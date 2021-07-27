Акции Activision Blizzard упали на 6%, а сотрудники объявили о забастовке после скандала о дискриминации в компании Статьи редакции
Работники требуют сделать равным найм, повышения и распределение зарплат сотрудников, вне зависимости от пола.
После двухлетнего расследования департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на компанию Activision Blizzard, разработчика игр Call of Duty, World of Warcraft и других, из-за дискриминации работников. Компания отрицает обвинения. Сотрудники называют реакцию топ-менеджеров «оскорбительной» и собираются на забастовку.
Иск о дискриминации
В компании работают около 9500 человек. В иске указано, что женщины зарабатывали меньше мужчин, подвергались сексуальным домогательствам, их внешность открыто обсуждали, мужчины шутили по поводу изнасилований. Также описан случай, когда сотрудница Activision Blizzard покончила с собой во время командировки с начальником, потому что он взял с собой секс-игрушки.
Реакция компании
В ответ исполнительный вице-президент Фрэнсис Таунсенд написала сотрудникам письмо о том, что факты в расследовании «вырваны из контекста», а некоторые описанные случаи «произошли более 10 лет назад».
Директор по корпоративным коммуникациям Blizzard Кельвин Лю рассказал CNN, что описанная картина «не отражает реальность». «За последние несколько лет мы значительно изменили культуру компании», — пояснил он.
Реакция сотрудников
Работники назвали комментарии топ-менеджеров Activision Blizzard «отвратительными и оскорбительными» для пострадавших. Полный текст письма, подписанного более 2600 сотрудниками, опубликовал Bloomberg. По их мнению, такая позиция руководителей может избавить виновных от ответсвенности.
28 июля у главного кампуса Activision Blizzard в Калифорнии пройдёт забастовка. Сотрудники выдвинули требования:
- Отказ от принудительных разбирательств в арбитражных судах из-за домогательств.
- Введение новых практик найма и продвижения работников.
- Публикация сведений о зарплатах и продвижении сотрудников по службе вне зависимости от пола и этнической группы.
- Создание подразделения, которое будет отвечать за равенство, многообразие и инклюзивность.
Последствия
Во вторник, 27 июля, акции компании упали на 6% с $90 до $83,8 штуку. 20 июля, когда департамент подал в суд на Activision Blizzard, акции компании стоили $91,51 за штуку.
Разработка новой версии World of Warcraft приостановлена из-за скандала, написал в Twitter старший системный дизайнер игры Джефф Гамильтон.
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