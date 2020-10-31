Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Личный опыт
Anastassia Ivanova
1595

Тим Кук: «Худшее, что можно сделать — это смотреть в айфон чаще, чем в глаза человека рядом с вами» Материал редакции

Как живет и работает глава Apple в материале от издания Reminder.

4 комментария
В закладки

Если вы не хотите ничего пропустить в жизни, просто отключите все уведомления на вашем смартфоне. Это предлагает не идеолог «цифрового минимализма» Кэл Ньюпорт, а глава Apple Тим Кук на встрече с читателями журнала Time. Неожиданный совет для руководителя техногиганта, продающего нам идею жизни «всегда на связи».

Но если вспомнить, что именно при Тиме Куке компания внедрила в свои устройства новую функцию «экранное время», которая докладывает вам, как много часов своей единственной и неповторимой жизни вы тратите на гаджет, все встает на свои места.

Как показывают исследования, мы прикасаемся к своему смартфону в среднем 2617 раз в день, а самые активные из нас — 5400. (Для сравнения: до собственного лица мы дотрагиваемся меньше 1000 раз в сутки.) У Кука этот показатель и до перехода на цифровую диету составлял всего 200.

Но и этого оказалось для него слишком много. Данные об «экранном времени» мотивировали его изменить свои привычки. Теперь он призывает к тому же всех остальных.

Что вам точно не посоветовал бы Тим Кук, так это устанавливать на свой смартфон приложения социальных сетей. Не называя их прямо, он объясняет: «Некоторые из них приучают вас бездумно скроллить ленту обновлений и ежесекундно посматривать на экран, чтобы узнать, что там изменилось».

По словам Кука, смысл новых технологий в том, чтобы открыть для нас возможности, которых никогда раньше не было: дать нам доступ к информации, помочь воплощать свои идеи и заботиться о своем здоровье —обогатить нашу жизнь новым опытом. Они не должны делать нашу жизнь беднее. Не должны мешать нам в том, что мы умеем делать и без них. Потому что худшее, что вы можете сделать со своим айфоном, — это «смотреть на него чаще, чем в глаза живого человека рядом с вами».

Незаметный инфлюенсер

Нынешнего руководителя Apple принято считать не визионером, а «эффективным менеджером», озабоченным скорее уровнем продаж и стоимостью акций, чем инновациями и оригинальными идеями. Но на самом деле его личные предпочтения и принципы определяют тенденции развития компании и всей IT-индустрии гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Первый гаджет, целиком разработанный и выпущенный под руководством Тима Кука, — Apple Watch. Cпортивный трекер и часы объединили в себе две главные его страсти: тренировки и тайм-менеджмент.

Кук известен своим «радикальным» режимом дня. Пробуждение — в четыре утра. Час — на чтение деловой почты и писем пользователей, чтобы «переориентироваться с себя на запросы других людей». Ещё час — в тренажерном зале, «чтобы держать под контролем уровень стресса». Ровно в шесть часов утра — он в своем офисе. Ровно в 9:30 вечера — снова в постели.

В общей сложности — около 12 часов работы и 7 часов сна. Судя по результатам исследований, такого сна достаточно для поддержания оптимальной работы мозга.

Но тренировки для Кука — не просто способ сохранить работоспособность в свои 59 лет. Руководство компанией для него тоже сродни спорту. Даже его короткая стрижка скопирована со знаменитого шоссейного велогонщика Лэнса Армстронга. В свободное время Кук — велосипедист-любитель.

В профессиональной гонке его главный противник — не конкуренты по индустрии, а время. «Состязание со временем» — так называется и его любимая книга Джорджа Стока. Свое кредо Кук сформулировал в речи перед выпускниками Обернского университета задолго до того, как возглавил Apple.

В бизнесе, как и в спорте, победа в большинство случаев предопределена еще до начала состязания. Мы далеко не всегда можем предвидеть, когда именно наступит подходящий момент, но мы можем быть готовы к нему всегда.

Тим Кук

Личные пристрастия Кука, скалолаза и любителя пеших походов, угадываются даже в таких нюансах, как названия настольных операционных систем Apple: Yosemite, El Capitan и High Sierra — его любимый национальный парк и два самых живописных горных хребта на его территории.

Именно Кук начал внедрять в офисах Apple стоячие рабочие места. Именно он подружил Apple c «зелеными» технологиями и начал бороться за гендерное равенство, выдвинув на руководящие посты множество талантливых женщин.

При нём компания объявила и о начале «посткомпьютерной» эры. Ведь Кук предпочитает iPad компьютеру. И активное участие компании в ЛГБТ-движении во многом связано с тем, что Кук открыто заявил о своей гомосексуальности, чтобы поддержать своим авторитетом тех, кто страдает от гомофобии.

Но приоритетом для него остается дистанционная медицина: «Я бы хотел, чтобы, оглянувшись назад, можно было сказать, что самый важный вклад, который мы внесли в прогресс человечества, был связан со здоровьем».

Спонтанный рационалист

В 1996 году у Тима Кука диагностировали рассеянный склероз. Диагноз оказался ошибочным. Но он извлек из этого короткого эпизода два урока.

Первый урок — не бояться неудач. «Когда идешь на риск, надо понимать, что возможная неудача в рискованном деле — это законная плата за шанс на удачу».

Второй урок — планирование работает не всегда. «Конечно, чтобы отличать иллюзии от фактов, необходимо критическое мышление». Но в спонтанных решениях тоже есть своя логика. Они принимаются потому, что соответствуют внутренней потребности: «У каждого из нас бывают в жизни моменты, когда правильнее полагаться на интуицию».

В его жизни такой момент наступил в 1998 году, когда Стив Джобс предложил ему перейти в переживавшую нелучшие времена компанию Apple, отказавшись от успешной карьеры в Compaq: «С рациональной точки зрения все аргументы были в пользу Compaq. Но я отбросил осторожность и решил поступить вопреки поверхностной логике».

15 лет до этого я пытался найти ответ на вопрос: какова моя цель в жизни. Я пробовал медитацию. Я искал подсказки в религии. Я читал великих философов и писателей. По молодости я даже решился на опрометчивый эксперимент с компьютером на Windows.

Но лишь в тот момент, когда мне предложили работу в Apple, как будто что-то щелкнуло, и я наконец почувствовал, что все сошлось.

Тим Кук

Третий урок Тим Кук вынес из собственного 25-летнего жизненного плана, который он по заданию преподавателя составил в 28 лет, сразу после получения диплома MBA в Институте Дьюка. О нем он рассказал на встрече со студентами: «Мне довольно точно удалось просчитать события на год-два вперед. Но дальше не было ни единого совпадения».

По его мнению, причина не только в том, что мы лишь со временем начинаем понимать, кем хотим быть на самом деле.

Просто сам наш путь совершенно непредсказуем. Мир за время нашей жизни много раз поменяется, общество вокруг — тоже. Компании, на которые ты работаешь, будут появляться и исчезать.

Может, ты всю жизнь будешь делать карьеру в одной области, а может и нет. Может, ты будешь всегда жить с одним человеком, а может и нет. В жизни возможно все. И я надеюсь, что это единственное в ней, что не изменится никогда.

Тим Кук

Человек, задающий вопросы

Когда в 2011 году Тим Кук сменил Джобса, многие воспринимали его как ронина — одинокого самурая, который, несмотря на свою выучку, не сможет справиться со свалившейся на него ответственностью, оставшись без покровителя.

Тем более что мягкий и спокойный Тим Кук был полной противоположностью Стива Джобса, который стал еще при жизни культовой фигурой и казался единственным человеком, способным не только видеть, но и определять будущее компании. Но время показало, что в подходе Тима Кука есть свои достоинства.

Бизнес-тренер Грег Маккеон называет такой метод управления «мультиплицированием»: он помогает распространить компетенцию на других сотрудников, а не фокусировать ее на руководителе. «Под руководством такого менеджера сотрудники компании не просто чувствуют себя умнее, они действительно становятся более компетентными».

Стратегия Кука — делегирование полномочий. Его тактика — вопросы. Он интересуется, спрашивает и уточняет, заставляя других думать, искать ответы и находить решения самостоятельно. Такой метод использовал для поиска истины еще древнегреческий философ Сократ.

Однажды в ответ на вопрос о том, что он считает самым важным качеством руководителя и залогом успеха, Кук сказал: «Умение дать людям возможность быть самими собой». Применительно к самому Куку это означает — не быть вторым Стивом Джобсом.

Я никогда не стремился стать таким, как он. Единственный человек, которым я могу быть, — это я сам. Так что я всегда стараюсь быть лишь лучшей версией Тима Кука.

Тим Кук

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.

Другие материалы на Reminder:

#здоровье #тимкук #apple

Anastassia Ivanova
+8
14
8
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Anastassia Ivanova", "author_type": "self", "tags": ["\u0442\u0438\u043c\u043a\u0443\u043a","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","apple"], "comments": 4, "likes": 8, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 172431, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 31 Oct 2020 15:37:35 +0300", "is_special": false }
Право
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Игорь Ромин

1

Пффф. Это не худшее. Худшее, что можно сделать — это смотреть в сяоми чаще, чем в глаза человека рядом с вами

Ответить

Александр Караваев

0

Здесь будет хороший комментарий 👍

Ответить

Anderson Silva

0

мнда, ничего нового не сказал 

Ответить

Pixel Lens

–1

Ну вот еще манагеры корпораций будут учить нас жить. Ухудшаю свою жизнь как сам хочу, законом не запрещено.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Город IT
Подписан
Отписаться
Удаленная команда: проблемы в управлении, о которых никто не говорит
Привет! Меня зовут Артем Бородин. Работаю в качестве менеджера проектов и продуктов уже более 10 лет. Последние 4 года…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Диагностика на карантине
В октябре участник трека BioMedTech Московского акселератора стал обладателем премии в сфере цифровых медицинских техно…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Чего ждать предпринимателям в ноябре: вот что изменится для бизнеса
В ноябре поменяют формы для регистрации юрлиц, закончат принимать заявления на отсрочку по налогам и увеличат штрафы за…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке
Гоша Захаров
за неделю
Там будут выставлены Товары производителей, которые заплатили меньше остальных за размещение на полках 😂
Фото: первые «жёсткие» дискаунтеры «Чижик» от X5 Retail Group, владельца «Перекрёстка» и «Пятёрочки»

Комментарии

Сергей Поляков

Бизнес пожаловался на перебои с…

Artemida Svet

Группировка чатов в Telegram, и…

Я не скажу свое…

Baskin-Robbins и Dunkin…

Александр Антипов

Курящий Санта, рекомендации…

Гала Перидоловна

«Яндекс» выделил «Облако» в…

Игорь Ромин

Тим Кук: «Худшее, что можно…

Artemida Svet

Группировка чатов в Telegram, и…

Pixel Lens

Хэллоуинские логотипы

Anderson Silva

Тим Кук: «Худшее, что можно…

Artemida Svet

Группировка чатов в Telegram, и…

Artemida Svet

Группировка чатов в Telegram, и…

Александр Антипов

Хэллоуинские логотипы

Павел

Apple предупредила инвесторов о…

Mihail Demeshko

Метод ящика идей: как создать…

Hexen Sage

Генпрокуратора заблокировала…

Alex D

Запись в подсайте Приёмная

Vyacheslav Teplyakov

Исследование: Android-смартфоны…

Artemida Svet

Nestle купила сервис доставки…

Александр Антипов

Apple предупредила инвесторов о…

Павел

Apple предупредила инвесторов о…
null