Tesla в мае 2024 года начнёт строить в Шанхае завод для производства аккумуляторных систем Статьи редакции
Это первая профильная гигафабрика Tesla по выпуску энергонакопителей за пределами США.
- Компания сможет выпускать 10 тысяч единиц Megapack в год на продажу, что эквивалентно 40 ГВт*ч электроэнергии, сообщило информагентство Xinhua. Внимание на новость обратил «Интерфакс».
- Массовое производство планируют начать в первом квартале 2025 года. CGTN пишет, что это может произойти и в конце 2024-го.
- В апреле 2023 года Reuters со ссылкой на Xinhua писало, что стройку начнут в третьем квартале того года, а производство — в середине 2024 года. По словам издания, нарастить мощности и сократить затраты на выпуск компании поможет отлаженная в Китае цепочка поставок для аккумуляторного производства.
- Выпускать в Шанхае автомобили Tesla начала в 2019 году. Компания собиралась расширить завод, но в начале 2023 года, по данным СМИ, отложила планы на неопределённый срок из-за беспокойства властей Китая. Те переживали, что Tesla заполучит больше влияния на китайском рынке.
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А Россия в каком году начнет строить хотя бы аккумуляторный завод?
В Калининграде же начали
ну вы конечно спросили, им бы еще узнать как строить завод и для чего аккум
В Калининграде вроде к 2026 планируют достроить
Гуглите елецкий литий. Дохуя их
Тесла работает. Ракеты летают. Нейролинк тоже работает. Но где гипертруба, которая "тихий океан за пару часов перемчим"... как будто хотел хотел, понял что перехотел. А так-то это может быть хорошей такой эволюцией жд транспорта.
В декабре 2023 года было сообщено о прекращении деятельности компании Hyperlooр One. К настоящему времени ни одной трассы построено не было.🤷🏻♂️
Трубе труба. В США вообще с развитием ЖД плохо. Высокоскоростное движение не взлетело. Это плохо, так как самолёты создают очень много выбросов
А туда можно сдать батарейки? У меня накопилось.
Завод строят для аккумуляторов. И машины сами производят, не из шильдиков.
"профильная гигафабрика"
А что круче - фабрика, гигафабрика, ультрафабрика или гиперсуперультрамегакилоохуеннофабрика?
Птицефабрика
АЭС
с китаем все сложится у компании запланированное смогут осуществить в поставленные сроки и добьются желаемого качества