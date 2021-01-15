Пересказ материала о том, почему «позитивные» созвоны в Zoom, весёлые «истории» в Instagram и прочий избыточный оптимизм на самом деле приносят больше вреда, чем пользы.

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Клиент нейропсихолога Джуди Хо — успешный предприниматель, был богат, счастлив в браке и пользовался уважением коллег. Порой он чувствовал себя подавленным и измотанным, но не мог в этом признаться. Он чувствовал, что единственный способ справиться с этим — сбежать, отпросившись у врача. «Он знал, что не болен, но приходил и что-нибудь придумывал, чтобы взять выходной и привести себя в порядок», — рассказала Хо.

Нейропсихолог считает, что он страдает из-за «токсичного оптимизма»: предприниматель думает, что обязан придерживаться образа успешного счастливого бизнесмена, который сложился вокруг него.

Это можно назвать FONO (fear of a negative outlook — страх перед негативным мироощущением), или «пренебрежительный позитив» — эти термины описывают превосходство позитива в эмоциональном спектре, который «не оставляет ничего кроме покосившейся ухмылки».

Человек с таким мышлением отвечает на тревоги или печали бескомпромиссным оптимизмом. Встречается всюду: в оптимистичных фильтрах в Instagram с хэштегом «blessed», бодрой речи фитнес-инструктора в SoulCycle, встречах в Zoom, которые начинаются с обсуждения хороших новостей.

Его можно найти в предложениях, которые начинаются со слов «по крайней мере» — за ними следует предположение, что, как бы плохо вы себя ни чувствовали, по крайней мере, у вас есть множество вещей, компенсирующих это. Даже идея, что мы должны любить своё тело, может перерасти в оптимистическую нетерпимость, подразумевающую, что работать над складками живота или морщинами — не нормально.

FONO способствует иллюзорной вере в себя. Например, политики борются с Covid-19 с помощью позитивных речей, а бизнесмены продают шанс на успех.

На 790% увеличилось количество коучей по всему миру с 2001 года.

Федеральная торговая комиссия заметила всплеск «схем Понци» (финансовых пирамид) во время пандемии — их стало на 70% больше во втором квартале 2020 года, чем годом ранее. Также за последние годы стало больше бизнес-коучей: в Международной федерации коучей количество членов выросло с 4700 в 2001 году до более чем 41 тысячи сегодня.

«Рядовые американцы, искавшие вдохновения и утешения, стали главными мишенями для продавцов эмоций», — пишет Bloomberg.

«Позитивная» идея проникла в корпоративную культуру

По словам психолога Наоми Торрес-Маки, успешные люди чаще всего становятся жертвами такого мышления. Она называет эту проблему «беговой дорожкой достижений», где неуверенность и рефлексия уходят на второй план за бодростью и решительностью.

К примеру, она принимала клиента — финансиста с Уолл-стрит, главной проблемой которого была бессонница. В ходе консультаций мужчина понял, что во время бодрствования слишком концентрировался на сравнении себя с другими.

Единственными вопросами, которые он задавал себе, были: «Насколько я успешен и что думает мой босс?» Он был настолько сосредоточен на создании идеального счастливого и позитивного образа, что у него не оставалось места для переваривания трудностей. Наоми Торрес-Маки психолог

Но когда финансист ложился спать, тревоги выходили на первый план и не давали ему уснуть. Далее он работал с психологом, чтобы разорвать связь «казаться счастливым и добиваться успеха».

Истоки этой эмоциональной проблемы лежат в 1990-х, когда президент Американской психологической ассоциации Мартин Селигман заявил, что пессимизм — это линия поведения, которую можно и нужно избегать. Суть подобного мировоззрения заключалась в том, что сила позитивного мышления даст всё, будь то ребёнок или «мерседес».

Наблюдение стало частью поп-культуры: на его основе в 2006 году выпустили фильм “The Secret”, впоследствии вышла одноимённая книга австралийки Ронды Берн. Эту позитивную идею поддерживала популярная телеведущая Опра Уинфри.

Корпоративная культура обостряет эту мысль. До пандемии сотрудников призывали быть счастливыми, потому что они работали в офисе, возможно, со столами для пинг-понга и бесплатными обедами. Сейчас, когда все работают из дома, их просят быть благодарными за то, что у них просто есть работа.

Уитни Гудман, психотерапевт из Майами, считает, что такая форма работы создаёт «уловку-22» — когда сотрудник не может показать беспокойство, что его посчитают плохим членом команды или недостойным повышения. Невысказанные опасения с большей вероятностью приведут к плохому концу в карьере.

Тест: насколько вы токсичный оптимист Bloomberg

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, повторило предыдущие — когда обнаружилось, что люди чувствуют себя печальнее, если от них ожидают, что они будут скрывать эти эмоции.

Профессор психологии в Университете Торонто и один из авторов исследования Бретт Форд говорит, что нужно глубже всматриваться в себя, а не игнорировать неприятные ощущения. «Заметьте их, оставьте в покое, и они пройдут», — добавляет Форд. Предполагается, что эмоции — это недолговечные переживания.

Что с этим можно сделать

Для начала нейропсихолог Хо советует посмотреть мультфильм «Головоломка», который оживляет человеческие эмоции.

Одно из лучших противоядий от токсического позитива — пересмотр системы ценностей и понимание того, что в некоторые лучшие моменты в жизни мы испытываем смесь эмоций [а не только позитив]. И это то, что мы должны принять как люди.

Важно разрешать себе и окружающим выражать негатив. Нейропсихолог советует убрать из эмоционального словаря «по крайней мере» и вместо этого прислушиваться к проблемам и рефлексировать. Не нужно пытаться удалять весь негатив из жизни.