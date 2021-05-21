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Медиа
Маша Цепелева

YouTube добавит рекламу во все видео с 1 июня — даже если они не подключены к партнёрской программе Статьи редакции

Тогда же видеосервис начнёт удерживать налоги США с доходов авторов, которые не живут в этой стране.

  • С 1 июня 2021 года начнут действовать новые условия использования YouTube. В ноябре 2020 года они вступили в силу в США.
  • Вступает в силу «право YouTube на монетизацию контента». Сервис теперь сможет вставлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе. Даже на каналах, не включённых в партнёрскую программу.
  • Если авторы получают доход на платформе, то платежи от YouTube будут считаться роялти и облагаться налогом, согласно американскому законодательству.
  • Налог будет считаться от прибыли, полученной от просмотров в США. Поэтому авторам нужно будет предоставить налоговую информацию (ИНН, юрлицо, коммерческое название) в AdSense. Если не отправить данные до 31 мая 2021 года, с дохода, сгенерированного во всех странах, может удерживаться налог в 24%.
  • Если автор из России предоставил информацию в срок, то ставка налога будет 0%, так как между Россией и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.
  • Также YouTube решил подчеркнуть в правилах, что на площадке запрещено собирать данные, позволяющие идентифицировать личность пользователя. В том числе с помощью функции распознавания лиц.
  • Новые условия распространяются и на сервис «YouTube детям». Если ребёнок пользуется им, родитель принимает правила от его имени.

#новость #youtube

2935 просмотров
89 89 комментариев
6
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89 комментариев
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Artem

18

Мде, значит инвестировать в adblock пора)

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Павел Евграфович

Artem
25

YouTube Premium, 199 руб в месяц. Никакой рекламы вообще – ни баннеров, ни вставок. Плюс оффлайн скачивание в телефон с выбором качества, воспроизведение в фоне и YouTube Music (нафиг он нужен, не спрашивайте). Второй год сижу на Premium-подписке, открываю иногда YT с компа коллег — это жесть. Реально, люди бесплатно готовы жрать говно и тратить часы своей жизни на поиски блокировщиков и качалок, которые постоянно перестают работать. Это время проще потратить на зарабатывание денег :)

Ответить

Valeratal Val

Павел
10

зачем искать блокировщики? один раз поставил и забыл (ublock origin, например)

Ответить

Forium

Valerat…
2

не на всё их можно поставить. Со смартфонами, ТВ, приставками не всё так просто. + таки основной реальный плюс премиума  - воспроизведение в фоне. можно слушать в фоне стендап, подкаст, обучалку и всякое такое.

Ответить

Valeratal Val

Forium
1

на смарте не знаю, но тоже решается как-то
ну я на декстопе в фоне слушаю, пока не запретили

Ответить

Forium

Valerat…
1

Вот как раз премиум и есть "решением". Любая платформа и 0 гемора.

Ответить

Valeratal Val

Forium
2

Не, фиговое решение
У меня небольшая семья, 3 человека. 3 по 200 - это уже 600. Я примерно столько плачу за интернет (порядка 600 мб)
И чет мне кажется за один ютуб 600р в месяц это до хрена (7200 в год, можно самокат неплохой купить)
Вопрос конечно в доходах. Кто-то ж покупает кроссовки за 20 тысяч (а я за 2к)

Ответить

Artemy

Valerat…
2

Для семейных людей - семейная подписка за 300. У самого 6 человек в семье, не кровные родственники, прямо скажу!

Ответить

Valeratal

Artemy
–5

все равно дорого, за один ютуб то (3600 в год)
Для сравнения
семейный офис 365  - 3345р в год

и сравнить ютуб, рекламу которого можно заблочить и офис, без которого никак

Ответить

Денис Файзулин

Forium
2

это не решение это шантаж со стороны Гугла

Ответить

sardelkin

Forium
1

newpipe для смартфона или приставки

Ответить

Папа Римский

Forium
0

С этим трудно не согласиться.

Ответить

Алексей Любимов

Forium
0

У меня на смарте работает в фоне и ютуб и ютуб музыка  без премиума.

Ответить

Кай Айну

Forium
0

YouTube Vanced на андроид, все что в премиум но бесплатно

Ответить

Artem 69

Павел
–2

Просто для таких, как вы ютуб уже телевизор. Платить за то, чтобы не смотреть рекламу (это в чером зеркале было или где. в общем до пиздеца уже добрались) это факаный треш.

Такие сервисы, как ютуб, инст и фэйсбук дошли до пределов безумия, выход новых игроков и сервисов не заставит себя ждать

Ответить

Харухи

Artem
5

 выход новых игроков и сервисов не заставит себя ждать

Святая наивность. Появление новых игроков нынче просто невозможно. 

Ответить

Artem 69

Харухи
–1

Перед словом наивность не понял, что за слово. Вы имеете ввиду конкурентов данных сервисов или вы про все индустрии?

Ответить

Пестрый диод

Artem
2

Много ли есть компаний, которые потянут проект уровня YouTube? Если таковые есть, то не считаете ли вы, что они тоже должны будут монетизировать сервис?

Ответить

Artem 69

Пестрый
0

Ютуб и так все уже монетизировал. То, что он делает сейчас, попытка поднять показатели (не за счет улучшения или притока пользователей), привет капитализму

Ответить

Евгений Бв

Artem
0

Для инсты есть модифицированные версии без рекламы.
Для Фейсбука, ВК тоже есть версии без рекламы.
Ютуб тоже есть все без рекламы.

Ответить

Александр

Artem
0

ну тогда давайте представим это по-иному: YouTube стал платным, чтобы смотреть нужно подключить Premium

это тоже в Вашу картину мира не уложится?(

Ответить

Сергей Милосердов

Павел
2

Вот была бы возможность отдельно купить только YouTube, без Music, за 99 рублей, например. Мне вот музыка не нужна, т.к. использую Яндекс. 199 в месяц за Ютуб конечно тоже немного, но надо ли оно.

Ответить

Sergey Vasiliev

Сергей
0

300 рублей на 6 аккаунтов это много?

Ответить

Сергей

Sergey
0

Зачем мне 6 аккаунтов?

Ответить

Maxim Sergeevich

Sergey
0

Так не всем нужна семейная подписка. Поддерживаю Сергея, так как у меня аналогично. Музыка от Гугл мне не нужна совсем, но она включена в пакет и выбора нет.  

Ответить

Злая Обезьяна

Павел
–2

Ютуб лучше тоже не смотреть, что бы не жрать говно и не тратить часы своей жизни, а потратить время на зарабатывание денег

Ответить

Павел Демидов

Павел
1

Браузер Brave. Тоже никакой рекламы вообще – ни баннеров, ни вставок.
Использую его как раз для Ютуба и онлайн радио, там тоже рекламу режет.

Ответить

Харухи

Павел
–2

А можно просто скачать Youtube Vanced и наслаждаться отсутствием рекламы. Дело пары минут. Вам видимо совсем не жалко своих денег. 

Ответить

ToHangOut

Харухи
1

на пк? на тв? это чисто под андроид

Ответить

Евгений Бв

ToHangO…
0

На ПК есть обычные блокировщики.
Для ТВ есть смартютуб, тоже без рекламы.
Для Айфона, установить адгуард с ап стора и смотреть через сафари, либо, браузер Браве или Мозила, у них собственные блокировщики есть.

Ответить

Roman Khegay

Павел
0

Давай, расскажи мне каким образом мне в Казахстане можно оформить подписку?
Просто YouTube поступает максимально по-мудацки.
Я не особо люблю блокировщики рекламы, плюс на телефоне или телевизоре из ставить сложновато.
Они включают по две рекламы перед видео.
При этом, не существует способов как убрать рекламу легально.

Ответить

Евгений Бв

Павел
0

Я поражаюсь, вы готовы платить и чтобы вам ещё показывали рекламу при этом.
Пока в премиуме не будет запрещена встроенная реклама, ни о каких подписках и речи быть не может.
Для компов есть обычные блокировщики+спонсорблок для Ютуба и все чисто, даже встроенная выпилена.
Для телефонов есть Ютуб вансед. В нем тоже встроенной рекламы нет

Ответить

bezdelny

Artem
5

А за счёт чего жить и работать медиа сервисам? Я прекрасно понимаю такое желание, когда заходишь на какой-нибудь новостной ресурс, где реклама слева, справа, снизу, сверху, а на середине статьи ещё и баннер выскакивает с таймером. Но я лично такие повторно не посещаю. Адблоком никогда не пользовался. Да и в принципе, хотелось бы посмотреть на ваше лицо, когда за ваши услуги никто не будет платить. Вы ничем не лучше тех компаний, которые кидают своих клиентов, а те в свою очередь пишут жалобные статьи на vc ru.

Ответить

Artem

bezdelny
–1

Ну допустим я автор контента и специально не включаю монетизацию и мои зрители это очень ценят, что делает гугл? Шлёт нафиг своих пользователей, что я должен делать? Дуть им в попу и говорить спасибо? Я пойду искать тех кто любит и ценит своих пользователей.

Инстаграм уже невозможно открыть из за рекламы
Теперь с ютубом случилось
Просто кто то любит деньги больше чем что либо на свете и плевать на всех

Ответить

bezdelny

Artem
6

Вы можете арендовать хостинг и выкладывать свои видео на своём сайте. Вас никто не заставляет пользоваться сервисом Youtube. Если Вы готовы записывать ролики и распространять их бесплатно, это хорошо, только их хранение и обработка стоит денег.

Ответить

Applied Spaceman

Artem
4

Т.е. интересы платформы, которая предоставляет инфраструктуру автору и его зрителям, учитывать - это совсем лишнее? Ну удачи в поисках такой платформы, которая будет существовать и тратить сотни миллионов долларов чисто ради того чтобы тебе нравилось.

Ответить

Artem

Applied
–4

Я не против того чтобы каждый сервис монтизировался, но надо как то делать это не в ущерб своим пользователям, а то они могут и уйти или запилить конкурента, надо искать более комфортные способы монетизации для всех, моё мнение.

Ответить

Applied Spaceman

Artem
4

Пользователи могут уйти и запилить конкурента Ютубу? Всего доброго.

Ответить

Un Garçon

Artem
1

А че такого в рекламе? Мне например пофиг на неё на любом канале, я потерплю 5 сек

Ответить

bezdelny

Un
5

Они просто никогда телевизор не видели и не понимают, на какие шиши контент делается. Боженька подаёт.

Ответить

Сергей

Un
0

Много рекламы по 15 по-моему секунд, которую не скипнуть.

Ответить

Сергей

Artem
1

Логика Ютуба и вашего оппонента видимо в том, что какой бы альтруист ты не был, ты транслируешь контент на их площадке (YouTube), используешь их мощности и ресурсы, и т.д. Короче говоря, хочешь пилить видосы бесплатно, или делай свой видеохостинг)

Правильно ли это с других точек зрения? Хороший вопрос.

Ответить

Artem

Сергей
2

Вы забываете один факт, ютуб существует только благодаря авторам контента, не было бы авторов, не пришли бы зрители, поэтому ютуб и платит авторам, чтобы они не заливали видео на своих сайтах, а шли на ютуб и даёт прочие плюшки в виде инфраструктуры и серверов.

Ответить

Maxim Sergeevich

Artem
1

Ютьюб - это бизнес, а не благотворительность Гугла ) Причем, он ещё и делиться частью доходов с авторами. А зритель получает доступ к контенту бесплатно, но с рекламой или же платит за то, чтобы смотреть без рекламы. Так что все в плюсе. 

Ответить

Applied Spaceman

Artem
0

А смысл существования ютуба какой?

Ответить

Сергей

Artem
0

Ничего я не забываю. При чем тут это только? Авторы контента и сейчас "помогают" успешно существовать Ютубу. Интересный факт, что в этом треде многие "за" такое решение Ютуба (мне лично без разницы, рекламной меньше, рекламой больше), но когда Яндекс пихает в очередной свой сервис ещё больше рекламы, желчь льётся из всех щелей, а когда это делает Ютуб, то "все правильно делают, че вы докопались до них, за бесплатно они работать будут что-ли".

Ответить

Maxim Sergeevich

Artem
0

Услуга видеохостинга не может быть бесплатной. Кто-то всегда платит. Так как для автора он остаётся бесплатным (в отличие от Vimeo, например),  то монетизируют за счёт пользователя (реклама или подписка, с которой ее можно отключить). При этом предусмотрена поддержка авторов (партнёрка). Если же автор принципиально не хочет получать отчисления, это не значит, что владелец платформы тоже не должен.

Ответить

Viktor Kutolkin

bezdelny
0

понятно, что критерии у всех разные и не все против рекламы. Два года назад (условно) еще было ок, но сейчас, на пять минут видео минута рекламы из которых половину нельзя скипнуть. Речь скорее о том, что качество (ранее) перешло в трешевое количество (сейчас). Не удивлюсь, если результативность ее только падает. Как собственно это чатсо и бывает, когда качество уходит в количество.

Ответить

Vasya Stark

bezdelny
0

жить и работать медиа сервисам?

Уже давно всякие нативочки, "друзья", и прочее.

Ответить

Евгений Бв

bezdelny
0

Зайдите на Форбс без блокировшика, охренеете.
Медиа должны искать новый способ монетизации. Реклама и подписки - это прошлый век и не сработало

Ответить

Евгений Бв

Artem
0

Адблок не всегда помогает, вот тут полный список, чтобы под ноль зачистить

Убрать рекламу на YouTube 2021 ,в интернете…
Давно уже хотел написать полную инструкцию, как защитить себя и своих близких от мошенничества в…
vc.ru
Ответить

Viktor Kutolkin

10

Вступает в силу «право YouTube на монетизацию контента». Сервис теперь сможет вставлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.

количество рекламы там и так уже просто зашкаливает и ничего кроме дикого отторжения она не вызывает. Ни разу я не то, чтобы перешел, а даже не поинтересовался, что там навязывают. Хотя понимаю. что раз она есть, значит для кого-то работает. Впору собирать подписи рекламодателям на бойкот из-за засилия хотя бы на Ютубе

Ответить

Andrey Shevtsov

Viktor
3

Целенаправленно гонят на подписку, а бесплатную аудиторию будут выживать

Ответить

Viktor Kutolkin

Andrey
0

это понятно и логично. Но вот я, например, не смотрю подкасты итп и не вишу там, но иногда нужно посмотреть что-то по делу или как что-то починить. Я готов посмотреть рекламу и может даже послушать ее, как это было раньше, пока было качество - принимаю условия моентизации, но платить $15 в месяц в США за пару роликов  и плюс имея Spotify - не готов

Ответить

Евгений Бв

Viktor
0

Блокировщики для этого есть

Ответить

Yury Kotov

4

Пздц

Ответить

Олег Гущин

–4

Доллар всегда во главе угла. Отлично, будет значит НашРутуб видео хостинг развиваться;) «хватит кормить запад».

Ответить

Непрерывный цветок

Олег
8

- хватит кормить запад
- Отправлено с Iphone

Ответить

Розарио Агро

Олег
5

Ага, проблема рутуба была в отсутствии рекламы на ютюбе! Теперь рутуб заживет! 🤣

Ответить

Амир Гайнуллин

Олег
2

Ага, удачи

Ответить

Петя Иванов

Олег
1

Вот если бы Рутуб показывал все ролики Ютубовские и как-то "вырезал" оттуда рекламу, то никого бы даже уговаривать не пришлось переходить туда.

Ответить

Vl Al

Петя
0

На десктопе обычно нет проблем с рекламой в тытрубе. 

Ответить

Пестрый диод

Олег
1

Вы про тот Рутюб, где надо было посмотреть рекламу, а потом ответить на вопрос о чём эта реклама была, иначе видео не будет проигрываться?

Rutube тестирует пользователей на понимание…
Ответить неправильно нельзя: при ошибке пользователя попросят посмотреть рекламу ещё раз.
vc.ru
Ответить

Евгений Бв

Пестрый
0

Уже отменили как пол года. Из-за невероятного падения трафика.
Сейчас даже с блокировшиками можно спокойно заходить

Ответить

Артемий Марусев

–2

А потом запустят платную подписку для просмотра без рекламы). Или она уже есть?

Ответить

3216q114

Артемий
9

Уже есть

Ответить

Артемий Марусев

3216q114
–1

Вот что значит редко заходить в ютуб... 

Ответить

Dmitry

Артемий
1

Он зародился в исходном виде в 2014 году, потом несколько раз менялся и переименовывался. Последний раз он переобулся в 2018 году, превратившись в «YouTube premium»

Ответить

Артемий Марусев

Dmitry
–1

Так, я где-то не там моргнул, похоже))) Наверняка со вступления этого нововведения в силу цена подписки подорожает ещё.

Ответить

Анна Рахманова

1

Если автор из России предоставил информацию в срок, то ставка налога будет 0%, так как между Россией и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.

Не так страшно, как в заголовке 

Ответить

Vlad Murygin

Анна
0

Налога на пособие нет. Только на прибыль и то, там куча вариаций, что иногда может быть меньше, чем у нас 🤷🏻‍♂️

Ответить

Анна Рахманова

Vlad
–1

Да я уже переобулась. прочитав текст )

Ответить

Vlad Murygin

Анна
0

Зачем что-то комментировать не прочитав это, а потом редактировать комментарий ?

Ответить

Непрерывный

Vlad
3
Ответить

MyTxtWebPage

1

Ищу аналог или сторонний клиент - например, youtube-lite.js.org

Ответить

Евгений Бв

MyTxtWebPage
0

Ютуб вансед с оф.сайта

Ответить

Папа Римский

Евгений
0

Там же нельзя авторизоваться и получать уведомления, история просмотров, добавить в избранное, возможность комментить - всего этого нет.

Ответить

Евгений Бв

Папа
0

С каких это? Все это есть, пользуюсь уже два года, невероятная вещь вообще.
Аккаунт свой, все как на премиуме, только возможностей больше. А сейчас ещё в подарок и Ютуб мьюзик идёт бесплатный.

Ответить

Сергей Чумеров

Папа
0

Всё это можно делать, если установить microg Vanced. Ставится из официального приложения Vanced App.

Ответить

Юрий Кушниров

0

Деньги за рекламу уходят в Google.
А могли бы уходить в Яндекс, если бы их хостинг был более лояльным и раскрученным. Да, Youtube ценен тем, что там есть и западный контент, но 90% потребления - скорее всего внутренний продукт. 

Ответить

Григорий Козак

0

Вот наглые морды, пора с ними прощаться.

Ответить

Dmitry Proudnikov

0

Кто в теме, есть несколько вопросов:
1. Получается, реклама есть в любом случае, независимо от того, активирую я ее или нет в одинаковом объеме? Или все-таки без партнерки ее будет мало, а с - больше?
2. Обязательно ли ИП или ЮЛ для партнерки? ИНН недостаточно?
3. Выступает ли ютуб налоговым агентом при этом или самому надо с налоговой возиться?

Ответить

Max Okhrimenko

Dmitry
0

1. В одинаковом объеме.
2. И обязательно, и нет. Вы себе голову сломаете пока сможете там всё понять и подтвердить. 
3. Нет, самому все нужно делать.

Ответить

Евгений Бв

0

Забавно конечно. 
Есть Ютуб вансед, который куда круче премиума, поскольку он убирает рекламу внутри ролика. Но гугл никак не хочет добавить ее в премиум, причем на ПК версии, спонсорблок для Ютуба есть в официальном магазине)).
Получается, вы оплачиваете премиум и вам все равно показывают рекламу

Ответить

Ashandy Chegevara

Евгений
0

убирает не он. Это благодаря пользователям, которые такое отмечают

Ответить

Евгений Бв

Ashandy
–1

Да, я знаю, но сам факт отсутствия в премиуме - поражает.
Премиум вообще должен запрещать это.

Ответить

Юрий Кудренко

0

Хм, интересно, если Ютубер - это ИП, на него будет распространяться договор об избежание двойного налогообложения? 

Договор между Российской Федерацией и…
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного…
base.garant.ru
Ответить

Иосиф Перельман

–1

Фактически ютуб это давно сделал просто официально не афишировал

Ответить

Бейбут Тукибаев

–1

Очень надеюсь на появление premium в Казахстане на фоне этой новости

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