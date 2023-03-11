Она вдохновилась нейронаучными исследованиями, согласно которым цвета могут влиять на настроение и работоспособность.

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Источник: Gensler

8 марта 2023 года Adobe открыла новый 18-этажный офис в Сан-Хосе, США. При работе над дизайном она решила, что на этот раз оформление помещений должно не только отражать характер бренда, но также помогать сотрудникам.

Центральным элементом стал «цвет» — он, по данным исследований в сфере нейронаук, может влиять на настроение, а также умственные способности человека. Компания верит, что он подскажет работникам «путь до рабочих пространств, отвечающих их потребностям», а также «снизит когнитивную нагрузку».

Палитру разрабатывали вместе с консультантами по цвету из Love Good Color, у которых среди клиентов также числятся Google, Atlassin, Herman Miller и другие. Основных цветовых узла три — это синий, зелёный, оранжевый и их оттенки.

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Синий — «концентрация»

Зоны в синих, голубых и бирюзовых оттенках должны помочь сотрудникам сосредоточиться. В них больше полузакрытых отсеков и письменных столов для уединённой работы.

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Зелёный — «коллаборация»

Зелёные, салатовые и жёлтые оттенки должны пробудить в сотрудниках любопытство и подтолкнуть их к совместной работе, а также «познанию и росту». В таких пространствах больше помещений для командных встреч.

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Оранжевый — «связи»

В оранжевых оттенках оформлены зоны для социального взаимодействия — случайных встреч и неформального общения между специалистами разных департаментов, а также для более организованных мероприятий. По задумке это места, в которых завязываются связи и формируются сообщества.

Источник: Gensler

Источник: BizJournals