Стартап Tomi.ai бывшего директора по маркетингу Ozon для оптимизации рекламных кампаний привлёк $1 млн Статьи редакции
Инвестиции пойдут на усиление команды разработки.
В раунде приняли участие фонды Begin Capital и Phystech Leadership, а также частные инвесторы, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки и оценку стартапа не раскрывают.
Полученные средства пойдут на расширение платформы — сервис планирует
усиливать команду разработки и выстраивать продажи в США.
Tomi.ai — платформа для предиктивного таргетинга и оптимизации рекламных кампаний.
Сервис обеспечивает рост отдачи от рекламных кампаний за счёт оптимизации digital-рекламы под бизнес-результаты — привлечённые клиенты, продажи, LTV (показатель эффективности рекламы). Компания ориентирована на клиентов в сфере недвижимости, автоиндустрии, финансов, страхования и другие.
Стартап применяет модели машинного обучения для поведенческого оценки посетителей сайта по вероятности конверсии и потенциалу продаж. Затем их интегрируют в рекламные кабинеты в виде синтетической конверсии — это позволяет Facebook, Google и «Яндексу» отследить повышение эффективности рекламы
По собственным данным, выручка Tomi.ai выросла в четыре раза со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года. Её инвестируют в развитие, а прибыль или убытки не раскрывают.
Среди клиентов Tomi — пять компаний из США и Европы, шесть из России и одна из Юго-Восточной Азии, среди них сервис автоматизации рутинных задач Electroneek.
Tomi.ai запустил в 2020 году Константин Баяндин, который работал директором по цифровому маркетингу и технологиям в Compass и директором по маркетингу в Ozon. В команде проекта девять человек, но к концу 2021 года их количество должно вырасти до 20.
По словам Баяндина, работая в Compass, он увидел, насколько ограничены возможности оффлайн-бизнесов с длительными циклами продаж, например из сферы недвижимости, по сравнению с электронной коммерцией в Ozon.
Звучит круто, надо посмотреть детальнее.
Выглядит интересно, хотелось бы увидеть пруфы что эти алгоритмы будут работать лучше нативных "оптимизация на конверсию" фб и адвордс
пишите нам на sales@tomi.ai, всё покажем. Нативные алгоритмы хороши в определённых условиях. Но в отраслях с длинными циклами и большим количеством оффлайна мы их побеждаем с разгромным счётом :)
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