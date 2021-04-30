И запустил челлендж в Instagram с исполнительницами из России и СНГ.

{"id":240811,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke","title":"Spotify \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0431\u0438\u043b\u0431\u043e\u0440\u0434 \u0441 \u041c\u043e\u043d\u0435\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0432 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0435","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke&title=Spotify \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0431\u0438\u043b\u0431\u043e\u0440\u0434 \u0441 \u041c\u043e\u043d\u0435\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0432 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke&text=Spotify \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0431\u0438\u043b\u0431\u043e\u0440\u0434 \u0441 \u041c\u043e\u043d\u0435\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0432 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke&text=Spotify \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0431\u0438\u043b\u0431\u043e\u0440\u0434 \u0441 \u041c\u043e\u043d\u0435\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0432 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Spotify \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0431\u0438\u043b\u0431\u043e\u0440\u0434 \u0441 \u041c\u043e\u043d\u0435\u0442\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0430 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0432 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0435&body=https:\/\/vc.ru\/marketing\/240811-spotify-razmestil-bilbord-s-monetochkoy-v-centre-nyu-yorka-eto-chast-programmy-podderzhki-zhenshchin-v-muzyke","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1276 просмотров

Билборд на площади Times Square в центре Нью-Йорка появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии. Об этом Spotify рассказал TJ. По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина.

«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка в Instagram.

Также в сервисе появился плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.

В поддержку программы 29 апреля Spotify запустил Instagram-челлендж, в котором приняли участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ разных жанров и возрастов. Каждая из них сама выбрала следующую номинантку, рассказав о ней и её творчестве.