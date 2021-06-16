Начав в феврале мощную программу по вакцинации, мы бы не пришли к нынешним ограничениям. В них теперь мы можем винить только самих себя. Установленные сроки считаю абсолютно нормальными. На сегодня у нас привито около 15% штата.

На днях мы провели опрос, чтобы узнать, сколько сотрудников готовы привиться в ближайшее время. Даже без постановления желающих оказалось 35%. Для нас выполнить норму и вакцинировать 60% коллектива — не проблема.

Если у человека будут недомогания и температура после прививки, он получит отгул. Никаких проблем с этим я не вижу. Техническими вопросами по контролю вакцинации у нас будет заниматься отдел кадров.