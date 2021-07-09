Медиа
DTF

«Майор Гром» в день международного релиза на Netflix занял первое место среди фильмов по всему миру Статьи редакции

Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.

  • Об успехе «Майора Грома» за рубежом рассказали представители «Кинопоиск HD», ссылаясь на данные сервиса Flix Patrol, который ежедневно собирает статистику по фильмам и сериалам на Netflix.
  • На старте 7 июля российская лента возглавила топ-10 фильмов на Netflix по всему миру. Если же рассматривать отдельно по странам, то «Майор Гром» лидирует в Бельгии, Чехии, Венгрии, Словакии, Испании и в ряде других регионов.
  • «Майор Гром» вошёл в топ-10 в 65 странах, включая Россию. Первое место в топе по стране занимает первая часть хоррора «Улица страха», который вышел на Netflix 2 июля.
  • В мае 2021 года «Майор Гром» стал лидером по просмотрам на «Кинопоиск HD», опередив другие релизы вроде «Пищеблока» и «Вампиров средней полосы».
  • Фильм «Майор Гром» по комиксам издательства Bubble вышел в прокат 1 апреля. Создатели рассчитывали собрать от 500 млн до 1 млрд рублей, при бюджете в 600 млн рублей. В итоге фильм собрал 316,4 млн рублей, сообщает Forbes.
  • Netflix купил права на «Майора Грома» в мае 2021 года. Сумма сделки могла составить $1,5-2 млн, пишет Forbes со ссылкой на сооснователя издательства Bubble Артёма Габрелянова. Это рекорд для российского проекта. Прошлый рекорд был у сериала «Эпидемия», который стриминг купил за $1,5 млн.
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Bubble Studio

#новость #netflix

3576 просмотров
72 72 комментария
40
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Artemy

46

Ground Control to Major Grom

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LISA

22

так нравятся эти хоккеисты из мультика, в красной форме))
мне кажется это гениально было, одеть так бандитов ) ❤️

Ответить

KINCH

LISA
19

Потому что мультик крутой и художник этого мультика гениальный, а фильм — посредственное клише, выезжает за счет чужого творчества :)

Ответить

Александр Антипов

KINCH
4

Ну не без этого, в наше время кто без таких маневров выезжает?

Ответить

KINCH

Алексан…
–2

Одно дело подсмотреть, а другое полностью скопировать, до образа, до характера и снять на этой основе фильм. 

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Сергей Щукин

KINCH
0

Постмодернизм, бро... такие дела...

Ответить

Tural M

LISA
4

согласен, это очень классно выглядит, хоть и они разок появляются в фильме)

Ответить

Black Jack

LISA
1

Гениально сперли идею из «Темного рыцаря».

Ответить

Сергей Токарев

Black
1

еще были монашки в "Городе воров", но позже "рыцаря" 

Ответить

Pavel Rusanov

Black
0

Вообще-то из Схватки 

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Товарищ

LISA
0

Жаль, что они только вначале фильма засветились. Нужно было больше времени уделить этим героям.

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No Name

6

А мне понравилось. Офигел с бюджета конечно, но снято неплохо. Даже интересней смотреть, чем заезженное говно от Марвел

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Tural M

No
6

Сцена с эффектами мусоровоза на дворцовке отдельный оскар)

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Georgiy Tibua

–6

кстати, ещё не изучал этот вопрос
на Нетфликсе есть уже платные накрутки рейтинга и топов?

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Tural M

Georgiy
14

Зачем писать херню, если не изучал? На Нетфликсе нет привычного рейтинга. Есть лайки для себя, чтобы система понимала, что понравилось, а что нет. У Нетфликса внутренняя система рекомендаций, на основе просмотренного, на основе алгоритмов машинного обучения они делают вывод, что зашло, а что нет, изучая поведение пользователя. Собственного, это их главная фишка

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Georgiy Tibua

Tural
1

ну вот, спасибо за ответ)
даже почти без бомбежки

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Tural M

Georgiy
7

без бомбежки не получается, когда в самом вопросе задают желаемый ответ)

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Yury Molodtsov

Georgiy
0

В этом нет смысла, потому все сделки Netflix включают выкуп прав за фиксированную сумму без royalties. 

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Alecs Proz

3

Смог посмотреть примерно 10 минут фильма. Потом выключил. Потеря времени. 

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Yury Gagarin

1

фильмец на раз посмотреть можно, но!
Ознакомиться бы с подробной сметой на 600 млн ₽ на съёмки этого фильма, где преобладает компуктерная анимация и эффекты.
Карл, бля, куда можно 600 лямов потратить???

Ответить

Vladimir Goncharov

Yury
7

преобладает компуктерная анимация и эффекты

куда можно 600 лямов потратить ?

Сам спросил, сам ответил. Ты у мамы молодец.

Ответить

Yury Gagarin

Vladimir
–2

ну расскажи сам подробнее тогда как на мультик можно столько бабок всрать?

Ответить

Vladimir

Yury
5

Минута "мультика" с правильной светотенью и цветокором стоит на круг около 2 миллионов рублей. Добро пожаловать в киноиндустрию.

Ответить

Маркетологов к стенке

Yury
–1

Распилить, куда же еще)

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БАБКА В ЗАСАДЕ

–15

Про чо фильм-то? Небось про такого типа доброго полицейского, который борется со злом не жалея сил? ))) 
Блевотная пропаганда.
Эпидемия сериал збс, ну и Остров или как там его, где людей мочили на шоу выживания.
Остальное буээ 

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Vladimir Goncharov

БАБКА
7

Ну надо же сколько боли в перемешку с вахтерскими замашками - "НЕ СМЕТЬ НАСЛАЖДАТЬСЯ РОССИЙСКОЙ КИНОЙ ПОД ПОПКОРН!"

Ответить

No Name

БАБКА
3

Так ты не смотрел, но осуждаешь?

Ответить

Tural M

БАБКА
0

Скорее про полицейского, который хотел бы казаться добрым и справедливым, но на деле для которого закон не писан)

Ответить

Nikitinz

Tural
–1

Так полицейский и борется с добрым и справедливым по сюжету. Как-то странно накручено, что мой внутренний Станиславский нифига не поверил и с половины не смог досмотреть)

Ответить

Andrey Andreev

БАБКА
0

Эпидемия, кстати, соглашусь - толковый сериал. Классная актерская игра, в том числе у молодежи; неоднозначные персонажи. Ну и сюжет смелый, даже не знаю, как Газпром такое пропустил, что там силовики расстреливают гражданских.

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Даниил Кунавин

БАБКА
0

Про выживач верно,начался сериал вообще за здравие .потом правда хз что пошло но снят интересно довольно.

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Timur Sobolev

БАБКА
0

"Игра на выживание" - это вообще лучшее, что видел в этом жанре лет за десять. Включая сам Lost. 

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Комментарий удален

Светлана Завацкая

2

Помню мультик про хоккеистов, очень симпатично смотрится. Идея хорошая, что одели так ребят.

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ЯжПрограммист

1

Самое крутое что было в фильме это погоня в начале, потом начался какой-то не связный бред с набором клише самого упоротого калибра, досмотреть не смог :( 

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Комментарий удален

Константин Рогов

1

о очередная рекламная брехня подьехала )))) дтф походу отвалили дохренища денег раз не устают рекламировать это говно о котором уже все забыли )))

Ответить

Yury Gagarin

1

Админ снова тренируется в удалении комментов...

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Mikhail Petrov

1

Чёт коменты какие то ядовитые :-( а мне понравился фильм смотрел на кпхд, по-моему лучше в ру не снимали ничего уже давненько. У многих в коментах какие то завышенные ожидания были, но давайте не будем забывать что этот фильм в жанре комедии. Вообще в мире очень мало фильмов в жанре комедии которые можно посмотреть второй раз :-)

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Комментарий удален

No Name

Маркетологов
0

Согласен, а то без него своего мнения не сформировать 

Ответить

Маркетологов к стенке

No
–8

Сформировал. Кино не для всех, а для тех, которые смеются над жопно-сартирным юмором.
Это не кино, так, освоение бюджета+деградация. И ходить на такое - не уважать себя прежде всего.
А Бэд просто разнесет эту очередную недокартину и его приятно смотреть. Марвеловский хлам из той же оперы.

Ответить

Вячеслав Осадчий

Маркето…
3

Жопно-сортирный юмор? А вы кино то смотрели?)

Ответить

Маркетологов к

Вячеслав
–6

Если это комикс, да еще и нашего производства, то даже не рассматриваю в принципе. Я люблю умное кино, с хорошим сюжетом, смыслом, с минимум спецэффектов, но с шикарными диалогами.
Что я вынесу после просмотра сего шедевра? Пустой мозг. Поэтому не хочу даже тратить на это время. Хотя, если предложат хорошую сумму, может и гляну, но и то, подумаю.

Ответить

Вячеслав Осадчий

Маркето…
6

Что вы тогда делаете тут в комментах, если религия запрещает вам смотреть такое кино? Вы поливаете говном продукт, который даже не изучили и не попробовали. Какое-то поведение обиженного ребёнка. Уж как есть.

Ответить

Даниил Кунавин

Вячеслав
3

Ну зато он уже ждёт обзор бэда.зачем самому смотреть,иметь своё мнение если можно под пивко Евгена посмотреть

Ответить

Сырой бас

Даниил
1

Сам ржу с таких. Сами не смотрят, своё мнение составить не могут, а вот мнение какого-то блоггера для них на первом месте.

Наверное, на горшок без разрешения или совета не ходят до сих пор 😁

Ответить

Маркетолог

Даниил
–2

Свое мнение я уже высказал

Ответить

Маркетологов к

Вячеслав
1

Пишу гневный отзыв, чтобы создатели начали снимать нормальное кино, а не комиксы.
Фильм снят на мои налоги, поэтому я имею полное право его поливать как хочу.

Ответить

Александр

Маркето…
1

Вы как бот пишете, где там наши налоги, фонд кино не участвовал в съёмках.
И юмор там лучше любой последней картины в РФ. Я не говорю что фильм шедевр, но среднячок вполне крепкий, если подобные картины пойдут в массовое производство, то и шедевры начнут появляться.

Ответить

Маркетолог

Алексан…
0

Шедевры не начнут появлять, покуда народ ходит на столь низкопробное кино.
А кто спонсировал фильм?

Ответить

Александр

Маркето…
0

Частные инвесторы

Ответить

Маркетолог

Алексан…
0

Если без участия государства или государственных организаций, тогда флаг в руки, пусть снимают.
Обычно без фонда кино такой пиар не делают

Ответить

Александр

Маркето…
0

Пиар это деньги, платишь и пиарят. Просто зачастую если по телику сильно рекламят, скорее всего там участником выступает головная компания, которая и канал, и кино продюсирует.

Ответить

Руслан Агишев

Маркето…
0

Извините, не могли бы вы привести пару ваших любимых фильмов? Любопытства ради, а не холивара для

Ответить

Маркетологов к

Руслан
1

Из последнего, что я действительно пересматривал много раз - Социальная сеть, Время, Игра на понижение. Остальные отходят к золотому веку голливуда. Ну, а советскую классику даже писать не буду. Там почти все шедевры.

Ответить

Александр

Маркето…
0

Надо сказать это тоже довольно массовое кино, советская классика только качеством игры актеров отличалась, каких-то настоящих шедевров там по пальцам руки посчитать можно. Скорее всего в вас просто бурлит ностальгия, это такая штука, что любому замутняет взгляд.

Ответить

Маркетолог

Алексан…
–1

у меня бурлит ностальгия по золотому веку Голливуда, годов наверное до 2003. Там была игра актеров, были диалоги, не было все завалено компьютерной графикой. Ну сравнить Чужие 1,2,3 и последнюю версию. Аж матом ругаться хочется. Про уничтожение и издевательство над Терминатором вообще говорить не приходится.
Сейчас если в год выйдет один фильм, который можно посмотреть - это уже успех. А возьмите кажется 94 год и посмотрите, какие фильмы бились за Оскар.
Поэтому естественно у тех, кто воспитан на качественном кино, идет отторжение подобных "шедевров" Мы просто отказываемся воспринимать это, как кино. Обычный распил, не больше.

Ответить

Математиче

Маркето…
1

Еще скажите, что вам негры не нравятся в роли английской королевы, Агента 007 и Белоснежки

Ответить

Маркетолог

Математ…
0

))))

Ответить

No Name

Маркето…
2

Даже влом объяснять почему у тебя мышления школьника. Просто соглашусь с тобой

Ответить

Маркетологов к

No
0

Этот фильм способен вызвать эффект пересмотреть его десятки раз? Может какие-то цитаты ушли в народ? Или он отличается интересным сюжетом?
Нет. Нет. Нет.

Ответить

макс марьин

Маркето…
0

Кино обязательно нужно пересматривать десятки раз ?)
Если я посмотрю один раз и получу порцию положительных эмоций это плохо ?

Ответить

Маркетологов к

макс
0

Ну вот поэтому у нас и снимают подобный ширпотреб, как этот гром, каха и прочее. Некоторые даже смеются над сценой в туалете, потому что одного уровня развития.
На свои деньги, могут снимать все что захотят, но не на мои налоги.

Ответить

Мардж Ви

Маркето…
1

Сомневаюсь, что Бэд за это возьмётся. Фильм может не шедевр, но вполне интересен на один просмотр. Музыка, особенно Дельфин, актеры, альтернативный Петербург- все это прекрасно

Ответить

brusnyakalla5 allabrusn

–1

В мае 2021 года «Майор Гром» стал лидером по просмотрам на «Кинопоиск HD», опередив другие релизы вроде «Пищеблока» и «Вампиров средней полосы». Реально крутой релиз

Ответить

Максим Горбунов

0

Разок глянуть можно. А вот как будет выглядеть адаптация-куда интересней!

Ответить

Ruslan Saidov

0

Стоит посмотреть

Ответить

Timur Gaynetyanov

0

Классно, надо посмотреть, не зря нетфликс предлагает, нейронки работают )

Ответить

Андрей Куликов

0

При всем этом фильм все равно убыточной.
Поправьте, если ошибаюсь…

Ответить

роман долгополов

Андрей
0

Фильм рекордно прибыльный
Поправьте,если ошибаюсь...

Ответить

Дмитрий

0

Фильм на один раз, больше бы его смотреть не стал. Первоисточник намного лучше и очень жаль, могла получится неплохая линейка фильмов по одноименному комиксу, но франшиза уже загублена (и не окупилась в прокате).

Ответить

ilia

0

Учитывая то, что Netflix считает за просмотр чуть ли не 2 минуты, я бы вообще на всю их статистику по популярности не смотрел вообще - титры дольше идут зачастую.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Комментарий про миллионы мух удалили. Статья заказная что ли, критические высказывания запрещены, только восхищаться можно? 

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Otto Blotto

0

То есть фильм провалился в прокате, как и большинство российских картин, но нам втирают, что это успех??

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Медиа
DTF
«Майор Гром» в день международного релиза на Netflix занял первое место среди фильмов по всему миру Статьи редакции

Во время российского проката фильм собрал 316 млн рублей при бюджете в 600 млн рублей.

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Bubble Studio
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