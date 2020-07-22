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Маркетинг
Андрей Фролов
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«Рады хоть какой-то конкуренции»: в 2016 году Slack встретила Microsoft Teams открытым письмом с «дружескими советами» Материал редакции

А в 2020 году подала жалобу европейскому регулятору из-за антиконкурентных практик соперника.

17 комментариев
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Microsoft запустила свой сервис для совместной работы Teams в ноябре 2016 года. К тому времени Slack работал уже полтора года — и встретил конкурента открытым письмом, которое было опубликовано не только на сайте, но и на отдельной полосе в New York Times.

Stewart Butterfield

Авторы письма радовались, что у них появилась «некоторая конкуренция». «Несколько лет назад мы поняли, что переход на Slack оказался очень ценным, и в ближайшее десятилетие все компании будут использовать Slack или "что-то вроде того". Теперь видим подтверждение, что вы думаете так же», — писали они.

Обращение к Microsoft сводилось к четырём пунктам:

  • Не надо копировать функции Slack — нужно адаптировать продукт под нужды клиентов, следить за деталями и быть прозрачными внутри команды.
  • Открытая платформа важна, нужно привлекать внешних разработчиков, которые будут делать продукты для неё.
  • Надо любить то, что ты делаешь — быстро реагировать на отзывы, дружить с другими командами и действительно желать счастья своим клиентам.
  • «Slack останется здесь надолго».

За три с половиной года Microsoft Teams успела обогнать Slack по количеству ежедневных пользователей, а к концу 2019 года опережение было почти двукратным. В июле 2020 года Slack попросила Еврокомиссию проверить практику включения Teams в пакет приложений Office, посчитав такое поведение неконкурентным.

#microsoft #slack

Андрей Фролов
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0
17 комментариев
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Kostya Golikov

42
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Аарон Малис

Kostya
1

Выебываться на Microsoft на первой полосе NY Times... 

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Joy Z

20

Microsoft воспользовалась дружескими советами от Slack и пошла в рост. 
Slack это не понравилось так как им не выплатили хотя бы авторский гонорар за советы, не говоря уже о процентах с прибыли..

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Улан Каражигитов

11

Был на встрече с главным маркетологом Майкрософт. Он рассказал, что Teams планировали запустить тихо и без шумихи, чтобы понять первый фидбэк и не сильно афишировать сервис. Но благодаря Слаковскому развороту сразу же начали получать десятки тысяч установок каждый день.

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Pavel Voronkov

Улан
2

Тот случай когда маркетинг конкурента работает на тебя. Бывает.
Teams вполне неплохой, они его включают в office 365, и тут конкуренты заплакали.

Ответить

true iBegginer

6

Slack новый Netscape

Ответить

Alexey Naumenko

true
3

Или новый MySpace, или новый Yahoo, или... внезапно... новый Skype?

Ответить

Vl Al

true
0

Кстати, да.

Ответить

Злой Полушубок

5

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

Ответить

Alan Al

Злой
0

wise words!

Ответить

Vl Al

2

Вообще, с MS бесполезно бороться на этом поле. У них там своей внутренней конкуренции жопой жуй - Teams, Skype, Yammer.

Ответить

Anatoly

1

С Гейтсом лучше не шутить )))

Ответить

Аарон Малис

Anatoly
0

С ними вообще лучше дел не иметь. 

Ответить

Artem Shevchenko

1

Билл говорил что строит не продукт а платформу.

Ответить

Андрей Солозобов

1

В какой-то газете я уже видел похожее

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Николай

0

Проще говоря - довыёбывались. И поделом.

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Yuri T

0

Teams растёт качественно что не скажешь о Слак

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CallMeBeardman !
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Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
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