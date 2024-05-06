Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» запланировала заняться ресторанным бизнесом Статьи редакции
Открывать ресторанные и кофейные точки сначала хотят в кинотеатрах.
- О планах «Ведомостям» рассказал гендиректор объединённой киносети Алексей Васясин. Для этого в конце апреля 2024 года зарегистрировали «дочку» основного юрлица компании АО «Синема парк» — ООО «Ресто-парк».
- По словам Васясина, компания планирует развивать новое направление через покупку франшиз: киносеть ведёт переговоры c крупными ресторанной и кофейной сетью, но с кем именно — топ-менеджер не раскрыл. На покупку франшиз и запуск «как минимум двух точек» в 2024 году планируют потратить около 100 млн рублей, сроки окупаемости — три года.
- «Синема парк» и «Формула кино» собираются на первом этапе открывать ресторанные и кофейные точки в своих кинотеатрах, в будущем возможен выход и за пределы киносети. По данным «Невафильм Research» на 1 января 2024 года, которые приводит газета, сеть управляет 73 кинотеатрами на 615 кинозалов.
- В «Невафильм Research» отметили, что у киносетей есть опыт и экспертиза в общении с потребителями и налаженные отношения с торговыми центрами. В ситуации же, «когда показатели кинопроката снижаются, желание найти новый центр прибыли — логично».
- Гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров назвал заявленные инвестиции в 100 млн рублей «релевантными», но сроки окупаемости, по мнению эксперта, скорее составят четыре или четыре с половиной года. «Покупка франшиз, вероятно, единственная бизнес-модель, которая позволит быстро запустить точки и обеспечить адекватный уровень их окупаемости», — добавил он.
528 показов
783 открытия
Бордели можно открыть.
На площади кинозала? А вы знаете толк!
Для массовых мероприятий ))
Ну а что? Прямо сеансами и организовать процесс.
«Близняшки». Зал N5. Сеансы в 13, 17, 19, 21.
Тематическая оргия «На балу Екатерины». Зал N3. Сеансы в 18, 20, 22, 24.
Ну и дальше насколько залов и фантазии хватит.
Там занято)
а кинотеатры тут при чем будут 🤣перед кино или после можно реально захотеть поесть нормально,тут логика есть
После просмотра Греческой смоковницы не все есть хотят.
Меню:
Попкорн балоньезе 700р
Попкорн карбонара 650р
Борщкорн 478р
Попщи 450р
Стейк из попкорна 1999р
Чипсы 170р
Напитки:
Доброкола
... но всегда есть альтернатива
Какая? Умереть от холестерина?
А вы так хотели? ;)))
Помнится в киношках вещевые рынки открывали
хорошо ,хоть сейчас такие идеи не приходят в голову, ограничиваются кафешками только
А что им еще делать то)
Площадей понабрали,аренду платить чем)
Главное чтобы как с фрайдис не вышло.
А че там вышло?
Сдулись,как и две палочки.
Да вроде работают в Москве
Киношные едальни дюже дороги и крайне редко вкусна в них пища.
Площадки лазертага лучше бы открывали, прямо в пустых залах.
У нас нет своего кино,как и не было в принципе,одна пропагандисткая херня,Из сериалов только чет высасывают.Театр еще ничего,кино шляпа полная.
Недавно купил отечественный сыр, без вкуса и без запаха, сразу вспомнил пластиковую кашу из "Кин дза дза"
И не будет. Пока весь смысл в распилах — не будет ни кино, ни дорог, ни гвоздей.
Проще уже закрыться
Неужели отечественные фильмы показывать кинотеатрам не так выгодно, как их убеждают киноделы??? Не тянет ли такое бизнес-решение на статейку за что-нибудь?
Не идут просто видать. Чебурашка был исключением
Зачем?
Из огня да в полымя.
а по моему идея огонь,если еще можно будет с собой еду брать в кино вообще круто
Так много где можно и до санкций было. Приходишь в кино и тебе официант пиццу приносит.
плохая идея
Каждый должен заниматься своим делом!
Из всех искусств для нас важнейшим является к̶и̶н̶о̶ буфет.
Пора признать, что российское кино россиянам не зашло. И кинотеатры на сегодня мертвая тема. Надо идти к государству за дотациями, и тогда народ со своих налогов добровольно поддержит. Подумаешь 5% от зарплаты. Тем более это не налог совсем, а взнос какой-нибудь. Или закрываться.
Достаточно посмотреть на цифры по сборам, чтобы понять, что всё вполне неплохо у отечественного кино.
Угу
https://vc.ru/media/1153627-v-rossiiskom-kinoprokate-vse-ploho-privlekat-auditoriyu-nechem-a-platit-arendu-i-zarplaty-nuzhno
Есть бизнес план проще и прибыль сразу.
В кинотеатрах открываем хостелы. Днём крутим кино, ночью на креслах спять люди. Вложений никаких!
Надо просто кмнотеатры на вокзалы переместить. И устроить там залы ожидания.
покупаешь билет на поезд, а на самом деле идёшь смотреть кино. Пока американцы вводят санкции, мы меняем ландшафт)