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Лиана Липанова
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Стартап для анализа разговоров call-центров Balto привлёк $10 млн — сервис подсказывает оператору, что сказать дальше Материал редакции

«Умный» чеклист напоминает оператору сценарий разговора и автоматически отмечает каждый выполненный пункт.

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Американская компания Balto, разрабатывающая разговорную ИИ-платформу для call-центров, объявила о закрытии раунда на $10 млн, сообщает Venture Beat. Balto направит привлечённые инвестиции на увеличение штата и развитие продукта.

Раунд возглавил фонд Sierra Ventures. Среди других инвесторов — Jump Capital, OCA Ventures, Cultivation Capital и другие. Вместе с последним раундом всего компания привлекла больше $14 млн.

Пандемия коронавируса увеличила потребность в call-центрах, отмечает издание. Компании используют ИИ, чтобы устранить возникшие в результате этого пробелы в обслуживании, пишет Venture Beat.

ИИ-платформа Balto слушает обе стороны разговора и визуально подсказывает операторам, что сказать дальше. «Умный» чеклист напоминает им сценарий разговора и автоматически отмечает каждый выполненный пункт.

Balto также предлагает функции для управления работы центра: например, преобразует звонки клиентов в данные и создаёт таблицу производительности операторов. Другие инструменты анализируют эффективность фраз различных операторов и собирает показатели операторов, клиентов и конкурентов в режиме реального времени. Стартап также предлагает плейбук для оформления самых эффективных фраз, важных правил и напоминаний для сотрудников.

Сервис утверждает, что шифрует все данные. Платформа может работать на любом компьютере, к которому подключена гарнитура, пишет издание. Среднее время обработки претензии составляет 90 секунд, а коэффициент конверсии вырос на 35%, утверждают в компании.

#новость #balto

Лиана Липанова
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