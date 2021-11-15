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Сервисы
Nazigul Jusupova

«Райффайзенбанк» запустил сервис для управления платными подписками на другие сервисы Статьи редакции

Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.

  • Функция появилась в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн», она позволяет проверить, за какие подписки клиент платит картой «Райффайзенбанка», сообщили vc.ru в компании.

  • Также пользователи будут видеть, когда, сколько и с какой карты спишутся деньги для оплаты подписки. Кроме этого, приложение подсчитывает все ежемесячные траты на платные сервисы.
  • В банке считают, что функция поможет клиентам лучше управлять расходами, так как платформы списывают оплату автоматически и пользователи узнают об этом уже после перевода денег. По данным компании, это первый подобный банковский сервис в России.
Раздел подписок в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» «Райффайзенбанк»
Раздел подписок в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн» «Райффайзенбанк»

#новости #райффайзенбанк

452 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Дмитрий Кузнецов

А вот это неплохо

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3
Дмитрий Кузнецов

Вспоминаю новость где там иностранный сбербанк (если ничего не путаю) ввёл такую функцию

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0
Сергей Марков

Выглядит удобным. Жаль, что у остальных банков такого нет

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3
Dmitry Porkhaev

А на него не надо подписываться?

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0
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