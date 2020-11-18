Apple снизит комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год Материал редакции
Новые правила вступят в силу с 1 января.
С 1 января 2021 года Apple снизит комиссию в App Store в рамках поддержки малого бизнеса вдвое — с 30% до 15%, передаёт The Verge. Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.
Для этого разработчикам нужно будет подать заявку на участие в программе. Дополнительную информацию по программе компания обещает опубликовать в декабре.
Apple будет учитывать выручку за 2020 год. Если компания превысит порог в $1 млн в любой момент в 2021 году, она будет автоматически исключена из программы. Если в следующем году выручку будет ниже порога, компания может вернуться к участию в программе со сниженной комиссией.
Компания утверждает, что изменения коснутся «подавляющего большинства» разработчиков из более чем 28 млн зарегистрированных издателей приложений, но точное количество не раскрыла.
Apple также не раскрыла, какую часть доходов потеряет из-за снижения комиссии. По данным CNBC, App Store — одно из ключевых направлений деятельности компании наряду с производством iPhone. В 2019 году выручка Apple от App Store составила $50 млрд.
Так громче всех кричали большие разработчики, их продолжают стричь как и раньше.
Эппл просто решил лишить крупняк поддержки масс, чтобы бунд не вылился во что-то значимое.
В этом есть доля коварства apple, вроде бы и снизили комиссию в 2 раза, но не для тех кто устроил весь этот балаган, вон fortnite теперь пытается найти лазейки для запуска игры на ios, через облачные сервисы nvidia, так как после того как их выкинули из appstore, выручка просела. А судя по легенде пользователи ios самые платежеспособные.
Этого добивались ради своей же выгоды, потому что 30% прибыли отдавать такое себе.
🤔 Ну можно не пользоваться платформой iOS и ничего вообще не получать
Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.
бедный альянс борцунов за справедливость, воевали-воевали за комиссию себе поменьше, а там ни одного игрока калибром поменьше
Правильно, лучше бы сидели и ничего не делали, как, например, российские профсоюзы
Именно. Всегда лучше тихо сидеть и молчать. Так делаются все великие дела.
Вы сами верите то что это было хоть отдаленно их целью? :^)
Epic Games вообще хотели свой App Store выкатить.
С одной стороны - красивое решение, подавляющему большинству разработчиков это прямо подарок.
С другой стороны - а как будет работать для тех у кого выручка 1001000? Если как прогрессивная ставка (первый лям по 15%, дальше 30%) - то очень хорошо.
И ждем кейсов "дробления" аппов чтобы платить эпплу меньше и дальнейших публичных разборок :-D
Так и будет. Закулисные игры. Вместо разделения и антимонопольного регулирования временное решение. Это как если бы Рокфеллер временно снизил для части своих контрагентов цены, чтобы страсти улеглись.
Я думаю поправят и сделают что-то типа прогрессивной ставки с автоматическим энролом. Потому что эти прыжки из 15 в 30 выглядят лишними.
"У них ничего не получится, Эпл просто пошлёт всех в жопу" (c) диванные эксперты
Они по сути так и сделали, причём красиво. Снизили для мелких разрабов в поддержку. Утёрли нос крупным, теперь им и вые...ся стыдно будет. Потом скажут пандемия кончилась, поддержка тоже) а может и не скажут, но факт есть факт - социальная политика) и придраться не к чему
В ту волну с требованием снижения цен вписались многие разработчики, в том числе и маленькие инди (почитайте посты об этом на Рэддите), и тот факт, что хотя бы для них условия стали лучше, уже заслуживает если не похвалы, то, как минимум, не язвительной критики
Так я искренне рад за разработчиков без сарказма и зависти. Путч подняли крупные разрабы для себя, а в итоге весь профит ушёл маленьким командам. Вот вы тоже злорадствуете над аналитикой диванных экспертов.
Чего там красивого? Это первый прогиб. Apple всем дала понять, насколько все хреново, и насколько она боится проиграть суды.
Регулярный хот-дог
Сарказм, я надеюсь?
А вообще, обидно почему-то за отечественное современное общество: сами ничего не предпринимают, критикуют тех, кто что-то пытается изменить, желают скорее проиграть, а когда эти активисты добиваются хотя бы частично исполнения своих предложений, их продолжают закидывать помоями, типа всё равно же всего добились. Ау, сограждане, когда мы успели стать такими ленивыми, желчными и зависимыми?
Интересно сколько денег эпл получает с разработчиков у которых меньше миллиона. Мне почему-то кажется что большую часть стригут с гигантов.
Google будет отвечать на это? Или платные фото и есть ответ?
Гугл будет каждый раз когда я нажимаю на ссылку в приложении ютуба хочу ли я открыть ее в богомерзком сафари, или скачать божественный хром.
Это очень круто! Об этом же я кстати говорил приводя в пример ещё более дикую ситуацию с целевыми показателями для ресторанов на фудкортах. Установка арендодателя отжать от новичков 25% от аренды, от состоявшихся брендов 15%, а от Макдональдса 5%. Хотя должно быть строго наоборот!
Опять этот бред?😂
Неужели не понятно, что ради Макдональдса люди готовы идти в ТЦ, тем самым создавая трафик для всех арендаторов, а ради ноунейм ресторана кто пойдет? И 5% от гарантированного многомиллионного оборота Макдональдса это намного больше и справедливее, чем 25% от нуля🤦🏻♂️
Хотя должно быть строго наоборот!
Почему должно быть строго наоборот? Наличие мака в фудкорте увеличивает проходимость ТЦ. А мелкие ноунеймы банкротятся по пару штук в квартал.
Демократия в действии
2020 год: 30% это грабеж, давайте 15%
2023 год: 15% это грабеж, давайте 10%
2025 год: 10% это грабеж, давайте 5%
2028 год: 5% это грабеж, разработчики не могут себе это позволить, давайте 0%
2030 год: Эй apple я закинул приложуху в стор где мои бабки?
15% вместо 30% это уже +21% к выручке мелких компаний из пары человек ничего не меняя
На эти деньги они побегут покупать макбуки с м1 и новые айфоны!
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