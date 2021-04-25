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Офис
Полина Лааксо

«Опенспейсы мертвы»: популяризаторы открытых пространств разочаровались в них и предложили альтернативу Статьи редакции

Открытая планировка никуда не денется, однако улучшится подход к её зонированию, расширится функциональность помещений, а в коридорах могут появиться бары.

24 24 комментария
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Пересказ материала Fast Company.

Дизайнеры архитектурного бюро Clive Wilkinson Architects, спроектировавшие офисы для Google и Microsoft, теперь ставят на опенспейсах крест, пишет Fast Company.

Бюро продвигало концепцию открытой планировки, которая должна была оптимизировать пространство и объединить коллектив. На деле же в опенспейсах оказалось слишком шумно, работники лишились личного пространства, чаще сталкивались с плохим отношением и, не выдерживая, увольнялись.

Переосмыслить устройство офиса людей заставила пандемия. «Привычные нам опенсейсы мертвы и останутся в прошлом, — заключает сотрудница Clive Wilkinson Architects Эмбер Верник. — Ведь проведя целый год на удалёнке, в офисе сотрудники будут чувствовать себя иначе».

Верник и её коллега Кэролайн Моррис занялись разработкой стратегий, которые позволили бы не только внести жизнь в рабочие помещения, но и расширить их функциональность. Чтобы определить основные потребности клиентов и их сотрудников, дизайнеры проводили опросы и изучали различные подходы к планировке.

«Мы искренне убеждены, что универсальной модели офиса как не было, так и не может быть, особенно после пандемии, ведь у каждого сотрудника свои потребности», — рассуждает Моррис.

Собрав отзывы компаний самых разных профилей — от технологий до продаж, Верник и Моррис разработали 12 многофункциональных блоков, или зон.

Среди них Fast Company выделила три основных. Именно они, по мнению издания, нагляднее всего отражают потребности, появившиеся у сотрудников из-за пандемии.

«Библиотека» — зона тишины

Блок «Библиотека» Clive Wilkinson Architects

Несмотря на открытую планировку, «Библиотека» — рабочее пространство, в котором можно скрыться от шума и сосредоточиться. Его отличают длинные общие столы, мягкие кресла и огороженные для индивидуальной работы зоны. Как и в настоящей библиотеке, здесь действует негласный закон о тишине.

«Такая планировка решает самые острые для наших клиентов проблемы опенспейсов: по их словам, в них столько недостатков, что работа совсем не идёт», — рассказывает Моррис.

«Библиотека», к удивлению дизайнеров, пользуется большим успехом: «То, что люди согласны отказаться от привычных рабочих столов, говорит о готовности к переменам».

«Авеню» — старый-новый коридор

Блок «Авеню» Clive Wilkinson Architects

«Авеню» — это новое видение привычного коридора. Но теперь это не просто путь от кабинета к кабинету, а пространство с укромными зонами для отдыха и барной стойкой — чтобы поболтать с коллегой после встречи, не загораживая при этом проход. В перспективе можно оборудовать и огороженные зоны.

«Плаза» — сердце офиса

Блок «Плаза» Clive Wilkinson Architects

Работники месяцами общались только по видеосвязи и наверняка соскучились по живому общению, пишет издание. Именно на это рассчитана «Плаза» — пространство, совмещающее в себе кухню и столовую. Здесь можно пообедать, отдохнуть и пообщаться вживую, чего не сделаешь в Zoom. «Плаза» в компании, как и кухня в каждом доме, — это основная зона для взаимодействия.

«Клиенты не раз говорили, что именно этого им не хватало во время работы из дома и что подобные помещения позволяют общаться не только со своими непосредственными коллегами», — рассказала Моррис.

В крупных офисах обычно несколько обеденных зон и разбросаны они по всему зданию, чтобы после перекуса быстро вернуться за рабочий стол. Однако дизайнеры намерены от этого отказаться.

«Мы хотим, чтобы работники чаще выходили из обособленных закутков и общались с коллегами из других отделов, — говорит Верник. — Мы специально создаём неудобства, чтобы подтолкнуть к взаимодействию тех людей, которые в иной ситуации не встретились бы».

Так, пандемия заставила дизайнеров разработать концепции, в которых клиенты нуждались десятилетиями, а клиентов — переосмыслить понятие офисного пространства, говорит Верник.

12 зон от Clive Wilkinson Architects
The 12 Building Blocks of the New Workplace
The 12 Building Blocks of the New Workplace
clivewilkinson.com

#опенспейс

24 24 комментария
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10
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24 комментария
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Павел Егоров

28

 На деле же в опенспейсах оказалось слишком шумно, работники лишились личного пространства, чаще сталкивались с плохим отношением и, не выдерживая, увольнялись.

ДА ЛАДНО? Да кто вообще мог такое предположить? Это ж прям настолько неочевидно, что прям вообще. Кто ж мог знать, что если посадить сотню человек в одну комнату, там будем слишком шумно и не будет никакого личного пространства?

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Александр Соколов

Павел
2

особенно, если рядом отдел, который вечно на телефоне сидит...

На прошлом месте работы вначале сидели в опенсейсе - был небольшой закуток на этаже, в котором сидело около 10-12 человек, красота!

Потом переехали в современный БЦ в огромный опенспейс.
Сидел вечно в шумоподавляющих наушниках - не могли меня что-то спросить, приходилось подходить. Зато меня не отвлекало ничего.

Само по себе неплохо, но если это сделано секционно

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Maxim Petrukhin

Павел
0

Вы не понимаете. Главное - это тихий попил менеджмента. Сначала попилили на обустройстве опенспейсов, теперь - на их переделке. Так что все норм, процесс продолжается. 

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Алексей Семёнов

10

Опять Верник учит нас как жить...

"На деле же в опенспейсах оказалось слишком шумно, работники лишились личного пространства, чаще сталкивались с плохим отношением и, не выдерживая, увольнялись." - потому что то, что они изначально предлагали, на практике оказалось слишком дорого. А то, к чему пришли в итоге - очень дёшево, но очень не удобно. Но дёшево.

Потому "приверженцы" open-space (как-то так получается, что в основном это те же люди, которые владеют/управляют бизнесом, удивительное совпадение, не так ли?) взяли мантры от этих дизайнеров - "общение, сплочение, увеличение продуктивности!" и рьяно принялись их натягивать на свою окружающую действительность и истинные мотивы - максимально удешевить удельную стоимость отдельного рабочего места.

Надо ли говорить о том, что получилось говно.

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Антон Штадлер

Алексей
0

Для небольших коллективов опенспейсы неплохо подходят. Например, для команд, работающих над каким-то проектом. При этом, у человека должно быть место для уединения.

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Алексей Семёнов

Антон
0

Ну так это уже называется "кабинет" - пространство на 10-12 человек максимум.

Ответить

Антон Штадлер

Алексей
0

Кабинет всё-таки это личное пространство. А пространство на 10-20 человек это тоже опен-спейс, как класс в школе)

Ответить

Ivan Zenkov

4

Хм, а что если сделать вертикальные рабочие места? Посадить одних людей на других. Это сплотит коллектив и упростит общение

Ответить

Искусственный историк

Ivan
0

Начальников наверх,чтобы с..али на подчинённых))

Ответить

Павел -

Ivan
0

Сеньоров - наверх, Миддлов - подтнимиа, а Джуниоров - под шконку. 

Ответить

Serg Ya

1

Это было сразу понятно.  Они очень неуютны и действительно шумны, особенно если коллектив большой. 

Ответить

Александр Ненадо

1

Жесть. Как в подобных условия можно работать. 
Неужели на первом фото нельзя было сделать закрытые мини комнаты из перегородок(с открытым верхом для вентиляции)?  Рабочих мест осталось бы столько же,  Зато у людей появилось личное пространство и сильно снизился бы мешающий шум.

Ответить

Денис Колокольцев

0

есть кто имел опыт работы в кубикл и опен спейс? насколько в первом комфортнее, по сравнению со вторым? просто не понимаю, неужели так трудно или дорого сделать кубикл даже купе, на два человека, в моем понимании комфорт возрастает в разы

Ответить

Иван Иванов

Денис
2

Лучше опен спейс, чем кубикл. 

Якобы возрастает приватность (но это не так, двери-то нет).

Зато ни окна, ни пространства ощущения нет, будто засунули в чулан. Со светом тоже беда. Звуков от соседей всё также много.

Ответить

Денис Колокольцев

Иван
1

я ниже по ветке описал кубикл который мне запал в душу, очевидно их куча типов, от мобильных - это по сути перегородки 1.5 метра внутри опенспейса, до того, что я описал ниже.

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Алексей Семёнов

Денис
0

Да нихрена это не удобно. Ни первое, ни второе.

Ответить

Денис Колокольцев

Алексей
0

а если выбирать из двух?

Ответить

Алексей Семёнов

Денис
1

В зависимости от вашего культурного багажа - это как выбирать между клизмой и сэндвичем с дерьмом или двумя стульями.

Ответить

bravo sierra

Денис
0

кубикл не сильно лучше, но дороже и занимает больше места, а на рабсилу тратиться сверх необходимого не принято под соусом "сплочение, общение, взаимопомощь"

Ответить

Денис Колокольцев

bravo
0

я в каком то офисе ВТБ24 видел кубиклы нарезанные от пола до подвесного потолка, с алюминиевыми дверями и матовыми вставками в стекла. вполне годно было, и достаточно тихо (тк в соседнем кто то по телефону говорил и это было оч приглушенно). но да, конечно это и дороже чем ОС но и дешевле чем делать капитальные перегородки, очевидно

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Serg Ya

0

Сидишь такой работаешь, а сзади тебя шоссе из сотрудников бегает )) Такой уют и комфоооорт ) 

Ответить

Александр Ненадо

Serg
2

На фото прямо чувствуется комфорт))

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Marusja Marshakova

0

Лучше б стены поставили, вместо баров

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Простой ящик

0

Я правильно понимаю, что по сути 12 зон это старые добрые кабинеты, только без стен и появились новые их виды?)
Тихое место, общая столовая, кабинеты команд, комната отдыха и пр.?

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