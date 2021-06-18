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Маша Цепелева

Власти Китая попросили одного из богатейших бизнесменов страны «залечь на дно» после поста со стихотворением — Bloomberg Статьи редакции

Это уже второй случай из-за публичных выступлений — в 2020 году на два месяца «ушёл в тень» основатель Alibaba Джек Ма.

31 31 комментарий
3675 просмотров

Правительство Китая вызвало на встречу главу компании Meituan, миллиардера Ван Сина и попросило «держаться в тени» и «не привлекать к себе внимание», сообщают источники Bloomberg. В Meituan не стали комментировать информацию.

Meituan — третья по величине технологическая компания Китая, которая занимается доставкой еды и товаров. Ван Син опубликовал в соцсети стихотворение о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая.

Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства. Накануне публикации в отношении Meituan началось антимонопольное расследование.

За два дня после публикации акционеры продали бумаги компании на $26 млрд, их стоимость упала на 15%, пишет BBC.

Позже Ван Син удалил публикацию и объяснил, что она касалась не правительства, а других компаний в его отрасли. С 9 мая Ван Син перестал публиковать записи в социальной сети, раньше посты появлялись несколько раз в неделю. Также в мае Meituan создала специальную команду для помощи в антимонопольном расследовании и пообещала строго соблюдать правила.

Официальные лица не стали применять суровые меры против миллиардера, чтобы «не создавать впечатление, будто каждое незначительное нарушение может привести к ужасным последствиям», сообщают источники Bloomberg.

В 2020 году китайские власти отменили IPO финансовой компании Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.

Это произошло после выступления Ма, в котором бизнесмен обвинил власти и госбанки в «противодействии инновациям». После инцидента Джек Ма пропал из публичного поля на два месяца.

#новость #meitan

31 31 комментарий
14
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Вася Пражкин

40

Как по-доброму в Китае - «Залечь на дно». Хорошо у нас такого нет, хочет бизнесмен писать стихи - пусть пишет, даже камеру ему отдельную предоставят.

Ответить

Dmitry Kashin

Вася
12

Ну или сразу новичком могут

Ответить

Kirill Nikolaenko

Dmitry
8

А это уже государственная поддержка! 

Ответить

Роман Дегтярев

Вася
0

Да есть наверное, если Миллер захочет начать писать стихи, то также добрый Путин его поддержит. 

Ответить

Николай Глущенко

15

Китай всерьёз решил угробить своё экономическое чудо. Как говорится, поигрались и хватит)

Ответить

Alex Konin

Николай
7

Источник их экономического чуда как раз политика государства по слабому юаню, ограничению всего западного и возможностям занять свободную нишу на самом большом рынке. Поэтому и не боятся особо регулировать, поскольку не исключительно гений китайских предпринимателей дал им текущее состояние.

Ответить

Giant Schlong

Alex
2

 Источник их экономического чуда как раз политика государства

Я бы даже обострил: источник экономического чуда — политика Коммунистической парти

Ответить

Дарья Смолякова

Alex
2

ограничению всего западного

Вроде бы даже в книжках по экономике пишут, что залог успеха Китая и Японии это внешние инвестиции из Европы и США. Если не заметили, Трамп начал торговую войну смысл которой был в переносе американских производств из Китая в США. Никакого "импортозамещения" в Китае не было, по факту Китай рос на западных и американских технологиях и производствах, которые стали основой для китайских национальных компаний. 

Ответить

Blackrock

Николай
3

Чудо принадлежит компартии че хотят то и делают)

Ответить

Роман Дегтярев

Николай
1

В каком месте здесь хоть какие-то намёки на это есть? Ну и что собственно в этом плохого, если это так?

Ответить

Иван Шеметов

Николай
0

Они угробят детей, которые работают за еду? 

Ответить

Николай Глущенко

Иван
0

Нет, просто закроют окно для новых технологий и реформ. Дети работающие за еду это отличное подспорье, но только рыночная экономика способна с их помощью раскрутить маховик который накормит всех. Потому что их власти пытаются замкнуть экономику на себя, а ключевое свойство рыночной экономики - это её разомкнутость.

Ответить

Giant Schlong

14

Не пизди много, пизди мало © Конфуций

Ответить

Николай Владимирович Грудинин

9

Ну наши вроде все в тени

Ответить

Bekzat Sadykov

9

Залечь на дно Хуанхэ

Ответить

Роман Дегтярев

Bekzat
0

А оно там глубокое?

Ответить

Симон Восточный

Роман
0

Глубокое или нет, дышать на дне трудно 

Ответить

Raimond Vladimirov

5

Официальные лица не стали применять суровые меры против миллиардера, чтобы «не создавать впечатление, будто каждое незначительное нарушение может привести к ужасным последствиям»

То есть антимонопольное, падение стоимости акций на 15% за стишок это не сурово? Получается его вообше расстрелять должны.

Ответить

Pepe Smoke

3

-15 баллов социального рейтинга

Ответить

No Name

3

Залечь на дно в Брюгге

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Скоро у нас....

Ответить

Приятный вентилятор

Инокентий
4

Это где "у нас"? В России уже даже намекать ничего не надо давно на этот счет. Сообразили и сделали выводы. Стихов не пишут

Ответить

Покойный Паша

1

Ну главное, что не в землю

Ответить

Артем Бондарев

1

«Слыш, завали»

Ответить

Wera Ferat

1

"Залечь на дно" -  это так называется "демократия" по-китайски, т.е поддержка бизнеса на государственном уровне?

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Кто-нибудь в Кремле, молю, позвоните Бузовой с таким же предложением)

Ответить

S.Z

Dmitry
1

Может тебе стоить поменять предпочтения в том что ты смотришь?

Ответить

Dmitry Kiselev

S.Z
0

Не, ну чудо-юдо из Д2 во МХАТе это уже слишком же

Ответить

Джон Картошкин

0
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Комментарий удален

Агнец невинный

0

зато в демократической Америке полная свобода слова

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Комментарий удален

Prinka Jahan

0

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Маша Цепелева
Власти Китая попросили одного из богатейших бизнесменов страны «залечь на дно» после поста со стихотворением — Bloomberg Статьи редакции

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