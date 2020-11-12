Компания уже пообещала отключить такую рекламу.

В закладки

Маркетолог Максим Якушев заметил, что мобильная версия «Яндекс.Браузера» «сама открывает рекламу в новых вкладках». Сообщение со скриншотом он опубликовал в своей группе во «ВКонтакте», на него обратило внимание Roem.ru.

Скриншот со страницы «[Якушев] Реклама в Директе»

Руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов пояснил в комментариях, что на странице со списком вкладок разместили рекламное объявление — оно появляется, если у пользователя открыто более десяти вкладок.

«Фактическая загрузка страницы рекламодателя происходит только после того, как пользователь кликнет на это объявление. То есть это просто объявление, а не вкладка», — объяснил он.

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что сейчас рекламное объявление в списке открытых вкладок показывается у пользователей в «Браузере» на Android. «На основе обратной связи от пользователей мы приняли решение отказаться от такого рекламного формата в “Браузере”. В ближайшее время мы его отключим», — добавили в компании.

Пользователь может скрыть рекламу: для этого нужно нажать на три точки на объявлении и выбрать пункт «Скрыть рекламу» или «Отключить рекламу». Её также можно отключить в настройках браузера — нужно выключить пункт «Реклама в менеджере вкладок».