Ноам Бардин перечислил, что произошло с его независимым стартапом после продажи ИТ-гиганту и почему фраза «Что? Опять суши на обед?» стала из внутренней шутки грустной реальностью.

{"id":211043,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430: \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b Waze, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u043e\u0440\u043e\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 Google \u0438 \u0441\u0434\u0430\u043b\u0441\u044f","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya&title=\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430: \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b Waze, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u043e\u0440\u043e\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 Google \u0438 \u0441\u0434\u0430\u043b\u0441\u044f","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya&text=\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430: \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b Waze, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u043e\u0440\u043e\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 Google \u0438 \u0441\u0434\u0430\u043b\u0441\u044f","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya&text=\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430: \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b Waze, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u043e\u0440\u043e\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 Google \u0438 \u0441\u0434\u0430\u043b\u0441\u044f","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0441\u0447\u0435\u0437\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430: \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b Waze, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u043e\u0440\u043e\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 Google \u0438 \u0441\u0434\u0430\u043b\u0441\u044f&body=https:\/\/vc.ru\/life\/211043-pochemu-v-korporacii-ischezaet-atmosfera-startapa-opyt-glavy-waze-kotoryy-borolsya-za-svobodu-vnutri-google-i-sdalsya","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 126 просмотров

Ноам Бардин

В 2013 году Google купила израильский картографический стартап Waze за $1 млрд, а в январе 2021 года из него ушёл гендиректор Ноам Бардин.

В своём письме на Paygo он подробно рассказал о том, как пытался сохранить «магию независимого стартапа» внутри Google, но столкнулся с огромной разницей в подходах к работе, жизни, рискам, деньгам и отношению к пользователям.

В итоге он ушел, потому что стало стыдно отвечать на вопрос самому себе: «А что полезного я сегодня сделал для пользователей?».

Для Google покупка Waze стала удачной, однако у тех, кто хочет сохранить атмосферу стартапа в корпорации, шансов почти нет, заключает Бардин.

Попытка создать «лучшее из двух миров» и борьба за автономность

По словам Бардина, на ранней стадии развития Waze команда допустила множество ошибок, в частности, поссорилась с членами совета директоров.

Они решили продать стартап Google после обещания независимости, при которой Waze сохраняет имя, команду и основателей. Команда считала, что таким образом получит свободу действий стартапа и деньги и возможности корпорации.

Мы рассматривали продажу Google, как изменение строки в списке инвесторов, а не смену миссии компании. Предполагали, что после продажи Google получим «лучшее из двух миров»: скорость роста и культуру стартапа, а также финансовую поддержку и дистрибуцию корпорации. Думали, что продолжим работу, но уже без финансовых проблем, сможем больше рисковать и экспериментировать в долгую.



После поглощения Бардин рассчитывал «построить Waze в Google и разрушить миф о том, что происходит со стартапами после поглощения корпорациями». Но ошибся.

Ситуация похожа на то, как главы западных компаний считают, что будут первыми, кто пытался запустить свой сервис в Китае, а спустя некоторое время уезжают назад и отдаёт китайскому партнёру бренд, деньги и бизнес. Нельзя бороться с природой зверя, это же Китай. И тоже самое произошло со мной.



Чем независимый стартап отличается от «стартапа внутри корпорации»

После поглощения Waze выросла с 10 млн активных пользователей в месяц до 140 млн, а ежемесячный «пробег» вырос с 2,5 млрд км до более 36 млрд. Компания запустила новый продукт Carpool и смогла соответствовать требованиям рынка, отмечает Бардин.

Но работа в независимой компании сильно отличается от жизни в корпорации — в ней больше нюансов и глубины, считает глава Waze. Он перечислил основные отличия, разбив их по нескольким категориям.

В корпорации общий бренд важнее продукта

В стартапе полная согласованность между продуктом, компанией и брендом. Сотрудники, руководство и инвесторы тоже согласованы: успех продукта — это успех компании, инвесторов и сотрудников. В корпорации сотрудники ориентированы на корпоративный бренд, а не продукт: Google, а не Gmail, Facebook, а не Instagram. Продукт — это инструмент для продвижения по карьерной лестнице, а не увлечение, миссия или экономическая игра.



На доходы сотрудников влияет повышение внутри компании, а не рост продукта, считает Бардин. При выборе места работы они выбирают сервис, где можно получить повышение.

Таким образом Waze начала набирать «сотрудников с неверным настроем» — стартап рассматривался как шаг по карьерной лестнице в Google, без самоотдачи.

Нельзя просто взять и уволить бесполезного сотрудника — его перекидывают с проекта на проект

Waze подчинялась корпоративным правилам найма Google. Среди них Бардин отмечает невозможность уволить сотрудника при необходимости — если должность больше не нужна, есть кто-то лучше на это место или человек плохо справлялся с обязанностями.

Более того, невозможность заменить их людьми с нужными навыками приводит к тому, что их пытаются перекинуть другой команде вместо увольнения.

У быстро развивающихся продуктов всё время меняются потребности. Есть люди, которые отлично подходят для определенной стадии развития компании, а по мере её роста уже не обладают нужными навыками. Это не их вина, это реальность. Но я на своём горьком опыте понял, что если другой менеджер рекомендует взять отличного сотрудника, вероятно, он пытается избавиться от него потому что не может уволить.

Ожидание лучшей дистрибуции оказалось провалом

Waze не смогла получить поддержку Google в продвижении, а весь рост после продажи связан с усилиями команды, а не поддержкой материнской компании, считает Барвин.

Например, идеи Waze воплощались в Google Maps, а магазин приложений для Android Google Play относился к стартапу, как к сторонним компаниям — без продвижения в магазине или предустановки.

При этом стартап был ограничен в том, что можно было делать и с кем работать — из-за корпоративной политики. В результате у Waze появилось больше денег на маркетинг, но «их приходилось тратить точно так же, как и независимой компании».

Оглядываясь назад, я понимаю, что мы, вероятно, могли бы расти быстрее и эффективнее, если бы остались независимыми.

Фокус размылся — много сил уходит вне развития продукта

В корпорации много времени тратится на юридические вопросы, политику и конфиденциальность, а не функции для пользователей, отмечает Барвин. Из-за этого команда теряла фокус, время и ресурсы для развития.

В результате «ДНК компании быстро меняется с клиентоориентированности на корпоративные принципы».

Компенсационный пакет огромный — но его не ценят, так как нет риска всё потерять

По словам Барвина, в технологических корпорациях высокие зарплаты и опционы создают несоответствия. Отдельный продукт слабо влияет на стоимость акций, а значит, опцион растёт независимо от качества работы отдельного сотрудника или результата продукта в целом.

Это приводит к тому, что особое внимание сотрудник уделяет собственному продвижению, а не успеху продукта. Они считают, что «важнее команды, а команда важнее продукта и пользователей», говорит основатель Waze.

С 2008 года акции FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) только росли, поэтому сотрудники смотрят на опцион, как на часть зарплаты, которая также может только расти, и не хотят рисковать и жертвовать ей. Я думаю, что модель вознаграждения за риск не работает из-за постоянного роста стоимости акций и отсутствия личного влияния на зарплату. Возможно, компаниям стоит перейти к обратному выкупу акций сотрудников, чтобы те жертвовали частью зарплаты ради опциона или наделить опционы метрикой, привязанной к продукту. Это поможет связать эффективность работы команды с доходами сотрудников.

Нет честности и искренности — зато много цензуры

Барвина часто приглашали выступать на мероприятиях Google, но из-за использования «слов из четырёх букв», неполиткорректности и грубой речи он постоянно получал жалобы от HR-отдела.

В результате он практически перестал выступать, начал следить за тем, что говорит и начал «носить корпоративный образ». По его мнению, политкорректность зацепила всю Долину, и это проблема.

Люди должны быть сами собой на работе — но это также означает определенную терпимость к тому, что окружающие могут говорить не совсем то, что вы бы хотели услышать, или верят в то, во что вы не верите. Эта терпимость ушла в Google, а слова стали важнее их содержания. Это новая мантра политкорректности Кремниевой долины. Вы можете говорить ужасные вещи, пока правильно используете местоимения, или говорить очень важные вещи, но сказав одно неверное слово это тут же отправляется в отдел кадров.



Баланс жизни и работы нарушен не в сторону работы

В письме Барвин вспомнил, как в девяностых в ИТ-сфере «не было понятия баланса между жизнью и работой», так как всем нравилось своё дело. На первое место ставили успех и «работали как сумасшедшие, чтобы добиться большего».

Затем появился «баланс», когда можно сочетать работу по ночам при необходимости и возможность уехать пораньше или отправиться путешествовать и работать вне офиса.

Но сейчас в Долине стали «жертвовать работой ради жизни», отмечает предприниматель.

Молодые люди хотят всего: быстро получить повышение, прийти домой пораньше, добиться экономической независимости, не пропустить занятие йогой в 11 утра и так далее. Возникли проблемы с планированием встреч: «Это новый урок у инструктора йоги, который я не могу пропустить» и «я беру “личный день”» сводили меня с ума.



Хуже всего, что это соответствовало политике и нормам — я был чудаком, который хотел ускорить дела и ожидал некоторого самопожертвования при необходимости. Я не верю, что переработки делают нам чести, но я также верю, что должны сделать всё ради победы — даже если это будет выходной.



Сотрудники не ценят компанию и жалуются на ерунду

Многие сотрудники не ценят благ работы в крупных корпорациях — питание, спортзал, путешествия, высокие зарплаты и возможность поработать над важными проектами «в окружении лучших и самых умных людей», считает Барвин.

Проблема в том, что технические специалисты сразу после колледжа идут работать в корпорации и не видели «настоящих» компаний, поэтому жалуются на ерунду.

Например, на то, что во время пандемии пришлось работать из дома и тратить свои деньги на еду. «Нормальные» же сотрудники беспокоились о том, чтобы сохранить работу или найти новую.

Причем проблема распространилась и на самих сотрудников Waze, которые поначалу высмеивали «гуглеров».

После продажи Google мы провели «весёлый день» в кампусе, где нам показали, как всё устроено. Мы обедали в кафе и стоя в очереди услышали, как гуглер перед нами возмутился: «Что? Опять суши??», что стало внутренней шуткой. Но спустя несколько месяцев мы снова приехали, и уже сотрудники Waze жаловались на еду.

Что в итоге

Waze столкнулась с «худшим из двух миров», говорит Барвин. Компания одновременно испытывал проблемы стартапа с ростом и дистрибуцией, а заодно и с ограничениями корпорации.

Они были вынуждены использовать внутренние и «далеко не лучшие на рынке» инструменты, учитывать корпоративную политику и другие особенности крупной компании. Это усугублялось невозможностью быстро нанимать и увольнять сотрудников.

В результате Барвин начал готовить себе замену и формировать новую команду, которая будет работать по корпоративным правилам. На это потребовалось три года.

В конце каждого дня я всегда спрашиваю: «Что я сделал сегодня для наших пользователей?». Это простое упражнение помогает правильно ставить приоритеты. И когда я обнаружил, что стал избегать этого вопроса, потому что мне было стыдно отвечать на него, я понял, что моё время в Google истекло. Я уверен, что покупка Waze оказалась успешной. Проблема заключается во мне — я верил, что могу сохранить магию стартапа внутри корпорации, несмотря на все доказательства обратного. Я понял это три года назад, и потратил это время на создание новой команды и руководства, которые смогут работать без меня, в рамках корпоративных ограничений. И я ушел не из-за конфликтов с Google, но соотношение «пользы и шума» меня утомило. Мы создаём компании, чтобы создавать продукты для людей, а не сидеть на встречах с юристами.

Что можно сделать со стартапами внутри корпораций

При покупке стартапов необходимо сохранять их независимость, так как корпорация покупает не технологию, а команду и методы работы, считает Барвин.

В пример он ставит формат работы Alphabet и Amazon, которая сохранила юрлицо, культуру и процессы Audible после поглощения.

Будут сложности с тем, чтобы наращивать капитализацию самостоятельно, но главное — сохранить фокус на продукте с правильными людьми и дать возможность лидеру самому управлять своей судьбой. Одна из основных проблем — люди, которые растут в корпоративной среде. Они на самом деле не понимают этого, и это усложняет переговоры.

В его же случае нужно было не пытаться изменить политику Google, а как можно раньше выйти из компании и создать «правильную команду, а не бороться со зверем», признаётся глава Waze.

Когда вы решаете продать компанию, вам нужно быть честным самим с собой: это конец эпохи, и не делайте вид, что сможете продолжать развитие компании с новыми акционерами. Чтобы быть успешным в CorpTech, достаточно в ответ на вопрос «Что я сегодня сделал полезного для пользователей? ответить: «Ну, немного, зато меня повысили» и быть довольным этим ответом. Но это не для меня.

Но хорошего будущего в Долине Барвин не ожидает — по мере того как растёт внимание регуляторов и меняется антимонопольное законодательство, «шум будет всё сильнее пользы», полагает он.

А проблемы с инновациями в ИТ-корпорациями будут только усугубляться из-за нежелания рисковать.