Офис
Евгения Евсеева

Офис на первом месте и дни «перезагрузки»: Google рассказала о возвращении сотрудников с удалёнки Статьи редакции

Около 20% штата останется на постоянной удалёнке, остальные будут сочетать работу из офиса и из дома.

  • Около 60% сотрудников будут работать в своих старых офисах, ещё около 20%, в новых офисах компании, ещё 20% останется на постоянной удалёнке. Всего у Google более 140 тысяч работников, пишет The Verge.
  • Google планирует перейти на гибридный формат работы, когда большинство будут работать три дня в офисе и два дня — где им удобнее. При этом некоторые специалисты будут находиться в офисе больше трёх дней в неделю в зависимости от их рабочих обязанностей.
  • Кроме того, каждый сотрудник сможет до четырёх недель в году работать из любой точки мира по согласованию с руководством.
  • Компания также предлагает дни «перезагрузки» — дополнительные выходные, ближайший из которых будет 28 мая или на следующий рабочий день для тех, кто уже отдыхает в эту дату.
  • В мае Google решила обновить офисы после пандемии, чтобы приспособиться к новому времени — например, добавить переговорки для удалённых сотрудников и надувные стены, чтобы отгородиться от других.
  • Google, как и Amazon, решила отказаться от полной удалёнки и собирается постепенно возвращать сотрудников в офисы из-за крупных инвестиций в недвижимость, предполагает Fast Company.
Переговорка для удалённых сотрудников и надувные…
Компания пытается заново организовать рабочее пространство, чтобы приспособиться к новому времени.
vc.ru

#новость #google

2254 просмотров
15 15 комментариев
5
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Василий Ульянов

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Вообще, каждый второй может построить Google и успешно управлять им, но кто-то же должен сидеть и комментировать на VC. Так что такой расклад, мир, такой расклад...

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Илья Шишкунов

7

Кроме того, каждый сотрудник сможет до четырёх недель в году работать из любой точки мира по согласованию с руководством.

Это какой-то позор... 
А ещё говорят, что не корпорация зла, видимо их ничему прошедшие два года не научили 

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Константин Губеркан

Илья
5

Это в период отпуска, я так понимаю?

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Google, как и Amazon, решила отказаться от полной удалёнки и собирается постепенно возвращать сотрудников в офисы из-за крупных инвестиций в недвижимость, предполагает Fast Company.

Вот только для Амазона это оправдано, а Гугл просто повторяет не пойми зачем 

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Сергей Милосердов

Илья
0

А что здесь такого, не могу понять?

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Андрей Деревянко

8

Гугл: офис на первом месте
Комментаторы виси: Гугл ты не умеешь считать, у тебя ж аренда офисов дорогая, да и выхлоп со2 ты не учёл
:)

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Artem Gn

2

Надувная стена для офиса??? Мне кажется будущее за надувными офисами, вышел на берег тайского моря, или на поле с картошкой, надул себе офис, кинул сверху солнечную панель или акк от камаза и работаешь... красота. И никакой коммуналки.

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Denis Sh

Artem
1

И надувная секретарша. Если не с той стороны надуть - то секретарь.

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Анна K

1

Горжусь своей маленькой немецкой фирмой, которая до карантина давала нам 1 день в неделю провести дома, а после карантина решила, что мы успешно работаем и удаленно 😜 А google позор 🙄

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Yarro S

1

Если сильно хочется сократить выбросы CO2 - почему бы не перевести 50% работников в стране на удаленку, чтобы они не ездили на автомобилях?

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Дмитрий Шусов

Yarro
1

Так зарплата уменьшится у них наверное

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Ar AbduRashid

1

Наоборот, больше должна быть, так как уменьшается расход на аренду офиса и эту разницу можно добавить к оплате труда. И да, оплата производится за выполненную работу - результат независимо от места нахождения... Имхо

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Поджог Сараев

1

Google решила отказаться от полной удалёнки из-за крупных инвестиций в недвижимость

Универсальная отмазка для любой фирмы подъехала

Ответить

Peter Dmitrienko

0

Ну да ну да, удачи

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Комментарий удален

Kirill Muchow

0

Не совсем понял, почему набросились на Гугл и Амазон в плане вывода сотрудников. Они честно написали - выводят из-за крупных инвестиций в недвижимость. А таким образом недвига будет окупаться. Для маленьких компаний понятно что все это проще. Банально продать проще. А крупные ребята целые города строили.

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