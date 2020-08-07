Трамп подписал указ о запрете TikTok и WeChat в США — он вступит в силу через 45 дней Материал редакции
TikTok может избежать блокировки, если до 15 сентября приложение купит американская компания — сейчас переговоры ведёт Microsoft.
Президент Дональд Трамп подписал несколько указов, запрещающих жителям США «вести дела» с приложением TikTok и мессенджером WeСhat, принадлежащими китайским компаниям ByteDance и Tencent, соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указы.
После вступления закона в силу любой американский резидент или компания может получить штраф за сотрудничество с TikTok или WeChat.
В частности, запрещается покупка рекламы в приложениях или соглашения о том, что TikTok или WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет TikTok блокирует все сделки с участием ByteDance или её дочерних компаний.
Но запрет WeChat блокирует только сделки с приложением — издатели игр (Riot Games, Epic Games, Blizzard), которыми владеет Tencent, не попадают под действие приказа, подтвердил LA Times официальный представитель Белого дома.
TikTok автоматически собирает «огромные массивы» пользовательских данных, говорится в указе Трампа. «Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и служебной информации американцев, потенциально позволяя Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж», — объяснил Трамп.
В TikTok говорят, что данные американских пользователей хранятся на серверах в США и Сингапуре, а не в Китае. Но компания может делиться информацией со своей материнской, объясняет Bloomberg.
WeChat — это единственный мессенджер в Китае. Whatsapp и другие в стране заблокированы. «Запрет на WeChat практически закрыл бы связь между США и Китаем», — говорит Грэм Уэбстер (Graham Webster), китайский научный сотрудник по цифровой экономике в аналитическом центре New America.
Власти США начали обсуждать возможную блокировку приложения из-за опасений о конфиденциальности данных. 31 июля Трамп предупреждал о планах подписать указ. Тогда ByteDance решила продать TikTok, чтобы избежать закрытия.
3 августа Microsoft объявила о намерениях купить часть TikTok — подразделения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а затем источники Financial Times сообщили, что американская компания планирует приобрести весь бизнес TikTok за пределами Китая, а не только в США. Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября, чтобы избежать блокировки.
И не поспоришь с Трампом, ведь Китай давно уже все соцсети и мессенджеры у себя забанил.
На фоне этих событий забавно вспоминать, как роскомпозор жидко пукнул, пытаясь заблокировать телегу.
Может. LinkedIn нет в российских сторах.
А точно ли это не LinkedIn убрал?
сменить страну в настройках стора это одна минута )
Не знаю, как вы давно так делали, но у меня не сработало.
Ещё карточку надо привязать американскую и все подписки слетят.
Действительно. С Трампом не поспоришь, он же по делу блокирует, и вообще там у них все всегда правильно. А вот Роскомнадзор, который создавал видимость деятельности - истинное зло.
А почему тогда телегу в Китае банят, почему Дуров не борется с коммунистами?
Тиран! Ограничитель свободы конкуренции! Сами не могут сделать продукт, так вынуждают покупать!
В этой стране ничего невозможно развивать с таким бизнес-климатом!
А. Это Трамп подписал закон? Правильно! Надо ограничить доступ китайских диктаторов на свободный рынок!
Трамп блокирует имея на то реальные серьезные основания. Неужели вы думаете, что Китай не осуществляет шпионаж в свою пользу любыми возможными способами? А вот если бы причиной блокировки было бы то, что этим сервисами пользуются коммунисты, то подняли бы насмех.
И много вы видите реакции аля «Трамп красавчик, все правильно сделал?»
Вокруг предостаточно реакций в стиле: «там всё ок, а у нас жопа», хотя говорится примерно об одном и том же. Взять хотя бы отношение к какому-нибудь Радио Свобода и Раша Тудей, и те, и те пропагандоны, но почему-то либеральная общественность и люди ей симпатизирующие крайне выборочно судят предметы и явления.
Да, но разница как говорится в деталях. В одной стране если президент творит дичь, то на второй срок его уже не выбирают и уж тем более на третий, потому что третьего нет. К слову, я не могу представить подобное интервью в одной из стран: https://mobile.twitter.com/axios/status/1290497186489348096
(Не потому что президент налажал везде где можно, а просто потому что к нему допустят только лизоблюдов).
Если Трамп занимается протекционизмом, то это очевидно плохо и какие-то кратковременные бенефиты очень быстро испарятся.
Корпорации начали контролировать и диктовать свои условия государствам. Пора организовывать силы сопротивления! Спаси нас Джон Коннор!
Все прально Донька сделал, все видосики с облизанными унитазами должны хранится на серверах США.
Как любят говорить путиноиды. Симметричный ответ, вацап в китае давно с трудом работает)
3 ноября в США выборы и пока что шансы Трампа мизерны. Ну и если Байден таки выиграет, ему ничего не мешает поотменять указы Трампа (как тот например сделал с Obamacare).
Если вы обратили внимание, то на вашей картинке opinion polls. Выборы в штатах работают не только и не столько по количеству проголосовавших, сколько по количеству штатов. В 2016-м Трамп проиграл по избирателям, но выиграл по участкам. В модели в оригинальном комменте сверху учитываются оба показателя и пока что он проигрывает по обоим.
Правильно, Китаю наконец отплатили его монетой: блокировкой популярных ресурсов. Китай заблокировал вообще все и давно.
Ну да, сейчас собьют стоимость и либо выкупят либо задавят.
А чего они ожидали? Вот просто поражаюсь, с одной стороны монополию никто не отменял, с другой ещё и на чужой враждующий огород зашли)
А для всех остальных, чем хуже отношения этих двух стран тем больше возможностей для бизнеса т.к спрос никто не отменял.
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