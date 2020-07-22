Комментарии
оказалась нейронной сетью
А в 2020 году подала жалобу европейскому регулятору из-за антиконкурентных практик соперника.
Microsoft запустила свой сервис для совместной работы Teams в ноябре 2016 года. К тому времени Slack работал уже полтора года — и встретил конкурента открытым письмом, которое было опубликовано не только на сайте, но и на отдельной полосе в New York Times.
Авторы письма радовались, что у них появилась «некоторая конкуренция». «Несколько лет назад мы поняли, что переход на Slack оказался очень ценным, и в ближайшее десятилетие все компании будут использовать Slack или "что-то вроде того". Теперь видим подтверждение, что вы думаете так же», — писали они.
Обращение к Microsoft сводилось к четырём пунктам:
За три с половиной года Microsoft Teams успела обогнать Slack по количеству ежедневных пользователей, а к концу 2019 года опережение было почти двукратным. В июле 2020 года Slack попросила Еврокомиссию проверить практику включения Teams в пакет приложений Office, посчитав такое поведение неконкурентным.
Microsoft воспользовалась дружескими советами от Slack и пошла в рост.
Slack это не понравилось так как им не выплатили хотя бы авторский гонорар за советы, не говоря уже о процентах с прибыли..
Был на встрече с главным маркетологом Майкрософт. Он рассказал, что Teams планировали запустить тихо и без шумихи, чтобы понять первый фидбэк и не сильно афишировать сервис. Но благодаря Слаковскому развороту сразу же начали получать десятки тысяч установок каждый день.
Тот случай когда маркетинг конкурента работает на тебя. Бывает.
Teams вполне неплохой, они его включают в office 365, и тут конкуренты заплакали.
Slack новый Netscape
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
Вообще, с MS бесполезно бороться на этом поле. У них там своей внутренней конкуренции жопой жуй - Teams, Skype, Yammer.
С Гейтсом лучше не шутить )))
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