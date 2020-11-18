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Лиана Липанова
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Apple снизит комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год Материал редакции

Новые правила вступят в силу с 1 января.

48 комментариев
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С 1 января 2021 года Apple снизит комиссию в App Store в рамках поддержки малого бизнеса вдвое — с 30% до 15%, передаёт The Verge. Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.

Для этого разработчикам нужно будет подать заявку на участие в программе. Дополнительную информацию по программе компания обещает опубликовать в декабре.

Apple будет учитывать выручку за 2020 год. Если компания превысит порог в $1 млн в любой момент в 2021 году, она будет автоматически исключена из программы. Если в следующем году выручку будет ниже порога, компания может вернуться к участию в программе со сниженной комиссией.

Компания утверждает, что изменения коснутся «подавляющего большинства» разработчиков из более чем 28 млн зарегистрированных издателей приложений, но точное количество не раскрыла.

Apple также не раскрыла, какую часть доходов потеряет из-за снижения комиссии. По данным CNBC, App Store — одно из ключевых направлений деятельности компании наряду с производством iPhone. В 2019 году выручка Apple от App Store составила $50 млрд.

  • За снижение комиссии в App Store выступали Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие.
  • Кроме того, в июне 2020 года Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay после жалоб Spotify и Rakuten.

#apple #новость

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48 комментариев
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Умный колос

92

Давайте разработчики, снижайте теперь цены на ваши приложения, вы же ради пользователей этого добивались.

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Mike Raitsyn

Умный
3

Так громче всех кричали большие разработчики, их продолжают стричь как и раньше. 

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Valentin Dombrovsky

Mike
31

Эппл просто решил лишить крупняк поддержки масс, чтобы бунд не вылился во что-то значимое. 

Ответить

Mike Raitsyn

Valentin
4

Разделяй и властвуй. 

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Вячеслав Григорьев

Mike
2

В этом есть доля коварства apple, вроде бы и снизили комиссию в 2 раза, но не для тех кто устроил весь этот балаган, вон fortnite теперь пытается найти лазейки для запуска игры на ios, через облачные сервисы nvidia, так как после того как их выкинули из appstore, выручка просела. А судя по легенде пользователи ios самые платежеспособные.

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Вячеслав Григорьев

Вячеслав
1

Если коротко: 

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Dmitry Vakhnin

Умный
8

Этого добивались ради своей же выгоды, потому что 30% прибыли отдавать такое себе.

Ответить

Глеб Варганов

Dmitry
10

Я думаю автор верхнего комментария не написал, что это сарказм ;)

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Dmitry Mok

Dmitry
0

Спасибо, кэп

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Месье Никита

Dmitry
0

Оборота, а не прибыли. 

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Artem Zverkovskiy

Dmitry
0

🤔 Ну можно не пользоваться платформой iOS и ничего вообще не получать 

Ответить

reutanton

Умный
0

Но как же шлюхи и кокс... 

Ответить

Регулярный хот-дог

reutanton
2

Это Суини, читающий новости. Эппл всех переиграли)

Ответить

Nikita Kharchenko

18

Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.

бедный альянс борцунов за справедливость, воевали-воевали за комиссию себе поменьше, а там ни одного игрока калибром поменьше

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Михаил Иванович

Nikita
2

Правильно, лучше бы сидели и ничего не делали, как, например, российские профсоюзы

Ответить

Maxim Petrukhin

Михаил
0

Именно. Всегда лучше тихо сидеть и молчать. Так делаются все великие дела. 

Ответить

Nikita Kharchenko

Михаил
0

Вы сами верите то что это было хоть отдаленно их целью? :^)
Epic Games вообще хотели свой App Store выкатить.

Ответить

Mike Raitsyn

10

С одной стороны - красивое решение, подавляющему большинству разработчиков это прямо подарок. 
С другой стороны - а как будет работать для тех у кого выручка 1001000? Если как прогрессивная ставка (первый лям по 15%, дальше 30%) - то очень хорошо. 
И ждем кейсов "дробления" аппов чтобы платить эпплу меньше и дальнейших публичных разборок :-D

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BearStrikesBack

Mike
1

Так и будет. Закулисные игры. Вместо разделения и антимонопольного регулирования временное решение. Это как если бы Рокфеллер временно снизил для части своих контрагентов цены, чтобы страсти улеглись.

Ответить

Mike Raitsyn

BearStrikesBack
0

Я думаю поправят и сделают что-то типа прогрессивной ставки с автоматическим энролом. Потому что эти прыжки из 15 в 30 выглядят лишними. 

Ответить

Михаил Иванович

2

"У них ничего не получится, Эпл просто пошлёт всех в жопу" (c) диванные эксперты

Ответить

Stepan Popov

Михаил
4

Они по сути так и сделали, причём красиво. Снизили для мелких разрабов в поддержку. Утёрли нос крупным, теперь им и вые...ся стыдно будет. Потом скажут пандемия кончилась, поддержка тоже) а может и не скажут, но факт есть факт - социальная политика) и придраться не к чему

Ответить

Михаил Иванович

Stepan
3

В ту волну с требованием снижения цен вписались многие разработчики, в том числе и маленькие инди (почитайте посты об этом на Рэддите), и тот факт, что хотя бы для них условия стали лучше, уже заслуживает если не похвалы, то, как минимум, не язвительной критики

Ответить

Stepan Popov

Михаил
0

Так я искренне рад за разработчиков без сарказма и зависти. Путч подняли крупные разрабы для себя, а в итоге весь профит ушёл маленьким командам. Вот вы тоже злорадствуете над аналитикой диванных экспертов.

Ответить

Maxim Petrukhin

Stepan
0

Чего там красивого? Это первый прогиб. Apple всем дала понять, насколько все хреново, и насколько она боится проиграть суды. 

Ответить

Регулярный хот-дог

Maxim
0

Сарказм, я надеюсь?

Ответить

Умный колос

Регулярный
0

Нет, он правда такой ))

Ответить

Михаил Иванович

Михаил
3

А вообще, обидно почему-то за отечественное современное общество: сами ничего не предпринимают, критикуют тех, кто что-то пытается изменить, желают скорее проиграть, а когда эти активисты добиваются хотя бы частично исполнения своих предложений, их продолжают закидывать помоями, типа всё равно же всего добились. Ау, сограждане, когда мы успели стать такими ленивыми, желчными и зависимыми?

Ответить

Igor Filippov

Михаил
0

Интересно сколько денег эпл получает с разработчиков  у которых меньше миллиона. Мне почему-то кажется что большую часть стригут с гигантов.

Ответить

Ol Ka

2

Google будет отвечать на это? Или платные фото и есть ответ?

Ответить

Денис Файзулин

Ol
2

браузер вам новый сделали че еще надо

Ответить

Igor Filippov

Ol
0

Гугл будет каждый раз когда я нажимаю на ссылку в приложении ютуба хочу ли я открыть ее в богомерзком сафари, или скачать божественный хром.

Ответить

Alexey Gofman

3

Просто потрясающе

Ответить

Наталья Сералеева

3

Отличная новость 🔥

Ответить

Mikhail Goncharov

1

Это очень круто! Об этом же я кстати говорил приводя в пример ещё более дикую ситуацию с целевыми показателями для ресторанов на фудкортах. Установка арендодателя отжать от новичков 25% от аренды, от состоявшихся брендов 15%, а от Макдональдса 5%. Хотя должно быть строго наоборот!

Ответить

Get Money

Mikhail
3

Опять этот бред?😂
Неужели не понятно, что ради Макдональдса люди готовы идти в ТЦ, тем самым создавая трафик для всех арендаторов, а ради ноунейм ресторана кто пойдет? И 5% от гарантированного многомиллионного оборота Макдональдса это намного больше и справедливее, чем 25% от нуля🤦🏻‍♂️

Ответить

Месье Никита

Mikhail
1

Хотя должно быть строго наоборот!

Почему должно быть строго наоборот? Наличие мака в фудкорте увеличивает проходимость ТЦ. А мелкие ноунеймы банкротятся по пару штук в квартал. 

Ответить

Максим Ходосевич

1

Демократия в действии

Ответить

reutanton

Максим
1

"Демократия в действие" - система ЕГЭ в действии.

Ответить

Vladimir Chyorniy

1

Ебушки воробушки

Ответить

Вячеслав Григорьев

0

2020 год: 30% это грабеж, давайте 15%
2023 год: 15% это грабеж, давайте 10%
2025 год: 10% это грабеж, давайте 5%
2028 год: 5% это грабеж, разработчики не могут себе это позволить, давайте 0%
2030 год: Эй apple я закинул приложуху в стор где мои бабки?

Ответить

Alex Cox

0

15% вместо 30% это уже +21% к выручке мелких компаний из пары человек ничего не меняя

Ответить

Igor Filippov

Alex
1

На эти деньги они побегут покупать макбуки с м1 и новые айфоны!

Ответить

Dmitry Ts

Igor
1

Вы говорите так, будто в этом есть что-то плохое ;)

Ответить

Alex Cox

Igor
0

Это может быть внезапной прибылью убыточной компании. Рост на 20% это много, при это расходы остаются такими же (при желании).

Для америки миллион лимита это маленькая сумма, но у нас в СНГ с такой выручкой студии на 5-10 человек работают.

Ответить

Bobo Momo

0

Слава Галенкину!
Списибо Луганску за такого сына!

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Алексей Воскресенский

–1

Даёшь 3%!

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Elf Elf

–1

Ну это просто праздник какой-то! 🎉

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