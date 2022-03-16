Компания обещала помогать всем, кто решил переехать, говорит источник. В «Яндексе» отмечают, что не релоцируют сотрудников и не собираются переносить штаб-квартиру.

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Сейчас переехавшие сотрудники ищут коворкинг в Ереване, пишет Forbes. В городе уже есть офис «Яндекс.Такси», сотрудники ищут дополнительные рабочие места примерно на 80 человек.

В компании есть возможность работать на удалёнке, поэтому часть сотрудников уехала в Армению, Израиль, Турцию и другие страны, рассказали в «Яндексе». «Никакого переноса штаб-квартиры или релокации сотрудников нет», — добавил его представитель. Но аренду коворкинга в Ереване, возможно, оплатит «Яндекс».

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В Израиле у компании есть представительство, поэтому сотрудники в этой стране могут работать в офисе, добавил он.

По словам близкого к компании источника Forbes, «Яндекс» хотел релоцировать сотрудников в Ереван, но пока это не получается «из-за кучи сложностей». Топ-менеджерам компании якобы сказали, что они невыездные, но многие из них в итоге смогли выехать на частных джетах, добавил он.

В конце февраля руководство провело обещее собрание, на котором в том числе обсуждало проблему падения доходов сотрудников. В итоге компания обещала выплатить дополнительную зарплату.

По словам одного из сотрудников «Яндекса», компания обещала «поддержку и помощь» тем, кто переехал в другую страну. Но пока неясно даже, как уже переехавшие смогут получать зарплату: карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают за границей.