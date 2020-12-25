Пользователи интернета сочли тест жестоким, компании пришлось извиниться перед сотрудниками.

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Компания GoDaddy, регистрирующая доменные имена, 14 декабря разослала своим сотрудникам по электронной почте письма с предложением финансовой помощи: праздничного бонуса в $650, пишет Copper Courier. Письмо оказалось тестом на фишинг.

Письмо для сотрудников гласило, что благодаря им 2020 год стал рекордным для GoDaddy. Так как в этом году нет возможности провести новогоднюю вечеринку, компания решила поощрить работников с помощью единоразовой выплаты.

Электронное письмо, отправленное сотням сотрудников GoDaddy Copper Courier

Чтобы получить деньги, сотрудники должны были указать свое местоположение и заполнить данные до 18 декабря. Через несколько дней компания разослала еще одно письмо от службы безопасности.

«Если вы получили это письмо, вы не прошли наш недавний тест на фишинг», — гласило оно. По данным главы службы безопасности GoDaddy Деметриуса Камса, около 500 сотрудников открыли письмо и внесли данные, тем самым провалив тест. Все они должны пересдать курс по повышению осведомленности о безопасности.

Новость о тесте вызвала возмущение в Twitter, причем некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание.

Kaplan Connor @KaplanConnor @timkaine @GoDaddy wow. $650 holiday bonus phishing test. Well, I’ve just decided to move my $50000 a year in domain name biz to namebrite. Maybe treat your employees with abbot more compassion and respect. Вау. Праздничный бонус в $650 — это тест на фишинг. Что ж, я только что решил перевести свои $50 тысяч в год в бизнесе доменных имен в namebrite. Может быть, стоит относиться к своим сотрудникам с большим сочувствием и уважением.

TMP-3M Tempest @TMP3M_Tempest @DanPriceSeattle That's incredibly cruel of them. I have a better idea: Perhaps they could pay their workers enough to feel financially secure, so said workers won't be tempted by 'phishing tests' in the first place? Это невероятно жестоко с их стороны. У меня есть идея получше: может быть, они могли бы заплатить своим работникам достаточно, чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности, и таким образом, работники вообще не соблазнятся «фишинговыми тестами».

Kev @Kevinofthelion @GoDaddy Wow.. your company sent an email with fake bonuses that was a phishing test?? During a pandemic depression?? Fuck you. I'll never use GoDaddy again. May your PR be cursed Вау... ваша компания отправила электронное письмо с фальшивым бонусом, которое было проверкой на фишинг?? Во время пандемии?? Пошел ты. Я больше никогда не буду использовать GoDaddy. Да будет проклят твой пиар

Компании рассылают фишинговые тесты для проверки сотрудников на восприимчивость к фишинговым атакам. Но пользователи сочли жестоким обещать дополнительную выплату в разгар пандемии.