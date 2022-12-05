«БК»: киносети договорились с кинобизнесом отложить новогоднюю премьеру нового «Аватара» ради отечественного контента Статьи редакции
Так они смогут и российский бизнес поддержать, и заработать на фильмах его производства.
- О том, что киносети заключили такое «джентельменское соглашение», рассказало издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники в индустрии. К нему подключились «все крупные игроки», которые продолжают демонстрировать фильмы голливудских студий без согласия правообладателей.
- Вторую часть проекта Джеймса Кэмерона — «Аватар: Путь воды» — начнут показывать с 12 января 2023 года, то есть после новогодних «каникул». Благодаря этому, считают участники соглашения, кинотеатры смогут выручить деньги прежде всего от проката российского контента.
- С небольшими региональными и независимыми сетями и кинотеатрами «есть сложности», рассказали источники. Но их новогоднее расписание, скорее всего, возьмут под контроль регуляторы.
- В июле 2022 года кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии, так как «это откроет им "окно возможностей"».
- В августе ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за помощью к Путину — замена голливудского кино обеспечила лишь 5% сборов. Из-за этого в Санкт-Петербурге, например, на месте закрывшихся кинотеатров в торговых центрах начали открывать фуд-холлы.
- В том же месяце в Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании фильмов, музыки, игр и книг от правообладателей из «недружественных стран». Кинотеатры его поддержали, а стриминговые сервисы выступили против, посчитав, что он испортит «всю российскую креативную индустрию».
- После этого автор законопроекта заявил, что изменит его, ограничившись показом такого контента только в офлайн-кинотеатрах. Но в октябре сеть «Синема парк» и «Формула кино», а также «Каро» и «Синема стар» тоже раскритиковали документ.
2001 просмотров
«Таким образом кинотеатры показывают, что несут ответственность перед российским кинобизнесом»
А схуяли кинотеатры вообще должны нести ответственность перед российским кинобизнесом? Если ты режиссёр, снял гавно и кинотеатры не хотят это гавно показывать - виноват ты, потому что это гавно снял. А тут прямое перекладывание ответственности на кинотеатры, мол не мы сняли гавно, просто это кинотеатры такие плохие и не хотят показывать наши фильмы! Ну удачи им, увидят как отечественный шлак не соберёт и нескольких миллионов рублей
Ну чего ты так сразу "не соберёт". Нагонят бюджетников по разнарядке - и кассовые сборы ещё рекорды побьют.
Хуле ты впал в ярость, дядя. Ты наверное думаешь что в США кинотеатры показывают фильмы в той очереди в которой они выходят? (Я просто упомянул США, так как это цитадель демократии, где всё решает рынок и нет лоббизма :))
О-о-о, а причём тут Россия? "Вовочка, ты почему говно ешь? Марьиванна а Петька окно разбил!".
"А схуяли кинотеатры вообще должны нести ответственность перед российским кинобизнесом" - ответил на этот вопрос
А причём тут Российский кинобизнес?
Ахахах, ебать. Вы такие долбоебы, я просто охуеваю :) Ты почитай комменты ниже где чел не собирается идти на пиратки :) Ну раз такое дело, то пусть смотрит лицензионный контент, не? :) Иди проспись, или пропейся.
Мне твой весёлый настрой, но я продолжаю нихуя не понимать блядь. Я промолчу про(Я просто упомянул США, так как это цитадель демократии, где всё решает рынок и нет лоббизма :))
что это какое-то навешивание ярлыков непонятное, но все-таки, причём тут реалии кинобизнеса в США к оному в РФ? И причём тут одна ветка комментов к другой, ебать?)
Ладно, я тебе расскажу по секрету, что это нормально закрывать внутренний рынок от внешнего воздействия. Ну и чтобы ты меня не убеждал, что такого больше нигде не происходит, и это ненормально, я тебе сразу отвечаю - это происходит повсеместно (читай - является нормой) и больше всех в этом преуспел США (ведь это как бы демократичный свободный рынок, к которому мы все так хотим прийти).
Так а причём это к нам сейчас? Нам что, рынок закрывают из-за чего-то стоящего? У нас всё стоящее по мнению государства финансируется Фондом Кино, и может позволить себе соревнования с Аватаром.
Стоящее? Это ваканда стоящая? Ахахаха :) Чувак, люди с удовольствием на ёлки ходят :) Давай мы не будем демократию нарушать и делать субъективные оценки что стоящее а что нет. Смотри, как я тебе выше написал, идем по приоритетам: сперва показываем своё, как это все делают, потом показываем чужок (возможно и стоящее). Это норма. Распечатай себе это сообщение и ложись спать.
Значит в стоящие записываем Ваканду и Ёлки, ради них можно будет после Нового Года посмотреть?
В РФ снимают неплохие фильмы. Можешь на кинопоиске отфильровать. Большинство отборный кал конечно, но есть стоящие картины.
У меня для тебя вопрос. Представь 2 игрока играют в покер. Они примерно одинаковые по мастерству. У одного есть 1 лям баксов, а у другого 1к. Как думаешь, кто выиграет?
Отложим зарубежных синих мужиков ради отечественных
Заключил со своим окружение джентельменское соглашение больше не посещать кинотеатры которые зашкаварятся на пиратских показах, тк уволеным в результате войны не разрешили безнаказанно пиздить колбасу из магазинов и вскрывать банкоматы банков обособивших активы, в отличии от этих умников
У меня для тебя плохие новости. Твоё окружение тебя наебало :)
Да погоди ты, у него явно история интересная намечается)
Фильм в пиратке будет? Нах они нужны. Лучше уж торрент бесплатно, чем платный "торрент"...
Кэммерон в фильмах всегда делал опыт на кинотеатральный "экспириенс", особенно в Аватаре. Поэтому с этим фильмом так не получится.
Вот рекомендую глянуть про Аватар и Кэмерона в целом:
Я так понимаю, интересы зрителя в данной схеме вообще не участвуют?
Да!
Тогда может проще налог какой ввести - типа все от мала до велика «посмотрели» один раз каждый российский фильм. А некоторые фильмы особо приближенных к императору - и не раз. А народу таки оставить Аватар.
"Российский контент"
А почему они должны нести ответственность за других? Одна лодка? Вроде бы нет.
Всем выгодно, Аватар на любой дате денег заработает
Да, как и любое нормальное кино
да любой блокбастер на безрыбье заработает
Вы ждали 13 лет продолжение? Подождете еще 1.5 месяца, а лучше посмотрите наш обрыганский фильм с дегенератами в главной роли, поддержки говноконтент
Мы, конечно, будем показывать пиратки в уютных торрент-залах, но потом. Охуенное «джентельменское соглашение», конечно.
Ну отлично. Хотя бы не на 10 лет отложили.
А ведь сборы в новогодние праздники могли быть ого-го.
Понятно, что в НГ народ и на чёрный экран пойдёт, но все же...
Лучшей поддержкой отечественного кинобизнеса будет показ величайшего образца отечественного кинопрома, кинокартины "Зеленый Слоник" во всех свободных залах в период с 1 декабря по 12 января.
4K IMAX Remastered
Ольга Бузова в роли сладкого хлеба
Так же, я уверен, отечественную киноиндустрию спасет ремейк, "Зеленый слоник 2" с участием Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой.
Да! И снять продолжение! И сериал ещё на 100500серий...
не трожь Зелёный Слоник Балабанова, это фильм на века.
Отложить навсегда? Потому что они там чего-то не того...
Никогда не было и вот опять (С)
Ёлки 100500часть видать не зашли...
Потому что надо ждать, пока выложат качественный исходник на торрентах. Но как всегда "это только наше решение, санкции ни по чем, вертим индустрию".
Уж лучше Аватар 2 в IMAX посмотреть чем очередные Елки
Санкции на Кэмерона, я так понял, не распространяются?
Или наши будут HDTS с торрента в IMAX крутить?
А есть отечественный контент?
Нет, это фантастика.
На НГ всегда лучшее припасают
Это ради "Ёлок" что ли? Или что-то типа очередного эпика типа "Обитель добра"?
На дате два дорогих блокбастера- Чебурашка и катастрофа Мира
Решение херовое. Показ в новогодние праздники позволил бы привлечь намного больше людей, нежели в рабочие будни.