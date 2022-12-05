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Полина Лааксо

«БК»: киносети договорились с кинобизнесом отложить новогоднюю премьеру нового «Аватара» ради отечественного контента Статьи редакции

Так они смогут и российский бизнес поддержать, и заработать на фильмах его производства.

  • О том, что киносети заключили такое «джентельменское соглашение», рассказало издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники в индустрии. К нему подключились «все крупные игроки», которые продолжают демонстрировать фильмы голливудских студий без согласия правообладателей.
  • Вторую часть проекта Джеймса Кэмерона — «Аватар: Путь воды» — начнут показывать с 12 января 2023 года, то есть после новогодних «каникул». Благодаря этому, считают участники соглашения, кинотеатры смогут выручить деньги прежде всего от проката российского контента.

Таким образом кинотеатры показывают, что несут ответственность перед российским кинобизнесом. Все мы оказались в одной лодке, и если в данной ситуации не поможем друг другу, то дальнейшее сосуществование внутри индустрии будет затруднено

один из собеседников «Бюллетеня кинопрокатчика»
  • С небольшими региональными и независимыми сетями и кинотеатрами «есть сложности», рассказали источники. Но их новогоднее расписание, скорее всего, возьмут под контроль регуляторы.
  • В июле 2022 года кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии, так как «это откроет им "окно возможностей"».
  • В августе ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за помощью к Путину — замена голливудского кино обеспечила лишь 5% сборов. Из-за этого в Санкт-Петербурге, например, на месте закрывшихся кинотеатров в торговых центрах начали открывать фуд-холлы.
  • В том же месяце в Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании фильмов, музыки, игр и книг от правообладателей из «недружественных стран». Кинотеатры его поддержали, а стриминговые сервисы выступили против, посчитав, что он испортит «всю российскую креативную индустрию».
  • После этого автор законопроекта заявил, что изменит его, ограничившись показом такого контента только в офлайн-кинотеатрах. Но в октябре сеть «Синема парк» и «Формула кино», а также «Каро» и «Синема стар» тоже раскритиковали документ.

#новость #кинотеатры

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 Oleg Yakushev

«Таким образом кинотеатры показывают, что несут ответственность перед российским кинобизнесом»

А схуяли кинотеатры вообще должны нести ответственность перед российским кинобизнесом? Если ты режиссёр, снял гавно и кинотеатры не хотят это гавно показывать - виноват ты, потому что это гавно снял. А тут прямое перекладывание ответственности на кинотеатры, мол не мы сняли гавно, просто это кинотеатры такие плохие и не хотят показывать наши фильмы! Ну удачи им, увидят как отечественный шлак не соберёт и нескольких миллионов рублей

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Слегка Придурковатый

Ну чего ты так сразу "не соберёт". Нагонят бюджетников по разнарядке - и кассовые сборы ещё рекорды побьют.

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Sergey D

Хуле ты впал в ярость, дядя. Ты наверное думаешь что в США кинотеатры показывают фильмы в той очереди в которой они выходят? (Я просто упомянул США, так как это цитадель демократии, где всё решает рынок и нет лоббизма :))

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Коварный Кактус

О-о-о, а причём тут Россия? "Вовочка, ты почему говно ешь? Марьиванна а Петька окно разбил!".

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Sergey D

"А схуяли кинотеатры вообще должны нести ответственность перед российским кинобизнесом" - ответил на этот вопрос

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Коварный Кактус

А причём тут Российский кинобизнес?

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Sergey D

Ахахах, ебать. Вы такие долбоебы, я просто охуеваю :) Ты почитай комменты ниже где чел не собирается идти на пиратки :) Ну раз такое дело, то пусть смотрит лицензионный контент, не? :) Иди проспись, или пропейся.

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Коварный Кактус

Мне твой весёлый настрой, но я продолжаю нихуя не понимать блядь. Я промолчу про

(Я просто упомянул США, так как это цитадель демократии, где всё решает рынок и нет лоббизма :))

что это какое-то навешивание ярлыков непонятное, но все-таки, причём тут реалии кинобизнеса в США к оному в РФ? И причём тут одна ветка комментов к другой, ебать?)

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Sergey D

Ладно, я тебе расскажу по секрету, что это нормально закрывать внутренний рынок от внешнего воздействия. Ну и чтобы ты меня не убеждал, что такого больше нигде не происходит, и это ненормально, я тебе сразу отвечаю - это происходит повсеместно (читай - является нормой) и больше всех в этом преуспел США (ведь это как бы демократичный свободный рынок, к которому мы все так хотим прийти).

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Коварный Кактус

Так а причём это к нам сейчас? Нам что, рынок закрывают из-за чего-то стоящего? У нас всё стоящее по мнению государства финансируется Фондом Кино, и может позволить себе соревнования с Аватаром.

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Sergey D

Стоящее? Это ваканда стоящая? Ахахаха :) Чувак, люди с удовольствием на ёлки ходят :) Давай мы не будем демократию нарушать и делать субъективные оценки что стоящее а что нет. Смотри, как я тебе выше написал, идем по приоритетам: сперва показываем своё, как это все делают, потом показываем чужок (возможно и стоящее). Это норма. Распечатай себе это сообщение и ложись спать.

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Коварный Кактус

Значит в стоящие записываем Ваканду и Ёлки, ради них можно будет после Нового Года посмотреть?

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Sergey D

В РФ снимают неплохие фильмы. Можешь на кинопоиске отфильровать. Большинство отборный кал конечно, но есть стоящие картины.

У меня для тебя вопрос. Представь 2 игрока играют в покер. Они примерно одинаковые по мастерству. У одного есть 1 лям баксов, а у другого 1к. Как думаешь, кто выиграет?

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Lexx Sky

Отложим зарубежных синих мужиков ради отечественных

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Михаил

Заключил со своим окружение джентельменское соглашение больше не посещать кинотеатры которые зашкаварятся на пиратских показах, тк уволеным в результате войны не разрешили безнаказанно пиздить колбасу из магазинов и вскрывать банкоматы банков обособивших активы, в отличии от этих умников

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Sergey D

У меня для тебя плохие новости. Твоё окружение тебя наебало :)

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морда наглая

Да погоди ты, у него явно история интересная намечается)

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KK

Фильм в пиратке будет? Нах они нужны. Лучше уж торрент бесплатно, чем платный "торрент"...

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Коварный Кактус

Кэммерон в фильмах всегда делал опыт на кинотеатральный "экспириенс", особенно в Аватаре. Поэтому с этим фильмом так не получится.
Вот рекомендую глянуть про Аватар и Кэмерона в целом:

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Вася Пражкин
Так они смогут и российский бизнес поддержать, и заработать на фильмах его производства.

Я так понимаю, интересы зрителя в данной схеме вообще не участвуют?

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Федеральный фитиль

Да!

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Вася Пражкин

Тогда может проще налог какой ввести - типа все от мала до велика «посмотрели» один раз каждый российский фильм. А некоторые фильмы особо приближенных к императору - и не раз. А народу таки оставить Аватар.

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Roman F

"Российский контент"

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Sergei Timofeyev
Таким образом кинотеатры показывают, что несут ответственность перед российским кинобизнесом. Все мы оказались в одной лодке, и если в данной ситуации не поможем друг другу, то дальнейшее сосуществование внутри индустрии будет затруднено

А почему они должны нести ответственность за других? Одна лодка? Вроде бы нет.

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Иван Саблин

Всем выгодно, Аватар на любой дате денег заработает

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Коварный Кактус

Да, как и любое нормальное кино

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Андрей Рядькин

да любой блокбастер на безрыбье заработает

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Дмитрий Гончаров

Вы ждали 13 лет продолжение? Подождете еще 1.5 месяца, а лучше посмотрите наш обрыганский фильм с дегенератами в главной роли, поддержки говноконтент

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Слегка Придурковатый

Мы, конечно, будем показывать пиратки в уютных торрент-залах, но потом. Охуенное «джентельменское соглашение», конечно.

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Вадим Д.

Ну отлично. Хотя бы не на 10 лет отложили.
А ведь сборы в новогодние праздники могли быть ого-го.

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Вадим Д.

Понятно, что в НГ народ и на чёрный экран пойдёт, но все же...

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Ivan Kuznetsov

Лучшей поддержкой отечественного кинобизнеса будет показ величайшего образца отечественного кинопрома, кинокартины "Зеленый Слоник" во всех свободных залах в период с 1 декабря по 12 января.

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Valeriy Dik

4K IMAX Remastered

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Ivan Kuznetsov

Ольга Бузова в роли сладкого хлеба

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Ivan Kuznetsov

Так же, я уверен, отечественную киноиндустрию спасет ремейк, "Зеленый слоник 2" с участием Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой.

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Федеральный фитиль

Да! И снять продолжение! И сериал ещё на 100500серий...

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Избирательный Слава

не трожь Зелёный Слоник Балабанова, это фильм на века.

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Федеральный фитиль

Отложить навсегда? Потому что они там чего-то не того...

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Сергей Леопольдович

Никогда не было и вот опять (С)

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Федеральный фитиль

Ёлки 100500часть видать не зашли...

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Mr Vuuu

Потому что надо ждать, пока выложат качественный исходник на торрентах. Но как всегда "это только наше решение, санкции ни по чем, вертим индустрию".

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Dmitriy

Уж лучше Аватар 2 в IMAX посмотреть чем очередные Елки

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Valeriy Dik

Санкции на Кэмерона, я так понял, не распространяются?
Или наши будут HDTS с торрента в IMAX крутить?

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Федеральный фитиль

А есть отечественный контент?

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Кто-то такой

Нет, это фантастика.

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Иван Саблин

На НГ всегда лучшее припасают

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Семён Горбунков

Это ради "Ёлок" что ли? Или что-то типа очередного эпика типа "Обитель добра"?

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Иван Саблин

На дате два дорогих блокбастера- Чебурашка и катастрофа Мира

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Семён Горбунков

Решение херовое. Показ в новогодние праздники позволил бы привлечь намного больше людей, нежели в рабочие будни.

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