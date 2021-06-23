Инвестиции пойдут на усиление команды разработки.

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В раунде приняли участие фонды Begin Capital и Phystech Leadership, а также частные инвесторы, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки и оценку стартапа не раскрывают.

Полученные средства пойдут на расширение платформы — сервис планирует усиливать команду разработки и выстраивать продажи в США.

Tomi.ai — платформа для предиктивного таргетинга и оптимизации рекламных кампаний.

Сервис обеспечивает рост отдачи от рекламных кампаний за счёт оптимизации digital-рекламы под бизнес-результаты — привлечённые клиенты, продажи, LTV (показатель эффективности рекламы). Компания ориентирована на клиентов в сфере недвижимости, автоиндустрии, финансов, страхования и другие.

Стартап применяет модели машинного обучения для поведенческого оценки посетителей сайта по вероятности конверсии и потенциалу продаж. Затем их интегрируют в рекламные кабинеты в виде синтетической конверсии — это позволяет Facebook, Google и «Яндексу» отследить повышение эффективности рекламы

По собственным данным, выручка Tomi.ai выросла в четыре раза со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года. Её инвестируют в развитие, а прибыль или убытки не раскрывают.

Среди клиентов Tomi — пять компаний из США и Европы, шесть из России и одна из Юго-Восточной Азии, среди них сервис автоматизации рутинных задач Electroneek.

Tomi.ai запустил в 2020 году Константин Баяндин, который работал директором по цифровому маркетингу и технологиям в Compass и директором по маркетингу в Ozon. В команде проекта девять человек, но к концу 2021 года их количество должно вырасти до 20.