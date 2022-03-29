Офлайн
Слепой Никита

Мигранты стали уезжать из России из-за падения рубля и нехватки работы, рассказали в общинах Статьи редакции

Но выехать из страны тоже непросто — мешают закрытые границы, отменённые рейсы и рост цен на билеты.

  • Об оттоке трудовых мигрантов «Ведомостям» рассказали представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в России. По их словам, он начался в конце февраля 2022 года после введения санкций против страны.
  • Среди причин — падение курса рубля, пишет издание. Люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, а из-за курса это стало невыгодно. Кроме того, стало намного меньше способов отправить деньги.
  • Сокращается и количество строек и заказов на ремонт из-за роста цен на стройматериалы — в этой сфере тоже много мигрантов. Масштаб оттока собеседник издания оценить затруднился. По его словам, даже статистика МВД не точна, поскольку учитывает только вставших на учёт приезжих. В ведомстве не ответили на запрос.
  • Защищающие права представителей диаспор юристы отмечают и другую сложность: многие не могут улететь из России из-за закрытых границ, отменённых рейсов и роста цен на билеты.
  • Пока бизнес не успел заметить существенной нехватки рабочих рук, рассказали газете в одной из курьерских служб (в этой отрасли тоже заняты мигранты). Среди других сфер, где в будущем может быть сильно заметен отток иностранных рабочих, — строительство, ЖКХ, общепит, ритейл, сервисы доставки, оценили в «Рокет ворк».

#новость

6733 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
124 комментария
Написать комментарий...
Big Boss

Через лет 10 мы будем ездить в Узбекистан убирать улицы такими темпами.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Чур я буду паковать фрукты)))

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ок, тогда потом - убирать улицы.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Noskov

Надеюсь твоя фамилия не Ванга

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Судя по тому, что они пытаются сейчас в IT, не исключено.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Так в бишкеке уже их депутаты предлагали нанимать русских на стройки

Ответить
Развернуть ветку
Разный файл

Не так страшен отток. А вот миллионы злых и голодных мигрантов внутри страны, которые не смогли или не захотели вернуться домой — повод в скором времени по вечерам не выходить на улицу.

Ответить
Развернуть ветку
Olga RRR

Мигрантов?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Noskov

Только ли мигрантов, вы хотели сказать?)

Ответить
Развернуть ветку
Βасилий Γерасимов

Да, только мигрантов, ибо простой россиянин, становясь беднее с каждым днем, считает что ему норм, и поэтому никуда не выйдет)

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

Если происходит беда - страдают абсолютно все и если человеку нечего кушать, негде жить и так далее, ему вольно невольно придётся выживать. Просто граждане своих городов, кто работает и кушает и более менее живет, не видит в этом смысла. А приезжие, которых кинули или ещё что-то, без денег, еды, идут на жесткие меры.
У нас в доме сосед, жил обычной Московской жизнью а в ковид остался без дохода, не смог обеспечить семью. Утром встал, сел в авто, поехал в лес и решил повеситься. Благо сотрудники Полиции патрулировали парки, увидели это и отправили на лечение. А сейчас, мне кажется, ситуация куда похуже чем ковид и просто временная приостановка работы и деятельности. Сейчас конкретно так «беда» и это затронет не только мигрантов.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Условный злой мастурбек хуже условного злого Ваньки, которому не хватает на опохмел.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Ефимов

Чем?

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Наличием ножа.

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Shkuriin

Хахаха)) и смешно и грустно)

Ответить
Развернуть ветку
YCbluKOBPbl

Ну картина Ваньки и опохмела , в 22м году , принадлежит именно совковскому населению .
А оно , как мы видим из статистики , за 21й год сократилось на лям .

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кузнецов

Да, скоро начнётся…

Ответить
Развернуть ветку
Kain Ariott

Уже как пару лет чувствую этот отток. Двор перестали убирать, зимой происходит пздц, оно и понятно, за такую зп нормальный человек с даже со стула не встанет, учитывая курс рубля приезжать работать в РФ на*уй не надо

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

В такси стало больше соотечественников кстати )

Ответить
Развернуть ветку
Максим

да, так и есть. Даже гастеры за эти гроши работать не хотят...

Ответить
Развернуть ветку
Tatiana M.

Да что вы? Нормально они тут всего имеют. Не усугубляйте. В Ковид въезд был затруднителен. А сейчас сокращения. Дело вообще не в зп.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Пук в лужу. Не далее как 3 дня назад ехал в такси, и водила-азербайджанец жаловался, что "за эти копейки работать смысла нет, два часа проработал и нажал домой"

Ответить
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Ты уточни, в следующий раз у него. «эти копейки» в Москве за 100к у него. Им бы как в нулевые - с аэропорта на вокзал за 500 баксов возить - вот это был бы заработок.

Ответить
Развернуть ветку
Tatiana M.

Я каждый день езжу в такси и каждый жалуется, что за эти копейки не стал бы работать. Хоть русский, хоть не русский. Но вот в ЖК вижу толпы беременных узбечек-азеров и прочих, кто сказал, что не уедут отсюда из-за льгот и прочих плюшек.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

А когда льготы и прочие плюшки посыпятся?

Ответить
Развернуть ветку
Tatiana M.

Вам - не знаю. А им после 3-го ребенка

Ответить
Развернуть ветку
BeezOne84

Большинство таксистов - любители лёгких денег. Они нерепрезентативны.

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Конечно, конечно! У нас самая прекрасная страна, а все другие страны нам завидуют)

Ответить
Развернуть ветку
Tatiana M.

Причем здесь это? Просто по сравнению с их страной - здесь лучше. Мат капитал, льготы многодетным, гражданство получить - без усилий. Вот и едут. В той же Армении работы нет от слова совсем. В Узбекистане местная валюта дно пробивает вместе с рублем. Так что зачем этот сарказм?

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

мат капитал, льготы многодетным
 Для иностранцев, проживающих в России по виду на жительство, материнский капитал не предусмотрен.
Вы о чем вообще?
Гражданство без усилий, см. скрин

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

В Москве и области нормальные зарплаты у дворников, а вот вороватое ЖКУ надо ебать.

Ответить
Развернуть ветку
Radna

О националисты вперёд работать вместо них, не все же время заниматься диванной аналитикой и винить во всех проблемах мигрантов и США с НАТО.
Как раз мигранты перестанут «демпинговать» заработную плату и вы сможете дворником 100 тыс получать, а курьером 150 тыс. Правда через год в долларах это будет 500-600$.

Ответить
Развернуть ветку
Radna

Мне знакомый повар Узбек рассказывал что в 2012 году работал в Питере и мог домой отправлять 1500-2000$ тыс , а сейчас работает в Новосибирске и может позволить себе отправить домой только 500-600$. При чем в рублях зарплата выросла сильно, но расходы тоже выросли и курс валюты.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Prudnikov

Более-менее квалифицированные кадры могут везде устроиться - частная стройка, повар, парикмахер и пр. А многие мигранты тут вообще без какого либо опыта и знаний в чем-либо. И с языком проблема. Молодое поколение в Азии практически не учит русский язык, там его просто мало где преподают, особенно в школах вне столиц и больших городов. Едут в основном из небольших городков, деревень хоть на какие-то заработки сюда, так как там работы ещё меньше или нет вовсе в их городе.
У нас пока капремонт дома делали, я тут повидал этих «строителей-ремонтников», которые делают как могут. Главное - чтобы за первое время ничего не отвалилось. Вот и вся задача. Дом уже 4-й год в капремонте и ещё неизвестно сколько мы будем воевать с подрядчиками и ФКР.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

А чего он дауншифтнулся-то?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Епанчинцев

Зачем он в Сиб уехал? Оттуда все наоборот когти делают

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Блэт можно подумать у них там другие варианты есть. Все их тугрики вместе с рублем повалятся следом. Вот то, что стройки встают это прям убийство. Банки все это кредитовавшие не выживут

Ответить
Развернуть ветку
Kain Ariott

Рядовой мигрант 50% отправляет домой остальное себе оставляет. В нынешней ситуации он работает на туалет

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Какая альтернатива? Тут хотя бы на туалет хватает, а дома что?

Ответить
Развернуть ветку
Kain Ariott

А дома семья из 3-5 голов которых нужно кормить

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Ну так к ним еще +1 если дома сидеть. Работа то там откуда? Если Россия это бензоколонка, то средняя азия это заправщики на ней

Ответить
Развернуть ветку
Александр Бут

К счастью или нет, но в странах Азии сейчас экономика начинает какой-то рост , даже возобновляются заводы , появляются рабочие места , поэтому полагаю , что там же они и будут искать способы содержания пары голов

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

То, что какое-то рост появляется в Средней Азии для нас хорошо. Но это не решает проблему избыточного демографического давления. Да и бизнес в Средней Азии во многом ориентирован, опять же, на российский рынок...

Ответить
Развернуть ветку
Andrew F.

Работу создадут айтишники рванувшие в ближнюю азию например

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Тыща человек со стройки одному айтишнику смузи повезут?

Ответить
Развернуть ветку
Andrew F.

Дальше шаблонов глубинные помыслить не могут? Так расскажи, кто создал всю доставку за последние лет 7 в России. Логисты? Или может грузчики?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Халявные деньги грефов ее создали, зато да обороты то какииииие

Ответить
Развернуть ветку
Andrew F.

Имперское величие и холуйство. Думаешь, в Азии не найдётся инвестора с парой лярдов?

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Это примерно из той же серии, что электричество, которое берётся из розетки. Доставка появилась не потому, что её придумали какие-то хипстеры с глубоким знанием СУБД, а так как существует широкий платежеспособный спрос.

Я не умаляю заслуг айтишников и инвесторов, так как, благодаря им российский спрос обслуживают российские же компании, а не американские. Однако, первично тут именно наличие рынка. В странах средней Азии его нет.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Кому возить то это все??? Курьеры сами себе будут доставлять?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Галкин

Работая на европу и Омэрику?
Или эти айтишники устроятся работать в ооо" киргиз-it" за 100.....чего нибудь.

Ответить
Развернуть ветку
SG

Уезжают в Турцию на заработки + в некоторых странах ситуация становится лучше и появляются рабочие места. Лично знаю несколько вернувшихся в 14 домой и неплохо там живут, один даже мини бизнес основал

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Теперь возит остальных на вахту?))))

Ответить
Развернуть ветку
- -

Многие сюда прут по инерции в надежде на лучшую жизнь. Хотя в реальности примерно тоже на тоже. Только у себя на родине ему не придется жить в одной квартире вдесятером и всякий раз шугаться ментов в метро или на улице.

Ответить
Развернуть ветку
Finder Boy

Что значит работает на туалет ?

Ответить
Развернуть ветку
Kain Ariott

Все заработанное уходит на пожрать

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Я может скажу не совсем осознавая масшат проблемы. Но да и хер с ним. Уже лучше пусть ничего не строят чем эти человейники

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Стройка это двигатель экономики, встанет стройка, встанет все остальное

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Да это это я знаю. Мультипликативный эффект... Все такое.. хуе мое.. но все равно это же не повод всякое говно строить

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Спрос рождает предложение) короче это все собака которая сама себя за хер кусает

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Не повалятся. Они готовы чистить сапоги американскому господину

Ответить
Развернуть ветку
Andreas Blokh

Уже повалились, ты недооцениваешь зависимость экономики средней азии от России)

Ответить
Развернуть ветку
Finder Boy

Кто они? Может ты ?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Я бы с радостью, но здесь за нас все царёк решает (

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey

Мой барбер из Узбекистана. Рассказывал что его родственники многие на заработках в Турции

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Очевидно Стамбуль не рэзинови

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey

Про Москву так же говорили. В Стамбуле например есть большой производственный квартал где делают буквально всё. Работа найдется, вопрос где выгодней будет условному мигранту.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Так в Турции, как бы, тоже экономический кризис, инфляция и девальвация. А без российских и украинских туристов этим летом он еще веселее пойдет...

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

Российские и Украинские туристы будут замещены европейскими

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

Только сегодня в Казахстане заявили, что готовы принять закрывающиеся в России производства.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Есть слухи, что персонал и оборудование иностранные нефтесервисные компании переводят не на родину, а в Казахстан, поближе к северной границе. Думаю, понятно для чего... :)

Ответить
Развернуть ветку
Генерал Ермолов

Хоть какая-то польза от кризиса

Ответить
Развернуть ветку
Никита Анохин

Так рубль ежедневно только и крепчает! Это Фейки какие-то про ослабление национальной валюты.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Баб Зина, перелогиньтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Анохин

В сарказм не получилось 😔

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Ничего страшного, ты пытался. 🤗

Ответить
Развернуть ветку
- -

Сейчас народ на нервняке, сарказм не чувствуют.

Ответить
Развернуть ветку
ЕКонстантин

Думаю хуже не будет от их ухода. Преступления уйдут, драки массовые, грязь и т.д

Ответить
Развернуть ветку
arty

Ещё в Москве наконец-то увидят глубинный народ.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Под камешками и китовыми какашками?

Ответить
Развернуть ветку
Кожаный цветок

Если бы мигранты не уезжали, то это сделали бы солтдаты НАТО

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

😂😂😂👍

Ответить
Развернуть ветку
Денис Дебелов

Рабочие места появятся. Жить то в России можно! А вот зарабатывать и покупать доллар не выгодно!

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Дебелов бы таких побольше!

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Ну вот сейчас как раз и выйдут работать айтишники и прочие быдлокодеры дворы мести. Импортозамещение никто не отменял!

Ответить
Развернуть ветку
Максим

А 280 УК РФ зря что ли придумали? Лайк поставил неправильный, без восторга посмотрел на портрет вождя - будь любезен отхреначить 120 часов общественно полезных работ...

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Почему в западных странах вождизм уже давно порешили? И любой ребенок может послать на 3 буквы своих родителей за неправильное воспитание, а у россиян парентализм в крови?

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Надо будет посмотреть на состояние западных стран лет этак через 20-30. На текущий момент Азия с парентализмом прёт вперёд во всех сферах, а страны Запада потихоньку закапываются в мигрантах, мультикультерности, повесточках и прочей ерунде... Докатились уже до того, что индусы прямым текстом англичан посылают.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

Нет, мести двор пойдут таксисты.

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Если кто-то не заметил, то уезжать они стали еще осенью. Остались только совсем ассимилированные. Не зря же им тут сахарные условия создавать начали - и то не едут.
У меня за эту зиму вся обувь целая осталась, без соленых разводов, как новенькая) т.к. ни то что снег убирать, даже соль сыпать было некому.

Ответить
Развернуть ветку
ukrainewartube.com

Выходит одни плюсы для россиян, сколько рабочих мест, новых возможностей.

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Веники вязать, улицы подметать, в Мариуполе подыхать. О дивный новый мир!

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Проблема мигрантов решается сама по себе.

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Что за проблема?

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Улицы подметают, сцуки, и дома строят. Полный беспредел.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Правда сперва они обрушили цены на работу в Санкт-Петербурге. Про то, сколько они денег на родину отправляют напомнить?

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Теперь в Питере останутся деньги, поздравляю. И цены на работу вырастут. И стоимость результатов работ соответственно вырастет. А у народа денег все меньше, и покупать результаты работ по таким конским ценам они не станут. Соответственно, работы остановятся, работодатели разорятся, работники разойдутся. Гениальная стратегия!

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Ура, закон джунглей!

Ответить
Развернуть ветку
Roman Krasovskiy

Это разве что для Москвы и ещё пары городов критично. Во многих регионах мигрантов из соседних республик не такое значительное количество.

Ответить
Развернуть ветку
Andreas Blokh

Ошибаешься, они в сельхозе в регионах задействованы и на некоторых предприятиях

Ответить
Развернуть ветку
Gosoo Gosoo

"Благодаря санкциям мир на столько очистился..."

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Косатиков

В гостях хорошо, а дома лучше.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Уезжают то понятно. Не понятно, что они там все делают в Узбекистане и Таджикистане. Есть какой-то существенный миграционный поток в какие-то другие страны? В ЕС вроде их не ждут. На Ближнем Востоке места индусами и пакистанцами должны быть заняты.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

А у себя дома они принимают российских айтишников и прочий "средний класс".

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Кстати. А ведь реально денежные потоки сейчас и так перераспределятся

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Таджикистан наконец начнет активно развиваться и в перспективе превратится в таджикскую Кремниевую долину. Это прекрасно, разве нет?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Mitryashkin

Это шикарно, я считаю. Будет кремниевая долина с хорошей природой. Своеобразный рабочий ретрит

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Импортозамещение

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Замещение чем?

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Я ни на что не намекаю, но в России традиционно было много рабочих с Украины...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Хз. Давно я их не видел на стройках наших. После 2014 года очень сильно уменьшилось

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Эх уважаемый. Не тому вы человеку этот вопрос задаёте. Но знаете что, есть тут у нас одно "стратегическое" преимущество. Вот его можете распросить поподробнее. особенно если его уйдут. А то он горазд в одну калитку общаться. Пока что ему можно задать только один вопрос. Оракл хуе...

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Нет, мне правда интересно, чем собираются замещать импорт.

PS: понятно, что ничем, но всё же, интересен ответ.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Ну либо отечественной рабочей силой. Но им платить надо больше. Либо увеличением автоматизации.. но это я пока себе плохо представляю. Да и долго это и опять же дорого.

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

но это я пока себе плохо представляю
 Ну вы поняли, да? ))

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Да я все понимаю. Жопа кругом.

Ответить
Развернуть ветку
vic smirnoff

Нет, вы не понимаете. Это еще не жопа.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Наконец-то хоть какой-то позитив.
P.S. Я не ксенофоб😇

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шапран - B2B продажи

Рубль жеж уже вроде выравнивается?! Не?

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Уже доллар за 30?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шапран - B2B продажи

Так роскоши пока нет(

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Ну, когда станет по 30, тогда и выровняется.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Теперь замкадыши могут пойти работать дворниками.

Ответить
Развернуть ветку
Stas Vasilevskii

Ну вот и решаем проблемы с ростом безработицы. Метелку и айда убирать улицы.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 124 комментария
Финансы
Батискаф
Как один бизнес снизил налоги в 33 раза и еще четыре кейса законной оптимизации
Yota
iPhone снова в топе: аналитика смартфонов от Yota

Мобильный оператор Yota составил топ самых популярных брендов смартфонов среди своих пользователей.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
TJ
Роскомнадзор проверит качество блокировок запрещённых сайтов Статьи редакции

Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.

Бланк
Обновлений и фишек хватит на новый стартап: «Бланк» для бизнеса уверенно начинает 2022 год

Прошло почти 3 месяца с начала 2022 года и мы готовы поделиться с вами списком обновлений, который мы успели сделать за это время. Спойлер: долгожданные интеграции, больше возможностей для работы со счётом, выпуск пластиковых карт и многое другое. Рассказываем, что и как.

Лаборатория Касперского
Recruitment re-engineering: как мы в прошлом году перестроили процессы, чтобы нанимать в 1,5 раза быстрее

Как крупной компании, которая продолжает быстро расти, оцифровать и изменить процессы поиска талантов и эффективнее все считать? Опытом «Лаборатории Касперского» делится Кирилл Ширяев, руководитель центра HR-экспертизы компании.

Сервисы
Катя HelpDeskEddy
Zendesk забанил Россию и удалил с сайта русский язык. Куда перейти, чтобы не потерять в привычном удобстве?

Zendesk сообщил о прекращении работы на территории России и Белоруссии. Компаниям, оформившим подписку на него, предлагают сделать экспорт данных, так как через два месяца доступа к ним не будет.

Школа управления Сколково
Эксперты СКОЛКОВО о вызовах и возможностях новой экономической географии бизнеса

В новом выпуске проекта «СКОЛКОВО. На связи» профессора-практики и ректор РЭШ Рубен Ениколопов обсуждали с экспертами Школы как формируется новая экономическая реальность и как в ней можно действовать. Собрали для вас главное из их беседы.

Транспорт
Слепой Никита
Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в онлайн-режиме Статьи редакции

Обновлённый законопроект в ближайшее время могут рассмотреть в Госдуме.

Финансы
Слепой Никита
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 34: Bloomberg остановит работу, Япония введёт новые санкции Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать четвёртого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: aukett-heese.de 
Статья дополняется
Evrone
Кейс viju: стриминговый сервис с киномами

viju - новый стриминговый сервис от группы Viasat. Помимо эксклюзивных премьер и большого пакета ТВ-каналов, он предлагает зрителю новый способ выбора контента - киномы. Это маленькие отрывки ключевых моментов фильмов и сериалов, которые помогают прочувствовать настроение фильма и определить, подходит ли он к просмотру. Мы в Evrone помогли не…

Больше статей
null