«Яндекс» попросил сотрудников вернуться с удалёнки в офисы — The Bell Статьи редакции
Работать из дома можно будет несколько дней в неделю, а офис не обязательно должен быть в России, говорят источники.
- На общем собрании сотрудникам объявили о том, что компания переходит на гибридный формат работы, узнал The Bell. Возможность удалёнки сохранится, но несколько дней в неделю сотрудник должен проводить в офисе — российском или зарубежном.
- HR-директор «Яндекса» назвала гибридный формат нормой для компании и отметила, что офис, из которого надо будет работать, можно согласовать с руководителем.
- Гибридный формат — один из обсуждаемых вариантов, ответили в «Яндексе» на запрос The Bell. По согласованию с руководителем можно будет выбрать удобный для себя офис, продолжить работать удалённо или совмещать оба варианта, пояснили в компании.
- По словам собеседников издания, инициатива о возвращении сотрудников в офисы исходила лично от бывшего главы «Яндекса» в России Тиграна Худавердяна. Он обеспокоен эффективностью команд, где большая часть сотрудников работает удалённо.
- Руководители некоторых подразделений уже начали проводить встречи с сотрудниками, на которых уехавших из страны просили вернуться в Россию, рассказали два источника. На одной из таких встреч снижение эффективности на удалёнке обсуждалось в контексте того, что компании сейчас «как никогда нужно показывать сильные результаты» .
- Ещё один собеседник The Bell подтвердил, что сотрудников попросили вернуться в Россию или работать из зарубежного офиса компании. У «Яндекса» есть хабы в Армении, Казахстане, Узбекистане, Сербии, а в ближайшее время откроется ещё один — в Турции.
- В мае источники «Медузы» сообщали, что после начала «спецоперации» из 18 тысяч сотрудников «Яндекса» за границу уехало от трёх до пяти тысяч человек. При этом в самой компании утверждали, что 10% от уехавших уже вернулись в Россию, а «Медуза» писала о «тысячах людей» в чатах по релокации.
- В начале июля «Яндекс» зарегистрировал юрлицо в Сербии. Некоторые сотрудники переехали в страну после начала «спецоперации», а компания арендовала для них «огромный офис», рассказали источники BBC. В компании назвали это «формальностью для работы в стране».
- В июле бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина сообщила The New York Times, что около 2500 сотрудников компании уехали из России и остались за границей.
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С новым капитаном по новому плыть)))
Учитывая предыдущее место работы капитана, теперь с сотрудников Яши спросят за каждую потраченную копейку и за каждую минуту работы )
Вместо тысячи слов
А с новым капитаном какой курс возьмём?
добвила HR-директор «Яндекса»
Согласование с руководителем выглядит примерно так. На самом деле забавно наблюдать, как все забывают про эти Covid ограничения и пытаются загнать всех обратно в офис под булькающий кулер.
🤣🤣🤣 а почему с таким грозным лицом? Я считаю, что надо чуть ласково...
Приходит Кудрин в офис, а там никого...а что бы сделал Илон Маск?
Маск уже ставил бы раскладушки вторым этажом.
Он попросил, что ему поменяли фамилию на Кудрин.
Ах ах, конечно, именно от того, в офисе или не в офисе сидит сотрудник, в первую очередь и зависит его производительность (в офисе, естественно, выше). Ах ах.
Classic. Когда впервые вышел на удаленку из-за ковида удивился, что могу столько за день делать)
У меня была производительность выше в офисе, но только когда я работал в офисе один, а остальные сидели дома на удаленке.
А так в офисе с коллегамии или дома с детьми производительность одинаковая.
А вот кто дома работает без детей сомневаюсь, что у них производительность ниже, вероятно такая же, только они успевают еще и свои дела делать.
Менеджерам почему-то комфортнее видеть, что человек сидит на работе перед монитором.А то что он при этом может целую неделю ничего не делать, дак почему-то менеджер это понять не может.
В офисе бьют плёткой и стоит надзиратель, конечно эффективность дома будет ниже, рабы расслабляются
Производительнось дома выше офисной только если у вас есть отдельная комната для работы и нет отвлекающих факторов (дети/жена/тещи). Попробуйте поработать когда вы живёте в 1-2ккв, у вас такая же жена, разговаривающая за соседним столом и пара орущих детей которых надо кормить и развлекать.
Кудрину грустно одному в офисе, войдите в положение!
Заседание думы как покажут,там вечно 3 человека на работу ходят и еще 2 спят прям там же
т.е. 5 дней в офисе, 2 дома? )) или там какие пропорции?
А о тех, кто не сможет показать сильные результаты — доведём военкомату.
Совпадение? https://t.me/AlekseiKudrin/49
Первый день на новой работе!
Какой пиздец. Еще и кичится этом, клоун.
Нужна еще визитка
I’m CEO, Bitch
без беджа скажут вы куда дедушка)
Новый владелец уже меняет правила игры.
Главное ,что бы для яндекса это не закончилось фатально
Они же до ковида работали в офисе. С чего бы это должно закончиться фатально, тем более когда такое компромисное решение предлагается с частичным сохранением удаленки. загнуться компания может от выкидонов маска в твиттере, а тут этого и близко нет
ну условия вроде не прям жесткие
Февраль: Кудрин установил кровати в офисе, а не выходах из зданий дежурят военные комиссариаты.
Возможно это только начало.
Бред какой-то... Когда сотрудники не хотят работать они и в офисе могут делать вид что работают. А когда работаешь на результат то потеря времени на дорогу сильно минус. Да и невозможность работать из любой точки мира это, конечно, откат в прошлое...
В успешное прошлое,настоящее с работой по удаленке никаких прорывов не принесло пока.Или может вы знаете такие примеры?
Надеюсь ребята не послушаются благодаря чему появится шанс на конкуренцию и у других маленьких компаний
Смешной комментарий
Почему нет хаба в Лондоне? Там же вроде какойто бизнес яндекс ведет по доставке?
Потому что там нет уехавших сотрудников яндекс)
зато в Израиле есть
«Гибридный график» сочетает в себе минусы всех других форматов работы. То есть, ты не можешь при необходимости срочно уехать из страны (а это сейчас самое главное, что интересует специалистов), и, при этом, ты и в офисе не работаешь полноценно.
Песков: «в Кремле неизвестно ничего об ограничениях, кто работает из заграницы на Россию»
Первый звоночек, ждём второго.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Что-то я не понял, а чем будет лучше, если условно в одной команде все её члены будут в офисах, но в разных странах?
Палится. Ушел с поста, чтоб сняли санкции и компанию не подставлять, ага, верим.
Тем временем в штаб-квартире Яндекса:
господа сотрудники Я. главное спокойствие!
просто товарищу Кудрину требуется пересчет по головам
= убедиться в вашем наличии и сверить платежные ведомости.
пережиток старой работы, скоро пройдет.
И Кожугктычу тоже нужно сильные результаты показывать, так что давайте возвращайтесь в офис.
Специальная рабочая операция.
Тех поддержка остаётся на удалёнке