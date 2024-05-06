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Таня Боброва

Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» запланировала заняться ресторанным бизнесом Статьи редакции

Открывать ресторанные и кофейные точки сначала хотят в кинотеатрах.

  • О планах «Ведомостям» рассказал гендиректор объединённой киносети Алексей Васясин. Для этого в конце апреля 2024 года зарегистрировали «дочку» основного юрлица компании АО «Синема парк» — ООО «Ресто-парк».
  • По словам Васясина, компания планирует развивать новое направление через покупку франшиз: киносеть ведёт переговоры c крупными ресторанной и кофейной сетью, но с кем именно — топ-менеджер не раскрыл. На покупку франшиз и запуск «как минимум двух точек» в 2024 году планируют потратить около 100 млн рублей, сроки окупаемости — три года.
  • «Синема парк» и «Формула кино» собираются на первом этапе открывать ресторанные и кофейные точки в своих кинотеатрах, в будущем возможен выход и за пределы киносети. По данным «Невафильм Research» на 1 января 2024 года, которые приводит газета, сеть управляет 73 кинотеатрами на 615 кинозалов.
  • В «Невафильм Research» отметили, что у киносетей есть опыт и экспертиза в общении с потребителями и налаженные отношения с торговыми центрами. В ситуации же, «когда показатели кинопроката снижаются, желание найти новый центр прибыли — логично».
  • Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров назвал заявленные инвестиции в 100 млн рублей «релевантными», но сроки окупаемости, по мнению эксперта, скорее составят четыре или четыре с половиной года. «Покупка франшиз, вероятно, единственная бизнес-модель, которая позволит быстро запустить точки и обеспечить адекватный уровень их окупаемости», — добавил он.
Медиа
Полина Лааксо
«Производство в точке "ноль"»: глава «Синема парк» и «Формулы кино» о неохоте снимать в IMAX и проблемах с оборудованием Статьи редакции

Главное из интервью гендиректора объединённой киносети Алексея Васясина для РБК.

Алексей Васясин. Источник: РБК

#новости #кинотеатры

528 показов
783 открытия
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37 комментариев
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 Alexey V

Бордели можно открыть.

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Hox

На площади кинозала? А вы знаете толк!

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Yoyo

Для массовых мероприятий ))

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Alexey V

Ну а что? Прямо сеансами и организовать процесс.
«Близняшки». Зал N5. Сеансы в 13, 17, 19, 21.
Тематическая оргия «На балу Екатерины». Зал N3. Сеансы в 18, 20, 22, 24.
Ну и дальше насколько залов и фантазии хватит.

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Mr Black

Там занято)

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Галина Захарова

а кинотеатры тут при чем будут 🤣перед кино или после можно реально захотеть поесть нормально,тут логика есть

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Alexey V

После просмотра Греческой смоковницы не все есть хотят.

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Maxim Fox

Меню:
Попкорн балоньезе 700р
Попкорн карбонара 650р
Борщкорн 478р
Попщи 450р
Стейк из попкорна 1999р
Чипсы 170р

Напитки:
Доброкола

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sunblade

... но всегда есть альтернатива

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Maxim Fox

Какая? Умереть от холестерина?

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sunblade

А вы так хотели? ;)))

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Yoyo

Помнится в киношках вещевые рынки открывали

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Елена Новикова

хорошо ,хоть сейчас такие идеи не приходят в голову, ограничиваются кафешками только

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Mr Black

А что им еще делать то)
Площадей понабрали,аренду платить чем)
Главное чтобы как с фрайдис не вышло.

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Skufus

А че там вышло?

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Mr Black

Сдулись,как и две палочки.

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Иностранный агент

Да вроде работают в Москве

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Вадим Д.

Киношные едальни дюже дороги и крайне редко вкусна в них пища.
Площадки лазертага лучше бы открывали, прямо в пустых залах.

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Mr Black

У нас нет своего кино,как и не было в принципе,одна пропагандисткая херня,Из сериалов только чет высасывают.Театр еще ничего,кино шляпа полная.

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Vlad

Недавно купил отечественный сыр, без вкуса и без запаха, сразу вспомнил пластиковую кашу из "Кин дза дза"

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Вадим Д.

И не будет. Пока весь смысл в распилах — не будет ни кино, ни дорог, ни гвоздей.

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Tigerbrut

Проще уже закрыться

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Даниил О

Неужели отечественные фильмы показывать кинотеатрам не так выгодно, как их убеждают киноделы??? Не тянет ли такое бизнес-решение на статейку за что-нибудь?

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Skufus

Не идут просто видать. Чебурашка был исключением

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Skufus

Зачем?

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Слегка Придурковатый

Из огня да в полымя.

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Максим Егоров

а по моему идея огонь,если еще можно будет с собой еду брать в кино вообще круто

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Иностранный агент

Так много где можно и до санкций было. Приходишь в кино и тебе официант пиццу приносит.

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Виктор Котлов

плохая идея

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Vlad

Каждый должен заниматься своим делом!

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Sith Bender

Из всех искусств для нас важнейшим является к̶и̶н̶о̶ буфет.

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Укладчик стекловаты

Пора признать, что российское кино россиянам не зашло. И кинотеатры на сегодня мертвая тема. Надо идти к государству за дотациями, и тогда народ со своих налогов добровольно поддержит. Подумаешь 5% от зарплаты. Тем более это не налог совсем, а взнос какой-нибудь. Или закрываться.

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Михаил Барабаш

Достаточно посмотреть на цифры по сборам, чтобы понять, что всё вполне неплохо у отечественного кино.

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Укладчик стекловаты

Угу
https://vc.ru/media/1153627-v-rossiiskom-kinoprokate-vse-ploho-privlekat-auditoriyu-nechem-a-platit-arendu-i-zarplaty-nuzhno

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Куртуазный маньерист

Есть бизнес план проще и прибыль сразу.
В кинотеатрах открываем хостелы. Днём крутим кино, ночью на креслах спять люди. Вложений никаких!

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Alexey V

Надо просто кмнотеатры на вокзалы переместить. И устроить там залы ожидания.

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Куртуазный маньерист

покупаешь билет на поезд, а на самом деле идёшь смотреть кино. Пока американцы вводят санкции, мы меняем ландшафт)

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34 комментария
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