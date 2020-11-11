Сейчас пользователи могут создать резервные копии файлов — они не учитываются в хранилище и хранятся бесплатно.

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С 1 июня 2021 года любые новые фотографии и видео, которые пользователь загружает в «Google Фото» будут засчитываться в бесплатном хранилище. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Сейчас каждая учётная запись Google бесплатно получает 15 ГБ для Gmail, «Диска» и «Фото». При этом пользователь может выполнить резервное копирование фотографий и видео высокого качества: они не учитываются в облаке и хранятся бесплатно.

Теперь Google изменит политику хранения файлов в «Фото». Изменения не затронут владельцев Pixel, а также фотографии и видео, загруженные в высоком качестве до 1 июня: они по-прежнему не будут учитываться в 15 ГБ и будут храниться бесплатно.

Google утверждает, что даже после вступления в силу изменений, более 80% пользователей полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё около трёх лет. Когда хранилище приблизится к лимиту, компания уведомит пользователей в приложении и по электронной почте.

Компания также представила сервис, который автоматически рассчитывает, через какое время у пользователя закончится бесплатное место в хранилище. Чтобы получить дополнительное место, Google предлагает оформить подписку Google One по цене от 139 рублей в месяц за 100 ГБ.