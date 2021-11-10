У «Альфа-банка» сбой — пользователи не могут войти в приложение Статьи редакции
В банке пояснили, что у большинства пользователей доступ к приложению уже восстановился.
Жалобы на работу сервиса начались в 10:27 мск. На 16:20 мск на Downdetector зафиксировано всего 164 жалобы. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов России.
У некоторых пользователей не получается зайти в мобильный банк уже несколько часов.
В «Альфа-банке» пояснили vc.ru, что из-за технических работ у части пользователей были временные трудности с доступом в приложение. Интернет-банк работал и работает стабильно, можно воспользоваться им. Сейчас приложение работает, в единичных случаях банк оперативно решает ситуацию.
Сейчас у большей части клиентов вход в приложение работает. Есть единичные случаи, когда заходит не сразу — такие проблемы оперативно решаем.
Можно попробовать зайти ещё раз, скорее всего со 2-3 попытки зайти получится, либо зайти в интернет-банк.
@Дмитрий Оверчук сними видос как ты плачешь и пришли мне отчет , ты очень яро ходишь преследуешь минусами
Я пятый год с альфой. Первые 4 года кайфовал, классно все работало, приложение было удобным. А год назад походу они поменяли свой ит отдел и началось. Постоянные баги и вылеты, изменения интерфейса приложения с "было удобно" на "как вообще в голову такое пришло". И техподдержка, о, это отдельная история. Раньше напишешь в чат и тебе помогут почти сразу. Сейчас тебе тупобот отвечает неуместными фразами и фиг до живого сотрудника достучишься. Не забудьте списать с меня комиссию за негативный коммент, ваш клиент.
Мы продолжаем рассказывать о работе Sigur на различных объектах. Сегодня - пример компании Cotton Club: распределённого объекта, включающего административный корпус, производственные здания и склад с достаточно большим количеством сотрудников.
Зря вы ругаете новые промопосты. Надо просто перестроиться и начать делать рекламу по-новому.
На работе нам часто задают вопросы, которые бывают не только неуместны, но и опасны. Велика вероятность, что коллега интересуется вашей зарплатой не из праздного любопытства, а чтобы использовать эту информацию для манипуляций. Мы редко кому готовы отвечать на вопросы о доходах и личной жизни. Но ведь не каждому собеседнику скажешь «нет»,…
В 2017 году число сотрудников в нашей материнской компании перевалило за 45. HR и рекрутеры забили в колокол, и мы начали разработку внутренней HRM-системы. Тогда еще не зная, что через год выпустим MVP на рынок и получим 400 лидов ещё до релиза.
В России половина производства находится внутри страны.
Всем салют. Наверное многие уже столкнулись с тем что банки ведут слишком назойливую работу по привлечению в свои ряды клиентов.
Но то с чем я столкнулся вчера и сегодня — повергло меня в шок.
В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с зарплаты, а второй для богачей, которые знают, как ничего не платить. Чтобы пресечь практику, власти решили облагать нереализованную прибыль, но в суде, вероятно, можно это оспорить.