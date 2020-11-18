Новые правила вступят в силу с 1 января.

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С 1 января 2021 года Apple снизит комиссию в App Store в рамках поддержки малого бизнеса вдвое — с 30% до 15%, передаёт The Verge. Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.

Для этого разработчикам нужно будет подать заявку на участие в программе. Дополнительную информацию по программе компания обещает опубликовать в декабре.

Apple будет учитывать выручку за 2020 год. Если компания превысит порог в $1 млн в любой момент в 2021 году, она будет автоматически исключена из программы. Если в следующем году выручку будет ниже порога, компания может вернуться к участию в программе со сниженной комиссией.

Компания утверждает, что изменения коснутся «подавляющего большинства» разработчиков из более чем 28 млн зарегистрированных издателей приложений, но точное количество не раскрыла.

Apple также не раскрыла, какую часть доходов потеряет из-за снижения комиссии. По данным CNBC, App Store — одно из ключевых направлений деятельности компании наряду с производством iPhone. В 2019 году выручка Apple от App Store составила $50 млрд.