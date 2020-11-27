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Евгения Евсеева
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Видео с техниками дыхания и неделя без совещаний: как Google помогает сотрудникам справляться с выгоранием на удалёнке Материал редакции

Сотрудники компании работают на удалёнке до середины 2021 года.

3 комментария
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Летом 2020 года в Google поняли, что ограничения из-за пандемии пока не закончатся, и сосредоточились на новых привычках и распорядке сотрудников, рассказала в интервью CNBC менеджер по здоровью компании Лорен Уитт. Психологическое здоровье работников на удалёнке стало одним из приоритетов, указывает издание.

По словам Уитт, в поисках стратегии, которая помогла бы более 130 тысячам сотрудников Google справиться с кризисом, компания пришла к «тренировке стойкости». В итоге компания создала серию роликов «Meet the moment»: каждое видео длится пять-шесть минут и сосредоточено на техниках дыхания, здоровом сне, борьбе с тревожностью.

Ролики создавались вместе с профессиональными спортсменами, которым привычны высокие нагрузки. Также в видео предлагают, например, обустроить рабочее пространство на кухне и дают советы о том, как работать на удалёнке родителям.

По собственным данным, за месяц видео посмотрели около 30 тысяч из более чем 130 тысяч сотрудников Google. Также компания провела 150 онлайн-мероприятий по всему миру, чтобы повысить осведомленность о психологическом здоровье.

В компании начали предлагать онлайн-занятия танцами, готовкой и йогой, пишет издание. Занятия ведут те же сотрудники, что проводили их до этого в офисах компании.

Google заявила в июле, что переведёт сотрудников на удалёнку до середины 2021 года. После этого, чтобы избежать выгорания сотрудников при работе из дома компания начала вводить дополнительные выходные.

Например, в сентябре Google сообщила о выходном 12 октября, а в ноябре объявила, что введет два дополнительных выходных 18 декабря и 4 января. Также Google ввела «неделю без совещаний», чтобы разгрузить работников.

#новость #google

Евгения Евсеева
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3 комментария
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Alexander Mitryashkin

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'Ролики создавались вместе с профессиональными спортсменами с высокими нагрузками'

В итоге ролики создавались с высокими нагрузками или это были спортсмены с высокими нагрузками (это такая часть тела что ли?)?

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Евгения Евсеева

Alexander
0

исправила, спасибо

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Вячеслав Григорьев

Alexander
0

Ролики создавались с высокими спортсменами, вместе с профессиональными нагрузками.

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