Сервисы
Артур Томилко

«Яндекс» запустил поисковый сервис на основе ИИ «Нейро» Статьи редакции

Он подкрепляет ответы ссылками на источники в интернете.

  • «Нейро» объединяет возможности поиска и генеративной языковой модели семейства YandexGPT 3, рассказали в «Яндексе». Чтобы ответить на вопрос, сервис самостоятельно подбирает и анализирует источники из поисковой выдачи.
  • Свои ответы «Нейро» подкрепляет ссылками на страницы, с которых он брал информацию. Они располагаются отдельным блоком над текстом и позволяют пользователям самостоятельно проверить полученные сведения, а сайтам — получить дополнительный трафик, отмечают в компании.
  • К текстовому запросу также можно добавлять изображения. А полученные ответы пользователь может уточнить в формате диалога — «Нейро» поддерживает контекст беседы.
  • Сервис доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.
Изображение «Яндекса» 
  • «Яндекс» добавил в «Алису» нейросеть YandexGPT, научив помощника писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. Технология также используется в «Яндекс Маркете», «Лавке», «Практикуме» и других сервисах. В сентябре компания выпустила новую версию генеративной нейросети — YandexGPT 2.
  • В марте 2024 года «Яндекс» анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3 и представил языковую модель YandexGPT 3 Pro. В апреле её добавили в «Алису» с дополнительной опцией «Про».

#новости #яндекс

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 Вадим Д.

Курсы "как попасть в выдачу ИИ Яндекса" уже в продаже?

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Ксения Хохлова

пока в продаже нет, но думаю они уже точно готовят

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Alex Ba

Тебе нужна хорошая выдача ремня кожаного с железной бляшкой

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Zloy Sniper

Блондин, ваш выход. Мочите Яндекс. Вендетта продолжается?

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Невероятный Блондин

Спасибо!

Нейро-хуэйро-говно-яндекс копирует Perplexity.

Вот только незадача — им нельзя показывать в выдаче заблокированные сайты, и поэтому результативность у их нейро-говна, на таком же уровне как и они сами. Зацензуренная какашка.

Все в Perplexity товарищи, даёшь полноценные ответы.

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Giraffe

От Perplexity есть какой то реальный выхлоп в виде сокращения времени гугления/полноты инфы? Пока что пользуюсь отдельно поиском, отдельно GPT4/Claude

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Невероятный Блондин

Более чем.

Сам посмотри, пролистай диалог
https://www.perplexity.ai/search/KidK1E_PSSiG9Js62qhq.A

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Чайка О.

Мне всё больше не о чем говорить с людьми.

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Невероятный Блондин

О чем с ними говорить.
Хикикомори — наш путь

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Giraffe

Сильно. Прям очень

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Невероятный Блондин

Небольшой tip.
Когда спросишь и получишь ответ, нажми на кнопку Rewrite — Кое что увидишь 😉

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Кубик Рубика
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Walenok

Прикольная штука, попробовал

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Слегка Придурковатый

Хуейро.

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умный человек

Камбио долор

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Mikhail Medvedev

ИИ "Нейромайор"

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Юрий Валетов

ИИ "Нейромайор" ну скоро будет вообще ок)

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Вася Пражкин

- Гражданин, Вы написали пост с оправданием терроризма.
- Но это же ответ сгенерированный ЯндексЖПТ!
- Лол, кек.

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Vlad

Слив данных властям — единственная причина, по которой я стараюсь избегать российские IT продукты. А так Яндекс — молодцы

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Атмосферный Раскочегар

Каким властям? Слив данных от гугла и фб вас не смущает?

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Giraffe

Слив куда? В ФСБ/МВД российский?

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Alexey Ivanov
Каким властям? Слив данных от гугла и фб вас не смущает?

А чем может смущать слив от гугла и фб российского хомяка?

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Барсуков

Не совсем понимаю, чем это отличается от обычного поисковика

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Юрий Б.

Так сходу трудно объяснить

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Eugene Kostylev

кажется кого-то уволят

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Anton

Ну, лет через 5, когда обучится, может и будет полезным для юзеров, а не только для пацанов, которые отвечают за выручку ЯндексДиректа :)

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умный человек

Процветания Яндексу!

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Виталий Дуюнов

ну что, делаем ставки когда классическое SEO пойдет по одному месту?!))

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Vitaliy O

А разве классическое SEO хоть как-то работает последние лет пять?

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Виктор Петров

Беда в том, что представления о классике у людей разнятся.
А так-то да, классика и работает.

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Виталий Дуюнов

ну да. конечно работает. но интересности начинаются)

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Чайка О.

Она/оно уже давно не та/то, что раньше. Так что модернизируемся вместе с реальностью.

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Наталия Нурисламова

Swot анализ

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Алексей Орлов

Яндекс крутые 😎

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Кубик Рубика

скоро будет платным скорее всего

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Андрей Епифанов

Да и кому этот сервис нужен будет уже этих ИИ сервисов очень много

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nochnoy.ru

Людям которые ищут через Яндекс?

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lakoros

Тестовый главный вопрос и провал.

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Anton

Она же ИИ и может не любить 🐈

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Виктор

Разве это не инновации

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Виктор Петров

Кривая LLM, куда прикрутили кривой поиск Яндекса по по раздутым ненужным хостам.
Экое кирикуку

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Женя Иванков

По-моему эти нейросетки уже нафиг никому не сдались, мода на спад пошла

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Недопил

Есть you.com без танцев с бубмнами и скамом "установи браузер"

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