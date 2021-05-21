Одни обещают налоговые льготы, другие — идеальную логистику.

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Глава Калужской области Владислав Шапша первым предложил регион в качестве площадки для завода Tesla, через два часа после заявления Маска на форуме «Новое знание» о возможном появлении компании в России.

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к Маску на английском и назвал регион лучшим местом для завода Tesla.

Через несколько минут после него глава Удмуртии Александр Бречалов предложил налоговые льготы, если Илон Маск выберет регион площадкой для завода.

Александр Бречалов @brechalov Mister @elonmusk , Udmurtia can offer you tax benefits and industrial parks. We also have the best personnel in the country! Invest in Udmurtia! Welcome to the most entrepreneurial region in Russia! Мистер Илон Маск, Удмуртия может предложить вам налоговые льготы и индустриальные парки. А еще у нас лучшие кадры в стране! Инвестируйте в Удмуртию! Добро пожаловать в самый предпринимательский регион России!

Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал, что регион будет рад, если Маск выберет его территорию: «Это несомненно приведёт к росту рабочих мест, которые явно будут заняты жителями Калининградской области».

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что администрация готова «оказать всё необходимое содействие для локализации производства в Москве».