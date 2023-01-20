Netflix рассказал об уходе Рида Хастингса с поста гендиректора и росте числа подписчиков на 7,7 млн человек Статьи редакции
Акции компании на фоне новостей выросли на 7%.
- Netflix объявил, что его сооснователь Рид Хастингс оставит должность генерального директора, которую занимал 25 лет, и станет председателем совета директоров. «Этот шаг планировался много лет. В конце концов: основателям тоже нужно развиваться!» — пошутил он.
- Обязанности гендиректора возьмут на себя Тед Сарандос, которого Хастингс назначил содиректором в 2020 году, а также Грег Питерс — теперь уже бывший операционный директор Netflix. Оба занимались продуктом и продвигали подключение рекламных инструментов. По словам Хастингса, они пережили много «взлётов и падений», а также доказали, что всегда ставят интересы компании превыше всего.
- О кадровых перестановках компания объявила наряду с финансовыми показателями за четвёртый квартал 2022 года. Количество подписчиков увеличилось на 7,66 млн человек, хотя отраслевые аналитики ожидали прироста в 4,57 млн.
- Выручка составила $7,85 млрд против $7,92 млрд в третьем квартале, но компания заявила, что превзошла собственные ожидания. Чтобы в 2023 году улучшить показатели, Netflix продолжит развивать рекламные возможности и изменит правила раздачи пароля пользователям за пределами «дома». Делиться им можно будет за дополнительную плату.
- На фоне новостей акции Netflix выросли на 6% до $335,01 за бумагу, а на момент публикации стоят по $338,25 — то есть ещё на 1%.
- В январе 2022 года компания потеряла 20% рыночной капитализации после прогноза о снижении темпов роста числа подписчиков втрое. В апреле сообщила, что число подписчиков сервиса сократилось впервые за десять лет — на 200 тысяч человек.
- Уже в октябре стриминг отчитался о росте числа подписчиков на 2,4 млн и рассчитывал, что к концу года количество увеличится на 4,5 млн человек. Тогда акции подскочили на 14% до $275,80. В ноябре компания запустила первый «базовый» тариф с рекламой — за $6,99 в месяц.
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Только вот в прошлом квартале они заявляли, что больше не будут публиковать число подписчиков из-за нового дешевого тарифа с рекламой. А тут на фоне ужасного по прибыли отчета опубликовали, народ схавал :)
То есть, стоило только уволить ген. дира??)
Сам ушел. 25 лет - не шутки, тут любой с ума сойдет.
😂😂
25 лет, хм-м-м, 25 - 19 = 6 лет, не скоро настанет момент
уже 22. с 2000 года.
да и момент вероятно уже настал.
Недавно читал книжку "От первого лица", так там он сам говорит такую фразу:
"От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять."
Очень интересно в какое говно они все скатились за 20 лет. Там все такие бессребренники, смешно читать. Ничего-то им материального не надо, дачка 2 этажа и хорошо.
Ублюдки, сука.
ну его не совсем уволили он председатель совета директоров
как то странно,выходит к нему была особая любовь
Настолько рады уходу Хастингса или новым 7,7 млн подписчиков?