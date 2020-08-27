Услугу уже предлагают Tele2, «Тинькофф мобайл» и «Мегафон».

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«Билайн» начал предлагать своим абонентам бесплатное подключение виртуальных карт eSIM ещё в 16 российских городах, рассказали vc.ru в компании. Клиенты других операторов должны оформить eSIM как обычную SIM-карту, но вместо пластиковой карты они получат QR-код на чеке.

Услуга стала доступна в Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Кемерове, Волгограде, Владивостоке, Саратове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Барнауле, Уфе, Оренбурге, Воронеже и Новосибирске.

В Москве и Санк-Петербурге оператор начал подключать абонентов в конце июля 2020 года. Сколько клиентов перешли на eSIM, в компании не говорят, но отмечают, что «очень довольны первыми результатами».

Для подключения eSIM пользователи должны прийти в любой салон «Билайна». Покупатель получает чек с QR-кодом и установливает профиль eSIM на своём устройстве.

Самостоятельное подключение eSIM «Билайн» готов разрешить в любое время, отметили в компании — необходимы законодательные разрешения. В феврале 2020 года Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца года: ведомство считает, что пока дистанционное подключение небезопасно.