«Медуза» рассказала про сбор донатов — изданию перевели пожертвования около 80 тысяч человек Статьи редакции
Минюст внёс издание в список иноагентов в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.
- «Медуза» рассказала, что продолжает работу благодаря сбору пожертвований от читателей — издание финансируют почти 80 тысяч человек.
- В ближайшие месяцы «Медуза» планирует пересмотреть структуру издания, рубрики и форматы. Также издание сменит тактику репортёрской работы, так как «Медузе» стало труднее работать с источниками из-за статуса иноагента.
- Согласно исследованию TNS Russia, через три месяца после открытия количество российских читателей издания достигло 1,3 млн человек в месяц. В декабре 2017 года число уникальных посетителей «Медузы» выросло до 9,3 млн человек.
- По данным за четвёртый квартал 2019 года, «Медузу» ежемесячно посещает более 13 млн уникальных посетителей.
- Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
- 29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.
- 11 мая издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Подготовительная беседа пройдёт 20 мая.
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11 комментариев
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28
Я бы посмотрел сколько на одних донатах протянул бы первый канал
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6
До запрета финансирования СМИ-иноагентов госдумой осталось 3... 2... 1...
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3
Удивительно, почему до сих пор не раскрыли цифры, как это делает, например, медиазона
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0
Сейчас выползут из ямы пригоженские говноеды и будут крутить свою пластинку какая Медуза плохая - не было разоблачений главреда Колпакова на почве харассмента.
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1
Слив протеста с Голуновым еще 🙂 за Медиазоной например такого не замечено
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