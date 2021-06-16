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Виктория Степанова

Непонятно, что делать с иностранцами и антипрививочниками: предприниматели об обязательной вакцинации в Москве Статьи редакции

Мнения рестораторов, владельцев фитнес-клубов, агрегаторов такси и ритейла.

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Пункты вакцинации в Москве Департамент здравоохранения Москвы

Московский Роспотребнадзор обязал местные компании из сферы торговли и услуг к середине августа привить от COVID-19 не менее 60% сотрудников.

По оценкам департамента здравоохранения Москвы, вакцинацию предстоит пройти 2 млн работников. Их работодатели должны проследить, чтобы до 15 июля сотрудники привились первым компонентом вакцины, а до 15 августа — вторым.

Постановление распространяется на магазины, общепит, фитнес-клубы, салоны красоты, банки, такси, образовательные курсы, театры и кинотеатры, концертные залы и выставочные центры.

Столичные предприниматели должны отчитаться об исполнении постановления через личный кабинет на официальном сайте мэра и правительства Москвы в период с 1 по 15 июля.

За невыполнение требования о вакцинации компании получат штраф до 1 млн рублей, а индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч.

Спросили предпринимателей, как они относятся к решению властей и организуют контроль за вакцинацией.

Власти Москвы предупредили о вакцинации только общепит — за день до выхода постановления

Некоторых предприниматели из сферы общепита рассказали, что выход постановления не стал для них новостью — об этом их предупредили 15 июня на неформальной встрече с городскими властями.

Омбудсмен по правам малого бизнеса и основательница сети кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова в своём Telegram-канале спросила подписчиков, как они будут решать вопрос. Больше половины проголосовавших попросят сотрудников вакцинироваться.

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров поддерживает решение властей и сожалеет, что постановление вышло только сейчас.

Начав в феврале мощную программу по вакцинации, мы бы не пришли к нынешним ограничениям. В них теперь мы можем винить только самих себя. Установленные сроки считаю абсолютно нормальными. На сегодня у нас привито около 15% штата.

На днях мы провели опрос, чтобы узнать, сколько сотрудников готовы привиться в ближайшее время. Даже без постановления желающих оказалось 35%. Для нас выполнить норму и вакцинировать 60% коллектива — не проблема.

Если у человека будут недомогания и температура после прививки, он получит отгул. Никаких проблем с этим я не вижу. Техническими вопросами по контролю вакцинации у нас будет заниматься отдел кадров.

Михаил Гончаров

Операционный директор сети «Додо пицца» в Евразии Иван Тихов рассказал, что сегодня они тоже провели внутренний опрос. Он показал, что им «предстоит большой фронт работ»: на 16 июня успели вакцинироваться всего 6,6% сотрудников, а более 70% — против принудительной вакцинации.

Из тех 93,4%, кто ещё не сделал прививку, более 60% указали в качестве основной причины боязнь последствий вакцины. Почти четверть респондентов отметили, что уже переболели и имеют антитела, и лишь чуть более 14% просто не успели привиться и планируют сделать это в ближайшем будущем.

Пока в опросе приняло участие более 300 человек — это только 10% от общего числа сотрудников «Додо пиццы» в Москве и МО.

Однако в компании хотят, чтобы прививки сделали 100% их сотрудников, причём не только в Москве. По мнению основателя Dodo Brands Фёдора Овчинникова, массовая вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни.

О планах обязательной вакцинации мы узнали заранее — вчера была неформальная встреча с руководством города, где это решение обсуждалось с бизнесом.

Задача властей — обеспечить вакцину, пункты вакцинации, систему проверки вакцинирования. Наша задача — организовать сотрудников.

Одна из больших сложностей, стоящих перед нами — недоверие сотрудников к вакцине. Нужно будет объяснять важность и необходимость прививки. Но альтернатив нет. Решение принято и будет реализовано.

Фёдор Овчинников

У основателя сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова постановление вызвало вопросы. Один из них — как добиться вакцинации иностранных граждан, которых не прививают в России.

Ресторатор и глава компании Hurma Management Group Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале пишет, что на вчерашней неформальной встрече с представителями общепита этот вопрос тоже поднимался. Предприниматели пока ожидают инструкций от власти.

Работодатели не могут заставить сотрудников сделать прививки

Сергей Миронов также отмечает, что работодатель не имеет оснований для того, чтобы принуждать персонал к вакцинации.

Но самый главный вопрос для меня, как будут регулироваться трудовые отношения, если сотрудник не хочет прививаться? Ведь у работодателя нет права его увольнять на этом основании.

А переболевший человек скажет: «Секундочку, у меня антитела. Зачем я буду прививаться?».

Сергей Миронов
основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба»

Этим же вопрос задаётся и основательница сети сайклинг-студий Velobeat Ася Шпильман.

Пока это постановление вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. Главный из них — как быть с теми, кто категорически откажется прививаться. По этому поводу нет никаких разъяснений. Я должна их уволить или не пустить на работу? На основании чего?

Мы не следили за вакцинацией сотрудников до постановления, но по моим ощущениям, почти никто не прививался. Сроки в принципе реальные, если во всех пунктах сейчас не начнётся давка. Организация доступности прививок уже зависит от властей.

Скорее всего, мы составим график вакцинации и администраторы и инструкторы будут подменять друг друга после прививки. Не все переносят её тяжело, но мы постараемся сделать так, чтобы у всех был хотя бы один выходной после вакцинации.

Ася Шпильман

Анастасия Татулова опубликовала в своём Telegram-канале пояснение от адвоката Валерии Аршиновой по регулированию трудовых отношений с сотрудниками, которые отказываются делать прививку от коронавируса.

Прививка от коронавируса включена в календарь прививок по медицинским показаниям. Соответственно, в рамках закона главный санитарный врач имеет право издать постановление об обязательной вакцинации. И работники, и работодатели должны его выполнять.

В случае если работники отказываются, юридически возможно их отстранить от трудовой деятельности без выплаты заработной платы. Это касается работников тех сфер, которые упомянуты в новом постановлении.

Каждый человек имеет право отказаться — мы не рабы. Но сейчас есть закон №157 об иммунопрофилактике, и в соответствии с ним отказавшегося сотрудника работодатель отстраняет без выплаты зарплаты.

Валерия Аршинова
адвокат

Президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии и основательницы сети фитнес-клубов World Gym Russia Ольгу Киселёву волнует форма отчётности о вакцинации сотрудников, по которой от властей пока тоже нет чётких указаний.

Мы поддерживаем вакцинацию сотрудников и будем работать в этом направлении. Наши сотрудники прививаются и, конечно, у каждого организм реагирует на прививку по-разному.

По своему опыту могу сказать, что после первого этапа вакцинации я выпала из рабочего процесса на пару дней. Поэтому, разумеется, мы будем подстраивать рабочий график сотрудников под вакцинацию, предоставляя им после прививки нерабочие дни по мере необходимости.

Мы ждём от Роспотребнадзора разъяснений насчёт отчётности о вакцинации сотрудников, но в любом случае мы тщательно мониторим ситуацию и готовы предоставлять информацию властям.

Ольга Киселёва

Агрегаторы такси и ритейл пропагандировали вакцинацию ещё до постановления

В Ozon тоже ждут разъяснений от властей. Массовую вакцинацию сотрудников в компании запустили ещё в начале 2021 года.

В Ozon бесплатная регулярная вакцинация в офисах и логистических центрах началась еще в январе, её добровольно прошли сотни человек. В настоящее время мы вводим дополнительные дни вакцинации для сотрудников офиса и производства.

Кроме того, мы переводим 50% офисных сотрудников Москвы на удалённый режим работы. Разумеется, мы намерены и дальше соблюдать все требования Роспотребнадзора.

В данный момент мы ждём дополнительных разъяснений, поскольку помимо сотрудников Ozon с нашей платформой работают ещё и предприниматели — например, агенты пунктов выдачи, которым необходима дополнительная поддержка и сопровождение с нашей стороны.

Пресс-служба Ozon

Агрегатор такси «Ситимобил» предлагает властям для проведения вакцинации свои «Дома такси» в разных городах России.

Водители не являются сотрудниками компании, но мы обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусом по всей стране, поэтому готовы предоставить наши «Дома такси» для развёртывания пунктов вакцинации водителей такси. В том числе тех, кто не сотрудничает с нашим сервисом.

Наши пространства расположены более чем в 10 городах по всей стране и ежемесячно их посещают до 100 тысяч водителей такси всех агрегаторов. Мы сейчас общаемся с Роспотребнадзором на эту тему и готовы оперативно предоставить эти площадки.

Пресс-служба «Ситимобил»

В Х5 рассказали, что регулярно стимулируют сотрудников вакцинироваться во время рабочих совещаний, а для посетителей магазинов транслируют аудио-ролики и размещают информационные плакаты в прикассовых зонах.

#covid19 #вакцинация #роспотребнадзор

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48 комментариев
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Artyom Sysoev

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Не соблюдать массово драконовские законы.
Прививка - личное дело каждого.
Может вы еще своих сотрудников и перчатки носить заставляете?

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Александр Блохин

Artyom
15

Если человек работает в сфере услуг, то это уже не только его дело. Вы же не против тех же санкнижек, где тоже есть требование по вакцинам?

Ответить

Артём Артёмов

Александр
4

Перчатки это мракобесие. 

Ответить

Игорь

Artyom
1

Я не сторонник и не противник закона, но штраф за работодателя вы сами собираетесь платить? К сожалению (или к счастью, пусть сам каждый решит) с точки зрения законодательства они имеют на то право.

Ответить

Artyom Sysoev

Игорь
2

Юрист дешевле, поверьте ;-)

Ответить

Игорь

Artyom
1

Я сам юрист, но юрист не всегда дешевле )) смотря какой) Я не про себя если что, а вообще) но требование законодателя правомерно в плане введения обязательной вакцинации.

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Давыд Гарадзенскі

4

 массовая вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни.

беспрекословное выполнение требований террористов — залог свободы.

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Артём Артёмов

Давыд
4

Они как сектанты постоянно повторяют слово "единственный". 

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олег Загинциев

4

Ждем закона "прыгать с крыши"
А вообще геноцид- обкатывать прививку на своих гражданах

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Yan Varskii

6

И НИКТО не говорит о негативных последствиях вакцинации и о том, кто будет отвечать в случае их наступления? Решают только банально тупую задачу: будем или не будем делать! Уволить человека? Да легко, лишь бы штрафы не платить. Штрафы установить предпринимателям? Да легко, только бы не возиться с возражениями людей. И практически все игнорируют вопрос о том, что вакцину собрали "на коленке" второпях, для отчета. 

Ответить

Михаил Анюков

4

Так а что реально с антипрививочниками делать то? 

Ответить

Игорь

Михаил
1

Прощаться... Если конечно вы не готовы получить штраф за работника. Увы, но тут ничего не поделать.

Ответить

Kat

Игорь
2

И получить штраф за дискриминацию по медицинским показателям?

Ответить

Игорь

Kat
1

Такой штраф будет незаконен. Работодатель выполняет постановление главного государственного врача региона у которого есть полномочия вводить обязательную вакцинацию для граждан или определенного круга лиц. Тем более многие в сферах услуг итак уже делают прививки, а тут на одну больше будет. Тут выбора нет если не хотите штраф от Роспотребнадзор получить. Я не говорю что это правильно, но это закон.

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Владислав

Игорь
5

Распоряжение мэра или врача это не основание.

Основанием может являться федеральный закон, но такого закона нет

Госдума отказалась от идеи включения вакцины от…
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о включении вакцин от коронавируса в национальный…
www.vedomosti.ru
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Игорь

Владисл…
1

Главный государственный санитарный врач при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, предоставляющий обязанность для окружающих вправе выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Абзац 5 пункта 6 статьи 51 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

А вот мэр да, не может.

Ответить

Владислав

Игорь
3

Вот пусть и организует это сам. Причем здесь наниматели, спущенным им планы по вакцинации и штрафы за невыполнение? Собянин опять перепутал себя с Си Цзиньпином?

Ответить

Игорь

Владисл…
1

Я с вами солидарен в этом вопросе. Только я не издаю законы и не могу на них повлиять. Всё равно придётся исполнять закон нравится нам это или нет.. Хотя я поддерживаю вашу позицию.

Ответить

Владислав

Игорь
5

Еще раз повторю, распоряжение главврача - не закон.

И распоряжение мэра - не закон.

Законы принимаются парламентами.

Но у нас давно привыкли, что каждая бумажка от чинуши - указание к исполнению.

Ответить

Игорь

Владисл…
1

Мэр не может такое сделать да. Но главному государственному санитарному врачу дано такое право федеральным законом причём. Попробуйте в суде обжаловать закон, я уверен суды сошлются как раз на полномочия главного санитарного врача установленные федеральным законом. Или думаете просто так в законе написали про это право его?

Ответить

Kat

Игорь
0

Что есть мотивированные постановления. Мотивированные постановления не тоже самое что и закон 

Ответить

Игорь

Kat
1

Закон позволяет вынести мотивированное постановление о вакцинации. Увы, но такая ваша трактовка неверна. Иначе этого пункта бы не было. Мне самому не нравится такой закон, хоть и привит. Ну если кто считает его незаконным пусть идёт в суд или нанимает юриста с целью признать незаконными. Уверен суды вам на тот же самый закон ссылку дадут. Только при подаче административного искового заявления о признании нормативно правовых актов необходимо высшее юридическое образование даже если без представителя подаёт в суд гражданин.

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Владислав

Игорь
2

"Идите в суд" в России это уже анекдот.

Когда и где он признавал у нас неправоту власти?

Ответить

Kat

Игорь
0

Что есть «мотивированное постановление» ?

Ответить

Игорь

Kat
1

Постановление главного государственного санитарного врача в котором мотивировано вынесение вообще соответствующего постановления. Вводится оно в соответствии с полномочиями данными ему Федеральным законом. Если вы считаете что федеральный закон не имеет давать право такое главному санитарному врачу хотя оно даётся идём смело в суд обжаловать. Было бы глупо вводить федеральный закон что главный государственный санитарный врач может вводить обязательную вакцинацию но при этом по факту он не мог бы))) не просто так же эта статья в федеральном законе есть?

Ответить

Kat

Игорь
0

С какой радости против моей воли кто угодно устанавливает какие либо требования к каким либо медицинским процедурам. Если закон завтра убивать врагов народа, пойдём искать и убивать врагов народа? Угусь 

Ответить

Игорь

Kat
2

Извините, но какие ко мне вопросы? Закон есть, такие полномочия у главного государственного санитарного врача региона есть. А то что этот закон г полное это уже другой вопрос. Но надо исполнять что ещё делать что остаётся? Ваши варианты?

Ответить

Anton Vlasov

Kat
1

про медкнижки слышали?

Ответить

Kat

Anton
0

И что? 

Ответить

Artem Kravchenko

Kat
0

Вообще, если примут такой закон, про врагов народа, то вы его либо примите и пойдете исполнять, либо станете врагом народа. Так работают законы. Остается только надеяться, что законов таких не примут.

Ответить

Otto Blotto

5

Анекдот в тему:

Ответить

Yan Varskii

2

Данные от 20 года: 10К если стали инвалидом и 30К если подохли от вакцины. Собирались увеличить выплаты в 100 раз, но благополучно забили.  https://rg.ru/2020/07/08/kompensacii-za-oslozhneniia-posle-vakcinacii-mogut-uvelichit-v-100-raz.html 

Ответить

Иван Шеметов

Yan
1

То есть вакцина все таки работает? 

Ответить

Yan Varskii

Иван
0

Вот именно, что реальные данные эти никто не публикует и мало кому известны. Поэтому "непонятно"! Я бы сам пошел, если бы все открыто было, а тут прячут, врут как дети малые, пудрят мозги. Один говорит одно, другой другое, на третьего вешают огласить обязаловку и штрафами решили обложить. ШАХ и МАТ! Ну скажи, что вакцина дерьмо, ну поржем да будем искать варианты, люди тоже не дураки, сдохнуть как крысы не захотят. 

Ответить

Leo Uvarov

Yan
1

даже если и были компенсации, все равно ничего не докажешь.

Ответить

Артём Артёмов

2

Игнорируйте или объединяться и всем коллективом, бизнесом писать заявления, подавать иски. Твари ничего не смогут сделать против массовых протестов.

Ответить

Serghei Lisii

2

У меня как у " чурки" вопрос. Я привит AstraZeneca. Это считается или обязательно скрепная вакцина должна быть?

Ответить

Сергей Сергеев

Serghei
1

Это охуенный вопрос. Ответ на него хуевый. 

Ответить

Игорь

–1

В Московской области тоже для данной категории лиц сделали обязательную вакцинацию. А главное с точки зрения закона не придраться ведь...

Ответить

Master AS

Игорь
4

Для рабов все писульки без печати и подписи законы. 

Ответить

Артём Артёмов

Игорь
1

Там много до чего можно придраться.

Ответить

Master AS

1

Берите выписку из егрюл и там будет написано что попова НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ ☝️☝️☝️

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Ter Stegen

–2

Давят, давят, надо подопытных рабов подминать под систему... слов нет

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Александр Блохин

0

Не моё. Для сотрудников одной из компаний.

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Kat

Александр
0

С какой радости вообще. Кто антитела просит, не понимает как иммунитет у человека работает вообще, что за дурь. И вообще откуда такое требование к тестированиям и прочему, даже в этой писульки такого требования нет

Ответить

Владислав Владимиров

Kat
0

"Обеспечить получение антител".

Приказано - и всего-то делов)

Ответить

Kat

0

Отстать 

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Макс Демидов

0

Откуда такой конский штраф взяли? Писали про 6.3 коап рф и 3.18 коап Москвы, но там нет таких цифр, кроме как в случае смерти по причине. 

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