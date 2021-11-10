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Сервисы
Евгения Евсеева

У «Альфа-банка» сбой — пользователи не могут войти в приложение Статьи редакции

В банке пояснили, что у большинства пользователей доступ к приложению уже восстановился.

33 33 комментария
756 просмотров

Жалобы на работу сервиса начались в 10:27 мск. На 16:20 мск на Downdetector зафиксировано всего 164 жалобы. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов России.

У некоторых пользователей не получается зайти в мобильный банк уже несколько часов.

В «Альфа-банке» пояснили vc.ru, что из-за технических работ у части пользователей были временные трудности с доступом в приложение. Интернет-банк работал и работает стабильно, можно воспользоваться им. Сейчас приложение работает, в единичных случаях банк оперативно решает ситуацию.

Александр Борцов @bortsov_ale
У меня сегодня последний 100 день по кредитке @alfabank – зайти оплатить технически не получается. Прощаете?
🅲🅰🆇🅰🅿🅾🅺 @C__a_X_a_P_o__K
@alfabank и так уже 2 часа , ios 😏
капитан шитпостмодернизм @liquid_eternity
интересно, сколько еще ждать чтобы мобильный банк у @alfabank восстал из мертвых?
эчпочмак и комбикорм @kocizum
@alfabank у меня списания по карте идут, а я не могу проверить что это. ну это нормально?
Эмпатичный хуй @yaruncle
Альфа банк упал от наших зарплат после kpi
Дарья Баженова @daryaizpermi
@AlfabankBY, ну неужели за целый день нельзя пофиксить вход в приложение?
alex @rastafiz
@AlfabankBY У вас там inSync приболел, проверьте пожалуйста.

#новость #альфабанк

33 33 комментария
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33 комментария
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Альфа-Банк

Сейчас у большей части клиентов вход в приложение работает. Есть единичные случаи, когда заходит не сразу — такие проблемы оперативно решаем.
Можно попробовать зайти ещё раз, скорее всего со 2-3 попытки зайти получится, либо зайти в интернет-банк.

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Василий Либерман

Вы не поняли, сбой у тестового количества пользователей , не более 3х процентов

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8
Дмитрий Оверчук

условия сбоя были на сайте, надо было внимательнее читать

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14
Василий Либерман

Точно, на 335 странице правил, а ещё прислали пуш уведомления 1% тестовых пользователей

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0
Io Eau

у всех у кого сбоя не было мы просто добавили специальную услугу - всего за 199 руб в месяц - "интернет банк без сбоев", раньше она была у всех пользователей бесплатно, но теперь "условия изменились".

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–1
Митя Мурасов

я бы еще ебанул всем штрафы по 10000 рублей за то что у них по факту сбоев не было но на вц сидели и подсирали что якобы были

Ответить
0
ilia

Не-не-не: "мы уведомляли об этом заранее, но по каким-то причинам некоторым клиентам не дошло")

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5
Аккуратный Валера

33 группы тестирования, 3% на каждую? )

Ответить
0
Alex Sedoff

простите

не простим!

Ответить
2
Альфа-Банк

Сейчас у большей части клиентов вход в приложение работает. Есть единичные случаи, когда заходит не сразу — такие проблемы оперативно решаем.
Можно попробовать зайти ещё раз, скорее всего со 2-3 попытки зайти получится, либо зайти в интернет-банк.

Ответить
1
Митя Мурасов

это vc.ru, не старайтесь
у них если вход не моментальный за 2 секунды произошел - всё, отобрать лицензию .

Ответить
0
Дима Смолин

Чет в последнее время приложения слишком часто падают
(или я не замечал)

Ответить
1
Ezra

Прикручивают платный вход в приложение скорее всего

Ответить
1
Митя Мурасов

я вошел, на остальных похуй

Ответить
–11
Митя Мурасов

че вы так хотите зайти чтобы увдеть на месте ли ваши 215,36 рублей

Ответить
–3
Камикото Флекс

В смысле 215, алло

Ответить
4
Alexey QuQu

У меня минус, но кому то действительно важно работающее приложение

Ответить
0
Ezra

Тем кто ипотечку оплатить хотели весело

Ответить
0
Митя Мурасов

резервный банк для оплаты иметь - нахуя

Ответить
–3
Митя Мурасов

может быть кучу не зависящих факторов от банка , но при любом падении альфа банк хуесосы.
аудитория вц никогда не меняется

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–3
Митя Мурасов

@Дмитрий Оверчук сними видос как ты плачешь и пришли мне отчет , ты очень яро ходишь преследуешь минусами

Ответить
–2
Дмитрий Оверчук

да ты хуйню какую-то несешь, вот и преследую

Ответить
0
Митя Мурасов

@Инспектор

Ответить
–1
Митя Мурасов

поздно я заскринил upd молодец вернул

Ответить
–2
Михаил Ероховец

Не работает(( Опять я попал в 3% невезучих..

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0
Камикото Флекс

До сих пор не работает. Входит через раз, но толку, если там тоже ничего не грузится.

Ответить
0
Степан Фадеев

Просто приложение пытается защитить людей от Альфы.

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0
Sergei Timofeyev

iptables INPUT -p TCP --dport=all -j DROP

Ответить
0
Andreas Kraut

не могут и ладно. деньги целей будут.

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0
ЯжПрограммист

Сначала фэйсбук, потом куаркоды, теперь альфабанк. Пришло время человечеству перейти на более надёжные решения. Амбарные книги, бумажные реестры и почтовые голуби.

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0
Дмитрий Кузнецов

Сегодня наверное "Международный день сбоев". На склянках как минимум еще в темах Хомяка, СКБ и вроде Совка жаловались на проблемы с мобильными приложениями и переводами.

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0
Семен Смирнов
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0
Алексей Дымов

У Альфы такое приложение, что туда можно заходить раз в месяц. Карта работает на оплату и счет на прием, и хватит

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0
Аккуратный Валера

Я пятый год с альфой. Первые 4 года кайфовал, классно все работало, приложение было удобным. А год назад походу они поменяли свой ит отдел и началось. Постоянные баги и вылеты, изменения интерфейса приложения с "было удобно" на "как вообще в голову такое пришло". И техподдержка, о, это отдельная история. Раньше напишешь в чат и тебе помогут почти сразу. Сейчас тебе тупобот отвечает неуместными фразами и фиг до живого сотрудника достучишься. Не забудьте списать с меня комиссию за негативный коммент, ваш клиент.

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