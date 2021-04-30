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Новости TJ

Spotify разместил билборд с Монеточкой в центре Нью-Йорка — это часть программы поддержки женщин в музыке Статьи редакции

И запустил челлендж в Instagram с исполнительницами из России и СНГ.

11 11 комментариев
1276 просмотров

Билборд на площади Times Square в центре Нью-Йорка появился в рамках инициативы Equal, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии. Об этом Spotify рассказал TJ. По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина.

«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка в Instagram.

Также в сервисе появился плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.

В поддержку программы 29 апреля Spotify запустил Instagram-челлендж, в котором приняли участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ разных жанров и возрастов. Каждая из них сама выбрала следующую номинантку, рассказав о ней и её творчестве.

В декабре Spotify уже размещал билборд на Times Square: тогда на нём был изображён Пётр Чайковский — композитор стал самым прослушиваемым русским музыкантом 2020 года среди слушателей сервиса за пределами России.

#spotify

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11 комментариев
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Стартапер-пессимист

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Вот где-где, а в музыке женщин очень много.

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Nikolay

Стартапер-песси…
1

Да, похоже что высосано из пальца. Хотя может это у нас так, а них на загнивающем западе всё слишком мужественно

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Антон Штадлер

Nikolay
0

У кого у нас?) Уверен, у тебя в плейлисте практически нет Ж

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Andreas Lapueros

Антон
0

Ну да, ТП все прям Чайковского слушают? Я хз что там щас слушают, но раньше всякие фриске и блестящие были из отечественного, рианна всякая, а ещё раньше бритни Спирс и агилера. О вспомнил - вон билли айлиш вроде как есть

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Aleks Ander

Стартапер-песси…
0

Тут наверно речь идет про рэпчик

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Антон Штадлер

Стартапер-песси…
0

Нет. Женский голос традиционно менее популярен, чем мужской. Он выше в среднем и слушать его продолжительное время большинству невозможно. Это что касается пения.
Ситуация с авторством музыки и стихов ещё хуже. Но это сложно объяснить

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Andreas Lapueros

Антон
0

Ну даже не знаю.
В попсе даже мужики поют высокими голосами в основном. 
Типичный мужик - баритон, но вынужден лезть в микст.
Ситуации типа раммштайна редкие. Или этого, который Never gonna give you up пел.
Хотя по твоей логике именно они должны были бы выиграть и стать популярными 

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Ivan Miasnikov

5

Скоро Монеточку Россия признает иноагентом такими темпами :)

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Комментарий удален

Михаил Стерлин

0

А Чайковского в рамках поддержки LGBT?

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Сергей Подгорный

0

Монеточка няшка

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greg chudnoff

0

Лучше бы мужиков поддержали. Белых. Цисгендерных. Они сегодня в самом уязвимом положении

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