«Сила цвета»: зачем Adobe выкрасила свой новый офис в Сан-Хосе в синий, зелёный и оранжевый Статьи редакции
Она вдохновилась нейронаучными исследованиями, согласно которым цвета могут влиять на настроение и работоспособность.
8 марта 2023 года Adobe открыла новый 18-этажный офис в Сан-Хосе, США. При работе над дизайном она решила, что на этот раз оформление помещений должно не только отражать характер бренда, но также помогать сотрудникам.
Центральным элементом стал «цвет» — он, по данным исследований в сфере нейронаук, может влиять на настроение, а также умственные способности человека. Компания верит, что он подскажет работникам «путь до рабочих пространств, отвечающих их потребностям», а также «снизит когнитивную нагрузку».
Палитру разрабатывали вместе с консультантами по цвету из Love Good Color, у которых среди клиентов также числятся Google, Atlassin, Herman Miller и другие. Основных цветовых узла три — это синий, зелёный, оранжевый и их оттенки.
Синий — «концентрация»
Зоны в синих, голубых и бирюзовых оттенках должны помочь сотрудникам сосредоточиться. В них больше полузакрытых отсеков и письменных столов для уединённой работы.
Зелёный — «коллаборация»
Зелёные, салатовые и жёлтые оттенки должны пробудить в сотрудниках любопытство и подтолкнуть их к совместной работе, а также «познанию и росту». В таких пространствах больше помещений для командных встреч.
Оранжевый — «связи»
В оранжевых оттенках оформлены зоны для социального взаимодействия — случайных встреч и неформального общения между специалистами разных департаментов, а также для более организованных мероприятий. По задумке это места, в которых завязываются связи и формируются сообщества.
Клёво! Всё такое разноцветное...
Если бы дело происходило у нас, я бы ответил: такую краску завезли.
А у Adobe очень даже классно вышло.
Обои не завезли.
веселенько
Каждый найдет цвет, который ему нравится в данный момент времени. А если человек дальтоник?