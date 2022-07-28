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На роль оператора в системе учёта всей интернет-рекламы в России кроме «Яндекса», VK и других претендует и «Сбер» — «Ъ» Статьи редакции

А возложить обязанность за передачу данных в систему Роскомнадзор предлагает на рекламные агентства.

  • «Коммерсантъ» изучил разъяснения для рекламодателей об адаптации к требованиям о маркировке интернет-рекламы, которые подготовили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) вместе с Роскомнадзором.
  • Речь о законе о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России, который вступает в силу 1 сентября. По нему участники рынка должны размещать в базе данные о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, информацию об объёмах, стоимости, целевой аудитории и саму рекламу.
  • Среди претендентов на роль операторов рекламных данных (ОРД), посредников, через которых будет собираться информация, — (МТС), Ozon, «ОРД-А» (контролируется AmberData), «ОРД-Лаборатория разработки» («Сбер»), «Первый ОРД» («Билайн»), «Яндекс» и VK.
  • Рекламное агентство и площадка должны будут зарегистрировать рекламную кампанию через ОРД. После она получит уникальный идентификатор (ID), ОРД передают данные в ЕРИР, а оттуда они поступают в ФНС и ФАС.
  • Роскомнадзор рекомендует рекламодателям «внести изменения в договоры с агентствами, чтобы возложить на них обязательства по передаче данных». А со стороны Роскомнадзора «появится дополнительный контроль за крупными агентствами».

#новость

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28 комментариев
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 Katya Suleymanova
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Александр Владимирович

Авада Реклама

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Александр Владимирович

Схватка 3-х якодзум (за рекламу)

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Ежегодный коктейль

И будет у нас только одна реклама самого яндекса или сбера...

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Либеральный звук
Рекламное агентство и площадка должны будут зарегистрировать рекламную кампанию через ОРД

!!! Это просто пиздец !!!
Это открытое поле для «сливов» инсайдов по рекламным кампаниям конкурентов за определенную плату.
Просто пиздец 😱

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Соня

там по отчетности (в отчетности бюджет, креатив, таргеты) вроде как сроки - в течение календарного месяца следующего за месяцем размещения

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Либеральный звук

Я и говорю. Это кошмар.

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Соня

по такой схеме инсайды не должны слить. вся информация по РК появится после проведенной кампании

по самой отчетности - кошмар, да. но там основная нагрузка на рекламные агентства ляжет

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Leonid Murtazin

Ну хорошо настроенная реклама может и годик работать, смотря что за ниша. Сливы неизбежность, тот или иной ущерб они будут привносить.

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Соня

ну то что настройки на годик - наверное, не особо влияет
но слить факт РК - да, такое, возможно, будет. у кого-то могут появится более точные данные о бюджетах конкурентов, о стратегиях

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Либеральный звук

Закон Мёрфи.

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Nurs

казалось бы где интернет реклама, а где сбер, но жадность Грефа не знает границ)

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Вадим Д.

Сбер мне вот кого напоминает со своей манерой лезть куда попало:

– Значит так, цементный завод...
– Я!
– Погрузка угля.
– Я!
– Уборка конюшен.
– Я!
– Кроме того...
– Я.
– Да подождите, гражданин! Для вас - персональный наряд, на пятнадцать триллионов.

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Владимир А.....ч

А Яндекс и ВК разве по-другому себя ведут?

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Вадим Д.

И Яндекс, и ВК имеют прямое отношение к интернет-рекламе в частности и к digital в целом, в отличие от Сбера.

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Деда Миша

Оператор данных рекламы всея интернета

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Walter Kovacs

Лучшие люди города.

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Prosto Zurab

Только не вк пожалуйста

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Lidia Khomchenko

я конечно понимаю, что задам глупый вопрос. но все же. а какую-то логику и ответ на вопрос "зачем" в этом всем безобразии можно рассмотреть?

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Либеральный звук

Логику )))))

Можно я тебя обниму? 🤗

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Рамазан Рамазанов

Ни один не внушает ничего положительного.

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Евгений Широков

Подозреваю, что контент-маркетинг с таким подходом к рекламе будет популярен

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Либеральный звук

Ещё бы они нет.

Этим волю дай — по локоть руку засунут.

Особенно яндекс 💩

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Timur Agaev

Так а ставки можно ставить кто победит

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Александр Маркин

Почему бы не помечтать, чтобы оператором стали AmberData. И тогда данные о рекламе в России будет собирать ОРДА

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Denis Kiselev

Я так понимаю - будет как с онлайн кассами - статус оператора фискальных данных?

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Золотой крюк

Итак, если у меня телеграм-канал с вакансиями и иногда мы размещаем рекламу - что будет в перспективе?

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ИгорьOK
претендуют «Яндекс», VK и «Сбер»
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