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Маркетинг
Татьяна Боброва
11 214

Unilever и «Лавка» отказались от работы с YouTube-шоу Comment Out после эпизода с шутками про Белоруссию и Хабаровск Материал редакции

«Разжигание вражды и выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» неприемлемы для бренда, заявили в компании.

121 комментарий
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Unilever в России заявила, что разочарована выпуском YouTube-шоу Comment Out, опубликованном на канале «Чикен Карри» 31 августа 2020 года. В шоу был интегрирован бренд товаров для ухода за телом Axe, заявление компании опубликовано в её Telegram-канале 3 сентября 2020 года.

В выпуске участники должны были выбрать случайную карточку с комментарием, который нужно написать со своей страницы в Instagram, и карточку с «наказанием» в случае отказа от испытания.

Герою выпуска Юрию Музыченко в качестве комментария досталась карточка «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белоруссии? Ответ: Тихановской, когда увидела след от месячных на прокладке! Прикол?)))».

В качестве наказания нужно было выложить фотографию с протестами в Хабаровске с подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло». Музыкант отказался выполнять оба задания.

Скриншот из программы Comment Out

В Unilever утверждают, что не знали о содержании программы до официальной публикации в эфире. После выхода ролика компания обратилась к редакции Comment Out за разъяснениями, но «коллеги не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска».

В Unilever отметили, что для компании и её брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» категорически неприемлемы. В итоге компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out «в какой бы то ни было форме».

5 сентября команда «Чикен Карри» заявила в Instagram, что не считает смешной ситуацию в Белоруссии. Команда шоу пояснила, что создаёт «экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека», и редакция не продвигает свою позицию в видео.

В выпуске одновременно совпали две острые политические темы, вероятность чего крайне мала. Редакция сама была шокирована, поскольку не оставила гостю выбора, добавили создатели шоу. «Мы увидели, что наша самоцензура дала сбои. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людеи», — написали представители «Чикен Карри».

Обновлено в 14:20. От сотрудничества с Comment Out отказалась и «Яндекс.Лавка», рассказали vc.ru представители компании. Сервис не согласен с оценками и высказываниями авторов шоу, не намерен продолжать сотрудничество и не планирует интеграции в дальнейшие выпуски.

  • Это не первый отказ международных брендов от сотрудничества с блогерами из-за неоднозначных высказываний. Весной 2020 года PepsiCo и Pampers приостановили рекламные кампании с Региной Тодоренко после её высказываний о домашнем насилии. После ведущая извинилась за «некорректные формулировки».
  • В июне Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак после того, как ведущую обвинили в расизме из-за нескольких её публикаций в Instagram.

#новость #youtube #unilever

Татьяна Боброва
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121 комментарий
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Sergey Khohlachev

100

Правильный поступок Unilever.

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Сергей Королевский

Sergey
15

Молодцы, Юнилевер! Хоть международный бизнес противостоит ксенофобии и бесчеловечности

Ответить

Михаил Фролов

Sergey
–16

Нет, не правильный. Бизнес не должен лезть в политику. Единственное чем может заниматься бизнес это финансированием образовательных и правозащитных организаций (и оппозиции, если конечно речь идёт о демократической стране, а не о диктатуре как Россия или Беларусь).

Любое неумелое вмешательство бизнеса в политику это необоснованные риски. См. пример Микады.

Ответить

Максим Никитин

Михаил
15

Это не политика, это базовые принципы приличия 

Ответить

Михаил Фролов

Максим
–7

С точки зрения бизнеса никакого приличия не существует. Например в Африке есть масса племён где аборигены вытягивают себе камнями гениталии. Так вот задача условной Кока-Колы - продавать газировку, а не лезть во всё это. Русские или белорусы - это такие же аборигены которые играются в диктаторов и построение коммунизма. Бизнес не должен во всё это лезть.

Ответить

K. A.

Михаил
0

 Так вот задача условной Кока-Колы - продавать газировку, а не лезть во всё это. Русские или белорусы - это такие же аборигены которые играются в диктаторов и построение коммунизма. Бизнес не должен во всё это лезть.

Это не так. Бизнес может в это лезть, если он видит обоснованность своих действий.

Во-первых, получение денег - не всегда единственная цель бизнеса, есть еще и социальная миссия, которую он выполняет. Во-вторых, есть эффект на другие рынки и спрос на них.

Например, те же Apple всеми силами открещиваются от использования slave & child labour, в том числе и потому что это негативно повлияет на их восприятие на ключевых рынках (из-за расхождения с воспринимаемыми их ЦА обязательствами компании по ее социальной миссии), а затем - и на их продажи.

Ответить

Илитный Иксперт

K.
0

Во-первых, получение денег - не всегда единственная цель бизнеса, есть еще и социальная миссия, которую он выполняет

Камон, этот бред умножает на 0 все ваши слова

Ответить

K. A.

Илитный
1

И тем не менее, на мой взгляд, это так. Причем у компании зачастую нет выбора - это требование и ожидание общества.

Представьте, что те же Apple этой осенью заявили бы, что будут активно применять детский и рабский труд в странах, где это разрешено законодательством, и за счет этого снизят цены на свою продукцию И одновременно принесут доп. доход инвесторам.

Как думаете, что стало бы с их продажами и почему? А с удержанием сотрудников и политикой найма? А со стоимостью акций?

Вспомните протесты сотрудников Google против их сотрудничества с оборонкой США по летальным программам.

А это и есть принуждение обществом к выоплнению социальной миссии. Более умные компании (как те же Unilever) принимают это и пытаются сами возглавить, чтобы направлять ожидания людей туда, куда им нужно, а не туда, куда они стихийно пойдут.

Ответить

Илитный Иксперт

K.
0

Так в конечном итоге дело всеравно в продажах.

Представьте, что те же Apple этой осенью заявили бы, что будут активно применять детский и рабский труд в странах, где это разрешено законодательством, и за счет этого снизят цены на свою продукцию.

Что им мешает просто об этом не пиздеть?

Вспомните протесты сотрудников Google против их сотрудничества с оборонкой США по летальным программам.

Отличный пример, просто передали проект в другое юрлицо и все забыли

Ответить

K. A.

Илитный
0

 Так в конечном итоге дело всеравно в продажах.

В конечном итоге выполнение социальной миссии, которую ожидает от компании общество, позволяет продолжать получать продажи. Но если бы компания эту миссию не выполняла, а общество ее бы не требовало, продажи могли бы быть выше.

 Что им мешает просто об этом не пиздеть?

Еще больший масштаб скандала, когда это вскроется.

И возвращаясь к нашему примеру с Unilever и Яндексом, отсидеться здесь было сложно. А вот получить себе социальных очков, хлопнув дверью - вполне можно. Это одобряемое их ЦА поведение, которое соответствует заявляемым компанией ценностям.

 Отличный пример, просто передали проект в другое юрлицо и все забыли

Какие ваши доказательства? Тот же конгресс на последних допросах вменял Google в вину, что они отказываются работать с Пентагоном.

Если вы про то, что проект делает полностью другая компания - здесь нет противоречий. От разных компаний со стороны общества разные ожидания.

Ответить

Илитный Иксперт

K.
0

В конечном итоге выполнение социальной миссии, которую ожидает от компании общество

У таких компаний достаточно денег и возможностей, чтобы самим влиять на ожидания общества

Какие ваши доказательства?

Логика. Слышал такую тему?

Ответить

K. A.

Илитный
0

 У таких компаний достаточно денег и возможностей, чтобы самим влиять на ожидания общества

Это влияние ограничено целым рядом вещей (готовность общества менять свое мнение, большое количество источников влияния с разнонаправленными целями и т.д.), но в рамках своих возможностей так компании как раз и делают, я же писал:

 Более умные компании (как те же Unilever) принимают это и пытаются сами возглавить, чтобы направлять ожидания людей туда, куда им нужно, а не туда, куда они стихийно пойдут.

 Логика. Слышал такую тему?

Напомню, что логика сама ничего о мире не говорит, а позволяет делать выводы из имеющихся фактов.  Поэтому еще раз - какие ваши доказательства (факты и логические связи с выводами из этих фактов)?

Если бы вы немного поискали, увидели бы множественные свидетельства о том, что контракт на Maven ушел от Google к Palantir. И отказ Google от контракта *логично* увязывается с претензиями конгресса на последнем допросе.

Ответить

Sergey Khohlachev

Михаил
4

Бизнес должен смеяться на женскими месячными Тихановской или разборками «банного князя» и «убийцей из грязного городишко»?

Тихановская вправе подать в суд, за оскорбление чести и достоинства.

Презумпцию невиновности не отменяли, вешать ярлык «убийцы» без суда не следует.

Поэтому, поступок Unilever правильный.

Ответить

Лучезарный Смех

Михаил
4

У тебя локаторы сбиты
 
1 развлекательное шоу
2 спонсор развлекательного шоу

Шоу, вместо приколов делает политические заявления, с явно выраженной позицией высмеивающей протестующих в обеих странах.

Спонсор охреневает от того, что его втянули в политику, уходит.

Ответить

Михаил Фролов

Лучезарный
–4

Этот уход стал актом в поддержку Тихановской (поэтому вы и комментируете эту новость). Разумеется им надо было делать самое трудное: ничего не делать.

Ответить

K. A.

Михаил
4

Полностью правильный.

Comments Out решили поиграть в политику, еще и на очень чувствителной теме, за счет своих рекламных партнеров, при этом не спросив их о том, насколько те хотят в таком контексте появляться.

Бизнес увидел потенциал больших репутационных и финансовых рисков и принял взвешенное решение дистанцироваться от ситуации, в которую их без их спроса попробовали втянуть.

Если бы Comments Out устроили аналогичные шутки про ВОВ, рекламодателям, на ваш взгляд, тоже стоило улыбаться и молчать?

Ответить

Гала Перидоловна

Михаил
2

Если говорить только о бизнесе, то у Unilever и Лавки акции на бирже. Это репутационные потери, инвесторы уйдут, а зрители шоу вряд ли смогут компенсировать потери.

Ответить

Сергей Сергеевич

Михаил
1

Тут бизнес и не лез. И не лезет.

Ответить

Igor Gorbenko

Михаил
0

все должны лезть в политику, что это за утсановка такая? а кто тогда должен? какой-нибудь чиновничий говноед, сидящий там уже 40 лет и проедающий деньги того же бизнеса?

Ответить

Английский Кста

Михаил
0

чел выпелись из инета

Ответить

Максим Никитин

Sergey
3

Вообще удивительно, что западные корпорации стали замечать проблемы восточных европейцев 

Ответить

Олег Павлов

33

Шоу в целом достаточно убогое, поэтому популярное (пока)

Ответить

Dennis Gerasimov

Олег
8

т.е. если я запишу влог на 10 минут, в котором любую фраз или утверждение притяну к "...уй-...изда" - то стану популярным, это так модно теперь?  фублин, грустно

Ответить

Олег Павлов

Dennis
21

Добавь в конце тайтла слово ЧЕЛЛЕНДЖ, и да, это заявка на успех. А если ещё видео притягивания к ..ую разместить в закрытом телеграм канале, то это сразу победа

Ответить

Dennis Gerasimov

Олег
0

Так просто? Где моя гопро....

Ответить

Alexander Tereschenko

Dennis
1

В Эльдорадо

Ответить

Dennis Gerasimov

Alexand…
3

А вот и х...й,не угадали.
Стоит на зарядке, как "х...й" по утрам, регулярно

ЗЫ: вхожу в образ, кроюсь ...уями 

Ответить

FTOH

Dennis
2

 влог на 10 минут

Слишком долго. Никто не осилит. Нужно на 30 секунд и выложить в тикток

Ответить

Ilya Sorokin

Dennis
1

Любит наш народ* всякое говно (с)
*подразумевается вся планета 

Ответить

Английский Кста

Dennis
0

плевать,главное что бы там были хайповые кадры и накрутку накиньте что бы вышло в топы по алгоритмам

Ответить

Константин Рогов

Олег
0

Ни разу никто о нем не слышал, решили попиарится на скандале походу среди ватников.

Ответить

Никита Искаков

31

По-моему Юниливер сами дураки. Дать рекламу в одном из самых циничных шоу за последнее время, а потом обосраться и сказать "мы против такого юмора".

Ответить

Денис Демидов

Никита
16

Почему же дураки? Хороший pr получился.

Ответить

Никита Искаков

Денис
2

Ну да, три статьи про них написали. Отличный пиар

Ответить

Антон Гранд

Никита
0

А лавка ?

Ответить

Igor Gorbenko

Никита
0

допустим в трех выпусках передачи шутят про пердёж, а в четвертом говорят что холокоста не было, что делать? 

они купили рекламу когда считали это подходящей площадкой и перестали покупать когда площадка изменилась, вроде бы всё нормально

Ответить

Люц Шнайдер

10

Интересно, есть ли где-то список запрещённых шуток? Типа на эти мы обижаемся, а на эти нет. 

Ответить

Евгений Чернуский

Люц
19

"Имей совесть и делай, как хочешь" 
Михаил Жванецкий

Ответить

Scott Freak

Люц
5

Относись по отношению к другим так же, как хочешь чтобы относились по отношению к тебе. Золотое правило нравственности. Этому правилу уже 2000 лет

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
3

Ровно столько же лет оно не работает

Ответить

Александр Привалов

Илитный
2

Просто когда оно работает - это "норма" и мы её не замечаем.

Ответить

Илитный Иксперт

Александр
–1

Нет, когда оно работает это волшебные сказки, а когда не работает - норма которую стараются не замечать

Ответить

Scott Freak

Илитный
1

У меня есть личный опыт, что работает

Ну да, я в целом оптимистично может слишком на мир смотрю, хз

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
–1

Это называется когнитивное искажение

Ответить

Борис Васильев

Илитный
0

Работает.
Покойный С.Кови не даст соврать.
Читаем Семь навыков.
Ну, возможно, я не объективен, поскольку с ним и фотографировался.

Ответить

Илитный Иксперт

Борис
–1

Ну как нет, когда да.

Если в части случаев работает, а в части случаев не работает - то значит что в общем случае не работает

Ответить

Scott Freak

Илитный
0

Свобода воли. От того, что кто-то острым ножом режет людей не значит что нож плох

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
0

От того что из слов можно писать чушь, не значит что нужно это делать. Это я про ваши коменты

Ответить

Scott Freak

Илитный
0

Вот яркий пример. От того, что Вы отказываетесь поместить в своём сознании золотое правило нравственности, оно перестаёт работать для вашего поведения. Ваша воля.

А для тех, кто осознал - оно работает. И у вас видимо от этого подгорает?)

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
0

Нет, у меня просто аллергия на чушь.

Тут гдето в коментах был гипер-эзотерик, тебе к нему

Ответить

Scott Freak

Илитный
0

Если вы это не понимаете, то да, для вас это чушь.

Но это не значит, что это чушь вообще :)

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
0

оно перестаёт работать для вашего поведения

Если оно перестает работать для моего поведения, то автоматом перестает работать для всех с кем я контактирую

Следовательно это чушь

Ответить

Scott Freak

Илитный
0

Интересно, как вы общаетесь со своим кругом общения? Какими ценностями руководствуетесь?

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
0

Не сьезжайте с темы

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
0

Простой пример. Например, я хочу чтобы люди относились ко мне доброжелательно и помогали мне. 

Я начинаю относиться ко всем доброжелательно и помогаю окружающим. Как ко мне будут относиться? 

Ответить

Scott Freak

Илитный
0

Окружающие с такими же ценностями начинают откликаться.

А тех, кто попытается воспользоваться этим в ущерб - не бросайте бисер перед свиньями. И «блажен муж, не ходящий на совет нечестивых».

Тысячелетиями проверенная этика, она же суперстратегия

Ответить

Илитный Иксперт

Scott
0

Ну так вы сами щас признаете что эта хуйня не работает

Ответить

Гала Перидоловна

Люц
2

Если бы это был выпуск белорусского шоу после всей движухи как результат сублимации и переосмысления всего произошедшего, а вместо Хабаровска был бы условный Гродно, то все было бы норм. Это было бы способом сделать менее напряженной ситуацию. В контексте России, где сотрудники МИДа настолько ох??ли, что набрасывают на президентов союзных государств, это все настолько цинично даже по отношению к своим согражданам, что смеяться над этим может только совсем деградировавшая личность.

Ответить

Сергей S.L.

Люц
0

Да. Надо всегда держать в уме, что кто-может обидится.

Ответить

Люц Шнайдер

Сергей
1

Ну да, сто лет назад ты мог негра за человека не считать и это было нормальным, а через 100 лет все обиделись и начали валить твои памятники. Т.е. нужно ещё подразумевать,  что обида — долгоиграющая история🤷🏻‍♂️

Ответить

Dennis Gerasimov

Люц
0

Обида предвестник мести. А месть, как известно - блюдо которое подают холодным )

Поэтому у любой шутки времени навалом. Даже про монашку и единорога )

Ответить

Люц Шнайдер

Dennis
1

Блять, я шутил про Лукашенко недавно.

Ответить

Dennis Gerasimov

Люц
1

Тiкай отседа, тобi  пiзда!

Ответить

Magistr Architecture

Люц
0

есть. в Законе (оскорбление чувств верующих. ветеранов и т.д.)

Ответить

Anton Kuznetsov

Magistr
0

Этими путинскими писульками можете подтереться

Ответить

Mark Khil

16

Респект таким парням

Ответить

Dennis Gerasimov

11

Поддержу Юнилевер.

Такие шутки - уже "за гранью". Для кентов с пивасиком в падике зайдут (если интеллекта хватит), но не для онлайн-эфира 

Ответить

Юрий Белоножкин

Dennis
4

Ну целевая аудитория Axe тоже не Нобелевские лауреаты, смею предположить 

Ответить

Dennis Gerasimov

Юрий
1

В моей картине мира, за шутку про флаг можно от обеих сторон отхватить )

Ответить

Юрий Белоножкин

Dennis
0

Unilever SMM fail

Ответить

Ilgar Dadashov

13

Ну не они заменили наказание, как они пишут, а Музыченко пошёл в полный отказ от выполнения и задания и наказания, там не было у них вариантов

Ответить

DNS K

Ilgar
0

 Наказание таки заменили на раствор слабительного. Буквально вчера смотрел.

Ответить

Ilgar Dadashov

DNS
3

Замену пришлось делать после тотального отказа Музыченко, так как если бы они не пошли ему на встречу, он просто уехал бы и был бы минус выпуск.

Ответить

DNS K

Ilgar
0

так таки заменили. 

Ответить

Christofor

4

Окей, я буду единственным, кто поддержит шоу Comment Out. Я скажу спасибо им за то, что они единственные, кто поднимает проблемы общества на такую огромную аудиторию, единственные, кто заставляет думать, что есть хорошо что плохо, единственные, кто рассказывает аудитории, что происходит в странах снг реально, и как к этому относятся их кумиры, которые в большинстве случаев поджав хвост молчат, а могли бы принести большую пользу, если б каждый высказывал свою позицию по поводу того же Хабаровска и выборов в Беларуси. Если бы Comment Out хотели делать только развлекательное шоу и поднимать бабки, они бы не затрагивали данные темы,  прекрасно понимая, что ходят по минному полю, как со стороны правоохранительных органов рф, так и со стороны недалеких людей(коих большинство).

Ответить

Сергей Сергеевич

Christofor
3

Где они там что раскрыли в этих комментах-то? Что раскрыли, процитируйте, если есть такая возможность.

Ответить

Никита Шультайс

Сергей
2

Они как минимум провели глубокий анализ появления протестного флага. 

Ответить

Кирилл Петровский

4

Шутить можно о чем угодно, это называется либерализм. Особенно забавно, как Музыченко отказывался писать, ведь это оскорбит целый народ, но такие же как он активно гнобят электорат Путина и Лукашенко – они не народ?

Ответить

Сurly Bitch

Кирилл
2

Гнобить того, кто поддерживает организатора расстрелов и пыток мирных граждан - плохо?

Ответить

Кирилл Петровский

Сurly
0

Также плохо устраивать беспорядки на улицах и избивать полицейских. 

Ответить

Magistr Architecture

6

У Comment Out продюсеры идиоты. Когда вы создаете продукт, то вы определитесь с тем кто вы, Шарли Эбдо или Камеди Клаб

Ответить

Юрий Белоножкин

Magistr
0

Редакция сама была шокирована. Видимо, шоу продюсирует себя само.

Ответить

ivan krapivin

–1

Теперь у Музыченко есть зашкварная история с интеграцией.

Ответить

Myroslav Dosiak

ivan
18

Музыченко единственный вышел из этой истории красавчиком. Мега респект парню

Ответить

Black Jack

5

Участники этого шоу сами себя закапывают.

Ответить

Илитный Иксперт

0

В Unilever отметили, что для компании и её брендов «разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне»

Зато небось blm и фемок поддерживают

Ответить

Margarita Bakashvili

2

Почему все так накинулись на comment out? Да, у них юмор на грани, но ведь это всего лишь юмор. С каких пор все стали такими ханжами и не разделяют оскорбления от шуток? Они поднимают острые темы, которые актуальны в моменте, и это нормально. А Маркони отличный ведущий, его красноречию и уровню сарказма может позавидовать любой представитель ютуба и тв, тем более своим примером он доказывает, что матные слова - необязательная часть русского языка.

Ответить

Гала Перидоловна

Margarita
1

Да, у них юмор на грани, но ведь это всего лишь юмор.

Кто определяет эту грань?

С каких пор все стали такими ханжами и не разделяют оскорбления от шуток?

Наверное тогда, когда вышли из школы и перестали смеяться над жопно-сортирным юмором.

Они поднимают острые темы, которые актуальны в моменте, и это нормально.

Хм, острые темы в России это отравление Навального, например, или Захарова. А флаг Беларуси для нас нисколько не острая тема. Это вообще другое государство.

Ответить

Лучезарный Смех

Margarita
0

Вот Гудков и обосрался выдав вместо юмора на грани натуральное оскорбление. 

Ответить

Павел Егоров

0

Ща, а в чем логика? Вы заказываете рекламу в шоу, которое базируется на максимально циничных, чёрных, нетолерантных и глумливых шутках и потом (неожиданно!) оказывается, что в шоу присутствуют максимально циничные, черные и нетолерантные шутки?

Ответить

Art Kha

Павел
2

тож не ясно. супер-бренд платит за рекламу в шоу, как тут писали выше, про пердёж. а потом такой отряхивается от говна и говорит что он высокоморальный бренд

Ответить

Заур Керимов

2

Мне одному интересно, что Лолита будет делать с пожизненным запасом Axe?

Ответить

Иван Эртель

Заур
0

Они и майонез делают и т.п. :)

Ответить

Elena G

2

Хайпующие блогеры и их шоу уже достали

Ответить

Леля Лёлина

Elena
0

Меньше просмотров - меньше хайпа. Бойкотировать надо подобную чухню

Ответить

BearStrikesBack

1

Первый раз слышу про YouTube-шоу Comment Out. В свете их охуенного (нет) чувства юмора, я даже не знаю - плохо это или хорошо.

Ответить

Andrey Petrosyan

BearStrikesBack
1

Аналогично... Когда впервые услышал о comment out

Ответить

Виталий Воробьев

1

Прекрасный образец того, как надо делать пропаганду (под видом юмора) для тех, кто не смотрит телевизор.

Ответить

The Star Rover

1

Когда слышу о Comment Out, на ум приходит только это: "...Бесстыдство — терпеливость души к бесчестью во имя выгоды..." Платон

Ответить

Георгий Беглорян

1

Вы еще не знаете что такое черный юмор. 

Ответить

Дима Анонимный

Георгий
0

Евгейний Пригнойжин

Ответить

Илья Шишкунов

1

Блогеры должны быть вне политики, имхо. 
Вне зависимости от позиции. 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Инфернальный писец

Ответить

Леля Лёлина

Илья
0

Вне политики, вне религии и полны морали. Только где их взять? 

Ответить

A SUS

1

Давно пора эту кодлу разогнать вместе с передачей юмориста с лицом ВДВшника

Ответить

Алексей Сацкив

1

Теперь гудок окончательно перейдет с продуктов яндекс нааааа беерууууууу?

Ответить

Кирилл MIЯU

1

А вокруг шумихи еще +5 компаний подтянутся.

Ответить

Igor Gorbenko

1

за год шоу скатилось до просто тупых оскорблений и унизительных заданий для гостей

"напиши домогарову что он пидар или лизни какашку"

Ответить

Олег Кобызев

1

То есть "Грязный городишко, который заступается за убийцу!" это также смешно, как торт в лицо? Тутууу (гудок) поехал 

Ответить

Комментарий удален

ivan krapivin

Myroslav
1

Это была интеграция программы «60 минут».

Ответить

Артур

0

Ну тут скорее дело не в политике, а в сексизме. ИМХО

Ответить

Заур Керимов

0

А есть фул, где они дристают после слабительного?

Ответить

Bobo Momo

0

И только под власовским флагом Родина наша одна!

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Сослан Сакшин

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Не хочу смотреть это говно, кто уже посмотрел - скажите, их за лукашенку или за оппу топили?

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Artemy

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Интересно, а какое наказание за отказ от наказания?

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Сергей Соломакер

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«Разжигание вражды и выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне» неприемлемы для бренда, заявили в компании, первый раз посмотрев, с кем они сотрудничали всё это время

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Крымский Чайничек

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Уважение Unilever и Яндексу 

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ТА НУ ЗА ШО НИКАЛАИЧЬ

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Же суи коммент аут. Обиженки и неудачники будут всегда. То есть отравление Навального, беспредел власти, набутыливания вас не оскорбляют, а пердеж по интернету оскорбляет? Лицемерные диванные воины.

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Arina New

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Ибо хайпить с умом нужно было. И думать головой.

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Константин Рогов

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Когда ведущим шоу лучше сосать чем шутить. 

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Алексей Харыбин

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Редакция сама была шокирована, когда закончилось действие каннабиноидов и кокаина.

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