробуют отжать бизнес и бабки.
Вывод: занимаешься бизнесом в России, по возможности уводи все в другую юрисдикцию, а остальное размазывай по ипшникам и перекладывай ответственность на других. А то придётся еще сына Кудрина потом нанимать.

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Вадим Д.

Не попробуют, а непременно отожмут и данные при любом раскладе будут зажаты в потном волосатом кулачке.

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3 комментария
Nikita Vasiljevskij

Ахуенно

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Dmitriy

Это может быть проблемой для тех, кто будет работать на российскую компанию, а жить за пределами.
т.е. будет потенциальный список таких работников с ФИО, номерами телефонов, которые зарабатывают в России, а тратят деньги за границей.
Если захотят, введут еще какой-нибудь закон, который будет щемить таких работников.

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Фокс Йовович

Тех кто зарабатывает в РФ, а тратит заграницей даже вычислять не нужно, они известны нажатием одной кнопки.

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Кристина

Наверное пора менять уже гражданство. Заебали уже ((((

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5 комментариев
Портянки Леры

Чего там ФСБ читать то собрался. Там все сообщения:

«Здравствуйте,

Большое спасибо за интерес, проявленный к вакансии. К сожалению, в настоящий момент мы не готовы пригласить Вас на дальнейшее интервью по этой вакансии. Мы внимательно ознакомились с Вашим резюме и, возможно, вернемся к Вашей кандидатуре, если у нас появится подходящая вакансия.

С уважением,"

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Случайные фотографии

Там например возраст, возможно специальность например для медиков и место работы

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Сергей Колесников

А нельзя вместо тысячи этих законов, тысячи чиновников кто это администрирует - просто сказать, что от нас хотите. Мы сделаем. Или не сделаем - улетим )) зачем все так усложнять

Шутка

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Nikolay Skidanov

да какая там шутка, в яблочко. если госуслуги помогут хедхантеру найти мне вакансию, так я сам с ними поделюсь данными, может даже заплачу. зачем сразу со страпоном то приходить вместо зефирки, привыкли что ли.

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Виктория Никанорова

ну ох**ть теперь 🤦‍♀️

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Alexander Nemtsov

Ждём фичу, где в новом тарифе для работодателя будет выгрузка с базы органов по соискателю. Оптимизация расходов на внутреннюю СБ. Шутка, но уже не кажется таким
сюром, как могло показаться пару лет назад

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Гавриил Злобин

Фейсбук меньше инфы собирал, чем фсб, они уже чуть ли не любимые роллы знают

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Михаил Катовайс

А почему вы сравниваете спец. службу и ИТ-компанию? Сравните с ЦРУ и ФБР) Думаю там инфы в десятки раз больше.

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Вадим Д.

Был Пятачок, стал — стукачок.
Ну только он на ум приходит

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Никита

Исправляй

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Портянки Леры

А что значить делиться? Аккаунт рекрутера открыть? Там же вроде и так вся инфа публичная

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Портянки Леры

А когда Роскомнадз обязует HeadHanter чистить "черный списки" кандидатов?

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Я никто и звать меня никак

Ох бля... Скоро уже совсем нигде не написать ниче будет

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Никита

Ну что, господа хэхэседы, пора в linkedin переезжать, если вы ВДРУГ это ещё не сделали

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1E0P4RD

Одно другому не мешает

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1 комментарий
Динара навицкая

Самое интересное, что оборудование это, которое позволяет фсб смотреть наши данные, оператор ставит за свой счет. И стоит оно 10лимонов. А не ставить нельзя.

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Целевой рак

Любой каприз за ваши деньги

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Igor Ya

Раз Tinder не заблокировали, значит он делится данными? Вот весело читающим товарищам майорам)))

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Доктор Богомол Тобогган

Эм… а что тут такого? Это же и так общедоступная информация.

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Михаил Катовайс

Прочтите внимательнее. Речь про переписки.

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