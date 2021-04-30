Spotify разместил билборд с Монеточкой в центре Нью-Йорка — это часть программы поддержки женщин в музыке Статьи редакции
И запустил челлендж в Instagram с исполнительницами из России и СНГ.
Билборд на площади Times Square в центре Нью-Йорка появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии. Об этом Spotify рассказал TJ. По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина.
«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка в Instagram.
Также в сервисе появился плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.
В поддержку программы 29 апреля Spotify запустил Instagram-челлендж, в котором приняли участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ разных жанров и возрастов. Каждая из них сама выбрала следующую номинантку, рассказав о ней и её творчестве.
В декабре Spotify уже размещал билборд на Times Square: тогда на нём был изображён Пётр Чайковский — композитор стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди слушателей сервиса за пределами России.
Вот где-где, а в музыке женщин очень много.
Да, похоже что высосано из пальца. Хотя может это у нас так, а них на загнивающем западе всё слишком мужественно
У кого у нас?) Уверен, у тебя в плейлисте практически нет Ж
Ну да, ТП все прям Чайковского слушают? Я хз что там щас слушают, но раньше всякие фриске и блестящие были из отечественного, рианна всякая, а ещё раньше бритни Спирс и агилера. О вспомнил - вон билли айлиш вроде как есть
Нет. Женский голос традиционно менее популярен, чем мужской. Он выше в среднем и слушать его продолжительное время большинству невозможно. Это что касается пения.
Ситуация с авторством музыки и стихов ещё хуже. Но это сложно объяснить
Ну даже не знаю.
В попсе даже мужики поют высокими голосами в основном.
Типичный мужик - баритон, но вынужден лезть в микст.
Ситуации типа раммштайна редкие. Или этого, который Never gonna give you up пел.
Хотя по твоей логике именно они должны были бы выиграть и стать популярными
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Лучше бы мужиков поддержали. Белых. Цисгендерных. Они сегодня в самом уязвимом положении
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