TikTok может избежать блокировки, если до 15 сентября приложение купит американская компания — сейчас переговоры ведёт Microsoft.

В закладки

Президент Дональд Трамп подписал несколько указов, запрещающих жителям США «вести дела» с приложением TikTok и мессенджером WeСhat, принадлежащими китайским компаниям ByteDance и Tencent, соответственно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указы.

После вступления закона в силу любой американский резидент или компания может получить штраф за сотрудничество с TikTok или WeChat.

В частности, запрещается покупка рекламы в приложениях или соглашения о том, что TikTok или WeChat появятся в магазинах приложений американских компаний. Запрет TikTok блокирует все сделки с участием ByteDance или её дочерних компаний.

Но запрет WeChat блокирует только сделки с приложением — издатели игр (Riot Games, Epic Games, Blizzard), которыми владеет Tencent, не попадают под действие приказа, подтвердил LA Times официальный представитель Белого дома.

TikTok автоматически собирает «огромные массивы» пользовательских данных, говорится в указе Трампа. «Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и служебной информации американцев, потенциально позволяя Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих, составлять досье из личной информации для шантажа и вести корпоративный шпионаж», — объяснил Трамп.

В TikTok говорят, что данные американских пользователей хранятся на серверах в США и Сингапуре, а не в Китае. Но компания может делиться информацией со своей материнской, объясняет Bloomberg.

WeChat — это единственный мессенджер в Китае. Whatsapp и другие в стране заблокированы. «Запрет на WeChat практически закрыл бы связь между США и Китаем», — говорит Грэм Уэбстер (Graham Webster), китайский научный сотрудник по цифровой экономике в аналитическом центре New America.

Власти США начали обсуждать возможную блокировку приложения из-за опасений о конфиденциальности данных. 31 июля Трамп предупреждал о планах подписать указ. Тогда ByteDance решила продать TikTok, чтобы избежать закрытия.