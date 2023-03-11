{"id":13870,"url":"\/distributions\/13870\/click?bit=1&hash=fde4c098a973c3309f907b70f0a505bd6ced3edae1b14a26b8f66e270411fdd0","title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e?","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офис
Полина Лааксо

«Сила цвета»: зачем Adobe выкрасила свой новый офис в Сан-Хосе в синий, зелёный и оранжевый Статьи редакции

Она вдохновилась нейронаучными исследованиями, согласно которым цвета могут влиять на настроение и работоспособность.

303 просмотров
Источник: Gensler

8 марта 2023 года Adobe открыла новый 18-этажный офис в Сан-Хосе, США. При работе над дизайном она решила, что на этот раз оформление помещений должно не только отражать характер бренда, но также помогать сотрудникам.

Центральным элементом стал «цвет» — он, по данным исследований в сфере нейронаук, может влиять на настроение, а также умственные способности человека. Компания верит, что он подскажет работникам «путь до рабочих пространств, отвечающих их потребностям», а также «снизит когнитивную нагрузку».

Палитру разрабатывали вместе с консультантами по цвету из Love Good Color, у которых среди клиентов также числятся Google, Atlassin, Herman Miller и другие. Основных цветовых узла три — это синий, зелёный, оранжевый и их оттенки.

Синий — «концентрация»

Зоны в синих, голубых и бирюзовых оттенках должны помочь сотрудникам сосредоточиться. В них больше полузакрытых отсеков и письменных столов для уединённой работы.

Зелёный — «коллаборация»

Зелёные, салатовые и жёлтые оттенки должны пробудить в сотрудниках любопытство и подтолкнуть их к совместной работе, а также «познанию и росту». В таких пространствах больше помещений для командных встреч.

Оранжевый — «связи»

В оранжевых оттенках оформлены зоны для социального взаимодействия — случайных встреч и неформального общения между специалистами разных департаментов, а также для более организованных мероприятий. По задумке это места, в которых завязываются связи и формируются сообщества.

Источник: Gensler
Источник: BizJournals
Хотели бы работать в таком офисе?
Да, цвета поднимают настроение.
Нет, цвета быстро надоедают.
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать

#офис #рабочеепространство

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Информационный цвет

Клёво! Всё такое разноцветное...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Если бы дело происходило у нас, я бы ответил: такую краску завезли.
А у Adobe очень даже классно вышло.

Ответить
Развернуть ветку
vodkomotornik

Обои не завезли.

Ответить
Развернуть ветку
Алина Головина

веселенько

Ответить
Развернуть ветку
Вопросительный знак.

Каждый найдет цвет, который ему нравится в данный момент времени. А если человек дальтоник?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null