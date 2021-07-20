Apple отложит возвращение сотрудников в офис до октября — Bloomberg Статьи редакции
В июне сотрудники компании раскритиковали требование вернуться в сентябре.
- Apple сдвинула сроки возвращения сотрудников в офис как минимум на месяц, самое раннее — до октября. Причина — новые вспышки заболевания Covid-19 в разных странах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- Как пишет CNBC, Apple не ответила на просьбу о комментарии. Источники Bloomberg утверждают, что компания объявит о переносе за месяц до предполагаемого срока возвращения в сентябре.
- В июне Apple объявила, что с сентября большинство сотрудников должны вернуться в офис и работать из него три дня в неделю.
- В декабре 2020 года глава Apple Тим Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне, но сроки переносятся уже второй раз.
- Apple изменила дату после того, как сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре — они создали канал в Slack, где около 6 тысяч человек выступают за удалёнку. Из-за её отсутствия некоторые сотрудники уже готовятся уволиться.
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