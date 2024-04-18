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Полина Лааксо

Tesla в мае 2024 года начнёт строить в Шанхае завод для производства аккумуляторных систем Статьи редакции

Это первая профильная гигафабрика Tesla по выпуску энергонакопителей за пределами США.

  • Компания сможет выпускать 10 тысяч единиц Megapack в год на продажу, что эквивалентно 40 ГВт*ч электроэнергии, сообщило информагентство Xinhua. Внимание на новость обратил «Интерфакс».
  • Массовое производство планируют начать в первом квартале 2025 года. CGTN пишет, что это может произойти и в конце 2024-го.
Источник фото: Teslarati
  • В апреле 2023 года Reuters со ссылкой на Xinhua писало, что стройку начнут в третьем квартале того года, а производство — в середине 2024 года. По словам издания, нарастить мощности и сократить затраты на выпуск компании поможет отлаженная в Китае цепочка поставок для аккумуляторного производства.
  • Выпускать в Шанхае автомобили Tesla начала в 2019 году. Компания собиралась расширить завод, но в начале 2023 года, по данным СМИ, отложила планы на неопределённый срок из-за беспокойства властей Китая. Те переживали, что Tesla заполучит больше влияния на китайском рынке.

#tesla #новости

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14 комментариев
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 Valentin Demin

А Россия в каком году начнет строить хотя бы аккумуляторный завод?

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Я сказал свое имя машине

В Калининграде же начали

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Тимур Сорокин

ну вы конечно спросили, им бы еще узнать как строить завод и для чего аккум

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Pavel Cree

В Калининграде вроде к 2026 планируют достроить

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Чех в чешках

Гуглите елецкий литий. Дохуя их

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Лев Николаев

Тесла работает. Ракеты летают. Нейролинк тоже работает. Но где гипертруба, которая "тихий океан за пару часов перемчим"... как будто хотел хотел, понял что перехотел. А так-то это может быть хорошей такой эволюцией жд транспорта.

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Doco4ka

В декабре 2023 года было сообщено о прекращении деятельности компании Hyperlooр One. К настоящему времени ни одной трассы построено не было.🤷🏻‍♂️

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bruno irvi

Трубе труба. В США вообще с развитием ЖД плохо. Высокоскоростное движение не взлетело. Это плохо, так как самолёты создают очень много выбросов

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Невероятный Блондин

А туда можно сдать батарейки? У меня накопилось.

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Вадим Д.

Завод строят для аккумуляторов. И машины сами производят, не из шильдиков.

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Слегка Придурковатый

"профильная гигафабрика"

А что круче - фабрика, гигафабрика, ультрафабрика или гиперсуперультрамегакилоохуеннофабрика?

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Станислав Пржембольский

Птицефабрика

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Александр Кабешов

АЭС

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Арина Баженова
нарастить мощности и сократить затраты на выпуск компании поможет отлаженная в Китае цепочка поставок для аккумуляторного производства.

с китаем все сложится у компании запланированное смогут осуществить в поставленные сроки и добьются желаемого качества

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