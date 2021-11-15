Банковские чат-боты в мессенджерах: как TalkBank обеспечивает конфиденциальность данных пользователей

Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.