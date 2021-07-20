Офис
Евгения Евсеева

Apple отложит возвращение сотрудников в офис до октября — Bloomberg Статьи редакции

В июне сотрудники компании раскритиковали требование вернуться в сентябре.

  • Apple сдвинула сроки возвращения сотрудников в офис как минимум на месяц, самое раннее — до октября. Причина — новые вспышки заболевания Covid-19 в разных странах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • Как пишет CNBC, Apple не ответила на просьбу о комментарии. Источники Bloomberg утверждают, что компания объявит о переносе за месяц до предполагаемого срока возвращения в сентябре.
  • В июне Apple объявила, что с сентября большинство сотрудников должны вернуться в офис и работать из него три дня в неделю.
  • В декабре 2020 года глава Apple Тим Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне, но сроки переносятся уже второй раз.
  • Apple изменила дату после того, как сотрудники раскритиковали требование вернуться в сентябре — они создали канал в Slack, где около 6 тысяч человек выступают за удалёнку. Из-за её отсутствия некоторые сотрудники уже готовятся уволиться.

#новость #apple

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Andrey Smalkov

1

Точки притяжения в виде офисов простаивают, а на них тратится космическое количество денег.

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Иван Николаев

1

И правильно делают 

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Гриша Булыжников

1

Действительно, нахрена мы строили кампус за миллиарды..

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Коллективный браслет

0

Работники не захотели возвращаться в бублик, похожий на нолик. Opple - не надкушенный Apple.

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