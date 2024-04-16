«Яндекс» запустил поисковый сервис на основе ИИ «Нейро» Статьи редакции
Он подкрепляет ответы ссылками на источники в интернете.
- «Нейро» объединяет возможности поиска и генеративной языковой модели семейства YandexGPT 3, рассказали в «Яндексе». Чтобы ответить на вопрос, сервис самостоятельно подбирает и анализирует источники из поисковой выдачи.
- Свои ответы «Нейро» подкрепляет ссылками на страницы, с которых он брал информацию. Они располагаются отдельным блоком над текстом и позволяют пользователям самостоятельно проверить полученные сведения, а сайтам — получить дополнительный трафик, отмечают в компании.
- К текстовому запросу также можно добавлять изображения. А полученные ответы пользователь может уточнить в формате диалога — «Нейро» поддерживает контекст беседы.
- Сервис доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.
- «Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. Технология также используется в «Яндекс Маркете», «Лавке», «Практикуме» и других сервисах. В сентябре компания выпустила новую версию генеративной нейросети — YandexGPT 2.
- В марте 2024 года «Яндекс» анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3 и представил языковую модель YandexGPT 3 Pro. В апреле её добавили в «Алису» с дополнительной опцией «Про».
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Курсы "как попасть в выдачу ИИ Яндекса" уже в продаже?
пока в продаже нет, но думаю они уже точно готовят
Тебе нужна хорошая выдача ремня кожаного с железной бляшкой
Блондин, ваш выход. Мочите Яндекс. Вендетта продолжается?
Спасибо!
Нейро-хуэйро-говно-яндекс копирует Perplexity.
Вот только незадача — им нельзя показывать в выдаче заблокированные сайты, и поэтому результативность у их нейро-говна, на таком же уровне как и они сами. Зацензуренная какашка.
Все в Perplexity товарищи, даёшь полноценные ответы.
От Perplexity есть какой то реальный выхлоп в виде сокращения времени гугления/полноты инфы? Пока что пользуюсь отдельно поиском, отдельно GPT4/Claude
Более чем.
Сам посмотри, пролистай диалог
https://www.perplexity.ai/search/KidK1E_PSSiG9Js62qhq.A
Мне всё больше не о чем говорить с людьми.
О чем с ними говорить.
Хикикомори — наш путь
Сильно. Прям очень
Небольшой tip.
Когда спросишь и получишь ответ, нажми на кнопку Rewrite — Кое что увидишь 😉
Прикольная штука, попробовал
Хуейро.
Камбио долор
ИИ "Нейромайор"
ИИ "Нейромайор" ну скоро будет вообще ок)
- Гражданин, Вы написали пост с оправданием терроризма.
- Но это же ответ сгенерированный ЯндексЖПТ!
- Лол, кек.
Слив данных властям — единственная причина, по которой я стараюсь избегать российские IT продукты. А так Яндекс — молодцы
Каким властям? Слив данных от гугла и фб вас не смущает?
Слив куда? В ФСБ/МВД российский?
А чем может смущать слив от гугла и фб российского хомяка?
Не совсем понимаю, чем это отличается от обычного поисковика
Так сходу трудно объяснить
кажется кого-то уволят
Ну, лет через 5, когда обучится, может и будет полезным для юзеров, а не только для пацанов, которые отвечают за выручку ЯндексДиректа :)
Процветания Яндексу!
ну что, делаем ставки когда классическое SEO пойдет по одному месту?!))
А разве классическое SEO хоть как-то работает последние лет пять?
Беда в том, что представления о классике у людей разнятся.
А так-то да, классика и работает.
ну да. конечно работает. но интересности начинаются)
Она/оно уже давно не та/то, что раньше. Так что модернизируемся вместе с реальностью.
Swot анализ
Яндекс крутые 😎
скоро будет платным скорее всего
Да и кому этот сервис нужен будет уже этих ИИ сервисов очень много
Людям которые ищут через Яндекс?
Тестовый главный вопрос и провал.
Она же ИИ и может не любить 🐈
Разве это не инновации
Кривая LLM, куда прикрутили кривой поиск Яндекса по по раздутым ненужным хостам.
Экое кирикуку
По-моему эти нейросетки уже нафиг никому не сдались, мода на спад пошла
Есть you.com без танцев с бубмнами и скамом "установи браузер"