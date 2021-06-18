Это уже второй случай из-за публичных выступлений — в 2020 году на два месяца «ушёл в тень» основатель Alibaba Джек Ма.

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Правительство Китая вызвало на встречу главу компании Meituan, миллиардера Ван Сина и попросило «держаться в тени» и «не привлекать к себе внимание», сообщают источники Bloomberg. В Meituan не стали комментировать информацию.

Meituan — третья по величине технологическая компания Китая, которая занимается доставкой еды и товаров. Ван Син опубликовал в соцсети стихотворение о массовом сожжении противоречащих идеологии книг при первом императоре Китая.

Многие посчитали пост скрытой критикой действующего правительства. Накануне публикации в отношении Meituan началось антимонопольное расследование.

За два дня после публикации акционеры продали бумаги компании на $26 млрд, их стоимость упала на 15%, пишет BBC.

Позже Ван Син удалил публикацию и объяснил, что она касалась не правительства, а других компаний в его отрасли. С 9 мая Ван Син перестал публиковать записи в социальной сети, раньше посты появлялись несколько раз в неделю. Также в мае Meituan создала специальную команду для помощи в антимонопольном расследовании и пообещала строго соблюдать правила.

Официальные лица не стали применять суровые меры против миллиардера, чтобы «не создавать впечатление, будто каждое незначительное нарушение может привести к ужасным последствиям», сообщают источники Bloomberg.

В 2020 году китайские власти отменили IPO финансовой компании Ant Group Джека Ма и оштрафовали Alibaba на $2,8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.