«Шансы на выживание 40-50%»: суд отложил дело Тинькова против властей США на фоне осложнений у бизнесмена после операции Материал редакции
Ранее Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой.
У Олега Тинькова после пересадки стволовых клеток начались «очень серьёзные осложнения», заявил адвокат бизнесмена Алекс Бейлин. Он рассказал об этом в суде Лондона, где 11 декабря должны были пройти слушания по делу об экстрадиции Тинькова в США, передаёт ТАСС.
«Идет отторжение, так называемая реакция трансплантата против хозяина. Это связано с группой крови. Коэффициент выживаемости оценивается в 40-50%», — сказал Бейлин.
Адвокат попросил снова перенести заседание, суд удовлетворил просьбу. Новое слушание состоится 15 марта 2021 года.
- Суд переносится в шестой раз. Изначально рассмотрение дела должно было состояться в феврале-апреле 2020 года в Лондоне.
- В марте Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд перед налоговой. Предпринимателя освободили под залог.
- 6 марта 2020 года он сообщил о найденной у него лейкемии.
- В начале декабря Тиньков сообщал, что полное выздоровление «уходит куда-то в середину 2021 года».
- В декабре он также продал акции «Тинькофф» на $325 млн: часть денег он планирует потратить на фонд борьбы с раком крови, а другую часть — на «урегулирование личных юридических проблем».
Здоровья Олегу 🙏
🥺 как же так, совсем никто в мире не в силах помочь Олегу? Или есть такие врачи, но потребуется гораздо больше денег, чем сейчас есть у Олега 🤔
даже Джобса с еще большим баблом не смогли спасти
Случаи Олега Тинькова и Стива Джобса абсолютно разные.
Джобс сам отказался от лечения, растрачивая время на немедицинские псевдолечебные практики, пока болезнь прогрессировала.
Во всём мире умирают люди, которые пренебрегают современной медициной, а когда опомнились - уже поздно.
Против долбоебизма не попрёшь.
Рак поджелудочной железы — одно из злокачественных новообразований с самым неблагоприятным прогнозом, при котором 5-летняя выживаемость составляет всего 5%, use google, luke
«Шансы на выживание 40-50%»: суд отложил дело Тинькова против властей США
Так а по теме что? Есть дело против властей, не понял?!
Здоровья! Он, конечно, суперкрутой предприниматель - настоящая гордость России!!!
Когда он последний раз был в России?
Он может даже не появляться в России, тк прожил тут основную часть жизни и создал крупный бизнес в ней же. А пока его основной бизнес в России, его местонахождение не имеет значения. А то в других компаниях только и остаётся что упоминать "стартап с российскими корнями". Иначе давайте ещё и Бренсона спрашивать сколько времени он проводит на своем греческом острове.
Жалко его, такие деньги есть, а шансы всего 40-50%
Даже очень большие деньги не ускорят в моменте развитие науки. Пока бабло идёт на танки, церкви и футбол, люди будут продолжать умирать от того, от чего не должны.
"от того, от чего не должны." - странное заявление. По сути раковые клетки это "сбой" в работе такого сложного механизма как наш организм, а баги бывают везде.
Вирусы и бактерии есть везде, в том числе внутри нас, они живут на этой планете миллиарды лет. Означает ли это, что люди должны от них умирать?
Деньги в жизни не главное.
$10 млн долл. в большинстве случаев достаточно.
Мне казалось всё позади...
Желаем здоровья
У раковых потом всю жизнь могут возникать рецидивы, по сути даже после лечения нужно регулярно сдавать анализы чтобы вовремя "поймать" рецидив.
Как интересно составлен заголовок, мол это не Власти США наехали на Тинькова, а это Тиньков типа судится с властями ))
Скорее бы закончился 2020 и Олежа поправился!
спросите лучше- зачем ему это испытание. Просто так? А да, случное стечение обстоятельств. И подумайте. Случайностей не бывает.
США отнимают российское имущество у Дерипаски. США драконят Тинькова. США блокируют российские ютуб-каналы. А когда говоришь, что Россия - колония США, все удивляются.
Когда уже люди поумнеют и поймут, что у нас только 2 пути - либо в НОД, либо в могилу.
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