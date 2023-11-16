Деньги
Евгения Евсеева

Производитель электрофургонов Arrival объявил, что изучает возможную продажу компании Статьи редакции

Или любую другую «стратегическую сделку».

  • Британский автопроизводитель отчитался за первую половину 2023 года: убыток за этот период составил $155,7 млн. В первой половине 2022-го он был $100 млн. Выручки нет: компания предупреждала, что не сможет выйти на неё до 2024 года.
  • Arrival также объявил, что рассматривает потенциальную продажу компании или «альтернативный стратегический процесс». Для этого автопроизводитель привлёк от Antara Capital и Highbridge Capital Management бридж-кредит на $10 млн, который подразумевает ещё два возможных транша по $20 млн. Их компания сможет получить при согласии на это кредиторов.
  • В связи с возможной продажей автопроизводитель также опубликовал презентацию, которую показывал «потенциальным партнёрам».
  • TechCrunch отмечает, что компания оказалась в «жёстких рамках». Получить такой кредит — всё равно что «занять деньги, чтобы заправиться, доехать до дилера и продать машину», пишет издание.
Фото: Arrival 
  • Бывший глава Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу бумаги стоили $22,8 за штуку.
  • В ноябре 2022 года Свердлов ушёл с поста гендиректора на фоне финансовых проблем стартапа. Его место временно занял Питер Кунео, а после — Игорь Торгов. Последний принял радикальные меры для сокращения расходов — например, уволил половину сотрудников. После компания сократила ещё 25% штата.
  • В том же ноябре Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи, если они не будут торговаться выше $1 за штуку в течение месяца. Производитель выполнил условия, но в ноябре 2023-го биржа снова выдала предупреждение: на этот раз из-за задержки отчётности.
  • В марте 2023-го Arrival привлёк $300 млн от инвестиционной компании Westwood Capital «на работу в этом году». Компания продолжала искать деньги для производства XL — электрических фургонов для доставки. К августу она планировала запустить автоматизированную сборку фургонов. А начать поставки клиентам в США — в конце 2024 года.

#новости #arrival

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 Андрей Комягин

нарисовать красивые рендеры, надуть пузырь на бирже, продать - PROFIT! Sounds like a plan!

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Тоже хочу

не, ну тоже надо уметь. Русский Васька, без опыта, с совершенно надуманной и заведомо нереализуемым проектом столько лет разводит лохов на баблос.. мне бы такого в мой стартап

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Андрей Комягин

да, парни там профессионально разводят по красоте)

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Дмитрий Рявкин

Опыт похоже то у него есть)
Когда по найму работал

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John Smith
Но в 2012 году Свердлов уходит из компании на пост заместителя министра связи по приглашению Николая Никифорова, которого назначили министром связи и массовых коммуникаций
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Вася Пражкин
Выручки нет

К успеху шли, не фортануло

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SM

Свердлов — бизнес-девелопер от Бога. Он очень быстро накачивает компанию крутыми сделками и партнёрскими программами. Добиться в 21-м году партнёрской программы с Hitachi — это тебе не шубу в трусы заправить. Но забыл про овраги: компания не справляется с потоком разноплановых задач. Так было с Yota, и точно так же в Arrival.

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Вадим Д.

Производитель, производящий только презентации и планы.
Интересно, что же пошло не так? (-:

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Shoo

На самом деле, это, конечно, не так.
Хотя скепсис ваш абсолютно понятен.

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Вадим Д.

Разве они хоть что-то произвели?

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Айтизавр

Само производство, походу, дало сбой..

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Future Prophecies

Главскам закономерно идёт ко дну, пожалуйста, прихвати с собой Николу и рынок очиститься

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Magistr Architecture

Не очистится :)
Там ещё с десяток таких

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Future Prophecies

Что бы за полтора года сделать одну презентацию за более чем 300млн, кто же ещё так нагл?

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Magistr Architecture

Не, я про принцип, а не размер :)

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Майский кот

Уникальный случай, 8 лет разработки и так не представили ни одного ездового прототипа. Если смотреть аналогичный пример - Тесла заколлабились с МБ на предмет оснащения, подвески автомобиля, и дальше дело пошло - поехало.

От этих ребят не нашел информации о разработке электродвигателя и батарей. Кто-то писал мол, можно взять готовые, прилепить на свою платформу и запускать прототипы. Ну уж софт за год-полтора, прототип, можно создать. И уже есть, что показать инвесторам.

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Тимофей Измайлов
Получить такой кредит — всё равно что «занять деньги, чтобы заправиться, доехать до дилера и продать машину», пишет издание.

Так и надо поступить

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Griby Lenina
Или любую другую «стратегическую сделку».

Чем сегодня заняться? Компанию продать или пельмешек купить? Пожалуй, пельмешки более стратегическая сделка, выберу их.

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Зарина Д.

Еще есть вариант открыть компанию и работать пять лет в убыток

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Абдул Магомедов

Создай дизайн кофейни в японском стиле

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Grin

Зачем она тебе, брат?

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Слегка Придурковатый

Какой-то чемодан без ручки.

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Ovechkin

Тяжеловат будет

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Зонькин Миша

Особенно, если он без ручки. Не продумали :/

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Забыл Эмейлов

точно Arrival , не Яндекс?

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Адам Ньюман

Это все из-за токсичной среды в стране, бизнес не может прижиться, нужно валить.

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Тоже хочу

Да когда же уже этот скам закроется то?

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Пепелац

потому что нас русских ни где не любят, а собственно а схрена ли кто то кого то должен любить, а машины надо здесь делать или в китае на худой конец

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SM

Это неправда по крайней мере в Европе. Я многократный свидетель — никакой зависимости от гражданства в отношении к предпринимателям нет. Тот же Arrival 10 лет получал крупные инвестиции и налаживал отношения с компаниями по всему миру.

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Golohod

Просто дайте ему умереть 🪦

Но было красиво!

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Невероятный Блондин

Не приедет

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28 комментариев
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