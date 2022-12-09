Офис
Детский Мурод

«Яндекс» попросил сотрудников вернуться с удалёнки в офисы — The Bell Статьи редакции

Работать из дома можно будет несколько дней в неделю, а офис не обязательно должен быть в России, говорят источники.

  • На общем собрании сотрудникам объявили о том, что компания переходит на гибридный формат работы, узнал The Bell. Возможность удалёнки сохранится, но несколько дней в неделю сотрудник должен проводить в офисе — российском или зарубежном.
  • HR-директор «Яндекса» назвала гибридный формат нормой для компании и отметила, что офис, из которого надо будет работать, можно согласовать с руководителем.
  • Гибридный формат — один из обсуждаемых вариантов, ответили в «Яндексе» на запрос The Bell. По согласованию с руководителем можно будет выбрать удобный для себя офис, продолжить работать удалённо или совмещать оба варианта, пояснили в компании.
  • По словам собеседников издания, инициатива о возвращении сотрудников в офисы исходила лично от бывшего главы «Яндекса» в России Тиграна Худавердяна. Он обеспокоен эффективностью команд, где большая часть сотрудников работает удалённо.
  • Руководители некоторых подразделений уже начали проводить встречи с сотрудниками, на которых уехавших из страны просили вернуться в Россию, рассказали два источника. На одной из таких встреч снижение эффективности на удалёнке обсуждалось в контексте того, что компании сейчас «как никогда нужно показывать сильные результаты» .
  • Ещё один собеседник The Bell подтвердил, что сотрудников попросили вернуться в Россию или работать из зарубежного офиса компании. У «Яндекса» есть хабы в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии, а в ближайшее время откроется ещё один — в Турции.
  • В мае источники «Медузы» сообщали, что после начала «спецоперации» из 18 тысяч сотрудников «Яндекса» за границу уехало от трёх до пяти тысяч человек. При этом в самой компании утверждали, что 10% от уехавших уже вернулись в Россию, а «Медуза» писала о «тысячах людей» в чатах по релокации.
  • В начале июля «Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Сербии. Некоторые сотрудники переехали в страну после начала «спецоперации», а компания арендовала для них «огромный офис», рассказали источники BBC. В компании назвали это «формальностью для работы в стране».
  • В июле бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила The New York Times, что около 2500 сотрудников компании уехали из России и остались за границей.

#новость #яндекс

5757 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
106 комментариев
Написать комментарий...
 Роман Вельмакин

С новым капитаном по новому плыть)))

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Учитывая предыдущее место работы капитана, теперь с сотрудников Яши спросят за каждую потраченную копейку и за каждую минуту работы )

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
ЯжПрограммист

Вместо тысячи слов

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Пабы старой Руси
Инициатива о возвращении сотрудников в офисы исходила лично от бывшего главы «Яндекса» в России Тиграна Худавердяна
Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

А с новым капитаном какой курс возьмём?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.
Ну пожалуйста

добвила HR-директор «Яндекса»

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Люлька

Согласование с руководителем выглядит примерно так. На самом деле забавно наблюдать, как все забывают про эти Covid ограничения и пытаются загнать всех обратно в офис под булькающий кулер.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Илья Попов

🤣🤣🤣 а почему с таким грозным лицом? Я считаю, что надо чуть ласково...

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Приходит Кудрин в офис, а там никого...

а что бы сделал Илон Маск?
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Маск уже ставил бы раскладушки вторым этажом.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Илья Попов

Он попросил, что ему поменяли фамилию на Кудрин.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Ах ах, конечно, именно от того, в офисе или не в офисе сидит сотрудник, в первую очередь и зависит его производительность (в офисе, естественно, выше). Ах ах.

Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

Classic. Когда впервые вышел на удаленку из-за ковида удивился, что могу столько за день делать)

Ответить
Развернуть ветку
19 комментариев
Ilya Shalyapin

У меня была производительность выше в офисе, но только когда я работал в офисе один, а остальные сидели дома на удаленке.
А так в офисе с коллегамии или дома с детьми производительность одинаковая.

А вот кто дома работает без детей сомневаюсь, что у них производительность ниже, вероятно такая же, только они успевают еще и свои дела делать.

Менеджерам почему-то комфортнее видеть, что человек сидит на работе перед монитором.А то что он при этом может целую неделю ничего не делать, дак почему-то менеджер это понять не может.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Эффект Доплера

В офисе бьют плёткой и стоит надзиратель, конечно эффективность дома будет ниже, рабы расслабляются

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Капитан Титаника

Производительнось дома выше офисной только если у вас есть отдельная комната для работы и нет отвлекающих факторов (дети/жена/тещи). Попробуйте поработать когда вы живёте в 1-2ккв, у вас такая же жена, разговаривающая за соседним столом и пара орущих детей которых надо кормить и развлекать.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Никита Климанов

Кудрину грустно одному в офисе, войдите в положение!

Ответить
Развернуть ветку
D.
Ответить
Развернуть ветку
Аня Деревянко

Заседание думы как покажут,там вечно 3 человека на работу ходят и еще 2 спят прям там же

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Император Нолимоций
Ответить
Развернуть ветку
Slava Itprofi
Возможность удалёнки сохранится, но несколько дней в неделю сотрудник должен проводить в офисе

т.е. 5 дней в офисе, 2 дома? )) или там какие пропорции?

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж
«как никогда нужно показывать сильные результаты»

А о тех, кто не сможет показать сильные результаты — доведём военкомату.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Совпадение? https://t.me/AlekseiKudrin/49

Алексей Кудрин

Первый день на новой работе!

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Какой пиздец. Еще и кичится этом, клоун.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

Нужна еще визитка
I’m CEO, Bitch

Ответить
Развернуть ветку
Специальный крюк

без беджа скажут вы куда дедушка)

Ответить
Развернуть ветку
Оля Янко

Новый владелец уже меняет правила игры.
Главное ,что бы для яндекса это не закончилось фатально

Ответить
Развернуть ветку
Марат

Они же до ковида работали в офисе. С чего бы это должно закончиться фатально, тем более когда такое компромисное решение предлагается с частичным сохранением удаленки. загнуться компания может от выкидонов маска в твиттере, а тут этого и близко нет

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Вадим Т.

ну условия вроде не прям жесткие

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Февраль: Кудрин установил кровати в офисе, а не выходах из зданий дежурят военные комиссариаты.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Оля Янко

Возможно это только начало.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Надежда Прибыткова

Бред какой-то... Когда сотрудники не хотят работать они и в офисе могут делать вид что работают. А когда работаешь на результат то потеря времени на дорогу сильно минус. Да и невозможность работать из любой точки мира это, конечно, откат в прошлое...

Ответить
Развернуть ветку
Серж

В успешное прошлое,настоящее с работой по удаленке никаких прорывов не принесло пока.Или может вы знаете такие примеры?

Ответить
Развернуть ветку
Яша Кудрин

Надеюсь ребята не послушаются благодаря чему появится шанс на конкуренцию и у других маленьких компаний

Ответить
Развернуть ветку
Студенческий волк
компании сейчас «как никогда нужно показывать сильные результаты» .

Смешной комментарий

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav m13

Почему нет хаба в Лондоне? Там же вроде какойто бизнес яндекс ведет по доставке?

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Потому что там нет уехавших сотрудников яндекс)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Свежерег Июньский

зато в Израиле есть

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Сергей Бевз

«Гибридный график» сочетает в себе минусы всех других форматов работы. То есть, ты не можешь при необходимости срочно уехать из страны (а это сейчас самое главное, что интересует специалистов), и, при этом, ты и в офисе не работаешь полноценно.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Кононов

Песков: «в Кремле неизвестно ничего об ограничениях, кто работает из заграницы на Россию»
Первый звоночек, ждём второго.

Ответить
Развернуть ветку
Dev
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Anton Khomchenko

Что-то я не понял, а чем будет лучше, если условно в одной команде все её члены будут в офисах, но в разных странах?

Ответить
Развернуть ветку
Артур Кожевников
По словам собеседников издания, инициатива о возвращении сотрудников в офисы исходила лично от бывшего главы «Яндекса» в России Тиграна Худавердяна.

Палится. Ушел с поста, чтоб сняли санкции и компанию не подставлять, ага, верим.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Sergeychik

Тем временем в штаб-квартире Яндекса:

Ответить
Развернуть ветку
Специальный крюк

господа сотрудники Я. главное спокойствие!
просто товарищу Кудрину требуется пересчет по головам
= убедиться в вашем наличии и сверить платежные ведомости.
пережиток старой работы, скоро пройдет.

Ответить
Развернуть ветку
Eli
На одной из таких встреч снижение эффективности на удалёнке обсуждалось в контексте того, что компании сейчас «как никогда нужно показывать сильные результаты» .

И Кожугктычу тоже нужно сильные результаты показывать, так что давайте возвращайтесь в офис.

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Специальная рабочая операция.

Ответить
Развернуть ветку
Последний Шанс

Тех поддержка остаётся на удалёнке

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 106 комментариев
null