«Майор Гром» в день международного релиза на Netflix занял первое место среди фильмов по всему миру Статьи редакции
Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.
- Об успехе «Майора Грома» за рубежом рассказали представители «Кинопоиск HD», ссылаясь на данные сервиса Flix Patrol, который ежедневно собирает статистику по фильмам и сериалам на Netflix.
- На старте 7 июля российская лента возглавила топ-10 фильмов на Netflix по всему миру. Если же рассматривать отдельно по странам, то «Майор Гром» лидирует в Бельгии, Чехии, Венгрии, Словакии, Испании и в ряде других регионов.
- «Майор Гром» вошёл в топ-10 в 65 странах, включая Россию. Первое место в топе по стране занимает первая часть хоррора «Улица страха», который вышел на Netflix 2 июля.
- В мае 2021 года «Майор Гром» стал лидером по просмотрам на «Кинопоиск HD», опередив другие релизы вроде «Пищеблока» и «Вампиров средней полосы».
- Фильм «Майор Гром» по комиксам издательства Bubble вышел в прокат 1 апреля. Создатели рассчитывали собрать от 500 млн до 1 млрд рублей, при бюджете в 600 млн рублей. В итоге фильм собрал 316,4 млн рублей, сообщает Forbes.
- Netflix купил права на «Майора Грома» в мае 2021 года. Сумма сделки могла составить $1,5-2 млн, пишет Forbes со ссылкой на сооснователя издательства Bubble Артёма Габрелянова. Это рекорд для российского проекта. Прошлый рекорд был у сериала «Эпидемия», который стриминг купил за $1,5 млн.
так нравятся эти хоккеисты из мультика, в красной форме))
мне кажется это гениально было, одеть так бандитов ) ❤️
Ну не без этого, в наше время кто без таких маневров выезжает?
Гениально сперли идею из «Темного рыцаря».
А мне понравилось. Офигел с бюджета конечно, но снято неплохо. Даже интересней смотреть, чем заезженное говно от Марвел
кстати, ещё не изучал этот вопрос
на Нетфликсе есть уже платные накрутки рейтинга и топов?
Зачем писать херню, если не изучал? На Нетфликсе нет привычного рейтинга. Есть лайки для себя, чтобы система понимала, что понравилось, а что нет. У Нетфликса внутренняя система рекомендаций, на основе просмотренного, на основе алгоритмов машинного обучения они делают вывод, что зашло, а что нет, изучая поведение пользователя. Собственного, это их главная фишка
ну вот, спасибо за ответ)
даже почти без бомбежки
В этом нет смысла, потому все сделки Netflix включают выкуп прав за фиксированную сумму без royalties.
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фильмец на раз посмотреть можно, но!
Ознакомиться бы с подробной сметой на 600 млн ₽ на съёмки этого фильма, где преобладает компуктерная анимация и эффекты.
Карл, бля, куда можно 600 лямов потратить???
преобладает компуктерная анимация и эффекты
куда можно 600 лямов потратить ?
Сам спросил, сам ответил. Ты у мамы молодец.
ну расскажи сам подробнее тогда как на мультик можно столько бабок всрать?
Про чо фильм-то? Небось про такого типа доброго полицейского, который борется со злом не жалея сил? )))
Блевотная пропаганда.
Эпидемия сериал збс, ну и Остров или как там его, где людей мочили на шоу выживания.
Остальное буээ
Ну надо же сколько боли в перемешку с вахтерскими замашками - "НЕ СМЕТЬ НАСЛАЖДАТЬСЯ РОССИЙСКОЙ КИНОЙ ПОД ПОПКОРН!"
Эпидемия, кстати, соглашусь - толковый сериал. Классная актерская игра, в том числе у молодежи; неоднозначные персонажи. Ну и сюжет смелый, даже не знаю, как Газпром такое пропустил, что там силовики расстреливают гражданских.
Про выживач верно,начался сериал вообще за здравие .потом правда хз что пошло но снят интересно довольно.
"Игра на выживание" - это вообще лучшее, что видел в этом жанре лет за десять. Включая сам Lost.
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Помню мультик про хоккеистов, очень симпатично смотрится. Идея хорошая, что одели так ребят.
Самое крутое что было в фильме это погоня в начале, потом начался какой-то не связный бред с набором клише самого упоротого калибра, досмотреть не смог :(
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о очередная рекламная брехня подьехала )))) дтф походу отвалили дохренища денег раз не устают рекламировать это говно о котором уже все забыли )))
Чёт коменты какие то ядовитые :-( а мне понравился фильм смотрел на кпхд, по-моему лучше в ру не снимали ничего уже давненько. У многих в коментах какие то завышенные ожидания были, но давайте не будем забывать что этот фильм в жанре комедии. Вообще в мире очень мало фильмов в жанре комедии которые можно посмотреть второй раз :-)
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Согласен, а то без него своего мнения не сформировать
Сформировал. Кино не для всех, а для тех, которые смеются над жопно-сартирным юмором.
Это не кино, так, освоение бюджета+деградация. И ходить на такое - не уважать себя прежде всего.
А Бэд просто разнесет эту очередную недокартину и его приятно смотреть. Марвеловский хлам из той же оперы.
Жопно-сортирный юмор? А вы кино то смотрели?)
Если это комикс, да еще и нашего производства, то даже не рассматриваю в принципе. Я люблю умное кино, с хорошим сюжетом, смыслом, с минимум спецэффектов, но с шикарными диалогами.
Что я вынесу после просмотра сего шедевра? Пустой мозг. Поэтому не хочу даже тратить на это время. Хотя, если предложат хорошую сумму, может и гляну, но и то, подумаю.
Что вы тогда делаете тут в комментах, если религия запрещает вам смотреть такое кино? Вы поливаете говном продукт, который даже не изучили и не попробовали. Какое-то поведение обиженного ребёнка. Уж как есть.
Ну зато он уже ждёт обзор бэда.зачем самому смотреть,иметь своё мнение если можно под пивко Евгена посмотреть
Сырой бас
Сам ржу с таких. Сами не смотрят, своё мнение составить не могут, а вот мнение какого-то блоггера для них на первом месте.
Наверное, на горшок без разрешения или совета не ходят до сих пор 😁
Пишу гневный отзыв, чтобы создатели начали снимать нормальное кино, а не комиксы.
Фильм снят на мои налоги, поэтому я имею полное право его поливать как хочу.
Шедевры не начнут появлять, покуда народ ходит на столь низкопробное кино.
А кто спонсировал фильм?
Если без участия государства или государственных организаций, тогда флаг в руки, пусть снимают.
Обычно без фонда кино такой пиар не делают
Извините, не могли бы вы привести пару ваших любимых фильмов? Любопытства ради, а не холивара для
Из последнего, что я действительно пересматривал много раз - Социальная сеть, Время, Игра на понижение. Остальные отходят к золотому веку голливуда. Ну, а советскую классику даже писать не буду. Там почти все шедевры.
у меня бурлит ностальгия по золотому веку Голливуда, годов наверное до 2003. Там была игра актеров, были диалоги, не было все завалено компьютерной графикой. Ну сравнить Чужие 1,2,3 и последнюю версию. Аж матом ругаться хочется. Про уничтожение и издевательство над Терминатором вообще говорить не приходится.
Сейчас если в год выйдет один фильм, который можно посмотреть - это уже успех. А возьмите кажется 94 год и посмотрите, какие фильмы бились за Оскар.
Поэтому естественно у тех, кто воспитан на качественном кино, идет отторжение подобных "шедевров" Мы просто отказываемся воспринимать это, как кино. Обычный распил, не больше.
Математиче
Еще скажите, что вам негры не нравятся в роли английской королевы, Агента 007 и Белоснежки
Этот фильм способен вызвать эффект пересмотреть его десятки раз? Может какие-то цитаты ушли в народ? Или он отличается интересным сюжетом?
Нет. Нет. Нет.
Кино обязательно нужно пересматривать десятки раз ?)
Если я посмотрю один раз и получу порцию положительных эмоций это плохо ?
Ну вот поэтому у нас и снимают подобный ширпотреб, как этот гром, каха и прочее. Некоторые даже смеются над сценой в туалете, потому что одного уровня развития.
На свои деньги, могут снимать все что захотят, но не на мои налоги.
В мае 2021 года «Майор Гром» стал лидером по просмотрам на «Кинопоиск HD», опередив другие релизы вроде «Пищеблока» и «Вампиров средней полосы». Реально крутой релиз
Разок глянуть можно. А вот как будет выглядеть адаптация-куда интересней!
Классно, надо посмотреть, не зря нетфликс предлагает, нейронки работают )
При всем этом фильм все равно убыточной.
Поправьте, если ошибаюсь…
Фильм на один раз, больше бы его смотреть не стал. Первоисточник намного лучше и очень жаль, могла получится неплохая линейка фильмов по одноименному комиксу, но франшиза уже загублена (и не окупилась в прокате).
Учитывая то, что Netflix считает за просмотр чуть ли не 2 минуты, я бы вообще на всю их статистику по популярности не смотрел вообще - титры дольше идут зачастую.
Комментарий про миллионы мух удалили. Статья заказная что ли, критические высказывания запрещены, только восхищаться можно?
То есть фильм провалился в прокате, как и большинство российских картин, но нам втирают, что это успех??
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Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.
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