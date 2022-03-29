Обновлений и фишек хватит на новый стартап: «Бланк» для бизнеса уверенно начинает 2022 год

Прошло почти 3 месяца с начала 2022 года и мы готовы поделиться с вами списком обновлений, который мы успели сделать за это время. Спойлер: долгожданные интеграции, больше возможностей для работы со счётом, выпуск пластиковых карт и многое другое. Рассказываем, что и как.