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Евгения Евсеева

«Медуза» рассказала про сбор донатов — изданию перевели пожертвования около 80 тысяч человек Статьи редакции

Минюст внёс издание в список иноагентов в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.

  • «Медуза» рассказала, что продолжает работу благодаря сбору пожертвований от читателей — издание финансируют почти 80 тысяч человек.
  • В ближайшие месяцы «Медуза» планирует пересмотреть структуру издания, рубрики и форматы. Также издание сменит тактику репортёрской работы, так как «Медузе» стало труднее работать с источниками из-за статуса иноагента.
  • Согласно исследованию TNS Russia, через три месяца после открытия количество российских читателей издания достигло 1,3 млн человек в месяц. В декабре 2017 года число уникальных посетителей «Медузы» выросло до 9,3 млн человек.
  • По данным за четвёртый квартал 2019 года, «Медузу» ежемесячно посещает более 13 млн уникальных посетителей.
  • Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
  • 29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.
  • 11 мая издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Подготовительная беседа пройдёт 20 мая.

#новость #медуза

1819 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Dmitry Chudinovskikh

28

Я бы посмотрел сколько на одних донатах протянул бы первый канал

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evilnw

Dmitry
18

Так он уже давно живёт на донаты с наших налогов.

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Александр Батищев

Dmitry
5

Он вроде и так в минус работает, то есть ответ - 0 дней

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Gleb Tyutikov

Dmitry
1

Донаты из гос. бюджета считаем? 

Ответить

Kirk Louson

Dmitry
0

это смотря кто бы донатил))))

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Григорий Копиев

6

До запрета финансирования СМИ-иноагентов госдумой осталось 3... 2... 1...

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Даниил Рыжков

3

Удивительно, почему до сих пор не раскрыли цифры, как это делает, например, медиазона

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Alexandr Brovin

2

Интереснее раскрыть сколько медуза потеряла, кокретики нет, один вой.

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Папа Римский

0

Сейчас выползут из ямы пригоженские говноеды и будут крутить свою пластинку какая Медуза плохая - не было разоблачений главреда Колпакова на почве харассмента.

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Герман Воронов

Папа
1

Слив протеста с Голуновым еще 🙂 за Медиазоной например такого не замечено 

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Андрей Волхонский

1

По ходу скоро все некремлевские сми на такой формат перейдут(

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