«Авито» совместно с онлайн-магазином Hooli выпустил собственную коллекцию одежды Статьи редакции
Это часть программы по поддержке малого и среднего бизнеса — деньги от продажи мерча заберёт себе продавец.
- В коллекцию мерча вошли утеплённые худи, бомберы и дождевики. Купить их можно в магазине Hooli на «Авито». Цены начинаются от 4,2 тысяч рублей.
- Проект — часть программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Маркетплейс вложил собственные средства в разработку, производство и продвижение линейки, а также привлёк сотрудников в качестве моделей. Всю прибыль с продаж получит продавец.
- В июне 2022 года «Авито» запустил рекламную кампанию в поддержку отечественных предпринимателей — её героями стали реальные представители бизнеса, которые рассказывали, как платформа помогает получать клиентов и достигать результатов.
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Гэвин Бэлсон из Кремниевой долины тут замешан?)
Жулье из Авиато знает только в бреднинге
А можно для несмотревших КД пояснить, плз.?
А это основатель онлайн-магазина Hooli Геннадий Бенсонович
- Крокодил Гена, а Hooli ты тут делаешь?
- Не видишь что-ли, Чебурашку обуваю одеваю.
Хули Авито, правильно?
Страсть какая. Авито, ну Hooli, а?
А хули нет
Ну а Хули
🤣🤣🤣
Это так дешево и вульгарно
очень даже не дешево ....
Hooli тебе не нравится?
Уж точно не дёшево.
Чудесный слоган для Авито!
Какой онлайн-магазин, такой и мерч.
Коллаборация двух говен, так сказать, удалась.
)))
еще бы Куни Ли можно было б заказать на Авито
просто такие объявления наверняка зашифрованные
Амбассадор hooli
Авито просто роскошный сайт, вообще не обманывают своих клиентов, одно удовольствие там сидеть, а теперь еще и сверх высококачественные шмотки. роскошно-шик-красота
Hooli ? бренд который мы заслужили... импортозамещение и все такое !
прикольное название.. особенно с учётом того, что двойное о можно прочесть как "у"
Не можно, а нужно
Именную серию ждать?
Как-то дороговато. Или нет ?
Для худи да
Вы цены в магазинах видели?
Вроде не 1 апреля сегодня
Помню в детсве сматерился на площадке, а дедушка мой услышал и в ответ сказал "Hooli в туле, а мы в Омске"
Как сматерился думаю догадаетесь
А будь вы в Туле, у дедушки не нашлось бы аргументов.
Авито, ну и хули?
Никуя себе цена за худи от 4.2 тр
Это что у вас за цены такие. Ну так Hooli
Оригинально выглядит, интересно, что по качеству)
Я извиняюсь конечно, а в чем оригинальность? Кто-то еще в мире не успел придумать худи с принтом?
Ждал комментария "A Hooli бы и нет", но не нашел
Я разочарован в vc
Ты hooli на себе натянул?
Hooli на виси бочку катишь? )
не разочаровывайтесь, уже напсиали
Авиточка?
Авизаточка
Авиточка и ее дочка задрочка
Это часть программы по поддержке малого и среднего бизнеса — деньги от продажи мерча заберёт себе продавец.
Чиво?
Ну и хули?)
Где-то в Туле у бабули дед отжал по две пилюли. Ну а хули?
Низкоинтеллектуальная поэзия.
и ничего не низко )))
Когда узнала название бренда для которого снималась. "А вы Hooli сразу не сказали?"
очередной мерч, который будут носить только сотрудники
Выглядит круто, молодцы!
Шутите?)
А есть "h00Li v TуLи" ?
Вот уж точно, не гули... Не улетят.
Hooli & tochka.
Вариант:
Hooli, period
«Крупный норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Сигурд Хёль на родном языке имеет сомнительное счастье быть известным как «Хули». Трудно ожидать непредвзятого отношения читателя к роману, подписанному таким образом. Хули, «Моя вина». Это уместно в пьяном покаянии у пивного ларька, но не на книжной полке культурного человека».
М. Веллер
Если не считать списженного из Бессмертной классики нейминга и этой коллабы с псевдо-прогрессивными мудаками из Авито, то, справедливости ради, у бренда есть крутые дропы, особенно дырявые надписи.
А ты хули в Hooli чёрт?
Когда основная деятельность достала и там просто все прекрасно, можно и о Hooli подумать, претворить мечту в жизнь...
Х*ли Hooli скопировал название у Hooli?