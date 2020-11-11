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Таня Боброва
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Google начнёт учитывать фотографии в высоком качестве в бесплатном хранилище с 1 июня — сверх лимита придётся заплатить Материал редакции

Сейчас пользователи могут создать резервные копии файлов — они не учитываются в хранилище и хранятся бесплатно.

20 комментариев
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С 1 июня 2021 года любые новые фотографии и видео, которые пользователь загружает в «Google Фото» будут засчитываться в бесплатном хранилище. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Сейчас каждая учётная запись Google бесплатно получает 15 ГБ для Gmail, «Диска» и «Фото». При этом пользователь может выполнить резервное копирование фотографий и видео высокого качества: они не учитываются в облаке и хранятся бесплатно.

Теперь Google изменит политику хранения файлов в «Фото». Изменения не затронут владельцев Pixel, а также фотографии и видео, загруженные в высоком качестве до 1 июня: они по-прежнему не будут учитываться в 15 ГБ и будут храниться бесплатно.

Google утверждает, что даже после вступления в силу изменений, более 80% пользователей полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё около трёх лет. Когда хранилище приблизится к лимиту, компания уведомит пользователей в приложении и по электронной почте.

Компания также представила сервис, который автоматически рассчитывает, через какое время у пользователя закончится бесплатное место в хранилище. Чтобы получить дополнительное место, Google предлагает оформить подписку Google One по цене от 139 рублей в месяц за 100 ГБ.

#новость #google

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20 комментариев
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Andrey

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Набрали многомиллионную аудиторию лозунгами у нас все free, теперь можно и монетизировать) 

В статье не указано, но пока что еще безлимитные Гугл доки, таблицы и презентации также будут учитываться в общем storage.

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new_comment

Andrey
0

А я думал, что они всегда учитывались. Так что без разницы.

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A.A. Rayskiy

Andrey
0

Скоро будем платить по центу за каждое нажатие кнопки Search

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Yondu Udonta

A.A.
0

Не будем, гугл не единственный с их линейкой продуктов.

Ответить

Timur Batyrshin

Andrey
0

Гуглдоки, таблицы и презентации уже давно учитываются. Просто они маленькие, поэтому не заметно.

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Vladimir Noskov

3

Как можно добровольно загружать свои фото в чье-то облако? Мне, Дженнифер Лоуренс, приходится теперь даже в пейсбуке сидеть под твинком какого-то Владимира Носкова.

Ответить

Alex Barashkov

Vladimir
1

Не все дикпики и обнаженку на телефон снимают. Многие просто фотографируют природу, еду, семью итд. Для чего идеально подходил Google Photos с из безлимитным хранилищем. 

Ответить

Vladimir Noskov

Alex
2

Да, конечно, есть такие извращенцы, которые не снимают дикпики и обнаженку, но их - единицы. Но ладно, пусть даже и так. Ночью! Наши ученые! ЧУТЬ-ЧУТЬ изменят гравитационное поле Земли - и гугл окажется ПОД ВОДОЙ. Природа, еда, семья - все канет. Что делать будете? В любом случае нужен свой собственный бекап. А значит, полезно обзавестись собственной системой синка и бекапа фоточек. Жаль народ у нас в этом не грамотен, как и в финансах

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frcse

3

Это очень печально. Использовали триллионы фото для обучения своих нейросетей, теперь фото им больше не нужны 

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Paul

1

Фотос - лучший их сервис. никакие 256 гб на телефоне мне не нужны, дайте только безлимитное облако для фото и видео) и 15гб хранилища на все остальное выше крыши

Слава богу пикселеводов это не касается вроде как)

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Dieter Venssen

Paul
0

Я не скажу про 80%, но я за 2 года занял 13,8 из 15 при том, что уйму самострелов не делаю.
15гб это крайне мало, учитывая сколько весит 1мин видео в 4к с айфона.
Фотки кидаю в оригинальном размере и место занимается очень быстро.
На ГДиске пара гигов занята доками, а фото уйма.
Иногда чищу, но разница не велика

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Polina Vorovskaya

Paul
0

Пиксель ❣️

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Вячеслав Бурдюков

1

Печально! Думал так удобно будет всегда

Ответить

Denis Swift

0

Яндекс пока безлимит на фото не отменил на диске. Пока....

Ответить

Фёдор Трухин

Denis
1

У гугла пока до 2021тоже, а что там будет в 2021 у яндекса, так что рано пока говорить "пока"

Ответить

Дмитрий Панин

0

Но ведь гугл уже давно спрашивает в каком качестве грузить фото в облако, и предупреждает что если в оригинале то вес будет учитываться, а если позволить гуглу сжать фото, то бесплатно.

Ответить

Alex Barashkov

Дмитрий
1

Дак вот этого если сжать - то бесплатно как раз и не будет.

Ответить

Ирма Франклин

0

В кризис подниматься на деньги. История старая.

Ответить

Александр Вискарев

0

Очень в духе гугла. Потом тем, кто не оформил подписку, они предложить отказаться от использования сервиса) Здравствуй жесткие диски!

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Evgeny Nepomnyashchiy

0

Я уже давно думаю перейти обратно в iCloud фото, только вот не пойму как все эти тысячи фото за последние годы перенести. С сохранением дат и локаций. Может кто знает?

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