«Райффайзенбанк» запустил сервис для управления платными подписками на другие сервисы Статьи редакции
Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.
Функция появилась в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн», она позволяет проверить, за какие подписки клиент платит картой «Райффайзенбанка», сообщили vc.ru в компании.
- Также пользователи будут видеть, когда, сколько и с какой карты спишутся деньги для оплаты подписки. Кроме этого, приложение подсчитывает все ежемесячные траты на платные сервисы.
- В банке считают, что функция поможет клиентам лучше управлять расходами, так как платформы списывают оплату автоматически и пользователи узнают об этом уже после перевода денег. По данным компании, это первый подобный банковский сервис в России.
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