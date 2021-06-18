Власти Китая попросили одного из богатейших бизнесменов страны «залечь на дно» после поста со стихотворением — Bloomberg Статьи редакции
Это уже второй случай из-за публичных выступлений — в 2020 году на два месяца «ушёл в тень» основатель Alibaba Джек Ма.
Правительство Китая вызвало на встречу главу компании Meituan, миллиардера Ван Сина и попросило «держаться в тени» и «не привлекать к себе внимание», сообщают источники Bloomberg. В Meituan не стали комментировать информацию.
Meituan — третья по величине технологическая компания Китая, которая занимается доставкой еды и товаров. Ван Син опубликовал в соцсети стихотворение о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая.
Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства. Накануне публикации в отношении Meituan началось антимонопольное расследование.
За два дня после публикации акционеры продали бумаги компании на $26 млрд, их стоимость упала на 15%, пишет BBC.
Позже Ван Син удалил публикацию и объяснил, что она касалась не правительства, а других компаний в его отрасли. С 9 мая Ван Син перестал публиковать записи в социальной сети, раньше посты появлялись несколько раз в неделю. Также в мае Meituan создала специальную команду для помощи в антимонопольном расследовании и пообещала строго соблюдать правила.
Официальные лица не стали применять суровые меры против миллиардера, чтобы «не создавать впечатление, будто каждое незначительное нарушение может привести к ужасным последствиям», сообщают источники Bloomberg.
В 2020 году китайские власти отменили IPO финансовой компании Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.
Это произошло после выступления Ма, в котором бизнесмен обвинил власти и госбанки в «противодействии инновациям». После инцидента Джек Ма пропал из публичного поля на два месяца.
Как по-доброму в Китае - «Залечь на дно». Хорошо у нас такого нет, хочет бизнесмен писать стихи - пусть пишет, даже камеру ему отдельную предоставят.
Ну или сразу новичком могут
Да есть наверное, если Миллер захочет начать писать стихи, то также добрый Путин его поддержит.
Китай всерьёз решил угробить своё экономическое чудо. Как говорится, поигрались и хватит)
Источник их экономического чуда как раз политика государства по слабому юаню, ограничению всего западного и возможностям занять свободную нишу на самом большом рынке. Поэтому и не боятся особо регулировать, поскольку не исключительно гений китайских предпринимателей дал им текущее состояние.
Источник их экономического чуда как раз политика государства
Я бы даже обострил: источник экономического чуда — политика Коммунистической парти
ограничению всего западного
Вроде бы даже в книжках по экономике пишут, что залог успеха Китая и Японии это внешние инвестиции из Европы и США. Если не заметили, Трамп начал торговую войну смысл которой был в переносе американских производств из Китая в США. Никакого "импортозамещения" в Китае не было, по факту Китай рос на западных и американских технологиях и производствах, которые стали основой для китайских национальных компаний.
В каком месте здесь хоть какие-то намёки на это есть? Ну и что собственно в этом плохого, если это так?
Они угробят детей, которые работают за еду?
Нет, просто закроют окно для новых технологий и реформ. Дети работающие за еду это отличное подспорье, но только рыночная экономика способна с их помощью раскрутить маховик который накормит всех. Потому что их власти пытаются замкнуть экономику на себя, а ключевое свойство рыночной экономики - это её разомкнутость.
Залечь на дно Хуанхэ
А оно там глубокое?
Официальные лица не стали применять суровые меры против миллиардера, чтобы «не создавать впечатление, будто каждое незначительное нарушение может привести к ужасным последствиям»
То есть антимонопольное, падение стоимости акций на 15% за стишок это не сурово? Получается его вообше расстрелять должны.
Скоро у нас....
Приятный вентилятор
Это где "у нас"? В России уже даже намекать ничего не надо давно на этот счет. Сообразили и сделали выводы. Стихов не пишут
"Залечь на дно" - это так называется "демократия" по-китайски, т.е поддержка бизнеса на государственном уровне?
Кто-нибудь в Кремле, молю, позвоните Бузовой с таким же предложением)
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Это уже второй случай из-за публичных выступлений — в 2020 году на два месяца «ушёл в тень» основатель Alibaba Джек Ма.
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