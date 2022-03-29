Мигранты стали уезжать из России из-за падения рубля и нехватки работы, рассказали в общинах Статьи редакции
Но выехать из страны тоже непросто — мешают закрытые границы, отменённые рейсы и рост цен на билеты.
- Об оттоке трудовых мигрантов «Ведомостям» рассказали представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в России. По их словам, он начался в конце февраля 2022 года после введения санкций против страны.
- Среди причин — падение курса рубля, пишет издание. Люди приезжали, чтобы заработать и отправлять деньги домой, а из-за курса это стало невыгодно. Кроме того, стало намного меньше способов отправить деньги.
- Сокращается и количество строек и заказов на ремонт из-за роста цен на стройматериалы — в этой сфере тоже много мигрантов. Масштаб оттока собеседник издания оценить затруднился. По его словам, даже статистика МВД не точна, поскольку учитывает только вставших на учёт приезжих. В ведомстве не ответили на запрос.
- Защищающие права представителей диаспор юристы отмечают и другую сложность: многие не могут улететь из России из-за закрытых границ, отменённых рейсов и роста цен на билеты.
- Пока бизнес не успел заметить существенной нехватки рабочих рук, рассказали газете в одной из курьерских служб (в этой отрасли тоже заняты мигранты). Среди других сфер, где в будущем может быть сильно заметен отток иностранных рабочих, — строительство, ЖКХ, общепит, ритейл, сервисы доставки, оценили в «Рокет ворк».
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Через лет 10 мы будем ездить в Узбекистан убирать улицы такими темпами.
Чур я буду паковать фрукты)))
Ок, тогда потом - убирать улицы.
Надеюсь твоя фамилия не Ванга
Судя по тому, что они пытаются сейчас в IT, не исключено.
Так в бишкеке уже их депутаты предлагали нанимать русских на стройки
Не так страшен отток. А вот миллионы злых и голодных мигрантов внутри страны, которые не смогли или не захотели вернуться домой — повод в скором времени по вечерам не выходить на улицу.
Мигрантов?
Только ли мигрантов, вы хотели сказать?)
Да, только мигрантов, ибо простой россиянин, становясь беднее с каждым днем, считает что ему норм, и поэтому никуда не выйдет)
Если происходит беда - страдают абсолютно все и если человеку нечего кушать, негде жить и так далее, ему вольно невольно придётся выживать. Просто граждане своих городов, кто работает и кушает и более менее живет, не видит в этом смысла. А приезжие, которых кинули или ещё что-то, без денег, еды, идут на жесткие меры.
У нас в доме сосед, жил обычной Московской жизнью а в ковид остался без дохода, не смог обеспечить семью. Утром встал, сел в авто, поехал в лес и решил повеситься. Благо сотрудники Полиции патрулировали парки, увидели это и отправили на лечение. А сейчас, мне кажется, ситуация куда похуже чем ковид и просто временная приостановка работы и деятельности. Сейчас конкретно так «беда» и это затронет не только мигрантов.
Условный злой мастурбек хуже условного злого Ваньки, которому не хватает на опохмел.
Чем?
Наличием ножа.
Хахаха)) и смешно и грустно)
Ну картина Ваньки и опохмела , в 22м году , принадлежит именно совковскому населению .
А оно , как мы видим из статистики , за 21й год сократилось на лям .
Да, скоро начнётся…
Уже как пару лет чувствую этот отток. Двор перестали убирать, зимой происходит пздц, оно и понятно, за такую зп нормальный человек с даже со стула не встанет, учитывая курс рубля приезжать работать в РФ на*уй не надо
В такси стало больше соотечественников кстати )
да, так и есть. Даже гастеры за эти гроши работать не хотят...
Да что вы? Нормально они тут всего имеют. Не усугубляйте. В Ковид въезд был затруднителен. А сейчас сокращения. Дело вообще не в зп.
Пук в лужу. Не далее как 3 дня назад ехал в такси, и водила-азербайджанец жаловался, что "за эти копейки работать смысла нет, два часа проработал и нажал домой"
Ты уточни, в следующий раз у него. «эти копейки» в Москве за 100к у него. Им бы как в нулевые - с аэропорта на вокзал за 500 баксов возить - вот это был бы заработок.
Я каждый день езжу в такси и каждый жалуется, что за эти копейки не стал бы работать. Хоть русский, хоть не русский. Но вот в ЖК вижу толпы беременных узбечек-азеров и прочих, кто сказал, что не уедут отсюда из-за льгот и прочих плюшек.
А когда льготы и прочие плюшки посыпятся?
Вам - не знаю. А им после 3-го ребенка
Большинство таксистов - любители лёгких денег. Они нерепрезентативны.
Конечно, конечно! У нас самая прекрасная страна, а все другие страны нам завидуют)
Причем здесь это? Просто по сравнению с их страной - здесь лучше. Мат капитал, льготы многодетным, гражданство получить - без усилий. Вот и едут. В той же Армении работы нет от слова совсем. В Узбекистане местная валюта дно пробивает вместе с рублем. Так что зачем этот сарказм?
мат капитал, льготы многодетным
Для иностранцев, проживающих в России по виду на жительство, материнский капитал не предусмотрен.
Вы о чем вообще?
Гражданство без усилий, см. скрин
В Москве и области нормальные зарплаты у дворников, а вот вороватое ЖКУ надо ебать.
О националисты вперёд работать вместо них, не все же время заниматься диванной аналитикой и винить во всех проблемах мигрантов и США с НАТО.
Как раз мигранты перестанут «демпинговать» заработную плату и вы сможете дворником 100 тыс получать, а курьером 150 тыс. Правда через год в долларах это будет 500-600$.
Мне знакомый повар Узбек рассказывал что в 2012 году работал в Питере и мог домой отправлять 1500-2000$ тыс , а сейчас работает в Новосибирске и может позволить себе отправить домой только 500-600$. При чем в рублях зарплата выросла сильно, но расходы тоже выросли и курс валюты.
Более-менее квалифицированные кадры могут везде устроиться - частная стройка, повар, парикмахер и пр. А многие мигранты тут вообще без какого либо опыта и знаний в чем-либо. И с языком проблема. Молодое поколение в Азии практически не учит русский язык, там его просто мало где преподают, особенно в школах вне столиц и больших городов. Едут в основном из небольших городков, деревень хоть на какие-то заработки сюда, так как там работы ещё меньше или нет вовсе в их городе.
У нас пока капремонт дома делали, я тут повидал этих «строителей-ремонтников», которые делают как могут. Главное - чтобы за первое время ничего не отвалилось. Вот и вся задача. Дом уже 4-й год в капремонте и ещё неизвестно сколько мы будем воевать с подрядчиками и ФКР.
А чего он дауншифтнулся-то?
Зачем он в Сиб уехал? Оттуда все наоборот когти делают
Блэт можно подумать у них там другие варианты есть. Все их тугрики вместе с рублем повалятся следом. Вот то, что стройки встают это прям убийство. Банки все это кредитовавшие не выживут
Рядовой мигрант 50% отправляет домой остальное себе оставляет. В нынешней ситуации он работает на туалет
Какая альтернатива? Тут хотя бы на туалет хватает, а дома что?
А дома семья из 3-5 голов которых нужно кормить
Ну так к ним еще +1 если дома сидеть. Работа то там откуда? Если Россия это бензоколонка, то средняя азия это заправщики на ней
К счастью или нет, но в странах Азии сейчас экономика начинает какой-то рост , даже возобновляются заводы , появляются рабочие места , поэтому полагаю , что там же они и будут искать способы содержания пары голов
То, что какое-то рост появляется в Средней Азии для нас хорошо. Но это не решает проблему избыточного демографического давления. Да и бизнес в Средней Азии во многом ориентирован, опять же, на российский рынок...
Работу создадут айтишники рванувшие в ближнюю азию например
Тыща человек со стройки одному айтишнику смузи повезут?
Дальше шаблонов глубинные помыслить не могут? Так расскажи, кто создал всю доставку за последние лет 7 в России. Логисты? Или может грузчики?
Халявные деньги грефов ее создали, зато да обороты то какииииие
Имперское величие и холуйство. Думаешь, в Азии не найдётся инвестора с парой лярдов?
Это примерно из той же серии, что электричество, которое берётся из розетки. Доставка появилась не потому, что её придумали какие-то хипстеры с глубоким знанием СУБД, а так как существует широкий платежеспособный спрос.
Я не умаляю заслуг айтишников и инвесторов, так как, благодаря им российский спрос обслуживают российские же компании, а не американские. Однако, первично тут именно наличие рынка. В странах средней Азии его нет.
Кому возить то это все??? Курьеры сами себе будут доставлять?
Работая на европу и Омэрику?
Или эти айтишники устроятся работать в ооо" киргиз-it" за 100.....чего нибудь.
Уезжают в Турцию на заработки + в некоторых странах ситуация становится лучше и появляются рабочие места. Лично знаю несколько вернувшихся в 14 домой и неплохо там живут, один даже мини бизнес основал
Теперь возит остальных на вахту?))))
Многие сюда прут по инерции в надежде на лучшую жизнь. Хотя в реальности примерно тоже на тоже. Только у себя на родине ему не придется жить в одной квартире вдесятером и всякий раз шугаться ментов в метро или на улице.
Что значит работает на туалет ?
Все заработанное уходит на пожрать
Я может скажу не совсем осознавая масшат проблемы. Но да и хер с ним. Уже лучше пусть ничего не строят чем эти человейники
Стройка это двигатель экономики, встанет стройка, встанет все остальное
Да это это я знаю. Мультипликативный эффект... Все такое.. хуе мое.. но все равно это же не повод всякое говно строить
Спрос рождает предложение) короче это все собака которая сама себя за хер кусает
Не повалятся. Они готовы чистить сапоги американскому господину
Уже повалились, ты недооцениваешь зависимость экономики средней азии от России)
Кто они? Может ты ?
Я бы с радостью, но здесь за нас все царёк решает (
Мой барбер из Узбекистана. Рассказывал что его родственники многие на заработках в Турции
Очевидно Стамбуль не рэзинови
Про Москву так же говорили. В Стамбуле например есть большой производственный квартал где делают буквально всё. Работа найдется, вопрос где выгодней будет условному мигранту.
Так в Турции, как бы, тоже экономический кризис, инфляция и девальвация. А без российских и украинских туристов этим летом он еще веселее пойдет...
Российские и Украинские туристы будут замещены европейскими
Только сегодня в Казахстане заявили, что готовы принять закрывающиеся в России производства.
Есть слухи, что персонал и оборудование иностранные нефтесервисные компании переводят не на родину, а в Казахстан, поближе к северной границе. Думаю, понятно для чего... :)
Хоть какая-то польза от кризиса
Так рубль ежедневно только и крепчает! Это Фейки какие-то про ослабление национальной валюты.
Баб Зина, перелогиньтесь.
В сарказм не получилось 😔
Ничего страшного, ты пытался. 🤗
Сейчас народ на нервняке, сарказм не чувствуют.
Думаю хуже не будет от их ухода. Преступления уйдут, драки массовые, грязь и т.д
Ещё в Москве наконец-то увидят глубинный народ.
Под камешками и китовыми какашками?
Если бы мигранты не уезжали, то это сделали бы солтдаты НАТО
😂😂😂👍
Рабочие места появятся. Жить то в России можно! А вот зарабатывать и покупать доллар не выгодно!
Дебелов бы таких побольше!
Ну вот сейчас как раз и выйдут работать айтишники и прочие быдлокодеры дворы мести. Импортозамещение никто не отменял!
А 280 УК РФ зря что ли придумали? Лайк поставил неправильный, без восторга посмотрел на портрет вождя - будь любезен отхреначить 120 часов общественно полезных работ...
Почему в западных странах вождизм уже давно порешили? И любой ребенок может послать на 3 буквы своих родителей за неправильное воспитание, а у россиян парентализм в крови?
Надо будет посмотреть на состояние западных стран лет этак через 20-30. На текущий момент Азия с парентализмом прёт вперёд во всех сферах, а страны Запада потихоньку закапываются в мигрантах, мультикультерности, повесточках и прочей ерунде... Докатились уже до того, что индусы прямым текстом англичан посылают.
Нет, мести двор пойдут таксисты.
Если кто-то не заметил, то уезжать они стали еще осенью. Остались только совсем ассимилированные. Не зря же им тут сахарные условия создавать начали - и то не едут.
У меня за эту зиму вся обувь целая осталась, без соленых разводов, как новенькая) т.к. ни то что снег убирать, даже соль сыпать было некому.
Выходит одни плюсы для россиян, сколько рабочих мест, новых возможностей.
Веники вязать, улицы подметать, в Мариуполе подыхать. О дивный новый мир!
Проблема мигрантов решается сама по себе.
Что за проблема?
Улицы подметают, сцуки, и дома строят. Полный беспредел.
Правда сперва они обрушили цены на работу в Санкт-Петербурге. Про то, сколько они денег на родину отправляют напомнить?
Теперь в Питере останутся деньги, поздравляю. И цены на работу вырастут. И стоимость результатов работ соответственно вырастет. А у народа денег все меньше, и покупать результаты работ по таким конским ценам они не станут. Соответственно, работы остановятся, работодатели разорятся, работники разойдутся. Гениальная стратегия!
Ура, закон джунглей!
Это разве что для Москвы и ещё пары городов критично. Во многих регионах мигрантов из соседних республик не такое значительное количество.
Ошибаешься, они в сельхозе в регионах задействованы и на некоторых предприятиях
"Благодаря санкциям мир на столько очистился..."
В гостях хорошо, а дома лучше.
Уезжают то понятно. Не понятно, что они там все делают в Узбекистане и Таджикистане. Есть какой-то существенный миграционный поток в какие-то другие страны? В ЕС вроде их не ждут. На Ближнем Востоке места индусами и пакистанцами должны быть заняты.
А у себя дома они принимают российских айтишников и прочий "средний класс".
Кстати. А ведь реально денежные потоки сейчас и так перераспределятся
Таджикистан наконец начнет активно развиваться и в перспективе превратится в таджикскую Кремниевую долину. Это прекрасно, разве нет?
Это шикарно, я считаю. Будет кремниевая долина с хорошей природой. Своеобразный рабочий ретрит
Импортозамещение
Замещение чем?
Я ни на что не намекаю, но в России традиционно было много рабочих с Украины...
Хз. Давно я их не видел на стройках наших. После 2014 года очень сильно уменьшилось
Эх уважаемый. Не тому вы человеку этот вопрос задаёте. Но знаете что, есть тут у нас одно "стратегическое" преимущество. Вот его можете распросить поподробнее. особенно если его уйдут. А то он горазд в одну калитку общаться. Пока что ему можно задать только один вопрос. Оракл хуе...
Нет, мне правда интересно, чем собираются замещать импорт.
PS: понятно, что ничем, но всё же, интересен ответ.
Ну либо отечественной рабочей силой. Но им платить надо больше. Либо увеличением автоматизации.. но это я пока себе плохо представляю. Да и долго это и опять же дорого.
но это я пока себе плохо представляю
Ну вы поняли, да? ))
Да я все понимаю. Жопа кругом.
Нет, вы не понимаете. Это еще не жопа.
Наконец-то хоть какой-то позитив.
P.S. Я не ксенофоб😇
Рубль жеж уже вроде выравнивается?! Не?
Уже доллар за 30?
Так роскоши пока нет(
Ну, когда станет по 30, тогда и выровняется.
Теперь замкадыши могут пойти работать дворниками.
Ну вот и решаем проблемы с ростом безработицы. Метелку и айда убирать улицы.