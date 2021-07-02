Пользователи заметили, что стоимость услуг выросла в три раза.

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Клиенты хостинг-провайдера и регистратора доменных имён Ru-Center написали в Twitter, что их тарифы оказались в три раз больше первоначальных. По их словам, смена прошла без ведома пользователей.

Konstantin Govorun @litewren Проверил - у меня та же хрень, Ру-Центр без спроса поменял тариф на самый дорогой с ненужными опциями. Реально вместо тыщи рублей списали бы три, если бы я не пошел проверять и не поменял обратно все. https://twitter.com/flowerflavor/status/1410910763955466243

О подобных «сбоях» писали клиенты ещё в январе 2021 года.

PrimDesign @primdesign @Miho7 Руцентр те еще черти! Они домены автоматом переводят с тарифа "стандартный" на тариф "Универсальный" за 3490к в год. Ну и карту отвязать обязательно.

В 2020 году пользователь vc.ru заметил, что с его карты прошёл автоплатеж в пользу Ru-Center на сумму в несколько раз выше его тарифа:

«С моего счета было списано 5490 рублей в пользу Ru-Center... Деньги были списаны на продление домена (автопродление я отключал несколько раз, но оно по какой-то причине все равно было включено)... Ru-Center перевел мой тарифный план на самый дорогой — тариф "Универсальный". При этом никакого уведомления или предупреждения я не получал».

Тариф «Базовый» для доменов «.ru» и «.рф» стоит 1190 рублей в год, самый дорогой тариф «Универсальный» — 3490 рублей в год. На сайте компании не указана информация, что тариф может быть изменён на другой без уведомления клиента. «Автоплатеж» можно отключить в разделе «Для клиентов» — «Оплата» — «Автоплатеж».