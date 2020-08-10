К DuckDuckGo обратились антимонопольные службы, которые проводят расследование в отношении Google.

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Американская компания DuckDuckGo, которая конкурирует с Google на рынке мобильного поиска, предложила уменьшить долю «дочки» Alphabet, давая владельцам Android-устройств возможность выбирать поисковик по умолчанию, пишет Axios.

В августе 2020 года DuckDuckGo опубликовала результаты опроса 12 тысяч жителей США, Великобритании и Австралии, согласно которому 24%, 24% и 17% из них не установили бы поиск Google, если бы у них была опция выбора.

По расчётам DuckDuckGo, дополнительное меню с настройками позволило бы снизить долю Google на рынке мобильного поиска в этих странах на 20%, 22% и 16% соответственно. Сейчас, по данным компании, она составляет 95%, 98% и 98% в США, Великобритании и Австралии.

По данным Statcounter на июль 2020 года, доля Google в глобальном мобильном поиске составляет 95,37%, в США — 95,04% (у DuckDuckGo — 1,52%).

В начале июня 2020 года основатель DuckDuckGo Габриэль Вайнберг сообщил изданию о запросе антимонопольных служб, которые интересовались возможностью ограничить доминирование Google в рамках расследования в отношении компании, указывает Axios.

«Наша цель — предоставлять бесплатные сервисы, которые помогают людям и позволяют бизнесу снижать расходы; а также усиливать многообразие и конкуренцию», — рассказал изданию представитель Google.

Google разработала операционную систему Android, которая установлена на 80% смартфонов по всему миру, напоминает издание. Поисковые инструменты Google встроены в операционную систему.

Владельцы Android-устройств в Евросоюзе уже получили опцию выбора поисковика, отмечает Axios: в 2018 году местный регулятор оштрафовал Google на $5 млрд за ограничения на предустановку приложений в смартфонах.