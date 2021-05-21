YouTube добавит рекламу во все видео с 1 июня — даже если они не подключены к партнёрской программе Статьи редакции
Тогда же видеосервис начнёт удерживать налоги США с доходов авторов, которые не живут в этой стране.
- С 1 июня 2021 года начнут действовать новые условия использования YouTube. В ноябре 2020 года они вступили в силу в США.
- Вступает в силу «право YouTube на монетизацию контента». Сервис теперь сможет вставлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе. Даже на каналах, не включённых в партнёрскую программу.
- Если авторы получают доход на платформе, то платежи от YouTube будут считаться роялти и облагаться налогом, согласно американскому законодательству.
- Налог будет считаться от прибыли, полученной от просмотров в США. Поэтому авторам нужно будет предоставить налоговую информацию (ИНН, юрлицо, коммерческое название) в AdSense. Если не отправить данные до 31 мая 2021 года, с дохода, сгенерированного во всех странах, может удерживаться налог в 24%.
- Если автор из России предоставил информацию в срок, то ставка налога будет 0%, так как между Россией и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.
- Также YouTube решил подчеркнуть в правилах, что на площадке запрещено собирать данные, позволяющие идентифицировать личность пользователя. В том числе с помощью функции распознавания лиц.
- Новые условия распространяются и на сервис «YouTube детям». Если ребёнок пользуется им, родитель принимает правила от его имени.
Мде, значит инвестировать в adblock пора)
YouTube Premium, 199 руб в месяц. Никакой рекламы вообще – ни баннеров, ни вставок. Плюс оффлайн скачивание в телефон с выбором качества, воспроизведение в фоне и YouTube Music (нафиг он нужен, не спрашивайте). Второй год сижу на Premium-подписке, открываю иногда YT с компа коллег — это жесть. Реально, люди бесплатно готовы жрать говно и тратить часы своей жизни на поиски блокировщиков и качалок, которые постоянно перестают работать. Это время проще потратить на зарабатывание денег :)
зачем искать блокировщики? один раз поставил и забыл (ublock origin, например)
на смарте не знаю, но тоже решается как-то
ну я на декстопе в фоне слушаю, пока не запретили
Не, фиговое решение
У меня небольшая семья, 3 человека. 3 по 200 - это уже 600. Я примерно столько плачу за интернет (порядка 600 мб)
И чет мне кажется за один ютуб 600р в месяц это до хрена (7200 в год, можно самокат неплохой купить)
Вопрос конечно в доходах. Кто-то ж покупает кроссовки за 20 тысяч (а я за 2к)
У меня на смарте работает в фоне и ютуб и ютуб музыка без премиума.
Просто для таких, как вы ютуб уже телевизор. Платить за то, чтобы не смотреть рекламу (это в чером зеркале было или где. в общем до пиздеца уже добрались) это факаный треш.
Такие сервисы, как ютуб, инст и фэйсбук дошли до пределов безумия, выход новых игроков и сервисов не заставит себя ждать
Пестрый диод
Много ли есть компаний, которые потянут проект уровня YouTube? Если таковые есть, то не считаете ли вы, что они тоже должны будут монетизировать сервис?
Для инсты есть модифицированные версии без рекламы.
Для Фейсбука, ВК тоже есть версии без рекламы.
Ютуб тоже есть все без рекламы.
Вот была бы возможность отдельно купить только YouTube, без Music, за 99 рублей, например. Мне вот музыка не нужна, т.к. использую Яндекс. 199 в месяц за Ютуб конечно тоже немного, но надо ли оно.
300 рублей на 6 аккаунтов это много?
Так не всем нужна семейная подписка. Поддерживаю Сергея, так как у меня аналогично. Музыка от Гугл мне не нужна совсем, но она включена в пакет и выбора нет.
Ютуб лучше тоже не смотреть, что бы не жрать говно и не тратить часы своей жизни, а потратить время на зарабатывание денег
Браузер Brave. Тоже никакой рекламы вообще – ни баннеров, ни вставок.
Использую его как раз для Ютуба и онлайн радио, там тоже рекламу режет.
На ПК есть обычные блокировщики.
Для ТВ есть смартютуб, тоже без рекламы.
Для Айфона, установить адгуард с ап стора и смотреть через сафари, либо, браузер Браве или Мозила, у них собственные блокировщики есть.
Давай, расскажи мне каким образом мне в Казахстане можно оформить подписку?
Просто YouTube поступает максимально по-мудацки.
Я не особо люблю блокировщики рекламы, плюс на телефоне или телевизоре из ставить сложновато.
Они включают по две рекламы перед видео.
При этом, не существует способов как убрать рекламу легально.
Я поражаюсь, вы готовы платить и чтобы вам ещё показывали рекламу при этом.
Пока в премиуме не будет запрещена встроенная реклама, ни о каких подписках и речи быть не может.
Для компов есть обычные блокировщики+спонсорблок для Ютуба и все чисто, даже встроенная выпилена.
Для телефонов есть Ютуб вансед. В нем тоже встроенной рекламы нет
А за счёт чего жить и работать медиа сервисам? Я прекрасно понимаю такое желание, когда заходишь на какой-нибудь новостной ресурс, где реклама слева, справа, снизу, сверху, а на середине статьи ещё и баннер выскакивает с таймером. Но я лично такие повторно не посещаю. Адблоком никогда не пользовался. Да и в принципе, хотелось бы посмотреть на ваше лицо, когда за ваши услуги никто не будет платить. Вы ничем не лучше тех компаний, которые кидают своих клиентов, а те в свою очередь пишут жалобные статьи на vc ru.
Ну допустим я автор контента и специально не включаю монетизацию и мои зрители это очень ценят, что делает гугл? Шлёт нафиг своих пользователей, что я должен делать? Дуть им в попу и говорить спасибо? Я пойду искать тех кто любит и ценит своих пользователей.
Инстаграм уже невозможно открыть из за рекламы
Теперь с ютубом случилось
Просто кто то любит деньги больше чем что либо на свете и плевать на всех
Т.е. интересы платформы, которая предоставляет инфраструктуру автору и его зрителям, учитывать - это совсем лишнее? Ну удачи в поисках такой платформы, которая будет существовать и тратить сотни миллионов долларов чисто ради того чтобы тебе нравилось.
Пользователи могут уйти и запилить конкурента Ютубу? Всего доброго.
Логика Ютуба и вашего оппонента видимо в том, что какой бы альтруист ты не был, ты транслируешь контент на их площадке (YouTube), используешь их мощности и ресурсы, и т.д. Короче говоря, хочешь пилить видосы бесплатно, или делай свой видеохостинг)
Правильно ли это с других точек зрения? Хороший вопрос.
Ютьюб - это бизнес, а не благотворительность Гугла ) Причем, он ещё и делиться частью доходов с авторами. А зритель получает доступ к контенту бесплатно, но с рекламой или же платит за то, чтобы смотреть без рекламы. Так что все в плюсе.
Ничего я не забываю. При чем тут это только? Авторы контента и сейчас "помогают" успешно существовать Ютубу. Интересный факт, что в этом треде многие "за" такое решение Ютуба (мне лично без разницы, рекламной меньше, рекламой больше), но когда Яндекс пихает в очередной свой сервис ещё больше рекламы, желчь льётся из всех щелей, а когда это делает Ютуб, то "все правильно делают, че вы докопались до них, за бесплатно они работать будут что-ли".
Услуга видеохостинга не может быть бесплатной. Кто-то всегда платит. Так как для автора он остаётся бесплатным (в отличие от Vimeo, например), то монетизируют за счёт пользователя (реклама или подписка, с которой ее можно отключить). При этом предусмотрена поддержка авторов (партнёрка). Если же автор принципиально не хочет получать отчисления, это не значит, что владелец платформы тоже не должен.
понятно, что критерии у всех разные и не все против рекламы. Два года назад (условно) еще было ок, но сейчас, на пять минут видео минута рекламы из которых половину нельзя скипнуть. Речь скорее о том, что качество (ранее) перешло в трешевое количество (сейчас). Не удивлюсь, если результативность ее только падает. Как собственно это чатсо и бывает, когда качество уходит в количество.
жить и работать медиа сервисам?
Уже давно всякие нативочки, "друзья", и прочее.
Зайдите на Форбс без блокировшика, охренеете.
Медиа должны искать новый способ монетизации. Реклама и подписки - это прошлый век и не сработало
Адблок не всегда помогает, вот тут полный список, чтобы под ноль зачистить
Вступает в силу «право YouTube на монетизацию контента». Сервис теперь сможет вставлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.
количество рекламы там и так уже просто зашкаливает и ничего кроме дикого отторжения она не вызывает. Ни разу я не то, чтобы перешел, а даже не поинтересовался, что там навязывают. Хотя понимаю. что раз она есть, значит для кого-то работает. Впору собирать подписи рекламодателям на бойкот из-за засилия хотя бы на Ютубе
Целенаправленно гонят на подписку, а бесплатную аудиторию будут выживать
это понятно и логично. Но вот я, например, не смотрю подкасты итп и не вишу там, но иногда нужно посмотреть что-то по делу или как что-то починить. Я готов посмотреть рекламу и может даже послушать ее, как это было раньше, пока было качество - принимаю условия моентизации, но платить $15 в месяц в США за пару роликов и плюс имея Spotify - не готов
Доллар всегда во главе угла. Отлично, будет значит НашРутуб видео хостинг развиваться;) «хватит кормить запад».
Ага, проблема рутуба была в отсутствии рекламы на ютюбе! Теперь рутуб заживет! 🤣
Вот если бы Рутуб показывал все ролики Ютубовские и как-то "вырезал" оттуда рекламу, то никого бы даже уговаривать не пришлось переходить туда.
Пестрый диод
Вы про тот Рутюб, где надо было посмотреть рекламу, а потом ответить на вопрос о чём эта реклама была, иначе видео не будет проигрываться?
Уже отменили как пол года. Из-за невероятного падения трафика.
Сейчас даже с блокировшиками можно спокойно заходить
А потом запустят платную подписку для просмотра без рекламы). Или она уже есть?
Вот что значит редко заходить в ютуб...
Так, я где-то не там моргнул, похоже))) Наверняка со вступления этого нововведения в силу цена подписки подорожает ещё.
Если автор из России предоставил информацию в срок, то ставка налога будет 0%, так как между Россией и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения.
Не так страшно, как в заголовке
Налога на пособие нет. Только на прибыль и то, там куча вариаций, что иногда может быть меньше, чем у нас 🤷🏻♂️
Да я уже переобулась. прочитав текст )
Зачем что-то комментировать не прочитав это, а потом редактировать комментарий ?
Ищу аналог или сторонний клиент - например, youtube-lite.js.org
Ютуб вансед с оф.сайта
Там же нельзя авторизоваться и получать уведомления, история просмотров, добавить в избранное, возможность комментить - всего этого нет.
С каких это? Все это есть, пользуюсь уже два года, невероятная вещь вообще.
Аккаунт свой, все как на премиуме, только возможностей больше. А сейчас ещё в подарок и Ютуб мьюзик идёт бесплатный.
Всё это можно делать, если установить microg Vanced. Ставится из официального приложения Vanced App.
Деньги за рекламу уходят в Google.
А могли бы уходить в Яндекс, если бы их хостинг был более лояльным и раскрученным. Да, Youtube ценен тем, что там есть и западный контент, но 90% потребления - скорее всего внутренний продукт.
Кто в теме, есть несколько вопросов:
1. Получается, реклама есть в любом случае, независимо от того, активирую я ее или нет в одинаковом объеме? Или все-таки без партнерки ее будет мало, а с - больше?
2. Обязательно ли ИП или ЮЛ для партнерки? ИНН недостаточно?
3. Выступает ли ютуб налоговым агентом при этом или самому надо с налоговой возиться?
1. В одинаковом объеме.
2. И обязательно, и нет. Вы себе голову сломаете пока сможете там всё понять и подтвердить.
3. Нет, самому все нужно делать.
Забавно конечно.
Есть Ютуб вансед, который куда круче премиума, поскольку он убирает рекламу внутри ролика. Но гугл никак не хочет добавить ее в премиум, причем на ПК версии, спонсорблок для Ютуба есть в официальном магазине)).
Получается, вы оплачиваете премиум и вам все равно показывают рекламу
убирает не он. Это благодаря пользователям, которые такое отмечают
Да, я знаю, но сам факт отсутствия в премиуме - поражает.
Премиум вообще должен запрещать это.
Хм, интересно, если Ютубер - это ИП, на него будет распространяться договор об избежание двойного налогообложения?
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