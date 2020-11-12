«Яндекс.Браузер» добавил рекламу на страницу с вкладками в мобильной версии — пользователи приняли её за открытый сайт Материал редакции
Компания уже пообещала отключить такую рекламу.
Маркетолог Максим Якушев заметил, что мобильная версия «Яндекс.Браузера» «сама открывает рекламу в новых вкладках». Сообщение со скриншотом он опубликовал в своей группе во «ВКонтакте», на него обратило внимание Roem.ru.
Руководитель «Яндекс.Браузера» Роман Иванов пояснил в комментариях, что на странице со списком вкладок разместили рекламное объявление — оно появляется, если у пользователя открыто более десяти вкладок.
«Фактическая загрузка страницы рекламодателя происходит только после того, как пользователь кликнет на это объявление. То есть это просто объявление, а не вкладка», — объяснил он.
В «Яндексе» пояснили vc.ru, что сейчас рекламное объявление в списке открытых вкладок показывается у пользователей в «Браузере» на Android. «На основе обратной связи от пользователей мы приняли решение отказаться от такого рекламного формата в “Браузере”. В ближайшее время мы его отключим», — добавили в компании.
Пользователь может скрыть рекламу: для этого нужно нажать на три точки на объявлении и выбрать пункт «Скрыть рекламу» или «Отключить рекламу». Её также можно отключить в настройках браузера — нужно выключить пункт «Реклама в менеджере вкладок».
Яндекс со своей рекламой уже с катушек слетел. Днища пробиваются раз за разом. Скоро в Австралии появятся.
Да ладно, самое главное, что берут во внимание обратную свзязь и пытаются исправиться.
Вот у меня только один вопрос всегда был. Я понимаю, политика партии там, "просто работаю за з/п" и все такое, но, разрабы, работаюшие над продуктами Яндекса, вам норм вообще? Не ёкает, что у многих очень много вопросов к продуктам вашей конторы, а? Не стыдно, не?
Ты нормальный вообще такие вопросы задавать?
Тебе не понять что значит «приказ» и «годовая премия», ох¥€ли там совсем в своём малом бизнесе!!!!
не надо валить на разрабов, может начать с продакт менеджера или бизнес-аналитиков?
Им максимально пох*й
Они на опыт работают, не вникая в суть.
Шахтеры нового поколения
Отморозки посмели добавить рекламу в бесплатный браузер!
Что дальше, НА САЙТАХ реклама будет, а???
По этим скотинам трибунал плачет, "просто выполняли приказы" будут говорить небось!!
Вы понимаете вообще суть? Можно сделать рекламу тяп-ляп, а можно красиво встроить. Яндекс сделал первое
Вы так говорите, будто браузер платный и разработчикам лично перед вами должно быть стыдно за неоправданные ожидания за такие-то деньги.
Скромный Влад
А что насчёт рекламодателей, которым будут скликивать баблишко?)
С этой стороны очень мерзотно - переходы крутятся, но посетители не мутятся.
Разработчикам и компании вполне может быть стыдно за качество их продукта. Но не тот случай
Разработчику за качество продукта стыдно быть не должно, а вот продакту да
"Я сегодня сделал говно, потому что мне так сказал продакт - мне не может быть стыдно!" Но вина да, на продакте
Кто-то пользуется Яндекс.Браузером по любви, а не по принуждению?
Вообще, на мой взгляд, приличный браузер, если отключить дзен и ещё пару ненужных функций.
Зачем, если есть чистый Хром
Там много действительно удобных фишек сделано которых в Хроме не предвидится. Другое дело что есть люди призванные опускать на дно крутые штуки тупой монетизацией
Нам бы всем вырасти до такой тупой монетизации
Яндекс не такая бедная компания - вполне себе может позволить уж совсем не пробивать
Яндекс был не бедной компанией до 2014, пока не упал в два раза рубль. То есть, получается, доходы Яндекса остались те же (а то и снизились, так как экономика с тех пор не то, чтобы растёт), а затраты на железо неожиданно выросли в два раза. Да ещё и программисты, сволочи, прибавки требуют и сваливают в фейсбуки и гуглы или уходят в те компании, которые таки сумели получить доходы с внешнего рынка.
Можно пример фишек? Отсутствие каких-либо фишек предусмотренных разрабами Хрома, компенсируется расширениями. Большинство из которых с открытым кодом на GitHub.
И? Одно дело иметь вещи из коробки, а другое - догадаться о их существовании и найти в сторе.
Согласен. Вновь подтвердилось мое мнение, что ЦА у Я.Браузера специфичное, которое не в состоянии в поиск в магазине расширений.
Вот честно, по моей прошлой админской работе говорю - если вижу Я.Браузер на ПК у человека при удаленной помощи, то понимаю что он долго будет догонять что я от него хочу. В общем компьютерная грамотность у него на 3 с "-", а если вижу Хром - будет все бодрее, человек знает где меню "Пуск" хотя б)) А первые тормозят обычно изрядно)
Просто статистика, ничего личного.
Занимаюсь разработкой 8 лет. До этого 5 лет системного администрирования. Вы уверены что у вас компьютерная грамотность выше? Ничего личного.
Люблю Яндекс.Браузер для iOS.
Я иногда просто в полнейшем недоумении. Миллиардные корпорации не могут просчитать, будут ли довольны пользователи или нет? И понять это они могут только после того, как накормленные говном пользователи начинают возмущаться?
Вопрос: по какому принципу они тогда набирают долбоебов, которые там работают и принимают такие решения? Что с ними не так?
Как же они достали пихать эту рекламу в любую свободную щель
Раньше, я так любил Яндекс и так за него топил, а сейчас, он скатывается к амиго от мейла. Более того, складывается такое ощущение, что у яндекса политика навязчивого навязывания всего, например, покупал на релизе колонку Алиса, шикарная штука на кухне и музыку включит и таймер поставит и если раньше после установки таймера колонка замолкала, то теперь каждый раз задалбывает, а хочешь я расскажу тебе о новых моих новых штуках и самое бесящее, что эта функция не настраивается голосом, а нужно обязательно лезть в приложение яндекса на телефоне и в дебрях настроек отключать эту функцию.
Когда раньше? Лет 6 как скатились. С уходом талантливого Сегаловича.
Доброе утро.
А за что раньше любили?
На фоне всего остального Яндекс был белым и пушистым - никаких серых механик и абсолютно чистая репутация
То есть любовь именно к имиджу компании? Мне кажется, что у Яндекса есть много крутых сервисов, есть неудачные проекты. Это настолько большая компания, что любить или не любить весь Яндекс немного странно.
Да, у них много проектов и есть очень крутые и избавленные от подобного мусора. Тут вопрос в том, что такой мусор появляется когда руководству пофиг как зарабатываются деньги - им нужно лишь только то чтобы их становилось больше. А руководство других, качественных сервисов, до такого не опускается
Проблема исключительно продуктовая, хоть и невероятно комичная.
А продактами никто не управляет? Им задачи никто не ставит? Их работу никто не проверяет?
Ну по такой логике может и скользкий пол не по вине уборщицы, а потому что ей неправильно управляют. В корпоративные особенности управления продуктом мы не можем заглянуть. Думаю, что руководство разумно оценивать по цифрам, а не по удобству и тем более скандалам
С тех пор как Яндекс стал Mail.ru подобным - только по цифрам.
Считаю, что руководство, которое не хочет больше денег ради удержания проекта и его развития, нужно гнать метлой. Зачем они тогда нужны?
Скромный Влад
А я его никогда не любил, ибо очень давно понял, что все к этому идёт. У них слишком хорошие позиции в России, поэтому им попросту насрать на пользователей, да и на клиентов ) Для огромного числа людей интернет=Яндекс.
Яндекс - монополист, у которого развязаны руки. Они уже давно и активно вырезают потоки бабла, которые шли мимо них )
Яндекс реально задолбал рекламой. Должна же быть мера. Я почту нормально не могу открыть, потому что реклама мешает
Кто пользуется Я.Браузером ?
В данном случае отсутствие ответов – неплохая статистика! ))))
яндекс со своей рекламой ополоумели вконец
в логотип себе рекламу встройте, прямо в букве я пусть будет баннер рекламный
"Компания уже пообещала отключить такую рекламу.", "Компания пообещала вернуть деньги" - пора на ЦП уже новую рубрику вводить, "Не прокатило"
В данном случае — "не фартануло". Реклов в качестве лохов держат там уже лет пять, ну а с пользователями стрингов и так все понятно, они — блаженные.
В навигаторе постоянно предлагает я.браузер с Алисой. Не знаю как отключить. Реклама в почте совсем ни к месту. Впервые за многие годы начал задумываться о постепенном отказе от сервисов Яндекса. На днях отключил подписку Яндекс.плюс, тк пользовался только Я.музыкой, а теперь есть Spotify.
Дно пробито?
Спорим что нет?
Боже правый, кто пользуется этим? Мне будет привычнее пользоваться системой.
Тот самый момент, когда компания начинает навязывать многие функции и рекламу говорит о кризисе в росте выручке и улучшении продуктовых линеек. Единственная цель повысить LTV каждого клиента или пользователя.
А зачем убирать? Отличная же идея. Предлагаю следующем этапом показывать только рекламные вкладки, а за подписку Яндекс плюс иметь возможность добавлять свою 😂😂
Но им пока еще далеко до "Браузер для скачивания нормального браузера". Еще и не такое увидим.
«Яндекс.Браузера» - люди которые пользуются этим яндекс говном сами во всем виноваты. Меньше бы пользовались быстрее бы всех яндексовых Роман Иванов погнали бы в дворники поганой метлой
Я перестал пользоваться их сервисами после случая с жалобой в ФАС. Когда они жаловались за то, что Гугл на свою же ОС ставит свои приложения, все бы нечего, но за пол года они сделали свою ОС Яндекс.Кит на базе андроида (которую быстро прикрыли,гавно лютое было), и никаких приложений кроме Яндекса там предустановленной не было. От такой двуличности я знатно бомбанул и отказался от ли сервисов полностью.
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