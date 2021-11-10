Вежливость английских аристократов: как без обид сменить скользкую тему

На работе нам часто задают вопросы, которые бывают не только неуместны, но и опасны. Велика вероятность, что коллега интересуется вашей зарплатой не из праздного любопытства, а чтобы использовать эту информацию для манипуляций. Мы редко кому готовы отвечать на вопросы о доходах и личной жизни. Но ведь не каждому собеседнику скажешь «нет»,…