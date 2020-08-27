«Билайн» начал предлагать подключение технологии eSIM за пределами Москвы и Петербурга — пока ещё нужно прийти в салон Материал редакции
Услугу уже предлагают Tele2, «Тинькофф мобайл» и «Мегафон».
«Билайн» начал предлагать своим абонентам бесплатное подключение виртуальных карт eSIM ещё в 16 российских городах, рассказали vc.ru в компании. Клиенты других операторов должны оформить eSIM как обычную SIM-карту, но вместо пластиковой карты они получат QR-код на чеке.
Услуга стала доступна в Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерове, Волгограде, Владивостоке, Саратове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Барнауле, Уфе, Оренбурге, Воронеже и Новосибирске.
В Москве и Санк-Петербурге оператор начал подключать абонентов в конце июля 2020 года. Сколько клиентов перешли на eSIM, в компании не говорят, но отмечают, что «очень довольны первыми результатами».
Для подключения eSIM пользователи должны прийти в любой салон «Билайна». Покупатель получает чек с QR-кодом и установливает профиль eSIM на своём устройстве.
Самостоятельное подключение eSIM «Билайн» готов разрешить в любое время, отметили в компании — необходимы законодательные разрешения. В феврале 2020 года Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца года: ведомство считает, что пока дистанционное подключение небезопасно.
eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Разрешения на работу с eSIM есть у Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл». В июле 2020 года «Мегафон» начал собирать заявки на подключение, МТС также планирует запуск eSIM в ближайшее время.
Перешёл на eSim Тинькова без всяких визитов в офис. Старую симку просто выкинул. Очень удобно.
Через приложение делали или звонить надо?
Очень удобно, а ещё:
1. Нельзя перейти с физической симки Тинькофф Мобайл на их же esim.
2. QR код для активации - одноразовый. Удалил профиль, сменил телефон - нужно получать опять физическую.
Билайн, мтс и мегафон профукали все у тинкофф все уже есть, быстро и удобно. И после перехода от мегафон никаких странных списаний и сюрпризов.
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