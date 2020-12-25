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Евгения Евсеева

500 сотрудников GoDaddy провалили фишинговый тест — они получили письмо с обещанием финансовой помощи в $650 Материал редакции

Пользователи интернета сочли тест жестоким, компании пришлось извиниться перед сотрудниками.

36 комментариев
Деньги в мандаринах
3602 просмотров

Компания GoDaddy, регистрирующая доменные имена, 14 декабря разослала своим сотрудникам по электронной почте письма с предложением финансовой помощи: праздничного бонуса в $650, пишет Copper Courier. Письмо оказалось тестом на фишинг.

Письмо для сотрудников гласило, что благодаря им 2020 год стал рекордным для GoDaddy. Так как в этом году нет возможности провести новогоднюю вечеринку, компания решила поощрить работников с помощью единоразовой выплаты.

Электронное письмо, отправленное сотням сотрудников GoDaddy Copper Courier

Чтобы получить деньги, сотрудники должны были указать свое местоположение и заполнить данные до 18 декабря. Через несколько дней компания разослала еще одно письмо от службы безопасности.

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«Если вы получили это письмо, вы не прошли наш недавний тест на фишинг», — гласило оно. По данным главы службы безопасности GoDaddy Деметриуса Камса, около 500 сотрудников открыли письмо и внесли данные, тем самым провалив тест. Все они должны пересдать курс по повышению осведомленности о безопасности.

Новость о тесте вызвала возмущение в Twitter, причем некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание.

Kaplan Connor @KaplanConnor
@timkaine @GoDaddy wow. $650 holiday bonus phishing test. Well, I’ve just decided to move my $50000 a year in domain name biz to namebrite. Maybe treat your employees with abbot more compassion and respect.
Вау. Праздничный бонус в $650 — это тест на фишинг. Что ж, я только что решил перевести свои $50 тысяч в год в бизнесе доменных имен в namebrite. Может быть, стоит относиться к своим сотрудникам с большим сочувствием и уважением.
TMP-3M Tempest @TMP3M_Tempest
@DanPriceSeattle That's incredibly cruel of them. I have a better idea: Perhaps they could pay their workers enough to feel financially secure, so said workers won't be tempted by 'phishing tests' in the first place?
Это невероятно жестоко с их стороны. У меня есть идея получше: может быть, они могли бы заплатить своим работникам достаточно, чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности, и таким образом, работники вообще не соблазнятся «фишинговыми тестами».
Kev @Kevinofthelion
@GoDaddy Wow.. your company sent an email with fake bonuses that was a phishing test?? During a pandemic depression?? Fuck you. I'll never use GoDaddy again. May your PR be cursed
Вау... ваша компания отправила электронное письмо с фальшивым бонусом, которое было проверкой на фишинг?? Во время пандемии?? Пошел ты. Я больше никогда не буду использовать GoDaddy. Да будет проклят твой пиар

Компании рассылают фишинговые тесты для проверки сотрудников на восприимчивость к фишинговым атакам. Но пользователи сочли жестоким обещать дополнительную выплату в разгар пандемии.

GoDaddy заявил, что компания извинилась перед сотрудниками, пишет Engadget. «GoDaddy очень серьезно относится к безопасности нашей платформы. Мы понимаем, что некоторые сотрудники были расстроены попыткой фишинга и сочли ее жестокой», — сообщила компания.

#новость #фишинг

36 комментариев
15
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36 комментариев
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Виталий Журавлев

39

Новость о тесте вызвала возмущение в Twitter, причем некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание.

Какие все нежные...
Пригрозили сменить провайдера из-за проверки сотрудников или что сотрудники не осведомлены о мерах безопасности?

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Шагид Фамилия

Виталий
3

небось, полтора человека написало и только 1 сменит провайдера)

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Артём Гущин

Шагид
6

другого на GoDaddy

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CitrusAlex

Виталий
0

У Американцев сейчас очень бомбит от ничтожного stimulus чека в 600 долларов, поэтому данное письмо GoDaddy, предлагающее как раз 600 с лишним долларов, выглядит как злая шутка.

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Обязанный бас

Виталий
0

Твиттерские же. Чего ещё ожидать от сжв, блм, рад-фемок и прочих личностей непонятного пола ⚧

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Артём Гущин

Обязанный
0

когда вижу в заголовке "Пользователи твиттера..." - сразу понимаю, что при прочтении новости будет бомбить)

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Роман Александров

26

Изящным был бы жест если бы они выплатили деньги тем сотрудникам, которые не повелись. 

Ответить

Анатолий Середа

23

Так настоящие мошенники, вроде, так и работают — на эмоциях (и невнимательности) своих жертв?

Ответить

Юрий Тимков

Анатолий
3
Ответить

Alex Illarionov

Анатолий
0

Это работает так:

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Николай Глущенко

12

Тесты на фишинг это хорошо, но работодатель по дефолту имеет некоторый кредит доверия у сотрудников, отсюда и меньше внимательность. Разослали бы это письмо с левого адреса - и восприимчивость была бы в сотню раз меньше. А так кидалово какое-то.

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ilia

Николай
2

ок, с такого адреса - открыли. Но ничего что "работодатель", у которого в реальности все ваши данные для "поощрения" есть, не просто прислал вам деньги на карту и теперь в e-mail объясняет в связи с чем, а просит перейти куда-то и заполнить данные?

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Николай Глущенко

ilia
1

Отчасти да, настораживающе. Но если предположить какой-то внутренний факап, которые иногда случаются, то запрос данных от работодателя не выглядит чем-то из ряда вон.

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Aleksandr

Николай
1

Но когда не хватает каких то данных, тебе из конкретного отдела пишет конкретный человек с конкретной должностью и обращаться будет к тебе конкретному, а  не обезличенно, как в письме со скриншота. Элементарные признаки фишинга на лицо ведь. Я бы допустил еще факап когда все выше соблюдено, выглядит норм, а ссылка введет на сайт, где один символ в адресе заменили и ты не заметил. Но тут то максимально топорно сделано. Возможно, тренинги по безопасности в компании хреновые к стати.

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Николай Глущенко

Aleksan…
1

Если факап с доступом к базе данных сотрудников, то всё будет именно так: обезличено и письмом, ибо к каждому лично задолбаешься подходить. Символ в адресе лично я в половине случаев замечу. Нехарактерный дизайн замечу в 80% случаев. Короче, у меня достаточно уровней защиты в нормальной ситуации, и за 15 лет активного пользования интернетом у меня не украли доступ ни к одному из миллиона аккаунтов, потому я склонен считать себя не особо восприимчивым к атакам. Но конкретно на эту бы я с хорошей вероятностью повёлся, просто потому что от работодателя не ожидаешь такого подвоха.

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Aleksandr

Николай
1

Да, будет обезличен при массовом фишинге. Но на большие компании и вкусные данные работают группы людей изучающие компании подолгу и тщательно. Недавно как раз читал статью на эту тему.
На своём опыте - у нас в конторе приходит более изощренный фишинг. Иногда сразу и не поймёшь. И это действинельно прокачивает бдительность. У меня пару месяцев назад не пришла во время зп. Я заметил но не придал значения. Ну малоли там банковские дни разные или еще что. Пара дней была задержка всего. Потом пришло письмо из отдела транзакций, просили уточнить данные карты. Тк мой банк не проводил платеж мне. Я в итоге провел целое расследование, все сверил 10 раз, опросил всех колег, прежде чем удостоврился что это не фишинг.

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Николай Глущенко

Aleksan…
0

Ну так данные карты и данные о местоположении - это несравнимые вещи в вопросах конфиденциальности) Запросили бы у меня данные карты - я бы тоже 10 раз подумал. А отдать данные которые есть в открытом доступе - это не катастрофа.

Ответить

ilia

Николай
0

Слушайте, ну если "предполагать факапы", то можно переходить вообще по всем письмам. 

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Николай Глущенко

ilia
0

По всем глупо. Но по письмам от доверенного источника - в порядке вещей. Вот GoDaddy теперь оправдываются не зря, а потому что сыграли на доверии. Это запрещённый прием, и сработает он ровно один раз.

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Anton Chukanov

Николай
1

Адрес электронной почты подделывается очень легко

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Eduard Liring

Николай
0

Подмена адреса и Вы работодатель. От такого защитит только какой-то закрытый канал связи (например в мессенджере)  в котором будут официальные новости о таких рассылках, и прежде чем отвечать на письма от работодателя, сотрудник должен зайти в этот канал и посмотреть, есть ли официальные новости о таких рассылках

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Gabby BenDer

3

Мдаааа
Штатный психолога/ hr либо не спросили вообще можно ли такое устраивать либо он херовый)

Ответить

evilnw

Gabby
22

Имхо отличная идея проводить такое тестирование. Не сомневаюсь, что оно отложилось в голове сотрудников лучше, чем очередное письмо "не переходите по ссылкам".

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Ol Ka

4

компании пришлось извиниться перед сотрудниками

После такого финала некоторые точно сменили хостинг-провайдера 🤭

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Tvg Gaminz

2

Вот именно из-за таких новостей я держусь подальше от Twitter, куча либерах, которые не умеют смотреть на происходящее объективно. Ранишь их стекляное эго каким-то неправильным высказыванием и они пригрозят "сменить домен". Бу-ху, как страшно, 40 человек пойдут и поменяют домен. Наверное это сильно навредит многомиллионой компании, обслуживающий 80%+ стран мира

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ilia

3

Прочитал "некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание" - думаю "реально же люди ценят чтобы их доменами не занимались сотни глупых людей".

Читаю дальше: "пользователи сочли жестоким обещать дополнительную выплату в разгар пандемии" - а, нет - пользователи сами глупые.

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Денис Боенсков

1

За что извиняться то? Сотрудники ранее проходили обучение по безопасности но сейчас обосрались. Да, мир жесток и эти сотрудники - потенциальная огромная дыра в безопасности компании и, думаю, у безопасников от увиденного волосы на ж... зашевелились.

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Артём Гущин

1

Главное - чтобы данные этих 500 сотрудников случайно не оказались слиты в сеть)

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Андрей Браиловский

1

Зачем жалеть идиотов?
И тем более извиняться за то что они потенциально могли стать уязвимостью, не подумав.

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badResistor

0

В сбере еще веселее же, там с фирменным оформлением присылают проверки)

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Игорь Пугачев

0

Так письмо пришло от имени компании, сотрудники обязаны реализовывать такие письма. Но вот в должностных инструкциях ничего не сказано о том, что на сотрудника возложена обязанность в рабочее время проходить тесты и сдавать экзамены, о которых он заранее не предупрежден. Как бы это выглядело, если бы сотрудник службы безопасности офиса GoDaddy облил помещение бензином и поджог, что бы проверить как работает система пожаротушения? Было бы хорошо, если сотрудники подали 500 исков, что бы компания не отделалась одними извинениями

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Олег Фомичёв

Игорь
0

Прям вот не сказано? Вот прям вы точно знаете все должностные инструкции сотрудников GoDaddy? 

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Игорь Пугачев

Олег
0

Я знаю правовую систему штатов и еще я знаю, что раз такое письмо пришло на корпоративную почту - это неисполнение служебной обязанности отелом ИБ, это их задача сделать так, что бы сотрудник не получал вредоносные письма. А задача сотрудника не рассуждая о доверии и недоверии к источникам письма исполнять свои обязанности, тем более это письмо было с адреса Happyholiday@Godaddy.com Обработку каждого письма от компании или босса придется согласовывать с отделом ИБ? Ну ок

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Aleksandr Filimonov

Игорь
0

Ну тренинги по фишингу то там по любому проводили. Это же не стартап. Огромная вайти контора.

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Nekto Nikto

0

Да, но если письмо было с официального адреса компании, то как отличить тест "на фишинг" от теста "на лояльность к компании, даже если некоторые её требования кажутся тебе дурацкими"? 🤔

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Ruslan Matveev

0

Странные твиты про смену провайдера.
Наоборот круто, что компания улучшает безопасность, а не пускает на самотёк, не ждёт, когда будет реальная фишинг атака и пострадают клиенты

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