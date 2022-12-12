Маркетинг
Странный Абдужаббор

«Авито» совместно с онлайн-магазином Hooli выпустил собственную коллекцию одежды Статьи редакции

Это часть программы по поддержке малого и среднего бизнеса — деньги от продажи мерча заберёт себе продавец.

  • В коллекцию мерча вошли утеплённые худи, бомберы и дождевики. Купить их можно в магазине Hooli на «Авито». Цены начинаются от 4,2 тысяч рублей.
  • Проект — часть программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Маркетплейс вложил собственные средства в разработку, производство и продвижение линейки, а также привлёк сотрудников в качестве моделей. Всю прибыль с продаж получит продавец.
  • В июне 2022 года «Авито» запустил рекламную кампанию в поддержку отечественных предпринимателей — её героями стали реальные представители бизнеса, которые рассказывали, как платформа помогает получать клиентов и достигать результатов.

#новость #авито

2193 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
84 комментария
Написать комментарий...
 Мария Кляйн

Гэвин Бэлсон из Кремниевой долины тут замешан?)

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Nemtsov

Жулье из Авиато знает только в бреднинге

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Valentin Dombrovsky

А можно для несмотревших КД пояснить, плз.?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Allestor Klei

А это основатель онлайн-магазина Hooli Геннадий Бенсонович

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

- Крокодил Гена, а Hooli ты тут делаешь?
- Не видишь что-ли, Чебурашку обуваю одеваю.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хули Авито, правильно?
Страсть какая. Авито, ну Hooli, а?

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

А хули нет

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Павел Иванов

Ну а Хули

Ответить
Развернуть ветку
Мария Кляйн

🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

Это так дешево и вульгарно

Ответить
Развернуть ветку
Илья М

очень даже не дешево ....

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Пришелец 20

Hooli тебе не нравится?

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган
Ответить
Развернуть ветку
Влад Светлый

Уж точно не дёшево.

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Чудесный слоган для Авито!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Какой онлайн-магазин, такой и мерч.

Коллаборация двух говен, так сказать, удалась.

Ответить
Развернуть ветку
Назар

)))

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

еще бы Куни Ли можно было б заказать на Авито

Ответить
Развернуть ветку
Денис Еськин

просто такие объявления наверняка зашифрованные

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру

Амбассадор hooli

Ответить
Развернуть ветку
Повелитель

Авито просто роскошный сайт, вообще не обманывают своих клиентов, одно удовольствие там сидеть, а теперь еще и сверх высококачественные шмотки. роскошно-шик-красота

Ответить
Развернуть ветку
Илья М

Hooli ? бренд который мы заслужили... импортозамещение и все такое !

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Назар

прикольное название.. особенно с учётом того, что двойное о можно прочесть как "у"

Ответить
Развернуть ветку
Максим Золотов

Не можно, а нужно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Артур Галеев

Именную серию ждать?

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Садовой

Как-то дороговато. Или нет ?

Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Для худи да

Ответить
Развернуть ветку
Назар

Вы цены в магазинах видели?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Яша Кудрина

Вроде не 1 апреля сегодня
Помню в детсве сматерился на площадке, а дедушка мой услышал и в ответ сказал "Hooli в туле, а мы в Омске"
Как сматерился думаю догадаетесь

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

А будь вы в Туле, у дедушки не нашлось бы аргументов.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Александр Рюмин

Авито, ну и хули?

Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Никуя себе цена за худи от 4.2 тр

Ответить
Развернуть ветку
Яша Кудрина

Это что у вас за цены такие. Ну так Hooli

Ответить
Развернуть ветку
Частичный Спецоператор
Ответить
Развернуть ветку
Павел Березин

Оригинально выглядит, интересно, что по качеству)

Ответить
Развернуть ветку
Двойной фонарь

Я извиняюсь конечно, а в чем оригинальность? Кто-то еще в мире не успел придумать худи с принтом?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
dikiy ezh

Ждал комментария "A Hooli бы и нет", но не нашел
Я разочарован в vc

Ответить
Развернуть ветку
Яша Кудрина

Ты hooli на себе натянул?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

Hooli на виси бочку катишь? )

Ответить
Развернуть ветку
Назар

не разочаровывайтесь, уже напсиали

Ответить
Развернуть ветку
Andrei M

Авиточка?

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Авизаточка

Ответить
Развернуть ветку
Яша Кудрина

Авиточка и ее дочка задрочка

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Самсонов

Это часть программы по поддержке малого и среднего бизнеса — деньги от продажи мерча заберёт себе продавец.

Чиво?

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Ну и хули?)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Где-то в Туле у бабули дед отжал по две пилюли. Ну а хули?
Низкоинтеллектуальная поэзия.

Ответить
Развернуть ветку
Назар

и ничего не низко )))

Ответить
Развернуть ветку
Яша Кудрина

Когда узнала название бренда для которого снималась. "А вы Hooli сразу не сказали?"

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Жданов

очередной мерч, который будут носить только сотрудники

Ответить
Развернуть ветку
Alex Flints

Выглядит круто, молодцы!

Ответить
Развернуть ветку
Отдел Рекламы

Шутите?)

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Илья М

А есть "h00Li v TуLи" ?

Ответить
Развернуть ветку
Igor Mylnikov

Вот уж точно, не гули... Не улетят.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Hooli & tochka.

Вариант:
Hooli, period

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

«Крупный норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Сигурд Хёль на родном языке имеет сомнительное счастье быть известным как «Хули». Трудно ожидать непредвзятого отношения читателя к роману, подписанному таким образом. Хули, «Моя вина». Это уместно в пьяном покаянии у пивного ларька, но не на книжной полке культурного человека».

М. Веллер

Ответить
Развернуть ветку
Жесткий ящик

Если не считать списженного из Бессмертной классики нейминга и этой коллабы с псевдо-прогрессивными мудаками из Авито, то, справедливости ради, у бренда есть крутые дропы, особенно дырявые надписи.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин
Ответить
Развернуть ветку
Яша Кудрина

А ты хули в Hooli чёрт?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Когда основная деятельность достала и там просто все прекрасно, можно и о Hooli подумать, претворить мечту в жизнь...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Саввин

Х*ли Hooli скопировал название у Hooli?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 84 комментария
null