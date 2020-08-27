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Татьяна Боброва
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«Билайн» начал предлагать подключение технологии eSIM за пределами Москвы и Петербурга — пока ещё нужно прийти в салон Материал редакции

Услугу уже предлагают Tele2, «Тинькофф мобайл» и «Мегафон».

7 комментариев
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«Билайн» начал предлагать своим абонентам бесплатное подключение виртуальных карт eSIM ещё в 16 российских городах, рассказали vc.ru в компании. Клиенты других операторов должны оформить eSIM как обычную SIM-карту, но вместо пластиковой карты они получат QR-код на чеке.

Услуга стала доступна в Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерове, Волгограде, Владивостоке, Саратове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Барнауле, Уфе, Оренбурге, Воронеже и Новосибирске.

В Москве и Санк-Петербурге оператор начал подключать абонентов в конце июля 2020 года. Сколько клиентов перешли на eSIM, в компании не говорят, но отмечают, что «очень довольны первыми результатами».

Для подключения eSIM пользователи должны прийти в любой салон «Билайна». Покупатель получает чек с QR-кодом и установливает профиль eSIM на своём устройстве.

Самостоятельное подключение eSIM «Билайн» готов разрешить в любое время, отметили в компании — необходимы законодательные разрешения. В феврале 2020 года Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца года: ведомство считает, что пока дистанционное подключение небезопасно.

eSIM позволяет пользоваться услугами операторов связи без установки SIM-карты. Разрешения на работу с eSIM есть у Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл». В июле 2020 года «Мегафон» начал собирать заявки на подключение, МТС также планирует запуск eSIM в ближайшее время.

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#новость #esim #билайн

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Al'bert

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Откуда информация по планированию запуска еСим в МТС?

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Татьяна Боброва

Al'bert
0

В конце июля сам оператор рассказал, здесь есть их комментарий https://vc.ru/services/146007

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Andrey Gordeev

0

Перешёл на eSim Тинькова без всяких визитов в офис. Старую симку просто выкинул. Очень удобно.

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Vitold Sedyshev

Andrey
0

Через приложение делали или звонить надо?

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Igor Strelcov

Vitold
0

Через приложение все делается

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Artem Yakshin

Andrey
0

Очень удобно, а ещё:
1. Нельзя перейти с физической симки Тинькофф Мобайл на их же esim.
2. QR код для активации - одноразовый. Удалил профиль, сменил телефон - нужно получать опять физическую.

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Igor Strelcov

0

Билайн, мтс и мегафон профукали все у тинкофф все уже есть, быстро и удобно. И после перехода от мегафон никаких странных списаний и сюрпризов.

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