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Таня Боброва
1833

«Яндекс.Браузер» добавил рекламу на страницу с вкладками в мобильной версии — пользователи приняли её за открытый сайт Материал редакции

Компания уже пообещала отключить такую рекламу.

83 комментария
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Маркетолог Максим Якушев заметил, что мобильная версия «Яндекс.Браузера» «сама открывает рекламу в новых вкладках». Сообщение со скриншотом он опубликовал в своей группе во «ВКонтакте», на него обратило внимание Roem.ru.

Скриншот со страницы «[Якушев] Реклама в Директе»

Руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов пояснил в комментариях, что на странице со списком вкладок разместили рекламное объявление — оно появляется, если у пользователя открыто более десяти вкладок.

«Фактическая загрузка страницы рекламодателя происходит только после того, как пользователь кликнет на это объявление. То есть это просто объявление, а не вкладка», — объяснил он.

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что сейчас рекламное объявление в списке открытых вкладок показывается у пользователей в «Браузере» на Android. «На основе обратной связи от пользователей мы приняли решение отказаться от такого рекламного формата в “Браузере”. В ближайшее время мы его отключим», — добавили в компании.

Пользователь может скрыть рекламу: для этого нужно нажать на три точки на объявлении и выбрать пункт «Скрыть рекламу» или «Отключить рекламу». Её также можно отключить в настройках браузера — нужно выключить пункт «Реклама в менеджере вкладок».

#новость #яндексбраузер

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83 комментария
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Чех в чешках

42

Яндекс со своей рекламой уже с катушек слетел. Днища пробиваются раз за разом. Скоро в Австралии появятся.

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Светлана Добролюбова

Чех
–1

Да ладно, самое главное, что берут во внимание обратную свзязь и пытаются исправиться.

Ответить

Alex Marvell

12

Вот у меня только один вопрос всегда был. Я понимаю, политика партии там, "просто работаю за з/п" и все такое, но, разрабы, работаюшие над продуктами Яндекса, вам норм вообще? Не ёкает, что у многих очень много вопросов к продуктам вашей конторы, а? Не стыдно, не?

Ответить

Artem Ovcharenko

Alex
12

Ты нормальный вообще такие вопросы задавать?
Тебе не понять что значит «приказ» и «годовая премия», ох¥€ли там совсем в своём малом бизнесе!!!!

Ответить

Alex Marvell

Artem
9

Согласен! "Мы просто выполняли приказ"))

Ответить

Julian Russinhoff

Artem
0
Ответить

Сергей Сергеев

Alex
9

не надо валить на разрабов, может начать с продакт менеджера или бизнес-аналитиков?

Ответить

Alex Marvell

Сергей
0

Лучше вообще начать с себя говорят))

Ответить

Кирилл Стенцов

Alex
5

Им максимально пох*й
Они на опыт работают, не вникая в суть.
Шахтеры нового поколения

Ответить

Julian Russinhoff

Кирилл
–5

Отморозки посмели добавить рекламу в бесплатный браузер!
Что дальше, НА САЙТАХ реклама будет, а???
По этим скотинам трибунал плачет, "просто выполняли приказы" будут говорить небось!!

Ответить

Михаил Толстых

Julian
3

Вы понимаете вообще суть? Можно сделать рекламу тяп-ляп, а можно красиво встроить. Яндекс сделал первое

Ответить

Алексей Андреев

Михаил
2

Это даже не тяп-ляп - это весьма осознанная дичь

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Михаил
0

тем самым ввëл пользователя в заблуждение.

Ответить

Привет

Alex
4

Когда компании станут фильтровать по: он работал в яде, не берем. Тогда и ёкнет, но не у всех

Ответить

Julian Russinhoff

Alex
2

Вы так говорите, будто браузер платный и разработчикам лично перед вами должно быть стыдно за неоправданные ожидания за такие-то деньги.

Ответить

Скромный Влад

Julian
1

А что насчёт рекламодателей, которым будут скликивать баблишко?) 

Ответить

Julian Russinhoff

Скромный
1

С этой стороны очень мерзотно - переходы крутятся, но посетители не мутятся.

Ответить

Алексей Андреев

Julian
0

Разработчикам и компании вполне может быть стыдно за качество их продукта. Но не тот случай

Ответить

Алексей Волосач

Алексей
0

Разработчику за качество продукта стыдно быть не должно, а вот продакту да

Ответить

Алексей Андреев

Алексей
0

"Я сегодня сделал говно, потому что мне так сказал продакт - мне не может быть стыдно!" Но вина да, на продакте

Ответить

Юрий Волков

Alex
0

У многих очень много, получается?

Ответить

Мария Лала

Alex
0

Думаю, что всем побоку, к сожалению

Ответить

Anton Prikhodko

10

Кто-то пользуется Яндекс.Браузером по любви, а не по принуждению?

Ответить

Дмитрий Скроцкий

Anton
2

Вообще, на мой взгляд, приличный браузер, если отключить дзен и ещё пару ненужных функций.

Ответить

Юрий Волков

Дмитрий
12

Зачем, если есть чистый Хром

Ответить

Алексей Андреев

Юрий
1

Там много действительно удобных фишек сделано которых в Хроме не предвидится. Другое дело что есть люди призванные опускать на дно крутые штуки тупой монетизацией

Ответить

Юрий Волков

Алексей
0

Нам бы всем вырасти до такой тупой монетизации

Ответить

Алексей Андреев

Юрий
2

Яндекс не такая бедная компания - вполне себе может позволить уж совсем не пробивать

Ответить

Ivan Boldyrev

Алексей
0

Яндекс был не бедной компанией до 2014, пока не упал в два раза рубль.  То есть, получается, доходы Яндекса остались те же (а то и снизились, так как экономика с тех пор не то, чтобы растёт), а затраты на железо неожиданно выросли в два раза.  Да ещё и программисты, сволочи, прибавки требуют и сваливают в фейсбуки и гуглы или уходят в те компании, которые таки сумели получить доходы с внешнего рынка.

Ответить

Alex Marvell

Алексей
0

Можно пример фишек? Отсутствие каких-либо фишек предусмотренных разрабами Хрома, компенсируется расширениями. Большинство из которых с открытым кодом на GitHub.

Ответить

Алексей Андреев

Alex
0

И? Одно дело иметь вещи из коробки, а другое - догадаться о их существовании и найти в сторе.

Ответить

Alex Marvell

Алексей
1

Согласен. Вновь подтвердилось мое мнение, что ЦА у Я.Браузера специфичное, которое не в состоянии в поиск в магазине расширений. 
Вот честно, по моей прошлой админской работе говорю - если вижу Я.Браузер на ПК у человека при удаленной помощи, то понимаю что он долго будет догонять что я от него хочу. В общем компьютерная грамотность у него на 3 с "-", а если вижу Хром - будет все бодрее, человек знает где меню "Пуск" хотя б)) А первые тормозят обычно изрядно)
Просто статистика, ничего личного.

Ответить

Алексей Андреев

Alex
0

Занимаюсь разработкой 8 лет. До этого 5 лет системного администрирования. Вы уверены что у вас компьютерная грамотность выше? Ничего личного.

Ответить

Alex Marvell

Алексей
0

Честно, меньше. Но не суть. Что нет в Хроме нужного тебе?

Ответить

Krem-brule

Алексей
0

В Хроме есть расширения

Ответить

Vladislav Tsyplukhin

Anton
1

Люблю Яндекс.Браузер для iOS.

Ответить

Лесной корабль

Vladislav
2
Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Anton
0

он по дефолту в смартфонах

Ответить

Алекс Никифоров

Anton
0

Только лиса, в лисе утка, в утке лоли.

Ответить

Скромный Влад

10

Я иногда просто в полнейшем недоумении. Миллиардные корпорации не могут просчитать, будут ли довольны пользователи или нет? И понять это они могут только после того, как накормленные говном пользователи начинают возмущаться?

Вопрос: по какому принципу они тогда набирают долбоебов, которые там работают и принимают такие решения? Что с ними не так? 

Ответить

Gero In

6

Как же они достали пихать эту рекламу в любую свободную щель

Ответить

Alex Marvell

Gero
3

Ладно бы только в свои щели пихали, а то ведь...))

Ответить

Vlad Limbo

4

Раньше, я так любил Яндекс и так за него топил, а сейчас, он скатывается к амиго от мейла. Более того, складывается такое ощущение, что у яндекса политика навязчивого навязывания всего, например, покупал на релизе колонку Алиса, шикарная штука на кухне и музыку включит и таймер поставит и если раньше после установки таймера колонка замолкала, то теперь каждый раз задалбывает, а хочешь я расскажу тебе о новых моих новых штуках и самое бесящее, что эта функция не настраивается голосом, а нужно обязательно лезть в приложение яндекса на телефоне и в дебрях настроек отключать эту функцию.

Ответить

Юрий Волков

Vlad
1

Печальная история

Ответить

Alex Marvell

Vlad
1

Когда раньше? Лет 6 как скатились. С уходом талантливого Сегаловича.
Доброе утро.

Ответить

Vlad Limbo

Alex
0

Году так в 10, была отличная. Добрый день.

Ответить

Ivan Boldyrev

Alex
0

С уходом доллара по 30 рублей.

Ответить

Anton Pestsov

Vlad
0

А за что раньше любили?

Ответить

Алексей Андреев

Anton
1

На фоне всего остального Яндекс был белым и пушистым - никаких серых механик и абсолютно чистая репутация

Ответить

Vlad Limbo

Алексей
0

Вот, да, именно за это.

Ответить

Anton Pestsov

Алексей
–2

То есть любовь именно к имиджу компании? Мне кажется, что у Яндекса есть много крутых сервисов, есть неудачные проекты. Это настолько большая компания, что любить или не любить весь Яндекс немного странно.

Ответить

Алексей Андреев

Anton
0

Да, у них много проектов и есть очень крутые и избавленные от подобного мусора. Тут вопрос в том, что такой мусор появляется когда руководству пофиг как зарабатываются деньги - им нужно лишь только то чтобы их становилось больше. А руководство других, качественных сервисов, до такого не опускается

Ответить

Anton Pestsov

Алексей
0

Проблема исключительно продуктовая, хоть и невероятно комичная.

Ответить

Алексей Андреев

Anton
0

А продактами никто не управляет? Им задачи никто не ставит? Их работу никто не проверяет?

Ответить

Anton Pestsov

Алексей
0

Ну по такой логике может и скользкий пол не по вине уборщицы, а потому что ей неправильно управляют. В корпоративные особенности управления продуктом мы не можем заглянуть. Думаю, что руководство разумно оценивать по цифрам, а не по удобству и тем более скандалам

Ответить

Алексей Андреев

Anton
0

С тех пор как Яндекс стал Mail.ru подобным - только по цифрам.

Ответить

Anton Pestsov

Алексей
1

Это интересное сравнение 😂😂

Ответить

Anton Pestsov

Алексей
0

Считаю, что руководство, которое не хочет больше денег ради удержания проекта и его развития, нужно гнать метлой. Зачем они тогда нужны?

Ответить

Скромный Влад

Vlad
0

А я его никогда не любил, ибо очень давно понял, что все к этому идёт. У них слишком хорошие позиции в России, поэтому им попросту насрать на пользователей, да и на клиентов ) Для огромного числа людей интернет=Яндекс.

Яндекс - монополист, у которого развязаны руки. Они уже давно и активно вырезают потоки бабла, которые шли мимо них ) 

Ответить

Максим Слуцкий

Vlad
0

Рекламу санлайт голосом Галкина не зачитывает и на этом спасибо. 

Ответить

Krem-brule

Vlad
0

Если бы зашквары Яндекса были только в этом...

Ответить

Green Base

4

Яндекс реально задолбал рекламой. Должна же быть мера. Я почту нормально не могу открыть, потому что реклама мешает

Ответить

Seller of Happiness

3

Кто пользуется Я.Браузером ?

Ответить

Феттучини с Креветкой

Seller
1

В данном случае отсутствие ответов – неплохая статистика! ))))

Ответить

chlts

3

яндекс со своей рекламой ополоумели вконец

в логотип себе рекламу встройте, прямо в букве я пусть будет баннер рекламный

Ответить

Кирилл Карпенко

2

Не тратьте мое время.

Ответить

Pavel Samokha

1

"Компания уже пообещала отключить такую рекламу.", "Компания пообещала вернуть деньги" - пора на ЦП уже новую рубрику вводить, "Не прокатило"

Ответить

Евгений Смирнов

Pavel
0

В данном случае — "не фартануло". Реклов в качестве лохов держат там уже лет пять, ну а с пользователями стрингов и так все понятно, они — блаженные.

Ответить

Alexander Sheludyakov

1

В навигаторе постоянно предлагает я.браузер с Алисой. Не знаю как отключить. Реклама в почте совсем ни к месту. Впервые за многие годы начал задумываться о постепенном отказе от сервисов Яндекса. На днях отключил подписку Яндекс.плюс, тк пользовался только Я.музыкой, а теперь есть Spotify.

Ответить

Ipweb

1

Есть ли вообще хоть одна причина пользоваться Яндекс Браузером?)

Ответить

Nikita Shmidt

0

Дно пробито?

Ответить

Алексей Андреев

Nikita
0

Спорим что нет?

Ответить

Nikita Shmidt

Алексей
0

Ну так нечестно, у меня шансы проиграть спор - выше

Ответить

Денис Зайнуллин

0

Боже правый, кто пользуется этим? Мне будет привычнее пользоваться системой.

Ответить

Alexey Moiseenkov

0

Тот самый момент, когда компания начинает навязывать многие функции и рекламу говорит о кризисе в росте выручке и улучшении продуктовых линеек. Единственная цель повысить LTV каждого клиента или пользователя.

Ответить

Anton Pestsov

0

А зачем убирать? Отличная же идея. Предлагаю следующем этапом показывать только рекламные вкладки, а за подписку Яндекс плюс иметь возможность добавлять свою 😂😂

Ответить

Балкон.Ру

0

мобильная версия «Яндекс.Браузера» «сама открывает рекламу в новых вкладках»

Ответить

Лесной корабль

0

То есть это просто объявление, а не вкладка», — объяснил он.

Продолжают держать людей за идиотов.
То телемост не приложение, то объявление не вкладка.

Ответить

Феттучини с Креветкой

Лесной
0

Но им пока еще далеко до "Браузер для скачивания нормального браузера". Еще и не такое увидим.

Ответить

Антон Зуенко

0

Кто то ещё пользуется таким днищем как яндекс браузер кроме пенсионеров?

Ответить

Константин Рогов

0

«Яндекс.Браузера» - люди которые пользуются этим яндекс говном сами во всем виноваты. Меньше бы пользовались быстрее бы всех яндексовых  Роман Иванов погнали бы в дворники поганой метлой

Ответить

Julian Russinhoff

–1
Ответить

Максим Слуцкий

–1

Я перестал пользоваться их сервисами после случая с жалобой в ФАС. Когда они жаловались за то, что Гугл на свою же ОС ставит свои приложения, все бы нечего, но за пол года они сделали свою ОС Яндекс.Кит на базе андроида (которую быстро прикрыли,гавно лютое было), и никаких приложений кроме Яндекса там предустановленной не было. От такой двуличности я знатно бомбанул и отказался от ли сервисов полностью. 

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