Как живет и работает глава Apple в материале от издания Reminder.

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Если вы не хотите ничего пропустить в жизни, просто отключите все уведомления на вашем смартфоне. Это предлагает не идеолог «цифрового минимализма» Кэл Ньюпорт, а глава Apple Тим Кук на встрече с читателями журнала Time. Неожиданный совет для руководителя техногиганта, продающего нам идею жизни «всегда на связи».

Но если вспомнить, что именно при Тиме Куке компания внедрила в свои устройства новую функцию «экранное время», которая докладывает вам, как много часов своей единственной и неповторимой жизни вы тратите на гаджет, все встает на свои места.

Как показывают исследования, мы прикасаемся к своему смартфону в среднем 2617 раз в день, а самые активные из нас — 5400. (Для сравнения: до собственного лица мы дотрагиваемся меньше 1000 раз в сутки.) У Кука этот показатель и до перехода на цифровую диету составлял всего 200.

Но и этого оказалось для него слишком много. Данные об «экранном времени» мотивировали его изменить свои привычки. Теперь он призывает к тому же всех остальных.

Что вам точно не посоветовал бы Тим Кук, так это устанавливать на свой смартфон приложения социальных сетей. Не называя их прямо, он объясняет: «Некоторые из них приучают вас бездумно скроллить ленту обновлений и ежесекундно посматривать на экран, чтобы узнать, что там изменилось».

По словам Кука, смысл новых технологий в том, чтобы открыть для нас возможности, которых никогда раньше не было: дать нам доступ к информации, помочь воплощать свои идеи и заботиться о своем здоровье —обогатить нашу жизнь новым опытом. Они не должны делать нашу жизнь беднее. Не должны мешать нам в том, что мы умеем делать и без них. Потому что худшее, что вы можете сделать со своим айфоном, — это «смотреть на него чаще, чем в глаза живого человека рядом с вами».

Незаметный инфлюенсер

Нынешнего руководителя Apple принято считать не визионером, а «эффективным менеджером», озабоченным скорее уровнем продаж и стоимостью акций, чем инновациями и оригинальными идеями. Но на самом деле его личные предпочтения и принципы определяют тенденции развития компании и всей IT-индустрии гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Первый гаджет, целиком разработанный и выпущенный под руководством Тима Кука, — Apple Watch. Cпортивный трекер и часы объединили в себе две главные его страсти: тренировки и тайм-менеджмент.

Кук известен своим «радикальным» режимом дня. Пробуждение — в четыре утра. Час — на чтение деловой почты и писем пользователей, чтобы «переориентироваться с себя на запросы других людей». Ещё час — в тренажерном зале, «чтобы держать под контролем уровень стресса». Ровно в шесть часов утра — он в своем офисе. Ровно в 9:30 вечера — снова в постели.

В общей сложности — около 12 часов работы и 7 часов сна. Судя по результатам исследований, такого сна достаточно для поддержания оптимальной работы мозга.

Но тренировки для Кука — не просто способ сохранить работоспособность в свои 59 лет. Руководство компанией для него тоже сродни спорту. Даже его короткая стрижка скопирована со знаменитого шоссейного велогонщика Лэнса Армстронга. В свободное время Кук — велосипедист-любитель.

В профессиональной гонке его главный противник — не конкуренты по индустрии, а время. «Состязание со временем» — так называется и его любимая книга Джорджа Стока. Свое кредо Кук сформулировал в речи перед выпускниками Обернского университета задолго до того, как возглавил Apple.

В бизнесе, как и в спорте, победа в большинство случаев предопределена еще до начала состязания. Мы далеко не всегда можем предвидеть, когда именно наступит подходящий момент, но мы можем быть готовы к нему всегда. Тим Кук

Личные пристрастия Кука, скалолаза и любителя пеших походов, угадываются даже в таких нюансах, как названия настольных операционных систем Apple: Yosemite, El Capitan и High Sierra — его любимый национальный парк и два самых живописных горных хребта на его территории.

Именно Кук начал внедрять в офисах Apple стоячие рабочие места. Именно он подружил Apple c «зелеными» технологиями и начал бороться за гендерное равенство, выдвинув на руководящие посты множество талантливых женщин.

При нём компания объявила и о начале «посткомпьютерной» эры. Ведь Кук предпочитает iPad компьютеру. И активное участие компании в ЛГБТ-движении во многом связано с тем, что Кук открыто заявил о своей гомосексуальности, чтобы поддержать своим авторитетом тех, кто страдает от гомофобии.

Но приоритетом для него остается дистанционная медицина: «Я бы хотел, чтобы, оглянувшись назад, можно было сказать, что самый важный вклад, который мы внесли в прогресс человечества, был связан со здоровьем».

Спонтанный рационалист

В 1996 году у Тима Кука диагностировали рассеянный склероз. Диагноз оказался ошибочным. Но он извлек из этого короткого эпизода два урока.

Первый урок — не бояться неудач. «Когда идешь на риск, надо понимать, что возможная неудача в рискованном деле — это законная плата за шанс на удачу».

Второй урок — планирование работает не всегда. «Конечно, чтобы отличать иллюзии от фактов, необходимо критическое мышление». Но в спонтанных решениях тоже есть своя логика. Они принимаются потому, что соответствуют внутренней потребности: «У каждого из нас бывают в жизни моменты, когда правильнее полагаться на интуицию».

В его жизни такой момент наступил в 1998 году, когда Стив Джобс предложил ему перейти в переживавшую нелучшие времена компанию Apple, отказавшись от успешной карьеры в Compaq: «С рациональной точки зрения все аргументы были в пользу Compaq. Но я отбросил осторожность и решил поступить вопреки поверхностной логике».

15 лет до этого я пытался найти ответ на вопрос: какова моя цель в жизни. Я пробовал медитацию. Я искал подсказки в религии. Я читал великих философов и писателей. По молодости я даже решился на опрометчивый эксперимент с компьютером на Windows. Но лишь в тот момент, когда мне предложили работу в Apple, как будто что-то щелкнуло, и я наконец почувствовал, что все сошлось. Тим Кук

Третий урок Тим Кук вынес из собственного 25-летнего жизненного плана, который он по заданию преподавателя составил в 28 лет, сразу после получения диплома MBA в Институте Дьюка. О нем он рассказал на встрече со студентами: «Мне довольно точно удалось просчитать события на год-два вперед. Но дальше не было ни единого совпадения».

По его мнению, причина не только в том, что мы лишь со временем начинаем понимать, кем хотим быть на самом деле.

Просто сам наш путь совершенно непредсказуем. Мир за время нашей жизни много раз поменяется, общество вокруг — тоже. Компании, на которые ты работаешь, будут появляться и исчезать. Может, ты всю жизнь будешь делать карьеру в одной области, а может и нет. Может, ты будешь всегда жить с одним человеком, а может и нет. В жизни возможно все. И я надеюсь, что это единственное в ней, что не изменится никогда. Тим Кук

Человек, задающий вопросы

Когда в 2011 году Тим Кук сменил Джобса, многие воспринимали его как ронина — одинокого самурая, который, несмотря на свою выучку, не сможет справиться со свалившейся на него ответственностью, оставшись без покровителя.

Тем более что мягкий и спокойный Тим Кук был полной противоположностью Стива Джобса, который стал еще при жизни культовой фигурой и казался единственным человеком, способным не только видеть, но и определять будущее компании. Но время показало, что в подходе Тима Кука есть свои достоинства.

Бизнес-тренер Грег Маккеон называет такой метод управления «мультиплицированием»: он помогает распространить компетенцию на других сотрудников, а не фокусировать ее на руководителе. «Под руководством такого менеджера сотрудники компании не просто чувствуют себя умнее, они действительно становятся более компетентными».

Стратегия Кука — делегирование полномочий. Его тактика — вопросы. Он интересуется, спрашивает и уточняет, заставляя других думать, искать ответы и находить решения самостоятельно. Такой метод использовал для поиска истины еще древнегреческий философ Сократ.

Однажды в ответ на вопрос о том, что он считает самым важным качеством руководителя и залогом успеха, Кук сказал: «Умение дать людям возможность быть самими собой». Применительно к самому Куку это означает — не быть вторым Стивом Джобсом.

Я никогда не стремился стать таким, как он. Единственный человек, которым я могу быть, — это я сам. Так что я всегда стараюсь быть лишь лучшей версией Тима Кука. Тим Кук

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.