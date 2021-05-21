Пять регионов России предложили Илону Маску построить завод Tesla на их территории Статьи редакции
Одни обещают налоговые льготы, другие — идеальную логистику.
Глава Калужской области Владислав Шапша первым предложил регион в качестве площадки для завода Tesla, через два часа после заявления Маска на форуме «Новое знание» о возможном появлении компании в России.
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к Маску на английском и назвал регион лучшим местом для завода Tesla.
Через несколько минут после него глава Удмуртии Александр Бречалов предложил налоговые льготы, если Илон Маск выберет регион площадкой для завода.
Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал, что регион будет рад, если Маск выберет его территорию: «Это несомненно приведёт к росту рабочих мест, которые явно будут заняты жителями Калининградской области».
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что администрация готова «оказать всё необходимое содействие для локализации производства в Москве».
- Глава Tesla сказал, что компания возможно скоро будет присутствовать в России на форуме «Новое знание» 21 мая. Что имеется в виду под присутствием в стране и когда Tesla может официально выйти на российский рынок, он не уточнил.
как бросились то великодержавные в ноги к истинному императору человечества Илону) совсем окаянные забыли что живут в сверхдержаве)
Ты болен. Никто никуда не бросался. Это нормальная, здоровая практика, когда главы регионов соревнуются за право быть площадкой какого-то крупного производства. В эпоху глобализации нет ничего зазорного в том, чтобы предоставлять площадки для американских, немецких, или каких бы то ни было еще компаний
С одной стороны "недружественное государство", которое "хочет откусить часть россии", накладывающее санкции, подрывающее конституционный строй, засылая иностранных агентов, а с другой стороны "нет ничего зазорного" предоставлять площадки.
Тут как гвоорится, или крестик снимите или трусы наденьте 😉
Бизнес вне политики, не?
ахаха, ахаха, пригожин, сечин, ротенберги, миллер и сотни других с вами не согласны. Ну и не забывайте про бизнес Алины дедовны и дочек дедушки, и санкции пыни против помидоров и сыра, это тоже яркий пример "бизнеса вне политики" . Двоемыслие и новояз уже официально стали частью жизни страны
Какой бизнес?
Не популярная точка зрения, даже, если такие выводы сделала еврокомиссия.
Я так думаю, минусы комменту за два первых слова. Не было бы их - коммент бы читался вполне здраво.
Где же Рамзан?
Принимает очередные извинения. Если что, я сразу извиняюсь за коммент. Шайтан попутал, как в тумане все, пальцы по клавиатуре сами стучали. Если будете лайкать мой коммент, тоже сразу лучше извиняйтесь
Может с инфраструктуры для электромобилей лучше начать?
А зачем ? Когда на горизонте появилась Надежда на такие дикие откаты ... мистер Макс понятия не имеет видимо о реалиях российского бизнеса
Первая поездка Маска в Москву состоялась в октябре 2001 года. Вместе с двумя друзьями он провел несколько встреч с представителями космической индустрии, которые ни к чему не привели. Маск с удивлением описывает атмосферу этих собраний, которые начинались в 11 утра и где участникам совещания предлагалась водка.
План Маска заключался в том, чтобы купить подержанную ракету, на которой он собирался отправить мышей на Марс, однако и "Космотранс" и НПО Лавочкина не смогли ему помочь. Он отмечает, что сотрудники этих предприятий не воспринимали его серьезно и смотрели на него как на выскочку, который хочет промотать свое состояние на безумные покупки.
Второй раз Маск вернулся в Москву в феврале 2002 года. Он привез с собой чемодан с деньгами и пытался купить на эти деньги уже три ракеты. Но на встрече в Космотрансе ему отказали, назвав "мальчишкой". Маск вспылил, выбежал из зала совещаний и оттуда сразу отправился в аэропорт. В самолете он принял решение, что построит ракету самостоятельно и в 2003 году основал SpaceX.
Надо гордиться Россией и Космотрансом. Если бы не мы, то мир так бы и не увидел Space X!
Он не с друзьями ездил, а со спецами и чиновниками от НАСА, с тем же Майклом Гриффином, который вскоре стал директором НАСА.
Так же, как этого не понимает видимо IKEA, Ашан, Metro Cash&Carry, GE, Mercedes Benz, Microsoft и все остальные компании работающие в России, и имеющие тысячи и десятки тысяч сотрудников, а также десятки и сотни миллиардов выручки.
Ха ха насмешили 😄😄😄. Особенно ikea 🤫.
Икея не зарабатывает миллиарды? Она входит в десятку крупнейших рантье России, не считая основного бизнеса.
Ещё раз. Они не зарабатывают?
Либеральны
Не важно, еще лет двадцать надо напоминать о паре грязных питерских чиновников и икеевских менеджеров. Теперь ты в курсе.
То как её здесь подлечили ещё долго будет пугать любой бизнес из вне.
Будут адекватные цены на тачки, будет и инфраструктура, любая стоянка или отель поставят себе зарядки, как и кафе на трассе
Будет адекватные законы и борьба с коррупцией, будут и адекватные цены на тачки.
Я думаю, тут не так все просто, в тех же США та же тесла дороже двс аналога, как бы не вдвое.
Ему важно приплести коррупцию и законы, а не что-то реальное :)
Вспомним как ИКЕА заходила в Россию?
Закон о пошлине в 15% это очень реальная вещь.
Санкции тоже реальные. Завтра траванут очередного оппозиционера и прилетят новые санкции которые запретят экспорт в Россию технологий ИИ и тому подобного. Зачем Тесле такой риск. Сейчас инвестиции в Россию упали почти до нуля. О каком строительстве завода может быть речь
Цены на тачки адекватные, цены на батареи пока неадекватные.
Нужны быть большим фанатом электро, чтобы забить на преимущества двс в той же цене
Звучит примерно как: Нужно быть большим фанатом Apple, чтобы забить на преимущества Android по той же цене)))
Тут вопрос, в каком количестве ( + берите скорее немецкий ценник , а не штатовский, у нас же НДС и взносы на аквадискотеку)
Просто завод выгоден при 100 тыс /год и больше... таких объемов седанов у нас и на бензине нет.
Странно, почему нет варианта купит машину с минимальным аккумом, хоть на 100 км, а потом блоки можно было бы докупить для увеличения запаса хода
А как же "в России бы Илон Маск ещё за Пэйпал не отсидел"?
Регионы пытаются завлечь лидера в области электромобилей в Россию, чтобы создать высокотехнологичное производство, предлагают льготные условия, но местные комментаторы все равно недовольны
А производить эти машины кому? Покроет ли спрос производство в России? Много щас в год покупают Тесел?
В 2020-м в РФ продали 221 Теслу, это примерно треть от всех электромобилей. Мощность завода Tesla - 500 тыс. в год. Куда девать остальные Теслы, пока неясно.
Стабильный щит
Тот случай, когда да. Власть идёт нахуй не потому, что нахуй идёт. А потому что Дело важнее, чем она. И уж тем более нынешняя она.
Регионы пытаются завлечь лидера в области электромобилей в Россию
Это да, лидера в области электромобилей российские тюрьмы еще не знали.
Интересно, только у меня испанский стыд за наши регионы?
Все свои заводы прос... "приватизировали", а теперь варягов ждем, что б построили нам хоть чего нибудь.
Вообще то, инвесторов принято любить и заманивать во всем мире....
Инвесторов из "список недружественных стран" тоже надо заманивать?
Ага, поэтому они лижут ему каждый день, а на выборы идут с лозунгами "Я/Мы Путин".
Лол, сколько процентов губернаторов посадили за прошлые годы?
И что от них требуют в первую очередь?
Отсутствие политических амбиций.
А вот такие подобные вякания поверх головы пыни, напрямую к Маску, это уже почти политика.
Стабильный щит
Будто что-то плохое, раз уж такая ситуация. Сильно хуже продолжать сидеть с голой жёпой, ничего и никого не допущать и понты гнуть по телекам гражданам о том, какие мы крутые, а все остальные загибаются. Привет, С.Корея.
Нет, ты не один такой, у меня тоже испанский стыд за хищническую приватизацию устроенную либералами демократически избранного Ельцина в девяностые
Господи, клоун заводы которые прибыль приносят спокойно работает и генерируют прибыль, а которые даже в СССР работали в убыток и чисто ради рабочих мест конечно стоят
Главное, не строить местный завод Tesla в Тольятти
Посмотрите сколько критики к качеству сборки теслы по зазорам и покраске. Может получиться комбо )
Вот за Удмуртию горд. Александр респектую за инициативность)
Ну так, там зп по 20-25 тысяч рублей, за такие копейки только в Африке работают. Респект!
При уровне доходов в РФ - это явно не производство авто.
А вот построить завод и получить выгодные условия на какую то комплектуху из никеля и/или меди вполне реально.
А где же ура-патриотизм, официальная ненависть к гнилому Западу, импортозамещение в духе горе-сыровара Сироты?
Каждый второй россиянин с зарплатой 25тыс мечтает купить тесла. Остановите планету я сойду.
И че мечтать вредно или че? Таких долбаеьов и правда с планеты скидывать надо
По-моему это замечательно, и хорошо для нашей страны. То что дебильная пропаганда по федеральным канал идёт - это одно, это не имеет никакого отношения к нашим регионам.
Ага, на фоне недавней новости Маск особенно «заинтересован» в данном сотрудничестве, наверное: «Россиянин Егор Крючков пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации компании, а затем шантажировать ее» 😂🤦🏻♂️
Но почему все преподносят новость о том что он в России что-то откроет. Он сказал, что да, им нужно заходить в Россию, Украину (послушайте внимательно), а так же в сторону Казахстана. Он не говорил что уже завтра будут строить завод в одной из этих стран.
Нет смысла пока в заводе в России, Украине или Казахстане, есть гига фабрика Шанхай, скоро будет в Берлине готова, которые покроют эту часть с таким спросом пока по полной. Разви что заводы по производству батарей, но тут еще ГигаФабрика Техас должна скоро быть.
Инвестируйте в Удмуртию! Добро пожаловать в самый предпринимательский регион России!
Вот где значит основная аудитория vc
Здорово, тот случай когда реакция официальных представителей страны, радует!
Стабильный щит
Не упомню уже, кто именно, но сказал как намазал же про: "Каждый по отдельности - вроде отличный чувак. Но когда они собираются вместе - сразу какой-то пиздец" (с) не дословно.
Горжусь инициативностью , стало сразу легче. Немного потерпеть и сможем купить себе по Тесле произведённой в России. Ведь большинство сможет ее себе позволить. Спасибо Илону и чиновникам за светлое безуглеродное будущее! Радует, что доходы казны уже не зависят от нефти!
Комментарий удален
Эксплуатировать и снабжать будут Россети, за производство зарядных станций развернётся битва, точно будет участвовать Ситрникс.
Можно как-то побыстрее попасть в этот вариант будущего?) Гарантированно. И не через 20 лет. И не только в пределах МКАД.
Нет. Средний класс будет юзать кетайские гибриды от хавал, джили, черри и их суббрендов, богатые будут ездить на электрокарах от vw, bmw и корейцев. Совсем бедные будут гонять на кама-1 их закупят в каршерниг. Зарядные станции будут строить на частные деньги, которые возьмут в гос. банках. Т.к все станции будут убыточными, государство будет компенсировать убытки. А Филон пусть завидует, что так и не открыл у нас свой завод.
Эт понятно. Тесла как бы и в США не по карманам и не по доходам среднему мериканцу.
Но в любом случае с его участием это сильный пинок вперёд поближе к электротачкам в целом. К появлению инфраструктур. Свои профиты/убытки пусть Маск сам там считает. Наше дело маленькое (пока что) - экстенсивно догонять то, что если проебём, то догонять всё сложнее станет. Не говоря уж о выравнивании.
Словно холопы побежали к барину, рефлексы сработали
Илон издевается.
Он прекрасно понимает, что он враг России и русского народа номер 1 в мире.
Не Обама, не Трамп, не вечно живой Биндера, а именно Илон Маск, чья деятельность напрямую угрожает безопасности и благополучию как правящей российской хунте, так и всему русскому народу.
(Если не согласны, то приведите более опасного и вредного для россии человека)
Зря они это предлагают. На Украине какой-то политик кличку Гиперлуп получил, тоже что-то из этой оперы предлагая или обещая. Это кличка с украинским гэканьем еще глумливее звучит
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