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Лиана Липанова

«Шансы на выживание 40-50%»: суд отложил дело Тинькова против властей США на фоне осложнений у бизнесмена после операции Материал редакции

Ранее Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой.

У Олега Тинькова после пересадки стволовых клеток начались «очень серьёзные осложнения», заявил адвокат бизнесмена Алекс Бейлин. Он рассказал об этом в суде Лондона, где 11 декабря должны были пройти слушания по делу об экстрадиции Тинькова в США, передаёт ТАСС.

«Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», — сказал Бейлин.

Адвокат попросил снова перенести заседание, суд удовлетворил просьбу. Новое слушание состоится 15 марта 2021 года.

  • Суд переносится в шестой раз. Изначально рассмотрение дела должно было состояться в феврале-апреле 2020 года в Лондоне.
  • В марте Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой. Предпринимателя освободили под залог.
  • 6 марта 2020 года он сообщил о найденной у него лейкемии.
  • В начале декабря Тиньков сообщал, что полное выздоровление «уходит куда-то в середину 2021 года».
  • В декабре он также продал акции «Тинькофф» на $325 млн: часть денег он планирует потратить на фонд борьбы с раком крови, а другую часть — на «урегулирование личных юридических проблем».

#новость #олегтиньков

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25 комментариев Накачай стартап
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Олег Кравченко

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Здоровья Олегу 🙏

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Пирожок с мясом

Олег
0

И скорейшего выздоровления! 😀

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Anderson Silva

0

🥺 как же так, совсем никто в мире не в силах помочь Олегу? Или есть такие врачи, но потребуется гораздо больше денег, чем сейчас есть у Олега 🤔

Ответить

Олег Оскольский

Anderson
9

Вопрос не в деньгах.

Ответить

Денис Файзулин

Anderson
2

даже Джобса с еще большим баблом не смогли спасти

Ответить

Vasiliy Gorin

Денис
–2

Случаи Олега Тинькова и Стива Джобса абсолютно разные.

Джобс сам отказался от лечения, растрачивая время на немедицинские псевдолечебные практики, пока болезнь прогрессировала. 
Во всём мире умирают люди, которые пренебрегают современной медициной, а когда опомнились - уже поздно.

Против долбоебизма не попрёшь.

Ответить

Mikhail Manuylov

Vasiliy
–1

Рак поджелудочной железы — одно из злокачественных новообразований с самым неблагоприятным прогнозом, при котором 5-летняя выживаемость составляет всего 5%, use google, luke

Ответить

Андрей Сапрыгин

3

«Шансы на выживание 40-50%»: суд отложил дело Тинькова против властей США

Так а по теме что? Есть дело против властей, не понял?!

Ответить

Dmitry Vdovin

1

Здоровья! Он, конечно, суперкрутой предприниматель - настоящая гордость России!!!

Ответить

Anton Reut

Dmitry
–4

Когда он последний раз был в России?

Ответить

Илья Бегун

Anton
1

Он может даже не появляться в России, тк прожил тут основную часть жизни и создал крупный бизнес в ней же. А пока его основной бизнес в России, его местонахождение не имеет значения. А то в других компаниях только и остаётся что упоминать "стартап с российскими корнями". Иначе давайте ещё и Бренсона спрашивать сколько времени он проводит на своем греческом острове.

Ответить

Saveliy Gorchakov

–1

Жалко его, такие деньги есть, а шансы всего 40-50%

Ответить

Maxim Petrukhin

Saveliy
3

Даже очень большие деньги не ускорят в моменте развитие науки. Пока бабло идёт на танки, церкви и футбол, люди будут продолжать умирать от того, от чего не должны. 

Ответить

Anton Reut

Maxim
1

"от того, от чего не должны." - странное заявление. По сути раковые клетки это "сбой" в работе такого сложного механизма как наш организм, а баги бывают везде.

Ответить

Maxim Petrukhin

Anton
0

Вирусы и бактерии есть везде, в том числе внутри нас, они живут на этой планете миллиарды лет. Означает ли это, что люди должны от них умирать? 

Ответить

Denis Bystruev

Saveliy
3

Деньги в жизни не главное.

$10 млн долл. в большинстве случаев достаточно.

Ответить

Женя Гагарин

2

Мне казалось всё позади...
Желаем здоровья 

Ответить

Anton Reut

Женя
0

У раковых потом всю жизнь могут возникать рецидивы, по сути даже после лечения нужно регулярно сдавать анализы чтобы вовремя "поймать" рецидив.

Ответить

Anton Reut

2

Как интересно составлен заголовок, мол это не Власти США наехали на Тинькова, а это Тиньков типа судится с властями )) 

Ответить

Егор Зотов

0

Скорее бы закончился 2020 и Олежа поправился!

Ответить

Pavel Maltsev

Егор
1

Наступит 2021 и сразу точно всё наладиться и заживём

Ответить

Sergey Sergeich

0

Олег, пожалуйста, завязывай с рекламой на YouTube. Достала невероятно!

Ответить

Николай Цыганов

0

Оказывается, дело против властей США?

Ответить

владимир с

0

спросите лучше- зачем ему это испытание. Просто так? А да, случное стечение обстоятельств. И подумайте. Случайностей не бывает.

Ответить

Василий Пупкин

–1

США отнимают российское имущество у Дерипаски. США драконят Тинькова. США блокируют российские ютуб-каналы. А когда говоришь, что Россия - колония США, все удивляются.

Когда уже люди поумнеют и поймут, что у нас только 2 пути - либо в НОД, либо в могилу.

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