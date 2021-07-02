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Сервисы
Маша Цепелева

Клиенты Ru-Center вновь пожаловались на смену тарифов на самый дорогой без их ведома Статьи редакции

Пользователи заметили, что стоимость услуг выросла в три раза.

39 39 комментариев
1960 просмотров

Клиенты хостинг-провайдера и регистратора доменных имён Ru-Center написали в Twitter, что их тарифы оказались в три раз больше первоначальных. По их словам, смена прошла без ведома пользователей.

Sergey Tsilyurik @flowerflavor
офигенный мне руцентр включил тариф без моего спроса https://t.co/S36IMJJB5i
Konstantin Govorun @litewren
Проверил - у меня та же хрень, Ру-Центр без спроса поменял тариф на самый дорогой с ненужными опциями. Реально вместо тыщи рублей списали бы три, если бы я не пошел проверять и не поменял обратно все. https://twitter.com/flowerflavor/status/1410910763955466243

О подобных «сбоях» писали клиенты ещё в январе 2021 года.

PrimDesign @primdesign
@Miho7 Руцентр те еще черти! Они домены автоматом переводят с тарифа "стандартный" на тариф "Универсальный" за 3490к в год. Ну и карту отвязать обязательно.

В 2020 году пользователь vc.ru заметил, что с его карты прошёл автоплатеж в пользу Ru-Center на сумму в несколько раз выше его тарифа:

«С моего счета было списано 5490 рублей в пользу Ru-Center... Деньги были списаны на продление домена (автопродление я отключал несколько раз, но оно по какой-то причине все равно было включено)... Ru-Center перевел мой тарифный план на самый дорогой — тариф "Универсальный". При этом никакого уведомления или предупреждения я не получал».

Тариф «Базовый» для доменов «.ru» и «.рф» стоит 1190 рублей в год, самый дорогой тариф «Универсальный» — 3490 рублей в год. На сайте компании не указана информация, что тариф может быть изменён на другой без уведомления клиента. «Автоплатеж» можно отключить в разделе «Для клиентов» — «Оплата» — «Автоплатеж».

На момент написания заметки представители Ru-Center не ответили на вопросы vc.ru о смене тарифов.

#новость #rucenter

39 39 комментариев
27
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39 комментариев
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Martin Holbrook

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Evgeny Dzhumaev

13

Ещё очень интересно у них получается, когда они навязывают услугу "Антивирус", а именно рассылают информацию, о том, что сайт заражён вирусом. Такие сообщения напугали наших клиентов, мы несколько раз перепроверили код сайт сервисом вирус тотал, даже скачали файлы сайта и проверили локально нодом - вирусов нет, всё чисто!

Позвонили в службу поддержки Ру-Центр, они отказались назвать свой антивирус, который у них подключен (разумеется они не сами антивирус разработали). А по ходу разговора, стало понятно, что это маркетинговый трюк, который придумал их гениальный маркетолог, чтобы навязать такую услугу клиентам. 

Действительно, такими действиями они потопят свой бренд. Пора бы этого маркетолога успокоить с его "горячими" идеями.

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Max B

Evgeny
12

Антивирус они подключали даже тем, у кого сайта не было ))

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Мрачный бокал

Evgeny
3

Их "антивирус" ругался на текстовый файл с лицензионным соглашением скрипта.

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badResistor

Evgeny
2

они потопят свой бренд

Есть куда еще топить?

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Максим SvemDev

Evgeny
0

Интересно вы сделали, только вот онлайн проверки не проверят наличие вредоносного кода на сайте, только совсем открытый вирусняк, который уже лезет менять куки юзерам и тд.. А nod32 в php файлах ничего не найдет, у него нет нужных сигнатур для этого. Раньше был скрипт, ai-bolit называется, он хорошо проверяет файлы, его можно поискать на github.

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Martin Holbrook

9

Топят свой бренд с каждым годом. После того, как надурили клиентов Beget и самовольно перевели к себе домены, то ничему удивляться

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Андрей Чуринов

Martin
1

Не, там reg.ru был

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Max B

6

Они сами подключали эти тарифы и даже рассылали вот такие письма. Абсолютно противоправные действия!
Думаю, нужно по возможности уходить от них. Или, по крайней мере, поддерживать баланс на нуле, оплачивая минимальную сумму и только в нужный момент.

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Evgeny Dzhumaev

Max
1

С ними всегда нужно только по факту оплачивать услуги!

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Constantine Kiselev

Max
1

так они списывают с карты напрямую с нулевым балансом

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Max B

Constantine
0

Я не привязывал к аккаунту никаких карт. Просто пополняю счет, и все. Вряд ли смогут списать.
Но мой случай простой. У меня там всего один домен.

Ответить

badResistor

Constantine
0

для таких сервисов надо отдельную виртуальную карту с около нулевым балансом держать...

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Григорий Соколов

Max
0

Подтверждаю.
За два месяца до окончания стандартного годового срока они делают супер акцию с переводом на "дорогой тариф" и если вручную не поменяешь то спишется уже новая сумма.
Гореть им в аду с такими "маркетинговыми" ходами.
И это как бы по всем доменам происходит, это не какой-то единичный случай. Все домены втихоря уводят в "акцию". Проглядел письмо, оплати больше. 
Нет слов как это раздражает, сумма то небольшая, но такой метод "развода" на бабки прям выводит из себя. Именно это пидораская штука "акция". 

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Alex

6

Ублюдочная контора. 🤮 Занимаются подобным кидаловом далеко не первый год! Ушли от них пару лет назад, после 10+ лет сотрудничества.

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Yury Grinev

5

Из-за этой фигни в прошлый раз более 10 клиентов уговорил сменить регистратора. Думаю, если института репутации в России нет, то хотя бы такие меры помогут дать по охуевшему ебалу.

Ответить

Constantine Kiselev

4

Только на прошлой неделе начал с ними срач - атоматом списали деньги за какую-то фигню (хотя за продление доменов нужно самому пополнить счёт). И только начал ругаться - включили какого-то персонального менеджера за 99 руб.

Ответить

Вася Пражкин

Constantine
2

В Мегафоне я помню была платная услуга - защита от автоматических подписок, на которые они периодически подписывали.

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Russian Swiss

4

Да-да. Подтверждаю. Возмутительно. Меня тоже. Навязывают услуги.

Ответить

Длинный крюк

4

Reg.ru мне вчера поднял тариф партнерский, я сразу тикет написал: как перенести домены к другому регистратору? Они - извините, тариф из-за сбоя поменялся, вернули.

Ответить

Людской звук

3

Некогда солидная и уважаемая компания с историей с приходом Молибога весьма быстро превратилась во что-то дурно пахнущее. Эффективный менеджер.

Инсайд: Генеральный директор холдинга РБК…
Александр Панов, ранее занимавший пост руководителя RU-CENTER Group, в соответствии с решением…
vc.ru
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Артур Нойманн

3

Помимо вышеописанного мне они добавляли какие-то новые платные услуги в виде менеджера, а как отключить этого "менеджера" самостоятельно найти не смог, благо денег на балансе и ничего не списалось. В итоге написав в поддержку, они убрали услугу, но объяснить кто мне ее подключил они не смогли. 

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A Никитин

3

Аналогично, но мы успели отключить до очередного списания.

Ответить

Дмитрий Сергеевич

3

В прошлом году столкнулся с этим. Перенёс все домены.

Самое интересное, что привязывают карту без подтверждения пользователя.
Переводят на новый тариф без согласия пользователя. 

Советую перенести все домены к другому регистратору и больше никогда с ними не связываться. 

С удовольствием бы подал коллективный иск

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Green Base

2

Им же надо как-то зарабатывать

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Григорий Соколов

Green
0

Это еще больше раздражает. Это, пожалуй, самый простой бизнес. Тебе ничего не нужно делать, ты уже раскрученный бренд. Твоя услуга (естественно утрирую) заключается в том что ты в тетрадку записал на ком висит домен. 
И ты все никак не наситишься.

Ответить

DIRECTORS CUT

1

Перешел на Beget. Доволен

Ответить

Амбиент Музыкантов

DIRECTORS
0

Если бы у бегета ещё безбумажка была...

Ответить

Алиса Тинькова

1

Мне нравится их наглость. Что хочется то и творят. 

Ответить

Вася Пражкин

Алиса
0

Вы из Руцентра?

Ответить

Святослав Гусев

1

Может к ДР директора сделали подарок себе так:

Ответить

Konstantin Shumov

1

Это классика когда "эффективные менеджеры" начинают внедрять действия по повышению прибыли. Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить.

Ответить

Вадим Чиняев

Konstantin
0

nic ru эта блевотная помойка во главе с пис-ком в фб можно  его эти методы с основанием конторы использовала (оценочное суждение если что). Там даже не серые методы (когда , например, цену продления домена в жопу мира прячут) - на каждом шагу, мягко говоря, обман. Они договоры меняют как перчатки, наверняка юридически защищены, потому что вряд ли кто читает простыни. 

подсаживаются люди на эту субстанцию, только потому что в выдаче первые

почему доблестный ркн борется с гитхабом, а не с этим убожеством вопрос риторический.

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Константин

1

Руцентр вертит на х.ю своих клиентов таким макаром уже не первый год. Задолбало отбиваться от них. Переехал наконец-то...

Ответить

Sergei Timofeyev

1

Они каждый год это делают. Давно пора привыкнуть. Мне постоянно каких-то менеджеров пытаются навязать. Увёл от них всё, кроме того, что нельзя увести с делегирования net.ru и msk.ru. Ненасытные они какие-то.

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Constantine Kiselev

0

Заглянул в переписку с поддержкой:

В рамках проведения рекламной акции по Вашему договору была бесплатно на 1 месяц предоставлена услуга «Персональный менеджер»:
https://www.nic.ru/help/pravila-provedeniya-akcii-personal6nyj-menedzher-v-podarok_9938.html

А также услуга «Антивирус для сайта»:
https://www.nic.ru/help/pravila-provedeniya-akcii-antivirus-dlya-sajta-besplatno-na-1-mesyac_9956.html

В настоящее время данные услуги аннулированы. Ваш договор исключен из участия в подобных акциях в будущем.
Денежные средства находятся на балансе договора.

Порядок возврата денежных средств: https://www.nic.ru/help/formy-pisem-vozvrat-izlishne-perechislennyh-denezhnyh-sredstv-610/

Примите наши извинения, если включение в число участников акции доставило Вам неудобства.

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Евгений Х

0

Видимо очень хочется пройти по всем граблям Mail.ru, чтобы их считали самой гомосексуальной (в плохом смысле) компанией России, чтобы потом годами пытаться отмыть репутацию. 

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Никогда такого не было, и вот опять.

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Clear Pass

0

ru-center каждый год в течение 3-х лет умножают стоимость услуг х2, причем по-тихому. Пока руки не доходят перейти, но доверия к этой конторе ноль.

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