Около 100 сотрудников «Яндекса» уехали в Армению после начала «операции» в Украине Статьи редакции
Компания обещала помогать всем, кто решил переехать, говорит источник. В «Яндексе» отмечают, что не релоцируют сотрудников и не собираются переносить штаб-квартиру.
Сейчас переехавшие сотрудники ищут коворкинг в Ереване, пишет Forbes. В городе уже есть офис «Яндекс.Такси», сотрудники ищут дополнительные рабочие места примерно на 80 человек.
В компании есть возможность работать на удалёнке, поэтому часть сотрудников уехала в Армению, Израиль, Турцию и другие страны, рассказали в «Яндексе». «Никакого переноса штаб-квартиры или релокации сотрудников нет», — добавил его представитель. Но аренду коворкинга в Ереване, возможно, оплатит «Яндекс».
В Израиле у компании есть представительство, поэтому сотрудники в этой стране могут работать в офисе, добавил он.
По словам близкого к компании источника Forbes, «Яндекс» хотел релоцировать сотрудников в Ереван, но пока это не получается «из-за кучи сложностей». Топ-менеджерам компании якобы сказали, что они невыездные, но многие из них в итоге смогли выехать на частных джетах, добавил он.
В конце февраля руководство провело обещее собрание, на котором в том числе обсуждало проблему падения доходов сотрудников. В итоге компания обещала выплатить дополнительную зарплату.
По словам одного из сотрудников «Яндекса», компания обещала «поддержку и помощь» тем, кто переехал в другую страну. Но пока неясно даже, как уже переехавшие смогут получать зарплату: карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают за границей.
По данным на август 2020 года, в компании работало больше 10 тысяч человек.
15 марта 2022 года был введен четвертый пакет антироссийских санкций ЕС из-за спецоперации на Украине.
Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.
Об остановке своих производств и экспорта в Россию оба автопроизводителя заявили в начале марта.
Если он удовлетворит иск Генпрокуратуры, работу компании в России запретят.
Армяндекс
Найдется все. Мамой клянусь!
эээ даарагой садысь давызу как птыца куда хочеш, дада, таксы тоже маё
Крысы бегут с корабля. Стыдно должно быть.
Почему крысы? Если у нас правительство ебанулось на глухо, терпеть это надо?
Желательно еще опу смазать вазелином, на всякий пожарный. Судя по этим перцам-пацреотам, его сейчас сложно достать
это еще почему?
непатриотично
Патриотизм - это отсутсвие своего мнения, своего видения ситуации и желания своими силами не терять того уровня жизни, которое в 99% себе обеспечил своими силами? Тупо следовать курсу партии? Не задавить вопросов? Это не патриотизм это «терпилизм»
Капитан пустил корабль на дно. Все патриотично должны запереться в трюме и ждать конца.
нет, все, кроме капитана, должны сброситься с корабля, чтобы он так быстро не шел на дно
А забить досками дыру убить капитана и держать путь к ближайшей гавани не? Лучше попытаться что-то сделать, чем не делать ничего
А какой смысл? Сразу же за ним придет другой такой же капитан, и весь твой труд на смарку. Получается не борьба за жизнь, а жизнь в конвульсиях. Может просто посмотреть в сторону, где капитан считается с мнением команды?
Патриотизм, это любовь к родине, а не к власти, которая беспредельничает!!! Не нужно ставить в одну линию патриотизм и отношение к действующей власти, это абсолютно разные вещи!
права или не права - это моя страна.
критиковал, критикую и буду критиковать эту власть только по вопросам внутренней политики.
ну фиг знает...
попробуйте представить подобную ситуацию в США. там такое невозможно. а если возможно, то на уровне погрешности.
а все потому, что США всю свою историю делали ровно то, что сейчас начала делать Россия - обеспечивать порядок на своих границах и по всему миру. разумеется порядок выгодный только для себя. а когда у границ порядок и по всему миру везде твои вооруженые силы никто не посмеет даже заикнуться о санкциях за уничтожение Ливии, Ирака или любого другого государства за последние 70 лет, которые никому не угрожали.
и соответственно нет никаких сдерживающих факторов для развития экономики, ведь все тебе так рады.
все те, кто сейчас набросились минусовать мои комментарии этого понять просто не в состоянии. они отстаивают ту правду, которую им в головы вложила американская пропаганда. эти люди даже бровью не поведут слушая представителя США при ООН, которая пыталась пристыдить Россию за ее вторжение на Украину. чья бы корова мычала.
в общем, заканчу свой длинный монолог словами из фильма "Лермонтов": "Много еще врагов у нашей земли, Мишенька, и много забот. Готовь сердце к подвигу и ничего не бойся. Самое большое чем могут досадить наши враги – это смерть, а как душа наша бессмертна, то выходит и боятся нечего. Впрочем и тихонько можно прожить, шёпотом..."
учите историю нашей страны, как минимум, за 500 последних лет, так будет проще вам ориентироваться в том, что происходит сейчас
судя по всему это вам надо срочно ее учить.
что учить?
перечень государств, которые США бомбила во второй половине 20 и начале 21 века, которые никому не угрожали, и где гибло и гибнет мирное население.
они явно не церемонились. что с Японией в 20 веке, что сейчас. сбрасывают бомбы на города. опускают всю инфраструктуру страны до уровня каменного века, а потом только запускают наземную операцию по уничтожению всех неугодных.
а вы ругаете Россию, которая уничтожает только военную инфраструктуру, и пытается точечно уничтожать нацистов.
"попробуйте представить подобную ситуацию"??? Какую ситуацию?))) в Америке у людей зарплата около 3х тыс долларов, вот это я представил))
но это Вы прям занизили, если есть образование или навыки то от 10-ти. Хотя нет, это я просто свою область беру в пример, но в целом даже 3 - больше чем то, за что лезут под пули наши граждане сейчас
самое потрясающее, что все минусующие в такой панике и страхе, что они сами не знают почему минусуют. им стало сложнее жить, дискомфортно и страшно и какая разница, какая у этого реальная причина, если психика рандомно выбирает первую попавшуюся цель и обвиняет её во всём на свете.
человека спросишь, а как так вышло, что америка делала десятки раз то, что сейчас делает рф, но весь мир молчал? вообще весь.
и как так вышло, что в минуту альянс объединился и направил санкции, которые бьют их же и чуть ли не больнее, против рф? похоже ведь на принуждение вводить их, раз они настолько губительны для самих стран альянса.
но это никому не интересно, есть только выдуманный бункер, шизофрения и заговор 100 человек внутри агрессора, которые хотят еще денег.
Такие люди обычно не дают логичного пояснения своей позиции
потому что его обычно нет, а байден виноват сюда не подходит
Так сказал пограничник проверяющий паспорт, на все ли в порядке. После, отдав документ, сказал: «Всегда знал, что айтишники крысы, первые бегут с корабля»😂😂😂
Вам тут терять нечего, да
Терпил видно издалека 😂
В очередной раз убеждаюсь, что аниме на аве — признак умственной отсталости.
через знакомых знаю, что есть один Алексей Давыдов, который обожает под хвост получать каждый вечер и желательно от разных мужиков. совпадение? вопрос риторический.
Они пока силят, т.к. до бункеров потом еще не добрался.
Удаленщики уехали на удалёнку. Вау.
пока неясно даже, как уже переехавшие смогут получать зарплату: карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают за границей.
но ведь это практически самое важное вообще, что может быть в таких статьях
Там работает "Мир".
Не в, а НА Украине! Когда вы уже научитесь писать правильно?
вы путаете государство с островом
Поддерживаю, бро! Только и всегда "на" Украине! Произошло от "на окраине".
откуда неграмотные на Vc?
АрмЯндекс какой-то
Дексян
будут теперь у армян на стройках херачить
поздравляю со вставанием с колен
Почему же? Как раз после выходки "великого геополитика" соседние страны могут сильно подтянуть своё положение за счет того, что туда поедут компании из России, а вместе с ними и разрабы. Это повлечет за собой инвестиции и новые рабочие места для местных жителей.
Ты слишком переоцениваешь формошлепов, гонящих джейсончик по хттп. Кроме поиска - все сервисы яндекса можно сделать будучи довольно посредственным разработчиком.
На Украине.
Нехай ехали бы на Украину, поддержать, так сказать, ущемленных.
А там им отключил газ Айзербайджан
Зачем???
Влажные мечты что работая на пропаганду десятилетиями, они спрячутся в другой стране🤦♂️ Списки работников яндекса никуда не денутся и до них дотянутся санкции, просто позже
Завтра будет новость. 100 сотрудников Яндекса приехали из Армении в Россию
это оказались яндекс.таксисты)