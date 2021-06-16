Непонятно, что делать с иностранцами и антипрививочниками: предприниматели об обязательной вакцинации в Москве Статьи редакции
Мнения рестораторов, владельцев фитнес-клубов, агрегаторов такси и ритейла.
Московский Роспотребнадзор обязал местные компании из сферы торговли и услуг к середине августа привить от COVID-19 не менее 60% сотрудников.
По оценкам департамента здравоохранения Москвы, вакцинацию предстоит пройти 2 млн работников. Их работодатели должны проследить, чтобы до 15 июля сотрудники привились первым компонентом вакцины, а до 15 августа — вторым.
Постановление распространяется на магазины, общепит, фитнес-клубы, салоны красоты, банки, такси, образовательные курсы, театры и кинотеатры, концертные залы и выставочные центры.
Столичные предприниматели должны отчитаться об исполнении постановления через личный кабинет на официальном сайте мэра и правительства Москвы в период с 1 по 15 июля.
За невыполнение требования о вакцинации компании получат штраф до 1 млн рублей, а индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч.
Спросили предпринимателей, как они относятся к решению властей и организуют контроль за вакцинацией.
Власти Москвы предупредили о вакцинации только общепит — за день до выхода постановления
Некоторых предприниматели из сферы общепита рассказали, что выход постановления не стал для них новостью — об этом их предупредили 15 июня на неформальной встрече с городскими властями.
Омбудсмен по правам малого бизнеса и основательница сети кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова в своём Telegram-канале спросила подписчиков, как они будут решать вопрос. Больше половины проголосовавших попросят сотрудников вакцинироваться.
Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров поддерживает решение властей и сожалеет, что постановление вышло только сейчас.
Операционный директор сети «Додо пицца» в Евразии Иван Тихов рассказал, что сегодня они тоже провели внутренний опрос. Он показал, что им «предстоит большой фронт работ»: на 16 июня успели вакцинироваться всего 6,6% сотрудников, а более 70% — против принудительной вакцинации.
Из тех 93,4%, кто ещё не сделал прививку, более 60% указали в качестве основной причины боязнь последствий вакцины. Почти четверть респондентов отметили, что уже переболели и имеют антитела, и лишь чуть более 14% просто не успели привиться и планируют сделать это в ближайшем будущем.
Пока в опросе приняло участие более 300 человек — это только 10% от общего числа сотрудников «Додо пиццы» в Москве и МО.
Однако в компании хотят, чтобы прививки сделали 100% их сотрудников, причём не только в Москве. По мнению основателя Dodo Brands Фёдора Овчинникова, массовая вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни.
У основателя сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова постановление вызвало вопросы. Один из них — как добиться вакцинации иностранных граждан, которых не прививают в России.
Ресторатор и глава компании Hurma Management Group Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале пишет, что на вчерашней неформальной встрече с представителями общепита этот вопрос тоже поднимался. Предприниматели пока ожидают инструкций от власти.
Работодатели не могут заставить сотрудников сделать прививки
Сергей Миронов также отмечает, что работодатель не имеет оснований для того, чтобы принуждать персонал к вакцинации.
Этим же вопрос задаётся и основательница сети сайклинг-студий Velobeat Ася Шпильман.
Анастасия Татулова опубликовала в своём Telegram-канале пояснение от адвоката Валерии Аршиновой по регулированию трудовых отношений с сотрудниками, которые отказываются делать прививку от коронавируса.
Президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии и основательницы сети фитнес-клубов World Gym Russia Ольгу Киселёву волнует форма отчётности о вакцинации сотрудников, по которой от властей пока тоже нет чётких указаний.
Агрегаторы такси и ритейл пропагандировали вакцинацию ещё до постановления
В Ozon тоже ждут разъяснений от властей. Массовую вакцинацию сотрудников в компании запустили ещё в начале 2021 года.
Агрегатор такси «Ситимобил» предлагает властям для проведения вакцинации свои «Дома такси» в разных городах России.
В Х5 рассказали, что регулярно стимулируют сотрудников вакцинироваться во время рабочих совещаний, а для посетителей магазинов транслируют аудио-ролики и размещают информационные плакаты в прикассовых зонах.
Не соблюдать массово драконовские законы.
Прививка - личное дело каждого.
Может вы еще своих сотрудников и перчатки носить заставляете?
Если человек работает в сфере услуг, то это уже не только его дело. Вы же не против тех же санкнижек, где тоже есть требование по вакцинам?
Юрист дешевле, поверьте ;-)
массовая вакцинация — это единственный способ вернуться к нормальной жизни.
беспрекословное выполнение требований террористов — залог свободы.
Ждем закона "прыгать с крыши"
А вообще геноцид- обкатывать прививку на своих гражданах
И НИКТО не говорит о негативных последствиях вакцинации и о том, кто будет отвечать в случае их наступления? Решают только банально тупую задачу: будем или не будем делать! Уволить человека? Да легко, лишь бы штрафы не платить. Штрафы установить предпринимателям? Да легко, только бы не возиться с возражениями людей. И практически все игнорируют вопрос о том, что вакцину собрали "на коленке" второпях, для отчета.
Так а что реально с антипрививочниками делать то?
Такой штраф будет незаконен. Работодатель выполняет постановление главного государственного врача региона у которого есть полномочия вводить обязательную вакцинацию для граждан или определенного круга лиц. Тем более многие в сферах услуг итак уже делают прививки, а тут на одну больше будет. Тут выбора нет если не хотите штраф от Роспотребнадзор получить. Я не говорю что это правильно, но это закон.
Распоряжение мэра или врача это не основание.
Основанием может являться федеральный закон, но такого закона нет
Главный государственный санитарный врач при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, предоставляющий обязанность для окружающих вправе выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.
Абзац 5 пункта 6 статьи 51 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
А вот мэр да, не может.
Мэр не может такое сделать да. Но главному государственному санитарному врачу дано такое право федеральным законом причём. Попробуйте в суде обжаловать закон, я уверен суды сошлются как раз на полномочия главного санитарного врача установленные федеральным законом. Или думаете просто так в законе написали про это право его?
Закон позволяет вынести мотивированное постановление о вакцинации. Увы, но такая ваша трактовка неверна. Иначе этого пункта бы не было. Мне самому не нравится такой закон, хоть и привит. Ну если кто считает его незаконным пусть идёт в суд или нанимает юриста с целью признать незаконными. Уверен суды вам на тот же самый закон ссылку дадут. Только при подаче административного искового заявления о признании нормативно правовых актов необходимо высшее юридическое образование даже если без представителя подаёт в суд гражданин.
Постановление главного государственного санитарного врача в котором мотивировано вынесение вообще соответствующего постановления. Вводится оно в соответствии с полномочиями данными ему Федеральным законом. Если вы считаете что федеральный закон не имеет давать право такое главному санитарному врачу хотя оно даётся идём смело в суд обжаловать. Было бы глупо вводить федеральный закон что главный государственный санитарный врач может вводить обязательную вакцинацию но при этом по факту он не мог бы))) не просто так же эта статья в федеральном законе есть?
про медкнижки слышали?
Вообще, если примут такой закон, про врагов народа, то вы его либо примите и пойдете исполнять, либо станете врагом народа. Так работают законы. Остается только надеяться, что законов таких не примут.
Данные от 20 года: 10К если стали инвалидом и 30К если подохли от вакцины. Собирались увеличить выплаты в 100 раз, но благополучно забили. https://rg.ru/2020/07/08/kompensacii-za-oslozhneniia-posle-vakcinacii-mogut-uvelichit-v-100-raz.html
То есть вакцина все таки работает?
Вот именно, что реальные данные эти никто не публикует и мало кому известны. Поэтому "непонятно"! Я бы сам пошел, если бы все открыто было, а тут прячут, врут как дети малые, пудрят мозги. Один говорит одно, другой другое, на третьего вешают огласить обязаловку и штрафами решили обложить. ШАХ и МАТ! Ну скажи, что вакцина дерьмо, ну поржем да будем искать варианты, люди тоже не дураки, сдохнуть как крысы не захотят.
Игнорируйте или объединяться и всем коллективом, бизнесом писать заявления, подавать иски. Твари ничего не смогут сделать против массовых протестов.
У меня как у " чурки" вопрос. Я привит AstraZeneca. Это считается или обязательно скрепная вакцина должна быть?
В Московской области тоже для данной категории лиц сделали обязательную вакцинацию. А главное с точки зрения закона не придраться ведь...
Берите выписку из егрюл и там будет написано что попова НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ ☝️☝️☝️
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Не моё. Для сотрудников одной из компаний.
Откуда такой конский штраф взяли? Писали про 6.3 коап рф и 3.18 коап Москвы, но там нет таких цифр, кроме как в случае смерти по причине.
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