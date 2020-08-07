Вы случайно не PHP Middle?
Сервисы
Лиана Липанова
1832

Трамп подписал указ о запрете TikTok и WeChat в США — он вступит в силу через 45 дней Материал редакции

TikTok может избежать блокировки, если до 15 сентября приложение купит американская компания — сейчас переговоры ведёт Microsoft.

34 комментария
В закладки

Президент Дональд Трамп подписал несколько указов, запрещающих жителям США «вести дела» с приложением TikTok и мессенджером WeСhat, принадлежащими китайским компаниям ByteDance и Tencent, соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указы.

После вступления закона в силу любой американский резидент или компания может получить штраф за сотрудничество с TikTok или WeChat.

В частности, запрещается покупка рекламы в приложениях или соглашения о том, что TikTok или WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет TikTok блокирует все сделки с участием ByteDance или её дочерних компаний.

Но запрет WeChat блокирует только сделки с приложением — издатели игр (Riot Games, Epic Games, Blizzard), которыми владеет Tencent, не попадают под действие приказа, подтвердил LA Times официальный представитель Белого дома.

TikTok автоматически собирает «огромные массивы» пользовательских данных, говорится в указе Трампа. «Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и служебной информации американцев, потенциально позволяя Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж», — объяснил Трамп.

В TikTok говорят, что данные американских пользователей хранятся на серверах в США и Сингапуре, а не в Китае. Но компания может делиться информацией со своей материнской, объясняет Bloomberg.

WeChat — это единственный мессенджер в Китае. Whatsapp и другие в стране заблокированы. «Запрет на WeChat практически закрыл бы связь между США и Китаем», — говорит Грэм Уэбстер (Graham Webster), китайский научный сотрудник по цифровой экономике в аналитическом центре New America.

Власти США начали обсуждать возможную блокировку приложения из-за опасений о конфиденциальности данных. 31 июля Трамп предупреждал о планах подписать указ. Тогда ByteDance решила продать TikTok, чтобы избежать закрытия.

3 августа Microsoft объявила о намерениях купить часть TikTok — подразделения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а затем источники Financial Times сообщили, что американская компания планирует приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая, а не только в США. Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября, чтобы избежать блокировки.

#новость #сшапротивtiktok

Лиана Липанова
+24 717
2
12
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432tiktok","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 148395, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 07 Aug 2020 09:12:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Tonny Gun

18

И не поспоришь с Трампом, ведь Китай давно уже все соцсети и мессенджеры у себя забанил. 
На фоне этих событий забавно вспоминать, как роскомпозор жидко пукнул, пытаясь заблокировать телегу.

Ответить

Артур

Tonny
4

А разве дело не в том, что росскомнадзор не может выпилить телегу из российского AppStore и Google Play? Вот правительство США может сделать так для своей страны очень легко и быстро, так как гугл и эпле американские кампании

Ответить

Иван Иванов

Артур
3

Может. LinkedIn нет в российских сторах.

Ответить

Григорий Иоффе

Иван
0

А точно ли это не LinkedIn убрал?

Ответить

Иван Иванов

Григорий
0

Так точно.

Ответить

Michael Smith

Иван
0

сменить страну в настройках стора это одна минута )

Ответить

Иван Иванов

Michael
0

Не знаю, как вы давно так делали, но у меня не сработало.

Ещё карточку надо привязать американскую и все подписки слетят.

Ответить

Андрей Деревянко

Tonny
2

Действительно. С Трампом не поспоришь, он же по делу блокирует, и вообще там у них все всегда правильно. А вот Роскомнадзор, который создавал видимость деятельности - истинное зло.

Ответить

Sergey Vilegzhanin

Tonny
2

А почему тогда телегу в Китае банят, почему Дуров не борется с коммунистами?

Ответить

Kelerius

9

Тиран! Ограничитель свободы конкуренции! Сами не могут сделать продукт, так вынуждают покупать!
В этой стране ничего невозможно развивать с таким бизнес-климатом!

А. Это Трамп подписал закон? Правильно! Надо ограничить доступ китайских диктаторов на свободный рынок!

Ответить

Alexandr Leibowitz

Kelerius
2

Трамп блокирует имея на то реальные серьезные основания. Неужели вы думаете, что Китай не осуществляет шпионаж в свою пользу любыми возможными способами? А вот если бы причиной блокировки было бы то, что этим сервисами пользуются коммунисты, то подняли бы насмех.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Alexandr
0

Поржать с утра - бесценно 

Ответить

Kostya Golikov

Kelerius
0

И много вы видите реакции аля «Трамп красавчик, все правильно сделал?»

Ответить

Nikolay Werner

Kostya
3

Вокруг предостаточно реакций в стиле: «там всё ок, а у нас жопа», хотя говорится примерно об одном и том же. Взять хотя бы отношение к какому-нибудь Радио Свобода и Раша Тудей, и те, и те пропагандоны, но почему-то либеральная общественность и люди ей симпатизирующие крайне выборочно судят предметы и явления.

Ответить

Kostya Golikov

Nikolay
0

Да, но разница как говорится в деталях. В одной стране если президент творит дичь, то на второй срок его уже не выбирают и уж тем более на третий, потому что третьего нет. К слову, я не могу представить подобное интервью в одной из стран: https://mobile.twitter.com/axios/status/1290497186489348096
(Не потому что президент налажал везде где можно, а просто потому что к нему допустят только лизоблюдов).

Если Трамп занимается протекционизмом, то это очевидно плохо и какие-то кратковременные бенефиты очень быстро испарятся.

Ответить

Виталий О

Kostya
0

В сообщении выше читается сарказм с явной отсылкой к сравнению двух глав сверхдержав

Ответить

Andrew Stepanov

11

Цену сбивают перед покупкой

Ответить

Вик Григ

6

Корпорации начали контролировать и диктовать свои условия государствам. Пора организовывать силы сопротивления! Спаси нас Джон Коннор!

Ответить

Хороший

3

Свобода слова ) демократия.

Ответить

Alexey P

3

Все прально Донька сделал, все видосики с облизанными унитазами должны хранится на серверах США.

Ответить

Ярослав Осинцев

1

Не смог набрать подписчиков...

Ответить

Niko Nick

1

Трампа в CEO ТикТока!

Ответить

Сергей Щукин

1

Однако, невидимая рука рынка вдруг стала видимой 🤔

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Свершилось...

Ответить

Виталий

0

Ну вот опять...

Ответить

Евгений Ларин

0

Как любят говорить путиноиды. Симметричный ответ, вацап в китае давно с трудом работает)

Ответить

Kostya Golikov

0

3 ноября в США выборы и пока что шансы Трампа мизерны. Ну и если Байден таки выиграет, ему ничего не мешает поотменять указы Трампа (как тот например сделал с Obamacare).

Forecasting the US 2020 elections
Right now, our model thinks Joe Biden is very likely to beat Donald Trump in the electoral college
projects.economist.com
Ответить

BearStrikesBack

Kostya
0
Президентские выборы в США (2016)
Президе́нтские вы́боры в США 2016 года прошли 8 ноября и стали 58-ми выборами президента США в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Kostya Golikov

BearStrikesBack
0

Если вы обратили внимание, то на вашей картинке opinion polls. Выборы в штатах работают не только и не столько по количеству проголосовавших, сколько по количеству штатов. В 2016-м Трамп проиграл по избирателям, но выиграл по участкам. В модели в оригинальном комменте сверху учитываются оба показателя и пока что он проигрывает по обоим. 

Ответить

BearStrikesBack

Kostya
0

Посмотри сорцы модели (данные) и не пиши бред. Спасибо. 

Ответить

Mikhail Golovanov

0

Зумеры объявят войну трампу.... в твиттере.

Ответить

Evgeny Terentev

0

TikTok есть ? А если найду?

Ответить

Алексей Иванов

0

Правильно, Китаю наконец отплатили его монетой: блокировкой популярных ресурсов. Китай заблокировал вообще все и давно.

Ответить

Vadim Batyrhanov

0

Ну да, сейчас собьют стоимость и либо выкупят либо задавят.

А чего они ожидали? Вот просто поражаюсь, с одной стороны монополию никто не отменял, с другой ещё и на чужой враждующий огород зашли)

А для всех остальных, чем хуже отношения этих двух стран тем больше возможностей для бизнеса т.к спрос никто не отменял.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

GenerationS
Подписан
Отписаться
Интересные рекламно-маркетинговые стартапы из России
Потребление товаров и услуг сильно изменилось за последние годы. Растет число покупок онлайн, с помощью мобильных устро…
1
Делобанк
Подписан
Отписаться
Бизнес-дайджест: что ждёт предпринимателей в августе
В августе вступают в силу новые законы и постановления. Они затронут строителей, туроператоров, кинотеатров, концертных…
0
Azoft
Подписан
Отписаться
Как мы выставляем оценку аналитики и дизайна проектов
Чтобы понять, удастся ли реализовать приложение и каким будет бюджет на разработку, нужно произвести его оценку. Это ка…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай Шелопугин
за день
Бля, да они открыто признали, что брали деньги хз за что. Ссориться они не хотят с клиентами)
«Билайн» отказался от навязанных подписок — оператор не может увеличить количество абонентов с 2016 года
Alexey Kott
за неделю
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три…
BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года

Комментарии

Александр Кучеряев

Avito, ivi, ЦИАН, «Профи.ру» и…

Иван Иванов

Трамп подписал указ о запрете…

Вася Пражкин

«Яндекс» начал тестировать…

Kostya Golikov

Трамп подписал указ о запрете…

Иван Иванов

Трамп подписал указ о запрете…

Danil Shashkov

«Стартотека» — площадка для…

BearStrikesBack

Трамп подписал указ о запрете…

Алексей Ватралик

10 полезных расширений Chrome

Denis Mokhin

Основатель Wheely Антон…

Danil Shashkov

«Стартотека» — площадка для…

Michael Smith

Трамп подписал указ о запрете…

Sergey Khohlachev

Интересные…

Григорий Иоффе

Трамп подписал указ о запрете…

Александр Кучеряев

Основатель Wheely Антон…

Станислав Заяц

Почему продвижение «по…

Алексей Иванов

Трамп подписал указ о запрете…

Егор Ярко

Space X выпустила симулятор…

Evgeny Terentev

«Яндекс.Драйв» начал…

Kostya Golikov

Трамп подписал указ о запрете…