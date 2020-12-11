У Олега Тинькова после пересадки стволовых клеток начались «очень серьёзные осложнения», заявил адвокат бизнесмена Алекс Бейлин. Он рассказал об этом в суде Лондона, где 11 декабря должны были пройти слушания по делу об экстрадиции Тинькова в США, передаёт ТАСС.