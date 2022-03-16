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Миграция
Развитый браслет

Около 100 сотрудников «Яндекса» уехали в Армению после начала «операции» в Украине Статьи редакции

Компания обещала помогать всем, кто решил переехать, говорит источник. В «Яндексе» отмечают, что не релоцируют сотрудников и не собираются переносить штаб-квартиру.

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Сейчас переехавшие сотрудники ищут коворкинг в Ереване, пишет Forbes. В городе уже есть офис «Яндекс.Такси», сотрудники ищут дополнительные рабочие места примерно на 80 человек.

В компании есть возможность работать на удалёнке, поэтому часть сотрудников уехала в Армению, Израиль, Турцию и другие страны, рассказали в «Яндексе». «Никакого переноса штаб-квартиры или релокации сотрудников нет», — добавил его представитель. Но аренду коворкинга в Ереване, возможно, оплатит «Яндекс».

В Израиле у компании есть представительство, поэтому сотрудники в этой стране могут работать в офисе, добавил он.

По словам близкого к компании источника Forbes, «Яндекс» хотел релоцировать сотрудников в Ереван, но пока это не получается «из-за кучи сложностей». Топ-менеджерам компании якобы сказали, что они невыездные, но многие из них в итоге смогли выехать на частных джетах, добавил он.

В конце февраля руководство провело обещее собрание, на котором в том числе обсуждало проблему падения доходов сотрудников. В итоге компания обещала выплатить дополнительную зарплату.

По словам одного из сотрудников «Яндекса», компания обещала «поддержку и помощь» тем, кто переехал в другую страну. Но пока неясно даже, как уже переехавшие смогут получать зарплату: карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают за границей.

По данным на август 2020 года, в компании работало больше 10 тысяч человек.

Миграция
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Цены, жильё, документы и культура.

На улицах Тбилиси. Источник: Sputnik Грузия

#новость #яндекс

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Mishka

Армяндекс

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36
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Василий Степанофф

Найдется все. Мамой клянусь!

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Андрей Рестартов

эээ даарагой садысь давызу как птыца куда хочеш, дада, таксы тоже маё

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1
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Romantiq

Крысы бегут с корабля. Стыдно должно быть.

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–77
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Виталий

Почему крысы? Если у нас правительство ебанулось на глухо, терпеть это надо?

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48
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Denis Ramzaev

Желательно еще опу смазать вазелином, на всякий пожарный. Судя по этим перцам-пацреотам, его сейчас сложно достать

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6
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Denis Ramzaev

это еще почему?

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10
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Romantiq

непатриотично

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–36
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Sasha Bor

Патриотизм - это отсутсвие своего мнения, своего видения ситуации и желания своими силами не терять того уровня жизни, которое в 99% себе обеспечил своими силами? Тупо следовать курсу партии? Не задавить вопросов? Это не патриотизм это «терпилизм»

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20
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Должный Орзэмэс

Капитан пустил корабль на дно. Все патриотично должны запереться в трюме и ждать конца.

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14
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Denis Ramzaev

нет, все, кроме капитана, должны сброситься с корабля, чтобы он так быстро не шел на дно

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1
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Олег Мишко

А забить досками дыру убить капитана и держать путь к ближайшей гавани не? Лучше попытаться что-то сделать, чем не делать ничего

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1
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Denis Ramzaev

А какой смысл? Сразу же за ним придет другой такой же капитан, и весь твой труд на смарку. Получается не борьба за жизнь, а жизнь в конвульсиях. Может просто посмотреть в сторону, где капитан считается с мнением команды?

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1
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Виталий

Патриотизм, это любовь к родине, а не к власти, которая беспредельничает!!! Не нужно ставить в одну линию патриотизм и отношение к действующей власти, это абсолютно разные вещи!

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6
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Romantiq

права или не права - это моя страна.

критиковал, критикую и буду критиковать эту власть только по вопросам внутренней политики.

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–4
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Denis Ramzaev

ну фиг знает...

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1
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Romantiq

попробуйте представить подобную ситуацию в США. там такое невозможно. а если возможно, то на уровне погрешности.
а все потому, что США всю свою историю делали ровно то, что сейчас начала делать Россия - обеспечивать порядок на своих границах и по всему миру. разумеется порядок выгодный только для себя. а когда у границ порядок и по всему миру везде твои вооруженые силы никто не посмеет даже заикнуться о санкциях за уничтожение Ливии, Ирака или любого другого государства за последние 70 лет, которые никому не угрожали.
и соответственно нет никаких сдерживающих факторов для развития экономики, ведь все тебе так рады.
все те, кто сейчас набросились минусовать мои комментарии этого понять просто не в состоянии. они отстаивают ту правду, которую им в головы вложила американская пропаганда. эти люди даже бровью не поведут слушая представителя США при ООН, которая пыталась пристыдить Россию за ее вторжение на Украину. чья бы корова мычала.
в общем, заканчу свой длинный монолог словами из фильма "Лермонтов": "Много еще врагов у нашей земли, Мишенька, и много забот. Готовь сердце к подвигу и ничего не бойся. Самое большое чем могут досадить наши враги – это смерть, а как душа наша бессмертна, то выходит и боятся нечего. Впрочем и тихонько можно прожить, шёпотом..."

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–8
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Denis Ramzaev

учите историю нашей страны, как минимум, за 500 последних лет, так будет проще вам ориентироваться в том, что происходит сейчас

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1
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Romantiq

судя по всему это вам надо срочно ее учить.

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1
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Denis Ramzaev

что учить?

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Romantiq

перечень государств, которые США бомбила во второй половине 20 и начале 21 века, которые никому не угрожали, и где гибло и гибнет мирное население.
они явно не церемонились. что с Японией в 20 веке, что сейчас. сбрасывают бомбы на города. опускают всю инфраструктуру страны до уровня каменного века, а потом только запускают наземную операцию по уничтожению всех неугодных.
а вы ругаете Россию, которая уничтожает только военную инфраструктуру, и пытается точечно уничтожать нацистов.

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0
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Виталий

"попробуйте представить подобную ситуацию"??? Какую ситуацию?))) в Америке у людей зарплата около 3х тыс долларов, вот это я представил))

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1
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Denis Ramzaev

но это Вы прям занизили, если есть образование или навыки то от 10-ти. Хотя нет, это я просто свою область беру в пример, но в целом даже 3 - больше чем то, за что лезут под пули наши граждане сейчас

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1
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sando

самое потрясающее, что все минусующие в такой панике и страхе, что они сами не знают почему минусуют. им стало сложнее жить, дискомфортно и страшно и какая разница, какая у этого реальная причина, если психика рандомно выбирает первую попавшуюся цель и обвиняет её во всём на свете.

человека спросишь, а как так вышло, что америка делала десятки раз то, что сейчас делает рф, но весь мир молчал? вообще весь.
и как так вышло, что в минуту альянс объединился и направил санкции, которые бьют их же и чуть ли не больнее, против рф? похоже ведь на принуждение вводить их, раз они настолько губительны для самих стран альянса.

но это никому не интересно, есть только выдуманный бункер, шизофрения и заговор 100 человек внутри агрессора, которые хотят еще денег.

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0
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Qwerty54321

Такие люди обычно не дают логичного пояснения своей позиции

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3
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Denis Ramzaev

потому что его обычно нет, а байден виноват сюда не подходит

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3
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Vlad Minasian

Так сказал пограничник проверяющий паспорт, на все ли в порядке. После, отдав документ, сказал: «Всегда знал, что айтишники крысы, первые бегут с корабля»😂😂😂

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4
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Sergei Timofeyev

Вам тут терять нечего, да

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0
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Roman

Терпил видно издалека 😂

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4
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Алексей Давыдов

В очередной раз убеждаюсь, что аниме на аве — признак умственной отсталости.

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3
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sando

через знакомых знаю, что есть один Алексей Давыдов, который обожает под хвост получать каждый вечер и желательно от разных мужиков. совпадение? вопрос риторический.

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0
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Alexey Melikhov

Они пока силят, т.к. до бункеров потом еще не добрался.

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0
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MMT

Удаленщики уехали на удалёнку. Вау.

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12
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Юрий Б.

пока неясно даже, как уже переехавшие смогут получать зарплату: карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не работают за границей.
но ведь это практически самое важное вообще, что может быть в таких статьях

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2
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Valery Kondratenko

Там работает "Мир".

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–1
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Сергей Старчеус

Не в, а НА Украине! Когда вы уже научитесь писать правильно?

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–4
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Андрей Рестартов

вы путаете государство с островом

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2
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Ivan Habl

Поддерживаю, бро! Только и всегда "на" Украине! Произошло от "на окраине".

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–3
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Андрей Рестартов

откуда неграмотные на Vc?

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2
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Иван Шкикавый

АрмЯндекс какой-то

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1
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Artemy

Дексян

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1
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Кирилл Виноградов
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1
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Kazladoj

будут теперь у армян на стройках херачить
поздравляю со вставанием с колен

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0
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evilnw

Почему же? Как раз после выходки "великого геополитика" соседние страны могут сильно подтянуть своё положение за счет того, что туда поедут компании из России, а вместе с ними и разрабы. Это повлечет за собой инвестиции и новые рабочие места для местных жителей.

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2
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Тепловой танк88

Ты слишком переоцениваешь формошлепов, гонящих джейсончик по хттп. Кроме поиска - все сервисы яндекса можно сделать будучи довольно посредственным разработчиком.

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–3
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Андрей Сергеев

На Украине.

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–2
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Ivan Habl

Нехай ехали бы на Украину, поддержать, так сказать, ущемленных.

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–2
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Mikhail Manuylov

А там им отключил газ Айзербайджан

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0
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Валик Торсионный
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Claus

Зачем???

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Paul Brezcuu

Влажные мечты что работая на пропаганду десятилетиями, они спрячутся в другой стране🤦‍♂️ Списки работников яндекса никуда не денутся и до них дотянутся санкции, просто позже

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0
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Хафизов Дамир

Завтра будет новость. 100 сотрудников Яндекса приехали из Армении в Россию

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Сергей Мазур

это оказались яндекс.таксисты)

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