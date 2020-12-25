500 сотрудников GoDaddy провалили фишинговый тест — они получили письмо с обещанием финансовой помощи в $650 Материал редакции
Пользователи интернета сочли тест жестоким, компании пришлось извиниться перед сотрудниками.
Компания GoDaddy, регистрирующая доменные имена, 14 декабря разослала своим сотрудникам по электронной почте письма с предложением финансовой помощи: праздничного бонуса в $650, пишет Copper Courier. Письмо оказалось тестом на фишинг.
Письмо для сотрудников гласило, что благодаря им 2020 год стал рекордным для GoDaddy. Так как в этом году нет возможности провести новогоднюю вечеринку, компания решила поощрить работников с помощью единоразовой выплаты.
Чтобы получить деньги, сотрудники должны были указать свое местоположение и заполнить данные до 18 декабря. Через несколько дней компания разослала еще одно письмо от службы безопасности.
«Если вы получили это письмо, вы не прошли наш недавний тест на фишинг», — гласило оно. По данным главы службы безопасности GoDaddy Деметриуса Камса, около 500 сотрудников открыли письмо и внесли данные, тем самым провалив тест. Все они должны пересдать курс по повышению осведомленности о безопасности.
Новость о тесте вызвала возмущение в Twitter, причем некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание.
Компании рассылают фишинговые тесты для проверки сотрудников на восприимчивость к фишинговым атакам. Но пользователи сочли жестоким обещать дополнительную выплату в разгар пандемии.
GoDaddy заявил, что компания извинилась перед сотрудниками, пишет Engadget. «GoDaddy очень серьезно относится к безопасности нашей платформы. Мы понимаем, что некоторые сотрудники были расстроены попыткой фишинга и сочли ее жестокой», — сообщила компания.
Новость о тесте вызвала возмущение в Twitter, причем некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание.
Какие все нежные...
Пригрозили сменить провайдера из-за проверки сотрудников или что сотрудники не осведомлены о мерах безопасности?
небось, полтора человека написало и только 1 сменит провайдера)
У Американцев сейчас очень бомбит от ничтожного stimulus чека в 600 долларов, поэтому данное письмо GoDaddy, предлагающее как раз 600 с лишним долларов, выглядит как злая шутка.
Обязанный бас
Твиттерские же. Чего ещё ожидать от сжв, блм, рад-фемок и прочих личностей непонятного пола ⚧
когда вижу в заголовке "Пользователи твиттера..." - сразу понимаю, что при прочтении новости будет бомбить)
Изящным был бы жест если бы они выплатили деньги тем сотрудникам, которые не повелись.
Так настоящие мошенники, вроде, так и работают — на эмоциях (и невнимательности) своих жертв?
Тесты на фишинг это хорошо, но работодатель по дефолту имеет некоторый кредит доверия у сотрудников, отсюда и меньше внимательность. Разослали бы это письмо с левого адреса - и восприимчивость была бы в сотню раз меньше. А так кидалово какое-то.
Отчасти да, настораживающе. Но если предположить какой-то внутренний факап, которые иногда случаются, то запрос данных от работодателя не выглядит чем-то из ряда вон.
Но когда не хватает каких то данных, тебе из конкретного отдела пишет конкретный человек с конкретной должностью и обращаться будет к тебе конкретному, а не обезличенно, как в письме со скриншота. Элементарные признаки фишинга на лицо ведь. Я бы допустил еще факап когда все выше соблюдено, выглядит норм, а ссылка введет на сайт, где один символ в адресе заменили и ты не заметил. Но тут то максимально топорно сделано. Возможно, тренинги по безопасности в компании хреновые к стати.
Если факап с доступом к базе данных сотрудников, то всё будет именно так: обезличено и письмом, ибо к каждому лично задолбаешься подходить. Символ в адресе лично я в половине случаев замечу. Нехарактерный дизайн замечу в 80% случаев. Короче, у меня достаточно уровней защиты в нормальной ситуации, и за 15 лет активного пользования интернетом у меня не украли доступ ни к одному из миллиона аккаунтов, потому я склонен считать себя не особо восприимчивым к атакам. Но конкретно на эту бы я с хорошей вероятностью повёлся, просто потому что от работодателя не ожидаешь такого подвоха.
Да, будет обезличен при массовом фишинге. Но на большие компании и вкусные данные работают группы людей изучающие компании подолгу и тщательно. Недавно как раз читал статью на эту тему.
На своём опыте - у нас в конторе приходит более изощренный фишинг. Иногда сразу и не поймёшь. И это действинельно прокачивает бдительность. У меня пару месяцев назад не пришла во время зп. Я заметил но не придал значения. Ну малоли там банковские дни разные или еще что. Пара дней была задержка всего. Потом пришло письмо из отдела транзакций, просили уточнить данные карты. Тк мой банк не проводил платеж мне. Я в итоге провел целое расследование, все сверил 10 раз, опросил всех колег, прежде чем удостоврился что это не фишинг.
Ну так данные карты и данные о местоположении - это несравнимые вещи в вопросах конфиденциальности) Запросили бы у меня данные карты - я бы тоже 10 раз подумал. А отдать данные которые есть в открытом доступе - это не катастрофа.
По всем глупо. Но по письмам от доверенного источника - в порядке вещей. Вот GoDaddy теперь оправдываются не зря, а потому что сыграли на доверии. Это запрещённый прием, и сработает он ровно один раз.
Подмена адреса и Вы работодатель. От такого защитит только какой-то закрытый канал связи (например в мессенджере) в котором будут официальные новости о таких рассылках, и прежде чем отвечать на письма от работодателя, сотрудник должен зайти в этот канал и посмотреть, есть ли официальные новости о таких рассылках
Мдаааа
Штатный психолога/ hr либо не спросили вообще можно ли такое устраивать либо он херовый)
компании пришлось извиниться перед сотрудниками
После такого финала некоторые точно сменили хостинг-провайдера 🤭
Вот именно из-за таких новостей я держусь подальше от Twitter, куча либерах, которые не умеют смотреть на происходящее объективно. Ранишь их стекляное эго каким-то неправильным высказыванием и они пригрозят "сменить домен". Бу-ху, как страшно, 40 человек пойдут и поменяют домен. Наверное это сильно навредит многомиллионой компании, обслуживающий 80%+ стран мира
Прочитал "некоторые пользователи пригрозили сменить хостинг-провайдеров, пишет издание" - думаю "реально же люди ценят чтобы их доменами не занимались сотни глупых людей".
Читаю дальше: "пользователи сочли жестоким обещать дополнительную выплату в разгар пандемии" - а, нет - пользователи сами глупые.
За что извиняться то? Сотрудники ранее проходили обучение по безопасности но сейчас обосрались. Да, мир жесток и эти сотрудники - потенциальная огромная дыра в безопасности компании и, думаю, у безопасников от увиденного волосы на ж... зашевелились.
Главное - чтобы данные этих 500 сотрудников случайно не оказались слиты в сеть)
Зачем жалеть идиотов?
И тем более извиняться за то что они потенциально могли стать уязвимостью, не подумав.
Так письмо пришло от имени компании, сотрудники обязаны реализовывать такие письма. Но вот в должностных инструкциях ничего не сказано о том, что на сотрудника возложена обязанность в рабочее время проходить тесты и сдавать экзамены, о которых он заранее не предупрежден. Как бы это выглядело, если бы сотрудник службы безопасности офиса GoDaddy облил помещение бензином и поджог, что бы проверить как работает система пожаротушения? Было бы хорошо, если сотрудники подали 500 исков, что бы компания не отделалась одними извинениями
Прям вот не сказано? Вот прям вы точно знаете все должностные инструкции сотрудников GoDaddy?
Я знаю правовую систему штатов и еще я знаю, что раз такое письмо пришло на корпоративную почту - это неисполнение служебной обязанности отелом ИБ, это их задача сделать так, что бы сотрудник не получал вредоносные письма. А задача сотрудника не рассуждая о доверии и недоверии к источникам письма исполнять свои обязанности, тем более это письмо было с адреса Happyholiday@Godaddy.com Обработку каждого письма от компании или босса придется согласовывать с отделом ИБ? Ну ок
Ну тренинги по фишингу то там по любому проводили. Это же не стартап. Огромная вайти контора.
Да, но если письмо было с официального адреса компании, то как отличить тест "на фишинг" от теста "на лояльность к компании, даже если некоторые её требования кажутся тебе дурацкими"? 🤔
Странные твиты про смену провайдера.
Наоборот круто, что компания улучшает безопасность, а не пускает на самотёк, не ждёт, когда будет реальная фишинг атака и пострадают клиенты
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