Офис на первом месте и дни «перезагрузки»: Google рассказала о возвращении сотрудников с удалёнки Статьи редакции
Около 20% штата останется на постоянной удалёнке, остальные будут сочетать работу из офиса и из дома.
- Около 60% сотрудников будут работать в своих старых офисах, ещё около 20%, в новых офисах компании, ещё 20% останется на постоянной удалёнке. Всего у Google более 140 тысяч работников, пишет The Verge.
- Google планирует перейти на гибридный формат работы, когда большинство будут работать три дня в офисе и два дня — где им удобнее. При этом некоторые специалисты будут находиться в офисе больше трёх дней в неделю в зависимости от их рабочих обязанностей.
- Кроме того, каждый сотрудник сможет до четырёх недель в году работать из любой точки мира по согласованию с руководством.
- Компания также предлагает дни «перезагрузки» — дополнительные выходные, ближайший из которых будет 28 мая или на следующий рабочий день для тех, кто уже отдыхает в эту дату.
- В мае Google решила обновить офисы после пандемии, чтобы приспособиться к новому времени — например, добавить переговорки для удалённых сотрудников и надувные стены, чтобы отгородиться от других.
- Google, как и Amazon, решила отказаться от полной удалёнки и собирается постепенно возвращать сотрудников в офисы из-за крупных инвестиций в недвижимость, предполагает Fast Company.
Вообще, каждый второй может построить Google и успешно управлять им, но кто-то же должен сидеть и комментировать на VC. Так что такой расклад, мир, такой расклад...
Кроме того, каждый сотрудник сможет до четырёх недель в году работать из любой точки мира по согласованию с руководством.
Это какой-то позор...
А ещё говорят, что не корпорация зла, видимо их ничему прошедшие два года не научили
Google, как и Amazon, решила отказаться от полной удалёнки и собирается постепенно возвращать сотрудников в офисы из-за крупных инвестиций в недвижимость, предполагает Fast Company.
Вот только для Амазона это оправдано, а Гугл просто повторяет не пойми зачем
Гугл: офис на первом месте
Комментаторы виси: Гугл ты не умеешь считать, у тебя ж аренда офисов дорогая, да и выхлоп со2 ты не учёл
:)
Надувная стена для офиса??? Мне кажется будущее за надувными офисами, вышел на берег тайского моря, или на поле с картошкой, надул себе офис, кинул сверху солнечную панель или акк от камаза и работаешь... красота. И никакой коммуналки.
Горжусь своей маленькой немецкой фирмой, которая до карантина давала нам 1 день в неделю провести дома, а после карантина решила, что мы успешно работаем и удаленно 😜 А google позор 🙄
Если сильно хочется сократить выбросы CO2 - почему бы не перевести 50% работников в стране на удаленку, чтобы они не ездили на автомобилях?
Наоборот, больше должна быть, так как уменьшается расход на аренду офиса и эту разницу можно добавить к оплате труда. И да, оплата производится за выполненную работу - результат независимо от места нахождения... Имхо
Google решила отказаться от полной удалёнки из-за крупных инвестиций в недвижимость
Универсальная отмазка для любой фирмы подъехала
Комментарий удален
Не совсем понял, почему набросились на Гугл и Амазон в плане вывода сотрудников. Они честно написали - выводят из-за крупных инвестиций в недвижимость. А таким образом недвига будет окупаться. Для маленьких компаний понятно что все это проще. Банально продать проще. А крупные ребята целые города строили.
Блоги компаний
Показать еще