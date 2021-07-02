Клиенты Ru-Center вновь пожаловались на смену тарифов на самый дорогой без их ведома Статьи редакции
Пользователи заметили, что стоимость услуг выросла в три раза.
Клиенты хостинг-провайдера и регистратора доменных имён Ru-Center написали в Twitter, что их тарифы оказались в три раз больше первоначальных. По их словам, смена прошла без ведома пользователей.
О подобных «сбоях» писали клиенты ещё в январе 2021 года.
В 2020 году пользователь vc.ru заметил, что с его карты прошёл автоплатеж в пользу Ru-Center на сумму в несколько раз выше его тарифа:
«С моего счета было списано 5490 рублей в пользу Ru-Center... Деньги были списаны на продление домена (автопродление я отключал несколько раз, но оно по какой-то причине все равно было включено)... Ru-Center перевел мой тарифный план на самый дорогой — тариф "Универсальный". При этом никакого уведомления или предупреждения я не получал».
Тариф «Базовый» для доменов «.ru» и «.рф» стоит 1190 рублей в год, самый дорогой тариф «Универсальный» — 3490 рублей в год. На сайте компании не указана информация, что тариф может быть изменён на другой без уведомления клиента. «Автоплатеж» можно отключить в разделе «Для клиентов» — «Оплата» — «Автоплатеж».
На момент написания заметки представители Ru-Center не ответили на вопросы vc.ru о смене тарифов.
Ещё очень интересно у них получается, когда они навязывают услугу "Антивирус", а именно рассылают информацию, о том, что сайт заражён вирусом. Такие сообщения напугали наших клиентов, мы несколько раз перепроверили код сайт сервисом вирус тотал, даже скачали файлы сайта и проверили локально нодом - вирусов нет, всё чисто!
Позвонили в службу поддержки Ру-Центр, они отказались назвать свой антивирус, который у них подключен (разумеется они не сами антивирус разработали). А по ходу разговора, стало понятно, что это маркетинговый трюк, который придумал их гениальный маркетолог, чтобы навязать такую услугу клиентам.
Действительно, такими действиями они потопят свой бренд. Пора бы этого маркетолога успокоить с его "горячими" идеями.
Мрачный бокал
Их "антивирус" ругался на текстовый файл с лицензионным соглашением скрипта.
Интересно вы сделали, только вот онлайн проверки не проверят наличие вредоносного кода на сайте, только совсем открытый вирусняк, который уже лезет менять куки юзерам и тд.. А nod32 в php файлах ничего не найдет, у него нет нужных сигнатур для этого. Раньше был скрипт, ai-bolit называется, он хорошо проверяет файлы, его можно поискать на github.
Топят свой бренд с каждым годом. После того, как надурили клиентов Beget и самовольно перевели к себе домены, то ничему удивляться
Они сами подключали эти тарифы и даже рассылали вот такие письма. Абсолютно противоправные действия!
Думаю, нужно по возможности уходить от них. Или, по крайней мере, поддерживать баланс на нуле, оплачивая минимальную сумму и только в нужный момент.
так они списывают с карты напрямую с нулевым балансом
Я не привязывал к аккаунту никаких карт. Просто пополняю счет, и все. Вряд ли смогут списать.
Но мой случай простой. У меня там всего один домен.
для таких сервисов надо отдельную виртуальную карту с около нулевым балансом держать...
Подтверждаю.
За два месяца до окончания стандартного годового срока они делают супер акцию с переводом на "дорогой тариф" и если вручную не поменяешь то спишется уже новая сумма.
Гореть им в аду с такими "маркетинговыми" ходами.
И это как бы по всем доменам происходит, это не какой-то единичный случай. Все домены втихоря уводят в "акцию". Проглядел письмо, оплати больше.
Нет слов как это раздражает, сумма то небольшая, но такой метод "развода" на бабки прям выводит из себя. Именно это пидораская штука "акция".
Ублюдочная контора. 🤮 Занимаются подобным кидаловом далеко не первый год! Ушли от них пару лет назад, после 10+ лет сотрудничества.
Из-за этой фигни в прошлый раз более 10 клиентов уговорил сменить регистратора. Думаю, если института репутации в России нет, то хотя бы такие меры помогут дать по охуевшему ебалу.
Только на прошлой неделе начал с ними срач - атоматом списали деньги за какую-то фигню (хотя за продление доменов нужно самому пополнить счёт). И только начал ругаться - включили какого-то персонального менеджера за 99 руб.
В Мегафоне я помню была платная услуга - защита от автоматических подписок, на которые они периодически подписывали.
Некогда солидная и уважаемая компания с историей с приходом Молибога весьма быстро превратилась во что-то дурно пахнущее. Эффективный менеджер.
Помимо вышеописанного мне они добавляли какие-то новые платные услуги в виде менеджера, а как отключить этого "менеджера" самостоятельно найти не смог, благо денег на балансе и ничего не списалось. В итоге написав в поддержку, они убрали услугу, но объяснить кто мне ее подключил они не смогли.
В прошлом году столкнулся с этим. Перенёс все домены.
Самое интересное, что привязывают карту без подтверждения пользователя.
Переводят на новый тариф без согласия пользователя.
Советую перенести все домены к другому регистратору и больше никогда с ними не связываться.
С удовольствием бы подал коллективный иск
Им же надо как-то зарабатывать
Это еще больше раздражает. Это, пожалуй, самый простой бизнес. Тебе ничего не нужно делать, ты уже раскрученный бренд. Твоя услуга (естественно утрирую) заключается в том что ты в тетрадку записал на ком висит домен.
И ты все никак не наситишься.
Перешел на Beget. Доволен
Мне нравится их наглость. Что хочется то и творят.
Это классика когда "эффективные менеджеры" начинают внедрять действия по повышению прибыли. Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить.
nic ru эта блевотная помойка во главе с пис-ком в фб можно его эти методы с основанием конторы использовала (оценочное суждение если что). Там даже не серые методы (когда , например, цену продления домена в жопу мира прячут) - на каждом шагу, мягко говоря, обман. Они договоры меняют как перчатки, наверняка юридически защищены, потому что вряд ли кто читает простыни.
подсаживаются люди на эту субстанцию, только потому что в выдаче первые
почему доблестный ркн борется с гитхабом, а не с этим убожеством вопрос риторический.
Руцентр вертит на х.ю своих клиентов таким макаром уже не первый год. Задолбало отбиваться от них. Переехал наконец-то...
Они каждый год это делают. Давно пора привыкнуть. Мне постоянно каких-то менеджеров пытаются навязать. Увёл от них всё, кроме того, что нельзя увести с делегирования net.ru и msk.ru. Ненасытные они какие-то.
Заглянул в переписку с поддержкой:
В рамках проведения рекламной акции по Вашему договору была бесплатно на 1 месяц предоставлена услуга «Персональный менеджер»:
https://www.nic.ru/help/pravila-provedeniya-akcii-personal6nyj-menedzher-v-podarok_9938.html
А также услуга «Антивирус для сайта»:
https://www.nic.ru/help/pravila-provedeniya-akcii-antivirus-dlya-sajta-besplatno-na-1-mesyac_9956.html
В настоящее время данные услуги аннулированы. Ваш договор исключен из участия в подобных акциях в будущем.
Денежные средства находятся на балансе договора.
Порядок возврата денежных средств: https://www.nic.ru/help/formy-pisem-vozvrat-izlishne-perechislennyh-denezhnyh-sredstv-610/
Примите наши извинения, если включение в число участников акции доставило Вам неудобства.
Видимо очень хочется пройти по всем граблям Mail.ru, чтобы их считали самой гомосексуальной (в плохом смысле) компанией России, чтобы потом годами пытаться отмыть репутацию.
ru-center каждый год в течение 3-х лет умножают стоимость услуг х2, причем по-тихому. Пока руки не доходят перейти, но доверия к этой конторе ноль.
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