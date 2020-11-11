Google начнёт учитывать фотографии в высоком качестве в бесплатном хранилище с 1 июня — сверх лимита придётся заплатить Материал редакции
Сейчас пользователи могут создать резервные копии файлов — они не учитываются в хранилище и хранятся бесплатно.
С 1 июня 2021 года любые новые фотографии и видео, которые пользователь загружает в «Google Фото» будут засчитываться в бесплатном хранилище. Об этом компания сообщила в своём блоге.
Сейчас каждая учётная запись Google бесплатно получает 15 ГБ для Gmail, «Диска» и «Фото». При этом пользователь может выполнить резервное копирование фотографий и видео высокого качества: они не учитываются в облаке и хранятся бесплатно.
Теперь Google изменит политику хранения файлов в «Фото». Изменения не затронут владельцев Pixel, а также фотографии и видео, загруженные в высоком качестве до 1 июня: они по-прежнему не будут учитываться в 15 ГБ и будут храниться бесплатно.
Google утверждает, что даже после вступления в силу изменений, более 80% пользователей полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё около трёх лет. Когда хранилище приблизится к лимиту, компания уведомит пользователей в приложении и по электронной почте.
Компания также представила сервис, который автоматически рассчитывает, через какое время у пользователя закончится бесплатное место в хранилище. Чтобы получить дополнительное место, Google предлагает оформить подписку Google One по цене от 139 рублей в месяц за 100 ГБ.
Набрали многомиллионную аудиторию лозунгами у нас все free, теперь можно и монетизировать)
В статье не указано, но пока что еще безлимитные Гугл доки, таблицы и презентации также будут учитываться в общем storage.
Скоро будем платить по центу за каждое нажатие кнопки Search
Гуглдоки, таблицы и презентации уже давно учитываются. Просто они маленькие, поэтому не заметно.
Как можно добровольно загружать свои фото в чье-то облако? Мне, Дженнифер Лоуренс, приходится теперь даже в пейсбуке сидеть под твинком какого-то Владимира Носкова.
Не все дикпики и обнаженку на телефон снимают. Многие просто фотографируют природу, еду, семью итд. Для чего идеально подходил Google Photos с из безлимитным хранилищем.
Да, конечно, есть такие извращенцы, которые не снимают дикпики и обнаженку, но их - единицы. Но ладно, пусть даже и так. Ночью! Наши ученые! ЧУТЬ-ЧУТЬ изменят гравитационное поле Земли - и гугл окажется ПОД ВОДОЙ. Природа, еда, семья - все канет. Что делать будете? В любом случае нужен свой собственный бекап. А значит, полезно обзавестись собственной системой синка и бекапа фоточек. Жаль народ у нас в этом не грамотен, как и в финансах
Это очень печально. Использовали триллионы фото для обучения своих нейросетей, теперь фото им больше не нужны
Фотос - лучший их сервис. никакие 256 гб на телефоне мне не нужны, дайте только безлимитное облако для фото и видео) и 15гб хранилища на все остальное выше крыши
Слава богу пикселеводов это не касается вроде как)
Я не скажу про 80%, но я за 2 года занял 13,8 из 15 при том, что уйму самострелов не делаю.
15гб это крайне мало, учитывая сколько весит 1мин видео в 4к с айфона.
Фотки кидаю в оригинальном размере и место занимается очень быстро.
На ГДиске пара гигов занята доками, а фото уйма.
Иногда чищу, но разница не велика
Яндекс пока безлимит на фото не отменил на диске. Пока....
У гугла пока до 2021тоже, а что там будет в 2021 у яндекса, так что рано пока говорить "пока"
Но ведь гугл уже давно спрашивает в каком качестве грузить фото в облако, и предупреждает что если в оригинале то вес будет учитываться, а если позволить гуглу сжать фото, то бесплатно.
Очень в духе гугла. Потом тем, кто не оформил подписку, они предложить отказаться от использования сервиса) Здравствуй жесткие диски!
Я уже давно думаю перейти обратно в iCloud фото, только вот не пойму как все эти тысячи фото за последние годы перенести. С сохранением дат и локаций. Может кто знает?
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