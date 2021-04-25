Открытая планировка никуда не денется, однако улучшится подход к её зонированию, расширится функциональность помещений, а в коридорах могут появиться бары.

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Пересказ материала Fast Company.

Дизайнеры архитектурного бюро Clive Wilkinson Architects, спроектировавшие офисы для Google и Microsoft, теперь ставят на опенспейсах крест, пишет Fast Company.

Бюро продвигало концепцию открытой планировки, которая должна была оптимизировать пространство и объединить коллектив. На деле же в опенспейсах оказалось слишком шумно, работники лишились личного пространства, чаще сталкивались с плохим отношением и, не выдерживая, увольнялись.

Переосмыслить устройство офиса людей заставила пандемия. «Привычные нам опенсейсы мертвы и останутся в прошлом, — заключает сотрудница Clive Wilkinson Architects Эмбер Верник. — Ведь проведя целый год на удалёнке, в офисе сотрудники будут чувствовать себя иначе».

Верник и её коллега Кэролайн Моррис занялись разработкой стратегий, которые позволили бы не только внести жизнь в рабочие помещения, но и расширить их функциональность. Чтобы определить основные потребности клиентов и их сотрудников, дизайнеры проводили опросы и изучали различные подходы к планировке.

«Мы искренне убеждены, что универсальной модели офиса как не было, так и не может быть, особенно после пандемии, ведь у каждого сотрудника свои потребности», — рассуждает Моррис.

Собрав отзывы компаний самых разных профилей — от технологий до продаж, Верник и Моррис разработали 12 многофункциональных блоков, или зон.

Среди них Fast Company выделила три основных. Именно они, по мнению издания, нагляднее всего отражают потребности, появившиеся у сотрудников из-за пандемии.

«Библиотека» — зона тишины

Блок «Библиотека» Clive Wilkinson Architects

Несмотря на открытую планировку, «Библиотека» — рабочее пространство, в котором можно скрыться от шума и сосредоточиться. Его отличают длинные общие столы, мягкие кресла и огороженные для индивидуальной работы зоны. Как и в настоящей библиотеке, здесь действует негласный закон о тишине.

«Такая планировка решает самые острые для наших клиентов проблемы опенспейсов: по их словам, в них столько недостатков, что работа совсем не идёт», — рассказывает Моррис.

«Библиотека», к удивлению дизайнеров, пользуется большим успехом: «То, что люди согласны отказаться от привычных рабочих столов, говорит о готовности к переменам».

«Авеню» — старый-новый коридор

Блок «Авеню» Clive Wilkinson Architects

«Авеню» — это новое видение привычного коридора. Но теперь это не просто путь от кабинета к кабинету, а пространство с укромными зонами для отдыха и барной стойкой — чтобы поболтать с коллегой после встречи, не загораживая при этом проход. В перспективе можно оборудовать и огороженные зоны.

«Плаза» — сердце офиса

Блок «Плаза» Clive Wilkinson Architects

Работники месяцами общались только по видеосвязи и наверняка соскучились по живому общению, пишет издание. Именно на это рассчитана «Плаза» — пространство, совмещающее в себе кухню и столовую. Здесь можно пообедать, отдохнуть и пообщаться вживую, чего не сделаешь в Zoom. «Плаза» в компании, как и кухня в каждом доме, — это основная зона для взаимодействия.

«Клиенты не раз говорили, что именно этого им не хватало во время работы из дома и что подобные помещения позволяют общаться не только со своими непосредственными коллегами», — рассказала Моррис.

В крупных офисах обычно несколько обеденных зон и разбросаны они по всему зданию, чтобы после перекуса быстро вернуться за рабочий стол. Однако дизайнеры намерены от этого отказаться. «Мы хотим, чтобы работники чаще выходили из обособленных закутков и общались с коллегами из других отделов, — говорит Верник. — Мы специально создаём неудобства, чтобы подтолкнуть к взаимодействию тех людей, которые в иной ситуации не встретились бы».

Так, пандемия заставила дизайнеров разработать концепции, в которых клиенты нуждались десятилетиями, а клиентов — переосмыслить понятие офисного пространства, говорит Верник.