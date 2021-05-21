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Маша Цепелева

Пять регионов России предложили Илону Маску построить завод Tesla на их территории Статьи редакции

Одни обещают налоговые льготы, другие — идеальную логистику.

114 114 комментариев
Форум 
3941 просмотров

Глава Калужской области Владислав Шапша первым предложил регион в качестве площадки для завода Tesla, через два часа после заявления Маска на форуме «Новое знание» о возможном появлении компании в России.

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к Маску на английском и назвал регион лучшим местом для завода Tesla.

Андрей Воробьев @VorobievAndrey
@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. https://t.co/ayCGyBGy4y
«Лучшие специалисты, идеальная логистика. Здесь уже производят Mercedes! Мы найдём вам отличное место»

Через несколько минут после него глава Удмуртии Александр Бречалов предложил налоговые льготы, если Илон Маск выберет регион площадкой для завода.

Александр Бречалов @brechalov
Mister @elonmusk , Udmurtia can offer you tax benefits and industrial parks. We also have the best personnel in the country! Invest in Udmurtia! Welcome to the most entrepreneurial region in Russia!
Мистер Илон Маск, Удмуртия может предложить вам налоговые льготы и индустриальные парки. А еще у нас лучшие кадры в стране! Инвестируйте в Удмуртию! Добро пожаловать в самый предпринимательский регион России!

Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал, что регион будет рад, если Маск выберет его территорию: «Это несомненно приведёт к росту рабочих мест, которые явно будут заняты жителями Калининградской области».

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что администрация готова «оказать всё необходимое содействие для локализации производства в Москве».

  • Глава Tesla сказал, что компания возможно скоро будет присутствовать в России на форуме «Новое знание» 21 мая. Что имеется в виду под присутствием в стране и когда Tesla может официально выйти на российский рынок, он не уточнил.

#новость #tesla #илонмаск

114 114 комментариев
22
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114 комментариев
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Непрерывный цветок

50

«Лучшие специалисты, идеальная логистика. Здесь уже производят Mercedes! Мы найдём вам отличное место»

Ответить

Vladislav S

27

как бросились то великодержавные в ноги к истинному императору человечества Илону) совсем окаянные забыли что живут в сверхдержаве) 

Ответить

Eugene Danilov

Vladislav
–2

Ты болен. Никто никуда не бросался. Это нормальная, здоровая практика, когда главы регионов соревнуются за право быть площадкой какого-то крупного производства. В эпоху глобализации нет ничего зазорного в том, чтобы предоставлять площадки для американских, немецких, или каких бы то ни было еще компаний

Ответить

Эдуард Гладышев

Eugene
17

С одной стороны "недружественное государство", которое "хочет откусить часть россии", накладывающее санкции, подрывающее конституционный строй, засылая иностранных агентов, а с другой стороны "нет ничего зазорного" предоставлять площадки. 
Тут как гвоорится, или крестик снимите или трусы наденьте 😉

Ответить

Pavel Voronkov

Эдуард
1

Бизнес вне политики, не?

Ответить

Vladislav S

Pavel
12

ахаха, ахаха, пригожин, сечин, ротенберги, миллер и сотни других с вами не согласны. Ну и не забывайте про бизнес Алины дедовны и дочек дедушки, и санкции пыни против помидоров и сыра, это тоже яркий пример "бизнеса вне политики" . Двоемыслие и новояз уже официально стали частью жизни страны 

Ответить

Эдуард Гладышев

Pavel
0

Какой бизнес?

Ответить

Vladislav S

Эдуард
1

микро) 

Ответить

Анон Плиз

Эдуард
0

Есть мнение, что США своими санкциями вредит больше европейскому бизнесу, а не своему (речь про компании, которые получают профит на рос.рынке). Так что тут просто нечестная конкуренция за рынок сбыта

Ответить

Evgenii Evgenii

Анон
1

Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке!
Слава богу!

Ответить

Станислав

Анон
1

Есть мнение, что США своими санкциями вредит больше европейскому бизнесу, а не своему

Владимир Рудольфович, перелогиньтесь )))))

Ответить

Pavel Voronkov

Анон
0

Не популярная точка зрения, даже, если такие выводы сделала еврокомиссия.

Ответить

Dmitry Martemyanov

Eugene
2

Я так думаю, минусы комменту за два первых слова. Не было бы их - коммент бы читался вполне здраво.

Ответить

Pavel Pavel

Eugene
0

Хорошо, что царь подобных речей не слышит.

Ответить

Леонид Белоус

Vladislav
0

Иноагенты палятся 

Ответить

Хозяин

24

Где же Рамзан?

Ответить

Ruslan Umarkhanov

Хозяин
27

Чем выше горы тем ниже кибертрэки😬😂

Ответить

Vladislav S

Хозяин
24

Принимает очередные извинения. Если что, я сразу извиняюсь за коммент. Шайтан попутал, как в тумане все, пальцы по клавиатуре сами стучали. Если будете лайкать мой коммент, тоже сразу лучше извиняйтесь

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Vladislav
8

Обратитесь в ближайший пункт приема извинений

Ответить

Демид Московский

Хозяин
0

Губернатор казанской области тоже что-то тормозит

Ответить

Maxim Petrov

20

Может с инфраструктуры для электромобилей лучше начать?

Ответить

Vasiliy coconut

Maxim
20

А зачем ? Когда на горизонте появилась Надежда на такие дикие откаты ... мистер Макс понятия не имеет видимо о реалиях российского бизнеса

Ответить

Yuri Istomin

Vasiliy
30

Первая поездка Маска в Москву состоялась в октябре 2001 года. Вместе с двумя друзьями он провел несколько встреч с представителями космической индустрии, которые ни к чему не привели. Маск с удивлением описывает атмосферу этих собраний, которые начинались в 11 утра и где участникам совещания предлагалась водка.

План Маска заключался в том, чтобы купить подержанную ракету, на которой он собирался отправить мышей на Марс, однако и "Космотранс" и НПО Лавочкина не смогли ему помочь. Он отмечает, что сотрудники этих предприятий не воспринимали его серьезно и смотрели на него как на выскочку, который хочет промотать свое состояние на безумные покупки.

Второй раз Маск вернулся в Москву в феврале 2002 года. Он привез с собой чемодан с деньгами и пытался купить на эти деньги уже три ракеты. Но на встрече в Космотрансе ему отказали, назвав "мальчишкой". Маск вспылил, выбежал из зала совещаний и оттуда сразу отправился в аэропорт. В самолете он принял решение, что построит ракету самостоятельно и в 2003 году основал SpaceX.

Ответить

Pavel Voronkov

Yuri
48

Надо гордиться Россией и Космотрансом. Если бы не мы, то мир так бы и не увидел Space X!

Ответить

Леонид Белоус

Yuri
0

Он не с друзьями ездил, а со спецами и чиновниками от НАСА, с тем же Майклом Гриффином, который вскоре стал директором НАСА.

Ответить

Артем Бондарев

Vasiliy
5

Так же, как этого не понимает видимо IKEA, Ашан, Metro Cash&Carry, GE, Mercedes Benz, Microsoft и все остальные компании работающие в России, и имеющие тысячи и десятки тысяч сотрудников, а также десятки и сотни миллиардов выручки.

Ответить

Андрей Ковалев

Артем
1

Ха ха насмешили 😄😄😄. Особенно ikea 🤫.

Ответить

Артем Бондарев

Андрей
6

Икея не зарабатывает миллиарды? Она входит в десятку крупнейших рантье России, не считая основного бизнеса.

Ответить

Небольшой

Артем
2

Про генераторы историю стоит почитать

Ответить

Артем Бондарев

Небольш…
0

Ещё раз. Они не зарабатывают?

Ответить

Либеральны

Артем
2

Не важно, еще лет двадцать надо напоминать о паре грязных питерских чиновников и икеевских менеджеров. Теперь ты в курсе.

Ответить

Андрей Ковалев

Артем
0

То как её здесь подлечили ещё долго будет пугать любой бизнес из вне.

Ответить

Anthony

Артем
0

Castorama, k-ruoka, Опель и ещё десятки контр-примеров

Ответить

Maxim Petrov

Vasiliy
0

Ну это был риторический вопрос 😁

Ответить

Ivan Zamorev

Vasiliy
0

...самый дорогой завод...

Ответить

Денис Демидов

Maxim
3

Будут адекватные цены на тачки, будет и инфраструктура, любая стоянка или отель поставят себе зарядки, как и кафе на трассе

Ответить

Alexandre Svergoun

Денис
3

Будет адекватные законы и борьба с коррупцией,  будут и адекватные цены на тачки.

Ответить

Денис Демидов

Alexand…
0

Я думаю, тут не так все просто, в тех же США та же тесла дороже двс аналога, как бы не вдвое.

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
8

Ему важно приплести коррупцию и законы, а не что-то реальное :)

Ответить

Alexandre

Pavel
1

Вспомним как ИКЕА заходила в Россию? 
Закон о пошлине в 15% это очень реальная вещь. 
Санкции тоже реальные.  Завтра траванут очередного оппозиционера и прилетят новые санкции которые запретят экспорт в Россию технологий ИИ и тому подобного. Зачем Тесле такой риск. Сейчас инвестиции в Россию упали почти до нуля. О каком строительстве завода может быть речь 

Ответить

Pavel Voronkov

Alexand…
0

По каждому пункту можно смотреть с разных сторон. Увы, издалека, получается только однобоко.

Ответить

Alexandre

Pavel
0

Реальность она такая. 

Ответить

Pavel

Alexand…
0

Какая? Кстати, никто не говорит про строительство завода, это может быть завод компонентов. 

Ответить

Maxim Rebitsky

Денис
3

Цены на тачки адекватные, цены на батареи пока неадекватные.

Ответить

Alexandre

Maxim
0

А что в России не продаются машины дороже 39к$?

Ответить

Денис Демидов

Alexand…
0

Нужны быть большим фанатом электро, чтобы забить на преимущества двс в той же цене

Ответить

Yuri Istomin

Денис
1

Звучит примерно как: Нужно быть большим фанатом Apple, чтобы забить на преимущества Android по той же цене)))

Ответить

Alexandre

Денис
0

Какие преимущества? Сиденья с массажем? Двойная красивая строчка на кожезаме сидений?
В ценовом диапазоне 39-50к у двс нет никаких преимуществ кроме этих мелких эстетических прибамбасов.

Ответить

Дмитрий Малахов

Alexand…
0

Тут вопрос, в каком количестве ( +  берите скорее немецкий ценник , а не штатовский, у нас же НДС  и взносы на аквадискотеку)
Просто завод выгоден  при 100 тыс /год и больше... таких объемов седанов у нас и на бензине нет.

Ответить

Alexandre

Дмитрий
0

Ну так я сразу сказал что никакого завода не будет.  Разговор шёл за адекватность цен. Цены на уровне Европы то есть адекватные. А вот покупательская способность у населения не адекватная.

Ответить

Денис Демидов

Maxim
0

Странно, почему нет варианта купит машину с минимальным аккумом, хоть на 100 км, а потом блоки можно было бы докупить для увеличения запаса хода

Ответить

Шамиль Эдиев

Maxim
0

У Теслы чип сгорит при виде дорог в регионах 😁

Ответить

Хозяин

16

А как же "в России бы Илон Маск ещё за Пэйпал не отсидел"?

Ответить

Yaroslav Mironov

Хозяин
11

Сначала его нужно заманить

Ответить

Григорий Копиев

11

Регионы пытаются завлечь лидера в области электромобилей в Россию, чтобы создать высокотехнологичное производство, предлагают льготные условия, но местные комментаторы все равно недовольны

Ответить

Maxim Rebitsky

Григорий
1

А производить эти машины кому? Покроет ли спрос производство в России? Много щас в год покупают Тесел?

Ответить

Вася Пражкин

Maxim
2

В 2020-м в РФ продали 221 Теслу, это примерно треть от всех электромобилей. Мощность завода Tesla - 500 тыс. в год. Куда девать остальные Теслы, пока неясно.

Ответить

Эдуард Гладышев

Григорий
0

Когда завлекут, тогда и поговорим. 

Ответить

Стабильный щит

Григорий
0

Тот случай, когда да. Власть идёт нахуй не потому, что нахуй идёт. А потому что Дело важнее, чем она. И уж тем более нынешняя она.

Ответить

Вася Пражкин

Григорий
0

 Регионы пытаются завлечь лидера в области электромобилей в Россию

Это да, лидера в области электромобилей российские тюрьмы еще не знали.

Ответить

Михаил Николаев

Григорий
0

Они просто захотели проехаться на его хайпе, великое достижение

Ответить

Николай Николаев

1

Интересно, только у меня испанский стыд за наши регионы?
Все свои заводы прос... "приватизировали", а теперь варягов ждем, что б построили нам хоть чего нибудь.

Ответить

Дмитрий Малахов

Николай
15

Вообще то, инвесторов принято любить и заманивать во всем мире....

Ответить

Evgenii Evgenii

Дмитрий
0

Инвесторов из "список недружественных стран" тоже надо заманивать? 

Ответить

Мерлин

Evgenii
0

Так губерам вышеописанных регионов несколько насрать на манямирок Пыни, им нужны рабочие места и инвестиции в регион + иметь завод Tesla - хорошо с точки зрения репутации

Ответить

Evgenii Evgenii

Мерлин
0

Ага, поэтому они лижут ему каждый день, а на выборы идут с лозунгами "Я/Мы Путин".

Ответить

Леонид Белоус

Мерлин
0

Лол, сколько процентов губернаторов посадили за прошлые годы?

Ответить

Nikolai O

Леонид
0

Да сажают немало.

Ответить

Леонид Белоус

Nikolai
–1

И что от них требуют в первую очередь?

Отсутствие политических амбиций.

А вот такие подобные вякания поверх головы пыни, напрямую к Маску, это уже почти политика.

Ответить

Дмитрий Малахов

Evgenii
0

На практике,  проблем со стороны РФ властей нет ....

Ответить

Стабильный щит

Николай
7

Будто что-то плохое, раз уж такая ситуация. Сильно хуже продолжать сидеть с голой жёпой, ничего и никого не допущать и понты гнуть по телекам гражданам о том, какие мы крутые, а все остальные загибаются. Привет, С.Корея.

Ответить

Eugene Danilov

Николай
1

Нет, ты не один такой, у меня тоже испанский стыд за хищническую приватизацию устроенную либералами демократически избранного Ельцина в девяностые

Ответить

Vladislav S

Eugene
7
Ответить

Либеральный франт

Николай
1

Там и твой завод с радостью примут, вперед.

Ответить

Иван Шеметов

Николай
0

Господи, клоун заводы которые прибыль приносят спокойно работает и генерируют прибыль, а которые даже в СССР работали в убыток и чисто ради рабочих мест конечно стоят

Ответить

Андрей Васильев

9

Главное, не строить местный завод Tesla в Тольятти

Ответить

Yuri Baranov

Андрей
–1

Посмотрите сколько критики к качеству сборки теслы по зазорам и покраске. Может получиться комбо )

Ответить

Мерлин

Yuri
0

Собранные на китайском заводе Теслы не имеют проблем по сборке

Ответить

Расиль Шакиров

7

Вот за Удмуртию горд. Александр респектую за инициативность)

Ответить

Evgenii Evgenii

Расиль
0

Ну так, там зп по 20-25 тысяч рублей, за такие копейки только в Африке работают. Респект!

Ответить

Дмитрий Малахов

6

При уровне доходов в РФ - это явно не производство авто.
А вот построить завод и получить выгодные условия на какую то комплектуху из никеля и/или меди вполне реально.

Ответить

Pavel Pavel

4

Беги, Илон

Ответить

Владислав Мальцев

4

А где же ура-патриотизм, официальная ненависть к гнилому Западу, импортозамещение в духе горе-сыровара Сироты?

Ответить

Александр Сенс

3

Каждый второй россиянин с зарплатой 25тыс мечтает купить тесла. Остановите планету я сойду.

Ответить

Иван Шеметов

Александр
3

И че мечтать вредно или че? Таких долбаеьов и правда с планеты скидывать надо 

Ответить

Sergey Sergeev

3

По-моему это замечательно, и хорошо для нашей страны. То что дебильная пропаганда по федеральным канал идёт - это одно, это не имеет никакого отношения к нашим регионам.

Ответить

Mr Nobody

1

Ага, на фоне недавней новости Маск особенно «заинтересован» в данном сотрудничестве, наверное: «Россиянин Егор Крючков пытался подкупить сотрудника Tesla, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации компании, а затем шантажировать ее» 😂🤦🏻‍♂️

Ответить

Дмитрий Малахов

Mr
0

Хоть не Баширов .... и то хорошо

Ответить

Maxim Rebitsky

1

Но почему все преподносят новость о том что он в России что-то откроет. Он сказал, что да, им нужно заходить в Россию, Украину (послушайте внимательно), а так же в сторону Казахстана. Он не говорил что уже завтра будут строить завод в одной из этих стран.

Нет смысла пока в заводе в России, Украине или Казахстане, есть гига фабрика Шанхай, скоро будет в Берлине готова, которые покроют эту часть с таким спросом пока по полной. Разви что заводы по производству батарей, но тут еще ГигаФабрика Техас должна скоро быть.

Ответить

Леонид Белоус

Maxim
0

Разве он упоминал Украину?

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Инвестируйте в Удмуртию! Добро пожаловать в самый предпринимательский регион России!

Вот где значит основная аудитория vc

Ответить

Aks _9825

1

Я один жду, когда каждый регион будет бороться за открытие заводов Tesla?

Ответить

Георгий Акопов

1

Здорово, тот случай когда реакция официальных представителей страны, радует!

Ответить

Книжный химик

1

Приятно видеть, что хоть в чем-то главы регионов совернуются по-настоящему

Ответить

Стабильный щит

Книжный
0

Не упомню уже, кто именно, но сказал как намазал же про: "Каждый по отдельности - вроде отличный чувак. Но когда они собираются вместе - сразу какой-то пиздец" (с) не дословно.

Ответить

Демид Московский

1

Если завод и будет, то будет в Калуге

Ответить

Либеральный франт

0

24/7 бы так.

Ответить

Evgenii Evgenii

Либеральный
0

Рассия!!! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱

Ответить

Shoxruz Elboev

0

Россия 🇷🇺 страна возможностей :)

Ответить

Andrey Samko

0

Сюр

Ответить

Саша Александров

0

Горжусь инициативностью , стало сразу легче. Немного потерпеть и сможем купить себе по Тесле произведённой в России. Ведь большинство сможет ее себе позволить. Спасибо Илону и чиновникам за светлое безуглеродное будущее! Радует, что доходы казны уже не зависят от нефти!

Ответить

Комментарий удален

А. С.

0

Своего рода "наташки"

Ответить

Алексей Лисовицкий

0

Сейчас где-то икнул ПАЗик

Ответить

Эдик ******

0

А Илон Маск обещает понижение спроса на Нефть.

Ответить

Стабильный щит

0

Всё как бы ок. Но тема "Хто будет пилить зарядные станции?" подвисает высоко в воздухе и смотрит непонимающе на все эти лихие заявления.

Ответить

Саша Александров

Стабильный
0

Эксплуатировать и снабжать будут Россети, за производство зарядных станций развернётся битва, точно будет участвовать Ситрникс.

Ответить

Стабильный щит

Саша
0

Можно как-то побыстрее попасть в этот вариант будущего?) Гарантированно. И не через 20 лет. И не только в пределах МКАД.

Ответить

Саша Александров

Стабиль…
0

Нет. Средний класс будет юзать кетайские гибриды от хавал, джили, черри и их суббрендов, богатые будут ездить на электрокарах от vw, bmw и корейцев. Совсем бедные будут гонять на кама-1 их закупят в каршерниг. Зарядные станции будут строить на частные деньги, которые возьмут в гос. банках. Т.к все станции будут убыточными, государство будет компенсировать убытки. А Филон пусть завидует, что так и не открыл у нас свой завод.

Ответить

Стабильный щит

Саша
0

Эт понятно. Тесла как бы и в США не по карманам и не по доходам среднему мериканцу.
Но в любом случае с его участием это сильный пинок вперёд поближе к электротачкам в целом. К появлению инфраструктур. Свои профиты/убытки пусть Маск сам там считает. Наше дело маленькое (пока что) - экстенсивно догонять то, что если проебём, то догонять всё сложнее станет. Не говоря уж о выравнивании.

Ответить

Andrey Arsentyev

0

Словно холопы побежали к барину, рефлексы сработали

Ответить

Mr Banny

Andrey
0

Вроде выше уже написали что-то в духе:
"На предпрложение главы Роскосмоса о возможности украшать ракеты узорами в стиле хохлома сразу отреагировало ОАО "ГлавПокраска" с предложением организовать тендерные торги"

Ответить

Илья Шишкунов

0

Очередное доказательство того, какой помойкой является Твиттер 

Ответить

Леонид Белоус

–1

Илон издевается.

Он прекрасно понимает, что он враг России и русского народа номер 1 в мире.

Не Обама, не Трамп, не вечно живой Биндера, а именно Илон Маск,  чья деятельность напрямую угрожает безопасности и благополучию как правящей российской хунте, так и всему русскому народу.

(Если не согласны, то приведите более опасного и вредного для россии человека)

Ответить

Злая Обезьяна

–3

Зря они это предлагают. На Украине какой-то политик кличку Гиперлуп получил, тоже что-то из этой оперы предлагая или обещая. Это кличка с украинским гэканьем еще глумливее звучит

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