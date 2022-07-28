На роль оператора в системе учёта всей интернет-рекламы в России кроме «Яндекса», VK и других претендует и «Сбер» — «Ъ» Статьи редакции
А возложить обязанность за передачу данных в систему Роскомнадзор предлагает на рекламные агентства.
- «Коммерсантъ» изучил разъяснения для рекламодателей об адаптации к требованиям о маркировке интернет-рекламы, которые подготовили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) вместе с Роскомнадзором.
- Речь о законе о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России, который вступает в силу 1 сентября. По нему участники рынка должны размещать в базе данные о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, информацию об объёмах, стоимости, целевой аудитории и саму рекламу.
- Среди претендентов на роль операторов рекламных данных (ОРД), посредников, через которых будет собираться информация, — (МТС), Ozon, «ОРД-А» (контролируется AmberData), «ОРД-Лаборатория разработки» («Сбер»), «Первый ОРД» («Билайн»), «Яндекс» и VK.
- Рекламное агентство и площадка должны будут зарегистрировать рекламную кампанию через ОРД. После она получит уникальный идентификатор (ID), ОРД передают данные в ЕРИР, а оттуда они поступают в ФНС и ФАС.
- Роскомнадзор рекомендует рекламодателям «внести изменения в договоры с агентствами, чтобы возложить на них обязательства по передаче данных». А со стороны Роскомнадзора «появится дополнительный контроль за крупными агентствами».
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Авада Реклама
Схватка 3-х якодзум (за рекламу)
И будет у нас только одна реклама самого яндекса или сбера...
!!! Это просто пиздец !!!
Это открытое поле для «сливов» инсайдов по рекламным кампаниям конкурентов за определенную плату.
Просто пиздец 😱
там по отчетности (в отчетности бюджет, креатив, таргеты) вроде как сроки - в течение календарного месяца следующего за месяцем размещения
Я и говорю. Это кошмар.
по такой схеме инсайды не должны слить. вся информация по РК появится после проведенной кампании
по самой отчетности - кошмар, да. но там основная нагрузка на рекламные агентства ляжет
Ну хорошо настроенная реклама может и годик работать, смотря что за ниша. Сливы неизбежность, тот или иной ущерб они будут привносить.
ну то что настройки на годик - наверное, не особо влияет
но слить факт РК - да, такое, возможно, будет. у кого-то могут появится более точные данные о бюджетах конкурентов, о стратегиях
Закон Мёрфи.
казалось бы где интернет реклама, а где сбер, но жадность Грефа не знает границ)
Сбер мне вот кого напоминает со своей манерой лезть куда попало:
– Значит так, цементный завод...
– Я!
– Погрузка угля.
– Я!
– Уборка конюшен.
– Я!
– Кроме того...
– Я.
– Да подождите, гражданин! Для вас - персональный наряд, на пятнадцать триллионов.
А Яндекс и ВК разве по-другому себя ведут?
И Яндекс, и ВК имеют прямое отношение к интернет-рекламе в частности и к digital в целом, в отличие от Сбера.
Оператор данных рекламы всея интернета
Лучшие люди города.
Только не вк пожалуйста
я конечно понимаю, что задам глупый вопрос. но все же. а какую-то логику и ответ на вопрос "зачем" в этом всем безобразии можно рассмотреть?
Логику )))))
Можно я тебя обниму? 🤗
Ни один не внушает ничего положительного.
Подозреваю, что контент-маркетинг с таким подходом к рекламе будет популярен
Ещё бы они нет.
Этим волю дай — по локоть руку засунут.
Особенно яндекс 💩
Так а ставки можно ставить кто победит
Почему бы не помечтать, чтобы оператором стали AmberData. И тогда данные о рекламе в России будет собирать ОРДА
Я так понимаю - будет как с онлайн кассами - статус оператора фискальных данных?
Итак, если у меня телеграм-канал с вакансиями и иногда мы размещаем рекламу - что будет в перспективе?